У Рівненській області викрито правоохоронця, який організував схему уникнення мобілізації для призовників, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру правоохоронцю з Дубенського району Рівненської області, який налагодив схему уникнення мобілізації для чоловіків призовного віку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі ДБР.

"Правоохоронець штучно відкривав проти ухилянта кримінальне провадження, в якому той повністю розкаювався та визнавав провину. Злочин обирали не надто тяжкий, і, враховуючи чистосердечне розкаяння, псевдозлочинці отримували по 1-2 роки умовного терміну. Таким чином, на час слідства, а також відбування покарання, призов на військову службу не відбувався. Подібний "пакет" послуг вартував орієнтовно 100 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

У разі, якщо такий "клієнт" уже перебував у розшуку призовників, виключення із системи вартували додатково ще 6500 грн.

Правоохоронець співпрацював зі старостою однієї із сільрад, до повноважень якого входить видача повісток чоловікам призовного віку. Представник влади знайомив "охочих" із правоохоронцем, а за це отримував свою частку. Наразі вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру та встановлюється повне коло осіб, що могли бути причетними до вказаного злочину.

Схема працювала з березня 2024 року. Наразі встановлено щонайменше 5 успішних угод, які вдалося провернути зловмисникам.

10 травня правоохоронця затримали "на гарячому" після одержання частини хабаря.

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