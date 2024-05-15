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У Рівненській області викрито правоохоронця, який організував схему уникнення мобілізації для призовників, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру правоохоронцю з Дубенського району Рівненської області, який налагодив схему уникнення мобілізації для чоловіків призовного віку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі ДБР.

"Правоохоронець штучно відкривав проти ухилянта кримінальне провадження, в якому той повністю розкаювався та визнавав провину. Злочин обирали не надто тяжкий, і, враховуючи чистосердечне розкаяння, псевдозлочинці отримували по 1-2 роки умовного терміну. Таким чином, на час слідства, а також відбування покарання, призов на військову службу не відбувався. Подібний "пакет" послуг вартував орієнтовно 100 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

Викрито чергову схему для ухилянтів

У разі, якщо такий "клієнт" уже перебував у розшуку призовників, виключення із системи вартували додатково ще 6500 грн.

Правоохоронець співпрацював зі старостою однієї із сільрад, до повноважень якого входить видача повісток чоловікам призовного віку. Представник влади знайомив "охочих" із правоохоронцем, а за це отримував свою частку. Наразі вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру та встановлюється повне коло осіб, що могли бути причетними до вказаного злочину.

Схема працювала з березня 2024 року. Наразі встановлено щонайменше 5 успішних угод, які вдалося провернути зловмисникам.

10 травня правоохоронця затримали "на гарячому" після одержання частини хабаря.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Буковині затримали правоохоронця, який налагодив схему переправи ухилянтів за кордон, вартість "послуги" становила 6,5 тис доларів, - ДБР. ФОТО

Викрито чергову схему для ухилянтів
Викрито чергову схему для ухилянтів

Автор: 

ДБР (3488) ухилянти (898) Рівненська область (1175)


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Топ коментарі
+11
Тобто, якщо хтось чесно жив усе життя і не йде в армію, то злісний ухилянт, а той, хто все життя крав, бив пики, отримував термін і далі зараз продовжує це робити, той цінний кадр і шановна людина, яка не підпадає під мобілізацію (як і прокурори, держчиновники, поліцейські та інші). Правильно?
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15.05.2024 14:03
+4
Капля в морі, такого лайна в мусані 90%, це є в більшості злочинне угруповання. Я не довіряю поліції і ії керівництву.
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15.05.2024 13:54
+4
Думаю він як преЗедент, жодної копійки на армію, все в сім'ю.
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15.05.2024 14:21
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Капля в морі, такого лайна в мусані 90%, це є в більшості злочинне угруповання. Я не довіряю поліції і ії керівництву.
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15.05.2024 13:54 Відповісти
Цей невдаха просто демпінгував на "послузі", чим образив власних колег по цеху.
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15.05.2024 13:57 Відповісти
Ні хріна собі демпінгував - 2.5 тисячі доларів. Плюс за тобою в будь-якому разі висітиме умовний термін і ще незрозуміло, як завтра закон повернуть, може і скасують це...
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15.05.2024 14:06 Відповісти
Згадайте, скільки платять "аквамени" за примарну послугу допомоги в форсуванні Тиси.
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15.05.2024 14:10 Відповісти
Дик там за можливість вибратися за кордон, а не за те, щоб сидіти далі під бомбардуваннями з умовкою і надією, що не внесуть поправки в закон про мобілізацію засуджених
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15.05.2024 14:29 Відповісти
Тобто, якщо хтось чесно жив усе життя і не йде в армію, то злісний ухилянт, а той, хто все життя крав, бив пики, отримував термін і далі зараз продовжує це робити, той цінний кадр і шановна людина, яка не підпадає під мобілізацію (як і прокурори, держчиновники, поліцейські та інші). Правильно?
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15.05.2024 14:03 Відповісти
Нащадки Остапа Бендера.
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15.05.2024 14:04 Відповісти
Коли вже цей бардак припиниться в нашій краіні ?🙁
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15.05.2024 14:04 Відповісти
Не дуже скоро. На словах практично всі чесні та непідкупні, а насправді тільки й мріють мати кума/брата, який "порішать" зможе чи до корита пристроїть.
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15.05.2024 14:24 Відповісти
Конституція України, визначила обов'язки для громадян, а не стать!
Кидай курити, що попало… Одужання гарантує ВЛК в ТЦК, як і припинення діареї перед орком!
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15.05.2024 14:12 Відповісти
Так ви особисто за звільнення України від лайна московитів, чи ви проти? Вас незрозуміють Українці, не петляйте, то хвороба, то стать …
Ви хто …шановний !
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15.05.2024 15:03 Відповісти
--русня !!
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15.05.2024 14:58 Відповісти
Окрім піни з роту від таких як ви нічого і не слід очікувати...
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15.05.2024 16:08 Відповісти
Можливо, отой, так званий, заброньований правоОхоронець, гроші таким чином збирав, на дрони, для Захисників України??
Умеров з єрмаком і татаровим, увесь час зайняті, от він і підсобити хотів їм..
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15.05.2024 14:09 Відповісти
Думаю він як преЗедент, жодної копійки на армію, все в сім'ю.
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15.05.2024 14:21 Відповісти
В тих краях це як два пальці...... Спілкарі набили руку на автівках. Це вже діти рівненських крутеликів кінця 90 розорюють ниву.
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15.05.2024 14:18 Відповісти
 
 