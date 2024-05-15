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В Ривненской области разоблачен правоохранитель, организовавший схему избегания мобилизации для призывников, - ГБР. ФОТО

Сотрудники ГБР задержали и сообщили о подозрении правоохранителю из Дубенского района Ривненской области, наладившему схему избежания мобилизации для мужчин призывного возраста.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

"Правоохранитель искусственно открывал против уклониста уголовное производство, в котором тот полностью раскаивался и признавал вину. Преступление выбирали не слишком тяжкое, и, учитывая чистосердечное раскаяние, псевдопреступники получали по 1-2 года условного срока. Таким образом, на время следствия, а также отбывания наказания, призыв на военную службу не происходил. Подобный "пакет" услуг стоил ориентировочно 100 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Викрито чергову схему для ухилянтів

В случае, если такой "клиент" уже находился в розыске призывников, исключение из системы стоило дополнительно еще 6500 грн.

Правоохранитель сотрудничал со старостой одного из сельсоветов, в полномочия которого входит выдача повесток мужчинам призывного возраста. Представитель власти знакомил "желающих" с правоохранителем и за это получал свою долю. Сейчас решается вопрос о сообщение должностному лицу о подозрении и устанавливается полный круг лиц, которые могли быть причастны к указанному преступлению.

Схема работала с марта 2024 года. Сейчас установлено не менее 5 успешных сделок, которые удалось провернуть злоумышленникам.

10 мая правоохранителя задержали "на горячем" после получения части взятки.

Также смотрите: На Буковине задержали правоохранителя, наладившего схему переправы уклонистов за границу, стоимость "услуги" составила 6,5 тыс. долларов, - ГБР. ФОТО

Викрито чергову схему для ухилянтів
Викрито чергову схему для ухилянтів

Автор: 

ГБР (2985) уклонисты (829) Ровенская область (1233)


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Топ комментарии
+11
Тобто, якщо хтось чесно жив усе життя і не йде в армію, то злісний ухилянт, а той, хто все життя крав, бив пики, отримував термін і далі зараз продовжує це робити, той цінний кадр і шановна людина, яка не підпадає під мобілізацію (як і прокурори, держчиновники, поліцейські та інші). Правильно?
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15.05.2024 14:03
+4
Капля в морі, такого лайна в мусані 90%, це є в більшості злочинне угруповання. Я не довіряю поліції і ії керівництву.
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15.05.2024 13:54
+4
Думаю він як преЗедент, жодної копійки на армію, все в сім'ю.
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15.05.2024 14:21
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Правила форума Совет форумчан
Капля в морі, такого лайна в мусані 90%, це є в більшості злочинне угруповання. Я не довіряю поліції і ії керівництву.
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15.05.2024 13:54 Ответить
Цей невдаха просто демпінгував на "послузі", чим образив власних колег по цеху.
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15.05.2024 13:57 Ответить
Ні хріна собі демпінгував - 2.5 тисячі доларів. Плюс за тобою в будь-якому разі висітиме умовний термін і ще незрозуміло, як завтра закон повернуть, може і скасують це...
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15.05.2024 14:06 Ответить
Згадайте, скільки платять "аквамени" за примарну послугу допомоги в форсуванні Тиси.
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15.05.2024 14:10 Ответить
Дик там за можливість вибратися за кордон, а не за те, щоб сидіти далі під бомбардуваннями з умовкою і надією, що не внесуть поправки в закон про мобілізацію засуджених
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15.05.2024 14:29 Ответить
Тобто, якщо хтось чесно жив усе життя і не йде в армію, то злісний ухилянт, а той, хто все життя крав, бив пики, отримував термін і далі зараз продовжує це робити, той цінний кадр і шановна людина, яка не підпадає під мобілізацію (як і прокурори, держчиновники, поліцейські та інші). Правильно?
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15.05.2024 14:03 Ответить
Нащадки Остапа Бендера.
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15.05.2024 14:04 Ответить
Коли вже цей бардак припиниться в нашій краіні ?🙁
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15.05.2024 14:04 Ответить
Не дуже скоро. На словах практично всі чесні та непідкупні, а насправді тільки й мріють мати кума/брата, який "порішать" зможе чи до корита пристроїть.
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15.05.2024 14:24 Ответить
Конституція України, визначила обов'язки для громадян, а не стать!
Кидай курити, що попало… Одужання гарантує ВЛК в ТЦК, як і припинення діареї перед орком!
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15.05.2024 14:12 Ответить
Так ви особисто за звільнення України від лайна московитів, чи ви проти? Вас незрозуміють Українці, не петляйте, то хвороба, то стать …
Ви хто …шановний !
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15.05.2024 15:03 Ответить
--русня !!
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15.05.2024 14:58 Ответить
Окрім піни з роту від таких як ви нічого і не слід очікувати...
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15.05.2024 16:08 Ответить
Можливо, отой, так званий, заброньований правоОхоронець, гроші таким чином збирав, на дрони, для Захисників України??
Умеров з єрмаком і татаровим, увесь час зайняті, от він і підсобити хотів їм..
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15.05.2024 14:09 Ответить
Думаю він як преЗедент, жодної копійки на армію, все в сім'ю.
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15.05.2024 14:21 Ответить
В тих краях це як два пальці...... Спілкарі набили руку на автівках. Це вже діти рівненських крутеликів кінця 90 розорюють ниву.
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15.05.2024 14:18 Ответить
 
 