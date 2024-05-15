В Ривненской области разоблачен правоохранитель, организовавший схему избегания мобилизации для призывников, - ГБР. ФОТО
Сотрудники ГБР задержали и сообщили о подозрении правоохранителю из Дубенского района Ривненской области, наладившему схему избежания мобилизации для мужчин призывного возраста.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
"Правоохранитель искусственно открывал против уклониста уголовное производство, в котором тот полностью раскаивался и признавал вину. Преступление выбирали не слишком тяжкое, и, учитывая чистосердечное раскаяние, псевдопреступники получали по 1-2 года условного срока. Таким образом, на время следствия, а также отбывания наказания, призыв на военную службу не происходил. Подобный "пакет" услуг стоил ориентировочно 100 тыс. грн", - говорится в сообщении.
В случае, если такой "клиент" уже находился в розыске призывников, исключение из системы стоило дополнительно еще 6500 грн.
Правоохранитель сотрудничал со старостой одного из сельсоветов, в полномочия которого входит выдача повесток мужчинам призывного возраста. Представитель власти знакомил "желающих" с правоохранителем и за это получал свою долю. Сейчас решается вопрос о сообщение должностному лицу о подозрении и устанавливается полный круг лиц, которые могли быть причастны к указанному преступлению.
Схема работала с марта 2024 года. Сейчас установлено не менее 5 успешных сделок, которые удалось провернуть злоумышленникам.
10 мая правоохранителя задержали "на горячем" после получения части взятки.
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Кидай курити, що попало… Одужання гарантує ВЛК в ТЦК, як і припинення діареї перед орком!
Ви хто …шановний !
Умеров з єрмаком і татаровим, увесь час зайняті, от він і підсобити хотів їм..