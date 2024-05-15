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На Одещині дві групи порушників за вказівками з телеграм-каналів намагалися перетнути кордон, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Прикордонники затримали дві групи порушників на Одещині, які намагалися незаконно перетнути кордон. Затримані користувалися вказівками телеграм-каналів, такі "послуги" коштували від $5-7 тис.

Про це розповіли в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Учасники однієї з груп затриманих познайомилися безпосередньо під час "турне". А звів їх усіх телеграм-канал, що надавав послуги з незаконного перетину кордону: за $6-7 тис. з авансовим платежем у $1000 на криптогаманець. Прайс передбачав орієнтування "клієнтів" так званим безпечним маршрутом – і на таксі повідомили, де сісти, і звідки розпочати 2-кілометровий піший похід.

Друга група – теж "клієнти", проте іншого телеграм-каналу, адмін якого за $5 тис. з кожного теж обіцяв онлайн-навігацію", - йдеться в повідомленні.

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Затримано порушників кордону

Як зазначається, під час затримання один з порушників намагався втекти, проте його зупинили.

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Затримано порушників кордону

Стосовно всіх затриманих складено адмінпротоколи, справи скеровано до суду.

Затримано порушників кордону

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну і до травня 2024 року близько 11 тисяч українських чоловіків нелегально перетнули кордон з Румунією.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5974) кордон (4765) Одеська область (3208) ухилянти (898)


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Топ коментарі
+4
Просто такі люди переходять кордон і їх ніхто не затримує. А ось таких лохів, які гроші кидають у телеграм-канали за цінні інструкції на кшталт "їдьте маршруткою до *** і далі пістуйте до Тиси і далі вплав. Решта неутонувших лохів передадуть мені гроші в місцевій румунській кафешці"

До речі, на 70% впевнений, що там половину тих телеграм-каналів самі СБУ і прикордонники ведуть
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15.05.2024 16:08
+3
Абсолютно не розумію, чому при ******** можливостях люди, замість того, аби детально підготуватися та спробувати ризикнути самостійно, тупо віддають ні за що чималі суми аферистам та збираються в групи, тим самим суттєво збільшуючи шанси бути виявленими.
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15.05.2024 16:00
+3
Мотиви ясні, тільки ось реалізація ідіотська
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15.05.2024 16:10
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Ого! - пішли косяками
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15.05.2024 15:55 Відповісти
Абсолютно не розумію, чому при ******** можливостях люди, замість того, аби детально підготуватися та спробувати ризикнути самостійно, тупо віддають ні за що чималі суми аферистам та збираються в групи, тим самим суттєво збільшуючи шанси бути виявленими.
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15.05.2024 16:00 Відповісти
Просто такі люди переходять кордон і їх ніхто не затримує. А ось таких лохів, які гроші кидають у телеграм-канали за цінні інструкції на кшталт "їдьте маршруткою до *** і далі пістуйте до Тиси і далі вплав. Решта неутонувших лохів передадуть мені гроші в місцевій румунській кафешці"

До речі, на 70% впевнений, що там половину тих телеграм-каналів самі СБУ і прикордонники ведуть
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15.05.2024 16:08 Відповісти
Люди що можуть детально підготуватися та спробувати ризикнути самостійно вони або на передку (можливо на посадах сержантів та офіцерів) , або вже перетнули кордон..
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15.05.2024 17:47 Відповісти
не согласовали с ДПСУ! вот и попались!
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15.05.2024 16:03 Відповісти
Просто люди не хочуть помирати за свободу та землю якої не має.
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15.05.2024 16:05 Відповісти
Мотиви ясні, тільки ось реалізація ідіотська
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15.05.2024 16:10 Відповісти
Розбігається зЄлін лохторат, а лідор замість того щоб покликати на стадіон, мовчить
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15.05.2024 16:49 Відповісти
 
 