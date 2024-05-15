На Одещині дві групи порушників за вказівками з телеграм-каналів намагалися перетнути кордон, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж
Прикордонники затримали дві групи порушників на Одещині, які намагалися незаконно перетнути кордон. Затримані користувалися вказівками телеграм-каналів, такі "послуги" коштували від $5-7 тис.
Про це розповіли в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
"Учасники однієї з груп затриманих познайомилися безпосередньо під час "турне". А звів їх усіх телеграм-канал, що надавав послуги з незаконного перетину кордону: за $6-7 тис. з авансовим платежем у $1000 на криптогаманець. Прайс передбачав орієнтування "клієнтів" так званим безпечним маршрутом – і на таксі повідомили, де сісти, і звідки розпочати 2-кілометровий піший похід.
Друга група – теж "клієнти", проте іншого телеграм-каналу, адмін якого за $5 тис. з кожного теж обіцяв онлайн-навігацію", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, під час затримання один з порушників намагався втекти, проте його зупинили.
Стосовно всіх затриманих складено адмінпротоколи, справи скеровано до суду.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну і до травня 2024 року близько 11 тисяч українських чоловіків нелегально перетнули кордон з Румунією.
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До речі, на 70% впевнений, що там половину тих телеграм-каналів самі СБУ і прикордонники ведуть