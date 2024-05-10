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Новини
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В Одеській області росіянин-переправник ухилянтів напав на прикордонника

прикордонники,держприкордонслужба

На Одещині організатор незаконного переправлення осіб через кордон завдав тілесних ушкоджень прикордоннику та намагався заволодіти пристроєм для відстрілу гумових куль.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

"В ніч на 09 травня прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали двох осіб на державному кордоні, поблизу села Євгенівка Бородінської громади Болградського району. Громадянин Російської Федерації, який має посвідку на постійне проживання в Україні та мешкає у цьому селі, сприяв у незаконному перетині державного кордону жителем Києва", - ідеться в повідомленні.

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Коли злочинець зрозумів, що його намір викрито, 48-річний росіянин напав на прикордонника, завдавши йому тілесних ушкоджень, та намагався заволодіти пристроєм для відстрілу гумових куль.

Оскільки на неодноразові вимоги припинити незаконні дії іноземець не реагував, прикордонному наряду довелось застосувати фізичну силу.

За злісну непокору стосовно нападника-росіянина складено протокол про адміністративне правопорушення. Також Нацполіцію повідомили про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 332 Кримінального кодексу України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

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Стосовно 38-річного громадянина України, який намагався виїхати за кордон, оминувши прикордонників, складено протокол про адміністративне правопорушення.

Нагадаємо, з початку дії воєнного стану українських прикордонників намагалися підкупити 1060 разів на загальну суму майже 11,3 млн грн

Автор: 

напад (1118) Одеська область (3186) прикордонники (1095) ухилянти (880)


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Топ коментарі
+20
Цю падаль кацапську вбивати треба! Без попередження!
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10.05.2024 17:14
+17
Охоронці кордону з резиновими кулями під час війни! - No coment!
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10.05.2024 17:20
+8
Потрібно відразу ж стріляти на ураження при спробах незаконного перетину кордону!
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10.05.2024 17:14
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Нігуя собі! -- озвіріли
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10.05.2024 17:13 Відповісти
ВИ подумайте як нелегали ходять під час війни туди сюди... ви взагалі можете собі уявити як вони ходили до війни....
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10.05.2024 18:09 Відповісти
Валик, то не они озверели, это сейчас в Украине просто нет государства! От слова совсем.
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10.05.2024 20:04 Відповісти
це в україні влада не українська
у багатьох всі рідні на параші
і така писдота теє є і їх докуя...
але сидить Червінський, Дудін, а не ці підари
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10.05.2024 20:28 Відповісти
Ти сам із собою переписуєшся
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10.05.2024 23:59 Відповісти
Росіянин, тобі щось вкололи болюче, що ти аж сюди прибіг ?
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10.05.2024 23:57 Відповісти
Цю падаль кацапську вбивати треба! Без попередження!
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10.05.2024 17:14 Відповісти
Я тоже удивился, мол, почему он не схлопотал кулю в лоба.
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10.05.2024 18:03 Відповісти
Потрібно відразу ж стріляти на ураження при спробах незаконного перетину кордону!
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10.05.2024 17:14 Відповісти
Як при перетині берлінського муру!
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10.05.2024 18:01 Відповісти
Справки им выдают
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10.05.2024 17:15 Відповісти
Ну то шо при владі роблять законних ухилянтів, а ці незаконних бо в них нема влади, залежить лише у кого влада, а ухилянти однакові
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10.05.2024 17:16 Відповісти
Охоронці кордону з резиновими кулями під час війни! - No coment!
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10.05.2024 17:20 Відповісти
Який кордон такі і кулі.
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10.05.2024 17:29 Відповісти
Втарой фронт аткрил, падла ! З тилу зашол !
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10.05.2024 17:21 Відповісти
"Нагадаємо, з початку дії воєнного стану українських 1060 разів на загальну суму майже 11,3 млн грн"
А чи ведеться статистика скільки разів і на яку суму підкупили? Чи треба запитити в ОПі де вся каса тримається?
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10.05.2024 17:35 Відповісти
Дії прикордонника базуються наап посадовій інструкції. І якщо він ьув один на затриманнні- то вже порушення . Другий завжди страхує на патрулюванні. Може за суму не домовилися ? І дивно. У якихось кацапів прав більше і недоторканносиі,,, ніж у пересічного громадянина ...
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10.05.2024 17:38 Відповісти
Чому не була задіяна вогнепальна зброя???!!! Напад на прикордонний наряд
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10.05.2024 17:54 Відповісти
Сцикуни , це ж РАШИСТ ВОРОГ , а не іноземець ? Ви , зовсім ойбнуті
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10.05.2024 19:40 Відповісти
Який ґумостріл ? йде війна , постріл на ураження без попередження .
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10.05.2024 18:20 Відповісти
Який травмат на кордоні? А якщо ДРГ із Придністров'я? Черга з автомата нападнику по ногах і зупинить і пам'ять буде на все життя.
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10.05.2024 19:14 Відповісти
При совке пограничнику который не оказал сопротивления или не поймал нарушителя светил только дисбат поэтому стреляли на поражение не задумываясь.
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10.05.2024 19:50 Відповісти
А якщо дрг з Польщі? То взагалі капець, негайно збудувати стіну та перегнати всі танки.
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10.05.2024 20:12 Відповісти
Так затриманих для показухи жалюгідний мизер ! А скільки ж притому не безкоштовно пропустили? За даними румунської прикордонної поліції, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну і до травня 2024 р. 11 тисяч українських чоловіків спокійно нелегально перетнули кордон з Румунією.
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10.05.2024 19:57 Відповісти
Яке в піхву адміністративне правопорушення???
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10.05.2024 20:13 Відповісти
 
 