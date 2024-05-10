В Одеській області росіянин-переправник ухилянтів напав на прикордонника

На Одещині організатор незаконного переправлення осіб через кордон завдав тілесних ушкоджень прикордоннику та намагався заволодіти пристроєм для відстрілу гумових куль.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

"В ніч на 09 травня прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали двох осіб на державному кордоні, поблизу села Євгенівка Бородінської громади Болградського району. Громадянин Російської Федерації, який має посвідку на постійне проживання в Україні та мешкає у цьому селі, сприяв у незаконному перетині державного кордону жителем Києва", - ідеться в повідомленні.

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Коли злочинець зрозумів, що його намір викрито, 48-річний росіянин напав на прикордонника, завдавши йому тілесних ушкоджень, та намагався заволодіти пристроєм для відстрілу гумових куль.

Оскільки на неодноразові вимоги припинити незаконні дії іноземець не реагував, прикордонному наряду довелось застосувати фізичну силу.

За злісну непокору стосовно нападника-росіянина складено протокол про адміністративне правопорушення. Також Нацполіцію повідомили про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 332 Кримінального кодексу України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

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Стосовно 38-річного громадянина України, який намагався виїхати за кордон, оминувши прикордонників, складено протокол про адміністративне правопорушення.

Нагадаємо, з початку дії воєнного стану українських прикордонників намагалися підкупити 1060 разів на загальну суму майже 11,3 млн грн