Прикордонник продавав ухилянтам дозвіл на проїзд транзитною зоною. Може сісти на 9 років, - ДБР. ФОТО

Інспектор прикордонної служби продавав ухилянтам картки на дозвіл проїзду транзитною зоною траси "Одеса - Рені". Поруч з кордоном чоловіки кидали свої авто й тікали.

Про це повідомили в ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідчих, спільник підшукував "клієнтів", прикордонник продавав картки. Кожна коштувала 1000 доларів.

Прикордонника затримали наприкінці квітня після одержання коштів від чергових втікачів, яких зупинили на кордоні. У його спільника знайшли з десяток транзитних карток для організації перетину чергової групи ухилянтів.

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Співробітнику Держприкордонслужби повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Йому загрожує до 9 років позбавлення волі.





