Прикордонник продавав ухилянтам дозвіл на проїзд транзитною зоною. Може сісти на 9 років, - ДБР. ФОТО
Інспектор прикордонної служби продавав ухилянтам картки на дозвіл проїзду транзитною зоною траси "Одеса - Рені". Поруч з кордоном чоловіки кидали свої авто й тікали.
Про це повідомили в ДБР, інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідчих, спільник підшукував "клієнтів", прикордонник продавав картки. Кожна коштувала 1000 доларів.
Прикордонника затримали наприкінці квітня після одержання коштів від чергових втікачів, яких зупинили на кордоні. У його спільника знайшли з десяток транзитних карток для організації перетину чергової групи ухилянтів.
Співробітнику Держприкордонслужби повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Йому загрожує до 9 років позбавлення волі.
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Державники покупають на мільярди неіснуючих снарядів, а чмирять хлопчину.
9 років, да розтріл треба. А, заждіть цього ще немає, але бульбашів ми дублюємо.