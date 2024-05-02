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Прикордонник продавав ухилянтам дозвіл на проїзд транзитною зоною. Може сісти на 9 років, - ДБР. ФОТО

Інспектор прикордонної служби продавав ухилянтам картки на дозвіл проїзду транзитною зоною траси "Одеса - Рені". Поруч з кордоном чоловіки кидали свої авто й тікали.

Про це повідомили в ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідчих, спільник підшукував "клієнтів", прикордонник продавав картки. Кожна коштувала 1000 доларів.

Прикордонника затримали наприкінці квітня після одержання коштів від чергових втікачів, яких зупинили на кордоні. У його спільника знайшли з десяток транзитних карток для організації перетину чергової групи ухилянтів.

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Співробітнику Держприкордонслужби повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

Прикордонник допомагав ухилянтам тікати за кордон
Прикордонник допомагав ухилянтам тікати за кордон
Прикордонник допомагав ухилянтам тікати за кордон

Автор: 

Одеська область (3210) прикордонники (1099) ДБР (3491) ухилянти (900)


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02.05.2024 15:50 Відповісти
Може сісти, але не сяде, бо в Україні боротьба з корупцією виглядає як спортивна риболовля
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02.05.2024 15:54 Відповісти
В кайданках. Ну циркачі.
Державники покупають на мільярди неіснуючих снарядів, а чмирять хлопчину.
9 років, да розтріл треба. А, заждіть цього ще немає, але бульбашів ми дублюємо.
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02.05.2024 15:57 Відповісти
демпінг, тай ще мимо общака. Яке неподобство
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02.05.2024 16:18 Відповісти
А этот пограничник уже порох нюхал? Или в тылу отъедался, когда добровольцы и мобилизованные гибли на передке?
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02.05.2024 16:23 Відповісти
А тім, хто не купував, він давав безкоштовно...
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02.05.2024 21:25 Відповісти
Оце вона така і є- державна прикордонна служба
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03.05.2024 04:16 Відповісти
ЗЕрмак та ДБР прибирають конкурента за демпенгувваня цін на дозвіл
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04.05.2024 17:41 Відповісти
не пойму - почему прячут рожи этих ублютков. Страна должна знать И.Ф.О своих "героев"и тех кто бежит и тех кто помогает. И размещать ихние данные как говорят - на каждом столбе .
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17.05.2024 10:21 Відповісти
 
 