Пограничник продавал уклонистам разрешения на проезд по транзитной зоне. Может сесть на 9 лет, - ГБР. ФОТО
Инспектор пограничной службы продавал уклонистам карточки на разрешение на проезд по транзитной зоне трассы "Одесса - Рени". Рядом с границей мужчины бросали свои авто и убегали.
Об этом сообщили в ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следователей, сообщник подыскивал "клиентов", пограничник продавал карточки. Каждая стоила 1000 долларов.
Пограничника задержали в конце апреля после получения средств от очередных беглецов, которых остановили на границе. У его сообщника нашли с десяток транзитных карточек для организации пересечения очередной группы уклонистов.
Сотруднику Госпогранслужбы сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Ему грозит до 9 лет лишения свободы.
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Державники покупають на мільярди неіснуючих снарядів, а чмирять хлопчину.
9 років, да розтріл треба. А, заждіть цього ще немає, але бульбашів ми дублюємо.