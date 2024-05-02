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Пограничник продавал уклонистам разрешения на проезд по транзитной зоне. Может сесть на 9 лет, - ГБР. ФОТО

Инспектор пограничной службы продавал уклонистам карточки на разрешение на проезд по транзитной зоне трассы "Одесса - Рени". Рядом с границей мужчины бросали свои авто и убегали.

Об этом сообщили в ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следователей, сообщник подыскивал "клиентов", пограничник продавал карточки. Каждая стоила 1000 долларов.

Пограничника задержали в конце апреля после получения средств от очередных беглецов, которых остановили на границе. У его сообщника нашли с десяток транзитных карточек для организации пересечения очередной группы уклонистов.

Также читайте: Организаторы схемы переправки мужчин за границу задержаны на Виннитчине, за "услуги" брали 6 тыс. долл., - ГПСУ

Сотруднику Госпогранслужбы сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Ему грозит до 9 лет лишения свободы.

Прикордонник допомагав ухилянтам тікати за кордон
Прикордонник допомагав ухилянтам тікати за кордон
Прикордонник допомагав ухилянтам тікати за кордон

Автор: 

Одесская область (3567) пограничники (1573) ГБР (2988) уклонисты (829)


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А може поділитися і вийти на свободу.
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02.05.2024 15:50 Ответить
Може сісти, але не сяде, бо в Україні боротьба з корупцією виглядає як спортивна риболовля
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02.05.2024 15:54 Ответить
В кайданках. Ну циркачі.
Державники покупають на мільярди неіснуючих снарядів, а чмирять хлопчину.
9 років, да розтріл треба. А, заждіть цього ще немає, але бульбашів ми дублюємо.
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02.05.2024 15:57 Ответить
демпінг, тай ще мимо общака. Яке неподобство
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02.05.2024 16:18 Ответить
А этот пограничник уже порох нюхал? Или в тылу отъедался, когда добровольцы и мобилизованные гибли на передке?
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02.05.2024 16:23 Ответить
А тім, хто не купував, він давав безкоштовно...
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02.05.2024 21:25 Ответить
Оце вона така і є- державна прикордонна служба
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03.05.2024 04:16 Ответить
ЗЕрмак та ДБР прибирають конкурента за демпенгувваня цін на дозвіл
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04.05.2024 17:41 Ответить
не пойму - почему прячут рожи этих ублютков. Страна должна знать И.Ф.О своих "героев"и тех кто бежит и тех кто помогает. И размещать ихние данные как говорят - на каждом столбе .
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17.05.2024 10:21 Ответить
 
 