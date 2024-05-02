Пограничник продавал уклонистам разрешения на проезд по транзитной зоне. Может сесть на 9 лет, - ГБР. ФОТО

Инспектор пограничной службы продавал уклонистам карточки на разрешение на проезд по транзитной зоне трассы "Одесса - Рени". Рядом с границей мужчины бросали свои авто и убегали.

Об этом сообщили в ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следователей, сообщник подыскивал "клиентов", пограничник продавал карточки. Каждая стоила 1000 долларов.

Пограничника задержали в конце апреля после получения средств от очередных беглецов, которых остановили на границе. У его сообщника нашли с десяток транзитных карточек для организации пересечения очередной группы уклонистов.

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Сотруднику Госпогранслужбы сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Ему грозит до 9 лет лишения свободы.





