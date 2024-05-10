В Одесской области россиянин-переправщик уклонистов напал на пограничника

В Одесской области организатор незаконной переправки лиц через границу нанес телесные повреждения пограничнику и пытался завладеть устройством для отстрела резиновых пуль.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

"В ночь на 09 мая пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали двух человек на государственной границе, вблизи села Евгеновка Бородинской громады Болградского района. Гражданин Российской Федерации, который имеет вид на постоянное проживание в Украине и живет в этом селе, способствовал в незаконном пересечении государственной границы жителем Киева", - говорится в сообщении.

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Когда преступник понял, что его намерение разоблачено, 48-летний россиянин напал на пограничника, нанеся ему телесные повреждения, и пытался завладеть устройством для отстрела резиновых пуль.

Поскольку на неоднократные требования прекратить незаконные действия иностранец не реагировал, пограничному наряду пришлось применить физическую силу.

За злостное неповиновение в отношении нападавшего-россиянина составлен протокол об административном правонарушении. Также Нацполиции сообщили об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 332 Уголовного кодекса Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

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В отношении 38-летнего гражданина Украины, который пытался выехать за границу, минуя пограничников, составлен протокол об административном правонарушении.

Напомним, с начала действия военного положения украинских пограничников пытались подкупить 1060 раз на общую сумму почти 11,3 млн грн