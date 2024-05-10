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Новости
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В Одесской области россиянин-переправщик уклонистов напал на пограничника

прикордонники,держприкордонслужба

В Одесской области организатор незаконной переправки лиц через границу нанес телесные повреждения пограничнику и пытался завладеть устройством для отстрела резиновых пуль.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

"В ночь на 09 мая пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали двух человек на государственной границе, вблизи села Евгеновка Бородинской громады Болградского района. Гражданин Российской Федерации, который имеет вид на постоянное проживание в Украине и живет в этом селе, способствовал в незаконном пересечении государственной границы жителем Киева", - говорится в сообщении.

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Когда преступник понял, что его намерение разоблачено, 48-летний россиянин напал на пограничника, нанеся ему телесные повреждения, и пытался завладеть устройством для отстрела резиновых пуль.

Поскольку на неоднократные требования прекратить незаконные действия иностранец не реагировал, пограничному наряду пришлось применить физическую силу.

За злостное неповиновение в отношении нападавшего-россиянина составлен протокол об административном правонарушении. Также Нацполиции сообщили об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 332 Уголовного кодекса Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

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В отношении 38-летнего гражданина Украины, который пытался выехать за границу, минуя пограничников, составлен протокол об административном правонарушении.

Напомним, с начала действия военного положения украинских пограничников пытались подкупить 1060 раз на общую сумму почти 11,3 млн грн

Автор: 

нападение (2208) Одесская область (3547) пограничники (1569) уклонисты (813)


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Топ комментарии
+20
Цю падаль кацапську вбивати треба! Без попередження!
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10.05.2024 17:14
+17
Охоронці кордону з резиновими кулями під час війни! - No coment!
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10.05.2024 17:20
+8
Потрібно відразу ж стріляти на ураження при спробах незаконного перетину кордону!
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10.05.2024 17:14
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Нігуя собі! -- озвіріли
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10.05.2024 17:13 Ответить
ВИ подумайте як нелегали ходять під час війни туди сюди... ви взагалі можете собі уявити як вони ходили до війни....
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10.05.2024 18:09 Ответить
Валик, то не они озверели, это сейчас в Украине просто нет государства! От слова совсем.
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10.05.2024 20:04 Ответить
це в україні влада не українська
у багатьох всі рідні на параші
і така писдота теє є і їх докуя...
але сидить Червінський, Дудін, а не ці підари
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10.05.2024 20:28 Ответить
Ти сам із собою переписуєшся
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10.05.2024 23:59 Ответить
Росіянин, тобі щось вкололи болюче, що ти аж сюди прибіг ?
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10.05.2024 23:57 Ответить
Цю падаль кацапську вбивати треба! Без попередження!
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10.05.2024 17:14 Ответить
Я тоже удивился, мол, почему он не схлопотал кулю в лоба.
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10.05.2024 18:03 Ответить
Потрібно відразу ж стріляти на ураження при спробах незаконного перетину кордону!
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10.05.2024 17:14 Ответить
Як при перетині берлінського муру!
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10.05.2024 18:01 Ответить
Справки им выдают
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10.05.2024 17:15 Ответить
Ну то шо при владі роблять законних ухилянтів, а ці незаконних бо в них нема влади, залежить лише у кого влада, а ухилянти однакові
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10.05.2024 17:16 Ответить
Охоронці кордону з резиновими кулями під час війни! - No coment!
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10.05.2024 17:20 Ответить
Який кордон такі і кулі.
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10.05.2024 17:29 Ответить
Втарой фронт аткрил, падла ! З тилу зашол !
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10.05.2024 17:21 Ответить
"Нагадаємо, з початку дії воєнного стану українських 1060 разів на загальну суму майже 11,3 млн грн"
А чи ведеться статистика скільки разів і на яку суму підкупили? Чи треба запитити в ОПі де вся каса тримається?
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10.05.2024 17:35 Ответить
Дії прикордонника базуються наап посадовій інструкції. І якщо він ьув один на затриманнні- то вже порушення . Другий завжди страхує на патрулюванні. Може за суму не домовилися ? І дивно. У якихось кацапів прав більше і недоторканносиі,,, ніж у пересічного громадянина ...
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10.05.2024 17:38 Ответить
Чому не була задіяна вогнепальна зброя???!!! Напад на прикордонний наряд
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10.05.2024 17:54 Ответить
Сцикуни , це ж РАШИСТ ВОРОГ , а не іноземець ? Ви , зовсім ойбнуті
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10.05.2024 19:40 Ответить
Який ґумостріл ? йде війна , постріл на ураження без попередження .
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10.05.2024 18:20 Ответить
Який травмат на кордоні? А якщо ДРГ із Придністров'я? Черга з автомата нападнику по ногах і зупинить і пам'ять буде на все життя.
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10.05.2024 19:14 Ответить
При совке пограничнику который не оказал сопротивления или не поймал нарушителя светил только дисбат поэтому стреляли на поражение не задумываясь.
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10.05.2024 19:50 Ответить
А якщо дрг з Польщі? То взагалі капець, негайно збудувати стіну та перегнати всі танки.
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10.05.2024 20:12 Ответить
Так затриманих для показухи жалюгідний мизер ! А скільки ж притому не безкоштовно пропустили? За даними румунської прикордонної поліції, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну і до травня 2024 р. 11 тисяч українських чоловіків спокійно нелегально перетнули кордон з Румунією.
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10.05.2024 19:57 Ответить
Яке в піхву адміністративне правопорушення???
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10.05.2024 20:13 Ответить
 
 