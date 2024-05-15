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На Одесчине две группы нарушителей по указаниям из телеграм-каналов пытались пересечь границу, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Пограничники задержали две группы нарушителей в Одесской области, которые пытались незаконно пересечь границу. Задержанные пользовались указаниями телеграм-каналов, такие "услуги" стоили от $5-7 тыс.

Об этом рассказали в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Участники одной из групп задержанных познакомились непосредственно во время "турне". А свел их всех телеграм-канал, предоставлявший услуги по незаконному пересечению границы: за $6-7 тыс. с авансовым платежом в $1000 на криптокошелек. Прайс предусматривал ориентирование "клиентов" по так называемому безопасному маршруту - и на такси сообщили, где сесть, и откуда начать 2-километровый пеший поход.

Вторая группа - тоже "клиенты", однако другого телеграм-канала, админ которого за $5 тыс. с каждого тоже обещал онлайн-навигацию", - говорится в сообщении.

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Затримано порушників кордону

Как отмечается, во время задержания один из нарушителей пытался убежать, однако его остановили.

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Затримано порушників кордону

В отношении всех задержанных составлены админпротоколы, дела направлены в суд.

Затримано порушників кордону

Напомним, ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и до мая 2024 года около 11 тысяч украинских мужчин нелегально пересекли границу с Румынией.

Автор: 

Госпогранслужба (6420) граница (5269) Одесская область (3565) уклонисты (829)


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Топ комментарии
+4
Просто такі люди переходять кордон і їх ніхто не затримує. А ось таких лохів, які гроші кидають у телеграм-канали за цінні інструкції на кшталт "їдьте маршруткою до *** і далі пістуйте до Тиси і далі вплав. Решта неутонувших лохів передадуть мені гроші в місцевій румунській кафешці"

До речі, на 70% впевнений, що там половину тих телеграм-каналів самі СБУ і прикордонники ведуть
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15.05.2024 16:08
+3
Абсолютно не розумію, чому при ******** можливостях люди, замість того, аби детально підготуватися та спробувати ризикнути самостійно, тупо віддають ні за що чималі суми аферистам та збираються в групи, тим самим суттєво збільшуючи шанси бути виявленими.
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15.05.2024 16:00
+3
Мотиви ясні, тільки ось реалізація ідіотська
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15.05.2024 16:10
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Ого! - пішли косяками
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15.05.2024 15:55 Ответить
Абсолютно не розумію, чому при ******** можливостях люди, замість того, аби детально підготуватися та спробувати ризикнути самостійно, тупо віддають ні за що чималі суми аферистам та збираються в групи, тим самим суттєво збільшуючи шанси бути виявленими.
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15.05.2024 16:00 Ответить
Просто такі люди переходять кордон і їх ніхто не затримує. А ось таких лохів, які гроші кидають у телеграм-канали за цінні інструкції на кшталт "їдьте маршруткою до *** і далі пістуйте до Тиси і далі вплав. Решта неутонувших лохів передадуть мені гроші в місцевій румунській кафешці"

До речі, на 70% впевнений, що там половину тих телеграм-каналів самі СБУ і прикордонники ведуть
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15.05.2024 16:08 Ответить
Люди що можуть детально підготуватися та спробувати ризикнути самостійно вони або на передку (можливо на посадах сержантів та офіцерів) , або вже перетнули кордон..
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15.05.2024 17:47 Ответить
не согласовали с ДПСУ! вот и попались!
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15.05.2024 16:03 Ответить
Просто люди не хочуть помирати за свободу та землю якої не має.
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15.05.2024 16:05 Ответить
Мотиви ясні, тільки ось реалізація ідіотська
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15.05.2024 16:10 Ответить
Розбігається зЄлін лохторат, а лідор замість того щоб покликати на стадіон, мовчить
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15.05.2024 16:49 Ответить
 
 