На Одесчине две группы нарушителей по указаниям из телеграм-каналов пытались пересечь границу, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
Пограничники задержали две группы нарушителей в Одесской области, которые пытались незаконно пересечь границу. Задержанные пользовались указаниями телеграм-каналов, такие "услуги" стоили от $5-7 тыс.
Об этом рассказали в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
"Участники одной из групп задержанных познакомились непосредственно во время "турне". А свел их всех телеграм-канал, предоставлявший услуги по незаконному пересечению границы: за $6-7 тыс. с авансовым платежом в $1000 на криптокошелек. Прайс предусматривал ориентирование "клиентов" по так называемому безопасному маршруту - и на такси сообщили, где сесть, и откуда начать 2-километровый пеший поход.
Вторая группа - тоже "клиенты", однако другого телеграм-канала, админ которого за $5 тыс. с каждого тоже обещал онлайн-навигацию", - говорится в сообщении.
Как отмечается, во время задержания один из нарушителей пытался убежать, однако его остановили.
В отношении всех задержанных составлены админпротоколы, дела направлены в суд.
Напомним, ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и до мая 2024 года около 11 тысяч украинских мужчин нелегально пересекли границу с Румынией.
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До речі, на 70% впевнений, що там половину тих телеграм-каналів самі СБУ і прикордонники ведуть