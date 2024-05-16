На Киевщине разоблачены дельцы, которые за $10 тыс. продавали уклонистам "консульские" удостоверения для побега за границу, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Служба безопасности ликвидировала еще одну схему уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста.
Об этом информирует пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Задержание организаторов схемы
Как отмечается, в результате комплексных мер на Киевщине задержаны трое дельцов, которые продавали уклонистам фейковые удостоверения работников "почетных консульств иностранных государств в Украине".
Фигуранты вписывали персональные данные своих клиентов в "документы" и добавляли их фотографии. По внешнему виду подделка была высокого качества и очень напоминала дипломатические удостоверения установленного образца.
"Приобретя фальшивку, уклонисты использовали ее, чтобы ввести в заблуждение представителей военкоматов и избежать призыва", - говорится в сообщении.
Кроме того, организаторы "схемы" предоставляли своим клиентам советы по незаконному пересечению границы с использованием фейковых документов.
Стоимость всего "пакета услуг" составляла 10 тыс. американских долларов с одного военнообязанного.
По данным следствия, фигуранты изготавливали подделки в подпольной типографии, которую организовали на базе производственных мощностей своих знакомых.
Сотрудники СБУ задержали трех организаторов сделки "на горячем", когда они получали деньги за организацию побега уклониста за границу.
Что грозит дельцам?
Во время обысков в помещениях дельцов и нелегальном цехе обнаружены фальшивые удостоверения, мобильные телефоны, компьютерная техника и другое оборудование, которые использовали в преступной деятельности.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
- ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 (покушение на незаконную переправку лиц через государственную границу Украины).
Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к "схеме". Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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Ну я б ще зрозумів, якби вони воєнніки старі з позначкою про непридатність та виключення з обліку підробляли (і то це мутна затєя), а тут така фігня за 10 000...
Черговий приклад із серіалу від Зеленського, розмінований Південь України та вагнергейт …
Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Украина не победит московитов, пока есть президент Зеленский и его слуги. Цель президента Зеленского - убить как можно больше украинцев, а остаток сдать московитам.(С)
https://dl-news.defence-line.org/?p=30438
Думати треба Українцям, власним розумом, а не марафонами відосиками та заявами Оманських телепнів!
Слава Україні!
Це наша національна «гордість».
Но нет - и людей потеряли в итоге, и бабки ушли в карманы аферистов.