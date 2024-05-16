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На Киевщине разоблачены дельцы, которые за $10 тыс. продавали уклонистам "консульские" удостоверения для побега за границу, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности ликвидировала еще одну схему уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста.

Об этом информирует пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Задержание организаторов схемы

Как отмечается, в результате комплексных мер на Киевщине задержаны трое дельцов, которые продавали уклонистам фейковые удостоверения работников "почетных консульств иностранных государств в Украине".

Фигуранты вписывали персональные данные своих клиентов в "документы" и добавляли их фотографии. По внешнему виду подделка была высокого качества и очень напоминала дипломатические удостоверения установленного образца.

"Приобретя фальшивку, уклонисты использовали ее, чтобы ввести в заблуждение представителей военкоматов и избежать призыва", - говорится в сообщении.

СБУ викрила ділків, які продавали ухилянтам фіктивні консульські посвідчення
СБУ викрила ділків, які продавали ухилянтам фіктивні консульські посвідчення

Также смотрите: На Одесчине две группы нарушителей по указаниям из телеграм-каналов пытались пересечь границу, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Кроме того, организаторы "схемы" предоставляли своим клиентам советы по незаконному пересечению границы с использованием фейковых документов.

Стоимость всего "пакета услуг" составляла 10 тыс. американских долларов с одного военнообязанного.

По данным следствия, фигуранты изготавливали подделки в подпольной типографии, которую организовали на базе производственных мощностей своих знакомых.

СБУ викрила ділків, які продавали ухилянтам фіктивні консульські посвідчення
СБУ викрила ділків, які продавали ухилянтам фіктивні консульські посвідчення

Сотрудники СБУ задержали трех организаторов сделки "на горячем", когда они получали деньги за организацию побега уклониста за границу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Буковине задержан киевлянин, пытавшийся попасть в Румынию по фальшивым документам от ТЦК, - ГПСУ. ФОТО

Что грозит дельцам?

Во время обысков в помещениях дельцов и нелегальном цехе обнаружены фальшивые удостоверения, мобильные телефоны, компьютерная техника и другое оборудование, которые использовали в преступной деятельности.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
  • ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 (покушение на незаконную переправку лиц через государственную границу Украины).

СБУ викрила ділків, які продавали ухилянтам фіктивні консульські посвідчення
СБУ викрила ділків, які продавали ухилянтам фіктивні консульські посвідчення
СБУ викрила ділків, які продавали ухилянтам фіктивні консульські посвідчення

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к "схеме". Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Также смотрите: Ликвидирован межрегиональный канал подделки официальных документов с ежемесячной прибылью почти в 1 млн грн. ФОТОрепортаж

Автор: 

Киевская область (4129) подделка (437) СБУ (19890) уклонисты (829)


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Топ комментарии
+3
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16.05.2024 13:30
+2
Як лисий?
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16.05.2024 13:27
+2
Цікаво, а скільки з такими ксивами виїхали? Воно ж працювало, судячи з усього. Поки не прикрили...
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16.05.2024 13:29
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І що, багато лохів на це купувалося?

Ну я б ще зрозумів, якби вони воєнніки старі з позначкою про непридатність та виключення з обліку підробляли (і то це мутна затєя), а тут така фігня за 10 000...
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16.05.2024 13:23 Ответить
Лохі звичайні , простіше до цірку працевлаштуватися а потім гастролі🥳🤮
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16.05.2024 13:25 Ответить
Як лисий?
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16.05.2024 13:27 Ответить
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16.05.2024 13:30 Ответить
Цікаво, а скільки з такими ксивами виїхали? Воно ж працювало, судячи з усього. Поки не прикрили...
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16.05.2024 13:29 Ответить
Як можна бути таким наївним, аби вірити, що будь-який бажаючий може придбати собі консульські документи?
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16.05.2024 13:30 Ответить
А самими ділками ТЦК не цікавилося? Чи може вони заброньовані були як стратегічно важливі клоуни?
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16.05.2024 13:31 Ответить
Це ті виборці, у 2019 році, що, ну хоть паржом… або зробимо їх ще раз…!! Ось вони, і ріжуть, і роблять впродовж 11 років війни, вони ж не ЛОХИ??.
Черговий приклад із серіалу від Зеленського, розмінований Південь України та вагнергейт …
Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Украина не победит московитов, пока есть президент Зеленский и его слуги. Цель президента Зеленского - убить как можно больше украинцев, а остаток сдать московитам.(С)
https://dl-news.defence-line.org/?p=30438

Думати треба Українцям, власним розумом, а не марафонами відосиками та заявами Оманських телепнів!
Слава Україні!
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16.05.2024 13:31 Ответить
прибулі піаністи з Кривого Рогу на гастролях...
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16.05.2024 13:37 Ответить
В Україні ніколи лох не переведеться, як і аферисти.
Це наша національна «гордість».
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16.05.2024 13:41 Ответить
Дали бы с самого начала возможность легальной отсрочки за 12000 долларов в год и на эти деньги покупали бы оружие.
Но нет - и людей потеряли в итоге, и бабки ушли в карманы аферистов.
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16.05.2024 14:27 Ответить
Закрийте кордон жінки і діти особи ч статі з17 і старше на облік і за кордоном нема чого сидіти коли війна
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01.07.2024 16:05 Ответить
 
 