На Буковине задержан киевлянин, пытавшийся попасть в Румынию по фальшивым документам от ТЦК, - ГПСУ. ФОТО

Пограничники в Черновицкой области задержали жителя Киева, который хотел выехать за границу с помощью поддельного удостоверения военнообязанного, выданное одним из РТЦК и СП. После разоблачения мужчина пытался подкупить военных.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Афера киевлянина

Отмечается, что инцидент произошел в пункт пропуска "Порубное". Гражданин Украины, намеревался выехать в Румынию.

В качестве основания для выезда за границу мужчина предоставил временное удостоверение военнообязанного, выданное одним из киевских подразделений РТЦК и СП.

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Мужчина предложил пограничнику взятку

"При изучении документа пограничники установили, что предъявленное удостоверение поддельное.

Предвидя инкриминацию уголовной ответственности за подделку документов, гражданин совершил еще одно правонарушение - предложил сотруднику Госпогранслужбы 400 евро взятки за сокрытие факта фальсификации документа", - сообщили в ГПСУ.

Офицер от предложения отказался. Вместо этого мужчину передали представителям Нацполиции. Их также известили об обнаружении признаков уголовных правонарушений по ст. 358 и 369 УКУ.

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