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На Буковине задержан киевлянин, пытавшийся попасть в Румынию по фальшивым документам от ТЦК, - ГПСУ. ФОТО

Ухилянт запропонував ДПСУ хабар за приховування факту фальшування документа

Пограничники в Черновицкой области задержали жителя Киева, который хотел выехать за границу с помощью поддельного удостоверения военнообязанного, выданное одним из РТЦК и СП. После разоблачения мужчина пытался подкупить военных.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Афера киевлянина

Отмечается, что инцидент произошел в пункт пропуска "Порубное". Гражданин Украины, намеревался выехать в Румынию.

В качестве основания для выезда за границу мужчина предоставил временное удостоверение военнообязанного, выданное одним из киевских подразделений РТЦК и СП.

Смотрите: На Закарпатье задержали 7 горе-беглецов, которые хотели переплыть Тису одной лодкой на всех, - ГПСУ. ФОТО

Мужчина предложил пограничнику взятку

"При изучении документа пограничники установили, что предъявленное удостоверение поддельное.

Предвидя инкриминацию уголовной ответственности за подделку документов, гражданин совершил еще одно правонарушение - предложил сотруднику Госпогранслужбы 400 евро взятки за сокрытие факта фальсификации документа", - сообщили в ГПСУ.

Ухилянт запропонував ДПСУ хабар за приховування факту фальшування документа

Офицер от предложения отказался. Вместо этого мужчину передали представителям Нацполиции. Их также известили об обнаружении признаков уголовных правонарушений по ст. 358 и 369 УКУ.

Также смотрите: Мужчина выдавал себя за вдовца и пытался выехать за границу с 16-летней дочерью, - Госпогранслужба. ФОТО

Автор: 

взятка (6158) Госпогранслужба (6425) документ (398) подделка (437) уклонисты (831)


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Топ комментарии
+11
А якби дав 4000 євро, а не 400?
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09.05.2024 14:41
+9
чому немає фото героя прикордонника який ставить ногу на голову чи груди спійманого ухилянта ? Це ж так модно зараз ... до людей відноситись як до гавна
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09.05.2024 14:35
+7
Офіцер поліціі сказав шо чаиові він не бере
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09.05.2024 14:37
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чому немає фото героя прикордонника який ставить ногу на голову чи груди спійманого ухилянта ? Це ж так модно зараз ... до людей відноситись як до гавна
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09.05.2024 14:35 Ответить
А цей громадянин з підробленими документами до якого сорту гівна відноситься?
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09.05.2024 14:44 Ответить
Жадібний просто. Хто ж за таку суму напряму через митницю проходить, там зовсім інші розцінки.
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09.05.2024 16:00 Ответить
Треба щоб Влад Яма суму озвучив. А то зараз дурять народ.
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09.05.2024 16:07 Ответить
Причому, ведеться ж електронний облік та відеофіксація, можна ж пробити кожного з прикордонників та митників, хто цих Владів Ям пропускав...

Але краще писати кілька разів на тиждень, як ті ж доблесні прикордонники спіймали пару-трійку простих бідолах...
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09.05.2024 16:19 Ответить
думаю він від вас нічим не відрізняється
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09.05.2024 20:25 Ответить
а ви,ухилянти-квіточки,і є ним! дякуйте Богу,що я вами не займаюся!
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10.05.2024 18:01 Ответить
))))) запашок то від вас
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10.05.2024 20:07 Ответить
Офіцер поліціі сказав шо чаиові він не бере
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09.05.2024 14:37 Ответить
А якби дав 4000 євро, а не 400?
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09.05.2024 14:41 Ответить
Простіше в даркнеті купити підробний румунський або польський паспорт.
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09.05.2024 14:43 Ответить
І? Хіба прикордонники з української сторони не запитають дату в'їзду в Україну? В нього ж буде чистий паспорт. Якщо громадянин скаже, що він його одержав тут, то резонно запитають про українське громадянство. Іноземний паспорт не відміняє громадянство України. А разом з ним і виконання обов'язків громадянина.
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09.05.2024 14:49 Ответить
Ну, якщо заморочився з підробгним паспортом, то поставити до підробки штамп про в'їзд за окрему платню теж можна. І якщо у тебе написано, наприклад, "Марек Войцеховський", то чому вони мають питати у тебе український паспорт???
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09.05.2024 14:56 Ответить
І ще за окрему плату той паспорт внесуть в базу іноземців, які в'їхали?
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09.05.2024 15:22 Ответить
Ну, якщо комплексно до всього підходити, то так
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09.05.2024 15:48 Ответить
Ви розповіли варіант яким користуються спецслужби і їздять по світу з паспортами в яких фігурують прізвища типу Петров або Баширов, пересічний громадянин таку схему навряд чи зможе оплатити..
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09.05.2024 16:51 Ответить
По паспорту Марек Войцеховский, а по отпечаткам пальцев Богдан Хмельницкий.
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09.05.2024 17:46 Ответить
"Простіше в даркнеті купити підробний румунський або польський паспорт" - и путешествовать с ним аж до первого, попавшегося контрольно-пропускного пункта. Такая схема сработать может только в низкокачественном фильме.
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09.05.2024 14:55 Ответить
Ну на кордоні можуть бути трабли, а якщо просто по вулиці в Києві з ним ходити?
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09.05.2024 15:22 Ответить
Ну, до нього ще тоді прикупити румунський воєнний білет і мішечок з мамалигою. Щоб повністю позбутись непотрібних запитань.
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09.05.2024 15:55 Ответить
Дубінський от непідроблений румунський купив...
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09.05.2024 15:24 Ответить
Ну так Дубінський справжній румун в 10 у поколінні, зовсім законно репатріювався на історичну батьківщину.
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09.05.2024 16:19 Ответить
Бідняк якийсь. Йому на лист від ГРУ грошей просто не вистачило .
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09.05.2024 14:47 Ответить
Нолик би накинув, і вже пив би каву в Бухаресті. А так, наче жебраку на паперті
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09.05.2024 14:54 Ответить
Экстримал... Дурачек, или крепкие нервы?
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09.05.2024 17:49 Ответить
Він,цей киянин,просто ідійот! Він міг вибрати Тису або засніжені перевали Карпат але поплівся на пункт пропуску...
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10.05.2024 18:03 Ответить
Я не могу понять , накуя вы штрихуете лицо, или это Штирлиц которого можно завербовать ? Этого чела должна знать Украина , но не вштрих кидать Фас..
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12.05.2024 16:15 Ответить
 
 