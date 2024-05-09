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На Буковині затримали киянина, який намагався потрапити до Румунії за фальшивими документами від ТЦК, - ДПСУ. ФОТО

Ухилянт запропонував ДПСУ хабар за приховування факту фальшування документа

Прикордонники в Чернівецькій області затримали жителя Києва, який хотів виїхати за кордон за допомогою підробленого посвідчення військовозобов’язаного, видане одним з РТЦК та СП. Після викриття чоловік намагався підкупити військових.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Оборудка киянина

Зазначається, що інцидент трапився у пункт пропуску "Порубне". Громадянин України мав намір виїхати до Румунії.

Як підставу для виїзду за кордон чоловік надав тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, видане одним із київських підрозділів РТЦК та СП.

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Чоловік запропонував прикордоннику хабар

"Під час вивчення документа прикордонники встановили, що пред’явлене посвідчення підроблене.

Передбачаючи інкримінацію кримінальної відповідальності за підробку документів, громадянин скоїв ще одне правопорушення – запропонував співробітнику Держприкордонслужби 400 євро хабаря за приховування факту фальшування документа", - повідомили в ДПСУ.

Ухилянт запропонував ДПСУ хабар за приховування факту фальшування документа

Офіцер від пропозиції відмовився. Натомість чоловіка передали представникам Нацполіції. Їх також сповістили про виявлення ознак кримінальних правопорушень за ст. 358 та 369 ККУ.

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Автор: 

хабар (4702) Держприкордонслужба ДПСУ (5979) документ (414) підробка (437) ухилянти (900)


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Топ коментарі
+11
А якби дав 4000 євро, а не 400?
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09.05.2024 14:41
+9
чому немає фото героя прикордонника який ставить ногу на голову чи груди спійманого ухилянта ? Це ж так модно зараз ... до людей відноситись як до гавна
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09.05.2024 14:35
+7
Офіцер поліціі сказав шо чаиові він не бере
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09.05.2024 14:37
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чому немає фото героя прикордонника який ставить ногу на голову чи груди спійманого ухилянта ? Це ж так модно зараз ... до людей відноситись як до гавна
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09.05.2024 14:35 Відповісти
А цей громадянин з підробленими документами до якого сорту гівна відноситься?
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09.05.2024 14:44 Відповісти
Жадібний просто. Хто ж за таку суму напряму через митницю проходить, там зовсім інші розцінки.
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09.05.2024 16:00 Відповісти
Треба щоб Влад Яма суму озвучив. А то зараз дурять народ.
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09.05.2024 16:07 Відповісти
Причому, ведеться ж електронний облік та відеофіксація, можна ж пробити кожного з прикордонників та митників, хто цих Владів Ям пропускав...

Але краще писати кілька разів на тиждень, як ті ж доблесні прикордонники спіймали пару-трійку простих бідолах...
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09.05.2024 16:19 Відповісти
думаю він від вас нічим не відрізняється
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09.05.2024 20:25 Відповісти
а ви,ухилянти-квіточки,і є ним! дякуйте Богу,що я вами не займаюся!
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10.05.2024 18:01 Відповісти
))))) запашок то від вас
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10.05.2024 20:07 Відповісти
Офіцер поліціі сказав шо чаиові він не бере
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09.05.2024 14:37 Відповісти
А якби дав 4000 євро, а не 400?
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09.05.2024 14:41 Відповісти
Простіше в даркнеті купити підробний румунський або польський паспорт.
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09.05.2024 14:43 Відповісти
І? Хіба прикордонники з української сторони не запитають дату в'їзду в Україну? В нього ж буде чистий паспорт. Якщо громадянин скаже, що він його одержав тут, то резонно запитають про українське громадянство. Іноземний паспорт не відміняє громадянство України. А разом з ним і виконання обов'язків громадянина.
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09.05.2024 14:49 Відповісти
Ну, якщо заморочився з підробгним паспортом, то поставити до підробки штамп про в'їзд за окрему платню теж можна. І якщо у тебе написано, наприклад, "Марек Войцеховський", то чому вони мають питати у тебе український паспорт???
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09.05.2024 14:56 Відповісти
І ще за окрему плату той паспорт внесуть в базу іноземців, які в'їхали?
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09.05.2024 15:22 Відповісти
Ну, якщо комплексно до всього підходити, то так
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09.05.2024 15:48 Відповісти
Ви розповіли варіант яким користуються спецслужби і їздять по світу з паспортами в яких фігурують прізвища типу Петров або Баширов, пересічний громадянин таку схему навряд чи зможе оплатити..
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09.05.2024 16:51 Відповісти
По паспорту Марек Войцеховский, а по отпечаткам пальцев Богдан Хмельницкий.
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09.05.2024 17:46 Відповісти
"Простіше в даркнеті купити підробний румунський або польський паспорт" - и путешествовать с ним аж до первого, попавшегося контрольно-пропускного пункта. Такая схема сработать может только в низкокачественном фильме.
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09.05.2024 14:55 Відповісти
Ну на кордоні можуть бути трабли, а якщо просто по вулиці в Києві з ним ходити?
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09.05.2024 15:22 Відповісти
Ну, до нього ще тоді прикупити румунський воєнний білет і мішечок з мамалигою. Щоб повністю позбутись непотрібних запитань.
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09.05.2024 15:55 Відповісти
Дубінський от непідроблений румунський купив...
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09.05.2024 15:24 Відповісти
Ну так Дубінський справжній румун в 10 у поколінні, зовсім законно репатріювався на історичну батьківщину.
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09.05.2024 16:19 Відповісти
Бідняк якийсь. Йому на лист від ГРУ грошей просто не вистачило .
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09.05.2024 14:47 Відповісти
Нолик би накинув, і вже пив би каву в Бухаресті. А так, наче жебраку на паперті
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09.05.2024 14:54 Відповісти
Экстримал... Дурачек, или крепкие нервы?
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09.05.2024 17:49 Відповісти
Він,цей киянин,просто ідійот! Він міг вибрати Тису або засніжені перевали Карпат але поплівся на пункт пропуску...
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10.05.2024 18:03 Відповісти
Я не могу понять , накуя вы штрихуете лицо, или это Штирлиц которого можно завербовать ? Этого чела должна знать Украина , но не вштрих кидать Фас..
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12.05.2024 16:15 Відповісти
 
 