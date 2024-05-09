На Буковині затримали киянина, який намагався потрапити до Румунії за фальшивими документами від ТЦК, - ДПСУ. ФОТО

Прикордонники в Чернівецькій області затримали жителя Києва, який хотів виїхати за кордон за допомогою підробленого посвідчення військовозобов’язаного, видане одним з РТЦК та СП. Після викриття чоловік намагався підкупити військових.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Оборудка киянина

Зазначається, що інцидент трапився у пункт пропуску "Порубне". Громадянин України мав намір виїхати до Румунії.

Як підставу для виїзду за кордон чоловік надав тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, видане одним із київських підрозділів РТЦК та СП.

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Чоловік запропонував прикордоннику хабар

"Під час вивчення документа прикордонники встановили, що пред’явлене посвідчення підроблене.

Передбачаючи інкримінацію кримінальної відповідальності за підробку документів, громадянин скоїв ще одне правопорушення – запропонував співробітнику Держприкордонслужби 400 євро хабаря за приховування факту фальшування документа", - повідомили в ДПСУ.

Офіцер від пропозиції відмовився. Натомість чоловіка передали представникам Нацполіції. Їх також сповістили про виявлення ознак кримінальних правопорушень за ст. 358 та 369 ККУ.

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