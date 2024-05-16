Пытался выехать из Украины в "тайнике" микроавтобуса: на границе с Польшей пограничники разоблачили пассажира-невидимку, - ГПСУ. ВИДЕО
Пограничники разоблачили украинца, пытавшегося незаконно попасть в Польшу, спрятавшись в специально изготовленной нише для багажа. Инцидент произошел в пункте пропуска "Шегини" на Львовщине.
Об этом информирует ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что микроавтобус "Мерседес", которым управлял 24-летний житель Прикарпатья, прибыл в упомянутый пункт пропуска утром 14 мая. Пограничники проверили количество человек в машине и сделали отметку в контрольном талоне о том, что прикарпатец направляется в Польшу один.
Однако, во время тщательного осмотра микроавтобуса, пограничники обнаружили пассажира. Мужчина спрятался в специально изготовленной нише для багажа. Им оказался 28-летний гражданин Украины, не имевший документов для официального пересечения государственной границы.
Пограничники отказали ему в выезде из Украины. На мужчину составлены административные документы по ст. 204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы). А 24-летнему водителю грозит уголовная ответственность по ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".
О выявленном правонарушении пограничники проинформировали правоохранителей.
Ранее ГПСУ сообщала, что разоблачила и ликвидировала канал незаконной переправки лиц призывного возраста из Украины в Словакию.
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Хотілося б вірити, тільки от багато хто вже фізично ще 30 років надій і експериментів не протягне. Фізіологія...
30 років на ті самі граблі...
P.S. И пожалуйста, не задавай стандартный вопрос-отмазку тикунов-ссыкунов: " а ты из окопа пишешь?"...
)))
а отей? ну шо отей, така сама амеба,,,
в сухому відліку ні отей ні мусорня на війну не підуть.
не знаю як воно натепер, але за Совка, звісно на облаштованих, НЕКОРУМПОВАНИХ КПП, несанкціонованого перетину бути, майже, не могло, ну принаймні такими примітивними способами, як ОЦЕ..
або собака або технічні пристрої виявлення (газоаналізатори чи датчики інфранизької частоти та т.і.) сигналізують про "тєло" - "на раз-два"...
і на шо вони розраховують? - що на пункті такі самі, як і вони?
- ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".
особливо ті які мають навичкі володіння зброєю?
а ті пузаті в батальони поближчє до Вовчянська?
Тоді заборона виїзду неконституційна, значить незаконна.
Або Конституція не діє.
Тоді про який "конституційний обов'язок" можна говорити?
Не пойдут.
Так что, Конституция у нас не хуже вашей.
И дикий Совок у нас такой же , как и у вас.
Когда чинуши и их дети будут в окопе, как думаешь, будут они разворовывать армию?
А когда в окопах ЧУЖИЕ ДЕТИ, вот тогда они обворовывают их с удовольствием!