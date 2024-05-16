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Пытался выехать из Украины в "тайнике" микроавтобуса: на границе с Польшей пограничники разоблачили пассажира-невидимку, - ГПСУ. ВИДЕО

Пограничники разоблачили украинца, пытавшегося незаконно попасть в Польшу, спрятавшись в специально изготовленной нише для багажа. Инцидент произошел в пункте пропуска "Шегини" на Львовщине.

Об этом информирует ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что микроавтобус "Мерседес", которым управлял 24-летний житель Прикарпатья, прибыл в упомянутый пункт пропуска утром 14 мая. Пограничники проверили количество человек в машине и сделали отметку в контрольном талоне о том, что прикарпатец направляется в Польшу один.

Однако, во время тщательного осмотра микроавтобуса, пограничники обнаружили пассажира. Мужчина спрятался в специально изготовленной нише для багажа. Им оказался 28-летний гражданин Украины, не имевший документов для официального пересечения государственной границы.

Также читайте: На Волыни сотрудники ТЦК за 3 тыс. дол. снимали уклонистов с розыска, - Нацполиция. ФОТО

Пограничники отказали ему в выезде из Украины. На мужчину составлены административные документы по ст. 204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы). А 24-летнему водителю грозит уголовная ответственность по ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

О выявленном правонарушении пограничники проинформировали правоохранителей.

Ранее ГПСУ сообщала, что разоблачила и ликвидировала канал незаконной переправки лиц призывного возраста из Украины в Словакию.

Читайте также: На Буковине задержали правоохранителя, который наладил схему переправы уклонистов за границу, стоимость "услуги" составляла 6,5 тыс долларов, - ГБР. ФОТО

Автор: 

Госпогранслужба (6421) Польша (8409) уклонисты (829)


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Топ комментарии
+6
подивився на тих мусорів? - жоден не придатний до війни.
а отей? ну шо отей, така сама амеба,,,
в сухому відліку ні отей ні мусорня на війну не підуть.
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16.05.2024 18:54
+5
- ст. 204-1 (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону);
- ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".
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16.05.2024 18:59
+4
..а шоб не було як у КНДР треба не тікать як ОЦЕЙ, а битися і перемагати *****, і більше НІКОЛИ не обирати на нашу голову таке, як дебільний Вирок-2019, що має сісти за усі свої "Великі приколи" з Україною, бо це не піанінА..
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16.05.2024 19:04
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З КНДР дозволений виїзд жінок з дітьми? Не знав.
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16.05.2024 18:56 Ответить
..а шоб не було як у КНДР треба не тікать як ОЦЕЙ, а битися і перемагати *****, і більше НІКОЛИ не обирати на нашу голову таке, як дебільний Вирок-2019, що має сісти за усі свої "Великі приколи" з Україною, бо це не піанінА..
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16.05.2024 19:04 Ответить
Ми наш, ми новий світ збудуєм! (с)

Хотілося б вірити, тільки от багато хто вже фізично ще 30 років надій і експериментів не протягне. Фізіологія...
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16.05.2024 19:08 Ответить
А раніше, мабуть, обирали кращіх?
30 років на ті самі граблі...
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16.05.2024 19:09 Ответить
Четверта спроба!
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16.05.2024 18:38 Ответить
Від Зе тікають всі, хто має хист
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16.05.2024 18:48 Ответить
Зе(в множественном числе) приходят и уходят, а Украина остаётся. Так что, эти трусливые ...(не хочу материться, ибо забанят) тикают от Украины. Тикают от её защиты тогда, когда её существование в качестве полноценного и суверенного государства стоит под большим вопросом. Так что, с такими тикунами-ссыкунами вам и врагов не надо.

P.S. И пожалуйста, не задавай стандартный вопрос-отмазку тикунов-ссыкунов: " а ты из окопа пишешь?"...
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16.05.2024 21:53 Ответить
"Па́лі-стука́лі!"
)))
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16.05.2024 18:48 Ответить
подивився на тих мусорів? - жоден не придатний до війни.
а отей? ну шо отей, така сама амеба,,,
в сухому відліку ні отей ні мусорня на війну не підуть.
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16.05.2024 18:54 Ответить
...- типовий продуманий зєлін 73%вий лохторат, жлоб-уклоніст, який (у своєму колі): "усе знає і усе порішає"...
не знаю як воно натепер, але за Совка, звісно на облаштованих, НЕКОРУМПОВАНИХ КПП, несанкціонованого перетину бути, майже, не могло, ну принаймні такими примітивними способами, як ОЦЕ..
або собака або технічні пристрої виявлення (газоаналізатори чи датчики інфранизької частоти та т.і.) сигналізують про "тєло" - "на раз-два"...
і на шо вони розраховують? - що на пункті такі самі, як і вони?
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16.05.2024 18:58 Ответить
- ст. 204-1 (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону);
- ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".
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16.05.2024 18:59 Ответить
може там на кордоні з Польщєю діди 60+ і стали би в пригоді,
особливо ті які мають навичкі володіння зброєю?
а ті пузаті в батальони поближчє до Вовчянська?
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16.05.2024 19:01 Ответить
Або в нас діє Конституція.
Тоді заборона виїзду неконституційна, значить незаконна.
Або Конституція не діє.
Тоді про який "конституційний обов'язок" можна говорити?
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16.05.2024 19:07 Ответить
Дебильная у вас конституция, если позволяет драпать всем кто куда, когда на страну напал враг и само её существование как государства стоит под вопросом.
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16.05.2024 21:47 Ответить
Можно подумать в Казахстаге все чиновники и богатеи пойдут в окопы, если Раша нападёт?
Не пойдут.
Так что, Конституция у нас не хуже вашей.
И дикий Совок у нас такой же , как и у вас.
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18.05.2024 14:40 Ответить
Во-первых, ******** на нас не нападёт. Есть много факторов, не хочу их все перечислять. Во-вторых, а что, войны выигрываются лишь тогда, когда идут воевать чиновники и богатеи?... Типа вот щас попрутся на фронт ваши чинуши и олигархи, размотав ворога своими толстыми пузами и закидав их вусмерть своими тяжеленными часиками с брюликами? Так, да?
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18.05.2024 15:43 Ответить
Именно!
Когда чинуши и их дети будут в окопе, как думаешь, будут они разворовывать армию?
А когда в окопах ЧУЖИЕ ДЕТИ, вот тогда они обворовывают их с удовольствием!
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18.05.2024 17:55 Ответить
зе- північна корея , а законодавчого обгрунтування нема на заборону виїзду. як і виключення п,ятого каналу та еспресо
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16.05.2024 19:18 Ответить
Сук@, які ж вони жалкі.
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16.05.2024 19:18 Ответить
навіть не клоуни, а найймовірніше, в найвигіднішому, причому абсолютно легальному, комар носа не підточить! положенні по "бронюванню" знаходяться в ці часи криптовалютчики з великим, ще довоєнним стажем, та і не прожжоні також )) цікаво було б побачити статистику, скільки саме таких за весь час було мобілізовано і саме в окопи, а не в теплі крісла військових структур (в найгіршому для них випадку), або скільки криптоїнів серед тотально непридатних до служби. з них можно створити нову велику множину "криптовійськовозобов'язані", по зразку "криптозоології". вони як би є, їх як би й шукають, але ще нікому не вдалось їх навіть побачити, не кажучи вже про те, що хтось з них потрапив в мільйони фотопасток з розпізнаванням облич, розставлених по всій країні. ))
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16.05.2024 19:21 Ответить
А країна багато втратить, якщо це лайно таки виїде або його пристрелять на місці?
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16.05.2024 19:22 Ответить
Чергового кріпосного не випустили.
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16.05.2024 19:27 Ответить
Пропоную закачувать таких істот в запаску. Бубликом скрутяться та й виїдуть від ,,нєнавістнага зільонага ріжиму,,. Вони ж кажуть, що їдуть не з України,а особисто від Зеленського. А я так розумію, що яке б призвіще не було на кабінеті Президента України, то такі особи срались би один чорт тільки при думці про мобілізацію їхньої дупи.
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16.05.2024 19:32 Ответить
Спосіб вибрано невдалий, бо чолов'яга надто багато жирку наїв, відповідно, схованка чимала за об'ємом і не помітити її просто не можливо. З такою тілобудовою треба шукати можливість придбати довідку, бо через гори та Тису теж не варіант.
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16.05.2024 19:35 Ответить
справа в тім, що всі ці схованки немають сенсу, навчений пес за 3 секунди їх виявляє.
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16.05.2024 19:41 Ответить
Ну и как вы - украинцы, собрались побеждать, с такими персонажами? И всё бы ничего, но вы ещё и оправдываете их, защищаете, требуете освободить их на все четыре стороны. На тех, кому подобные персонажи противны до глубины души, набрасываетесь всей стайкой и начинаете тявкать: "а ты с окопа пишешь?" Ну это ж пи...ец! За вас что, американцы должны воевать? Французы? Поляки? А хуху не хохо?! Не у американцев и европейцев Великая Отечественная война, а у вас! И пока вы этого не поймёте, ничего не изменится и вы дальше будете сдавать село за селом, поселок за поселком и город за городом.
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16.05.2024 21:45 Ответить
У мене син воює з першого дня, був в самих горячих точках - доброволець. Але зараз, коли бачить, що країна перетворилась в концтабір, питає в мене: а за що ми воюємо? За Північну Корею? В плані прав людини ми вже гірше підарассіі. Можливо тому охочих іти до війська майже нема? Не кажучи вже про відношення до солдат, відсутності відповідальності командирів, та тотальне крадівництво! Це Байден нам повинен бетон поставляти!
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16.05.2024 22:18 Ответить
Так випустіть тих хто не хоче бути в України, цим же нічого Україна не доб'єтьтся, не було цих обмежень - не сміявся б з неї весь цивілізований свій! В Ізраїлі чомусь за багато років воєн ні разу не закривали свої кордони, а результат цього - розвинена армія, держава і високий рівень життя людей!
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16.05.2024 22:59 Ответить
Це заробіток. До оборони ніякого відношення не має. Вже порахували більше мільярда доларів, хто ж від таких грошей відмовиться. А розмови про патріотизм і так далі - димова завіса, щоб було підґрунтя для подальшого заробітку. Країну боронять не під примусом! Може треба усунути причини по яким черг в ТЦК та СП нема? А ці причини всі хто служить, знають.
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16.05.2024 23:14 Ответить
Ха Ха ! Це ж пердів і нюхав.........
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17.05.2024 10:00 Ответить
 
 