Пытался выехать из Украины в "тайнике" микроавтобуса: на границе с Польшей пограничники разоблачили пассажира-невидимку, - ГПСУ. ВИДЕО

Пограничники разоблачили украинца, пытавшегося незаконно попасть в Польшу, спрятавшись в специально изготовленной нише для багажа. Инцидент произошел в пункте пропуска "Шегини" на Львовщине.

Об этом информирует ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что микроавтобус "Мерседес", которым управлял 24-летний житель Прикарпатья, прибыл в упомянутый пункт пропуска утром 14 мая. Пограничники проверили количество человек в машине и сделали отметку в контрольном талоне о том, что прикарпатец направляется в Польшу один.

Однако, во время тщательного осмотра микроавтобуса, пограничники обнаружили пассажира. Мужчина спрятался в специально изготовленной нише для багажа. Им оказался 28-летний гражданин Украины, не имевший документов для официального пересечения государственной границы.

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Пограничники отказали ему в выезде из Украины. На мужчину составлены административные документы по ст. 204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы). А 24-летнему водителю грозит уголовная ответственность по ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

О выявленном правонарушении пограничники проинформировали правоохранителей.

Ранее ГПСУ сообщала, что разоблачила и ликвидировала канал незаконной переправки лиц призывного возраста из Украины в Словакию.

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