На Волыни сотрудники ТЦК за 3 тыс. дол. снимали уклонистов с розыска, - Нацполиция. ФОТО
На Волыни правоохранители разоблачили группу лиц, за деньги снимавших с розыска уклонистов. Среди фигурантов - заместитель командира взвода одной из воинских частей и должностные лица областного и городского ТЦК и СП.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.
Злоумышленники, пользуясь служебным положением, обещали помочь снять с розыска военнообязанных, которые после получения повесток не явились в ТЦК и СП: это позволяло последним уклониться от призыва на военную службу в ВСУ и избежать ответственности.
15 мая полицейские задержали организатора схемы и двух его сообщников во время передачи очередного транша взятки в размере 3000 долларов.
Правоохранители задокументировали получение участниками группы 6000 долларов взятки.
Работнику воинской части и двум сотрудникам ТЦК сообщено о подозрениях по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
шо з вами не так?
але згоден - в Україні плеяда презів?
Гетьман на Гетьмані - обубеніти не встати!
куда вже тій Америці...
чи це потолок свідомості?
не я, не ці нещасні шістьори, і навіть не нач. тцк це придумав та втілив в життя...
схема була кимось зверху написана
в комітеті ВР перевірена
в ВР проголосована
боневтіком-янетряпкою підписана
спущена в низи (тцк) для формування (бюджету) чиїхось карманів.
а це пішаки....
і якщо воєнкоми сидять на посадах з 24,02,2022го досі,
то лиш прикинь, скілки у них бабла...
і уяви що вони занесли на верх в рази більше, інакше не "працювалиб"
ії би зловили на гарячому
Окацапєли. Втратили поняття честі і порядності.
Десятки звернень https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%82%D1%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R нам пишуть мешканці Лозівської громади щодо вибіркової мобілізації на її території.
Є гроші і зв'язки - тебе не мобілізують. У разі відсутності - ласкаво просимо до військ.
При цьому, кожного вечора начальник ТЦК разом із підлеглими відвідують ресторани міста https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R Лозова , розпивають спиртні напої, не бояться сідати на підпитку за кермо службових автомобілів. Яскравий приклад - ситуація із начальником відділення Близнюківського РТЦК, на якого, між іншим, було складено адміністративний протокол про керування на підпитку.
З чого заробляють начальник Лозівського https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D1%82%D1%86%D0%BA?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R РТЦК ні для кого не є секретом. Прайс відомий кожному: «списатись» військовозобовʼязоному «за станом здоров'я коштує 5000 $, зняти з військового обліку автомобільну техніку - 1500 $, заплющити очі та не внести до бази «https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R Оберіг » призовників - 1000$.
«Керівників підприємств та установ Лозівської громади полковник Артем https://www.facebook.com/hashtag/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R Требесов обклав даниною, за те щоб їх працівники не пішли воювати за нашу державу.»
Відповідальності ніхто не боїться - в місті кожен знає один одного, хабарі можна сміливо брати.
він пручався?
незгоден, мабуть, з режимом...
за сивочолого голосував...