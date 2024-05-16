РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10725 посетителей онлайн
Новости Фото Взяточники
7 816 27

На Волыни сотрудники ТЦК за 3 тыс. дол. снимали уклонистов с розыска, - Нацполиция. ФОТО

На Волыни правоохранители разоблачили группу лиц, за деньги снимавших с розыска уклонистов. Среди фигурантов - заместитель командира взвода одной из воинских частей и должностные лица областного и городского ТЦК и СП.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.

обшук в ТЦК на Волині

Злоумышленники, пользуясь служебным положением, обещали помочь снять с розыска военнообязанных, которые после получения повесток не явились в ТЦК и СП: это позволяло последним уклониться от призыва на военную службу в ВСУ и избежать ответственности.

15 мая полицейские задержали организатора схемы и двух его сообщников во время передачи очередного транша взятки в размере 3000 долларов.

Затримання на хабарі співробітників ТЦК на Волині
Затримання на хабарі співробітників ТЦК на Волині

Правоохранители задокументировали получение участниками группы 6000 долларов взятки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Киевщине разоблачены дельцы, которые за $10 тыс. продавали уклонистам "консульские" удостоверения для побега за границу, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Работнику воинской части и двум сотрудникам ТЦК сообщено о подозрениях по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Автор: 

Нацполиция (16458) уклонисты (829) ТЦК (527) Волынская область (996)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
Корупція в ТЦК і СП? Ні, звісно не чули. Навіть "розслідування" можемо провести
показать весь комментарий
16.05.2024 17:23
+9
Такого бардака, як при Зеленському не було при жодному президенту. Це він своїм зволіканням по прийняттю закону про мобілізацію, створення такого ТЦК, бо всі пам'ятаємо, як звільнив колись їх керівників, створив таку корупційну схему не тільки в ТЦК, а і в медицині, митниці, поліції, прикордонній службі і навіть ЗСУ, де за великі гроші можна піти у відпустку і не потрапити в окоп.
показать весь комментарий
16.05.2024 18:22
+8
Який сором. Чого тоді форму вдягали
Окацапєли. Втратили поняття честі і порядності.
показать весь комментарий
16.05.2024 17:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ай я яй, земляченьки, ну шо ж таке?
шо з вами не так?
показать весь комментарий
16.05.2024 17:22 Ответить
Просто всі ******* ваших колишніх президентів )
показать весь комментарий
16.05.2024 17:29 Ответить
так і не зрозумів до чого в цій новині за американських Президентів,
але згоден - в Україні плеяда презів?
Гетьман на Гетьмані - обубеніти не встати!
куда вже тій Америці...
показать весь комментарий
16.05.2024 17:41 Ответить
Розумна людина вже б зрозуміла, що я маю на увазі долари США. Але нічого, продовжуйте.
показать весь комментарий
16.05.2024 17:47 Ответить
ви крім доллярів хоч за що щесь думати можете?
чи це потолок свідомості?
показать весь комментарий
16.05.2024 17:50 Ответить
Ще раз, але повільніше, щоб зрозуміти, прочитайте заголовок теми.
показать весь комментарий
16.05.2024 21:22 Ответить
все так...
не я, не ці нещасні шістьори, і навіть не нач. тцк це придумав та втілив в життя...
схема була кимось зверху написана
в комітеті ВР перевірена
в ВР проголосована
боневтіком-янетряпкою підписана
спущена в низи (тцк) для формування (бюджету) чиїхось карманів.
а це пішаки....
і якщо воєнкоми сидять на посадах з 24,02,2022го досі,
то лиш прикинь, скілки у них бабла...
і уяви що вони занесли на верх в рази більше, інакше не "працювалиб"
ії би зловили на гарячому
показать весь комментарий
19.05.2024 21:39 Ответить
Корупція в ТЦК і СП? Ні, звісно не чули. Навіть "розслідування" можемо провести
показать весь комментарий
16.05.2024 17:23 Ответить
Який сором. Чого тоді форму вдягали
Окацапєли. Втратили поняття честі і порядності.
показать весь комментарий
16.05.2024 17:27 Ответить
"Втратили поняття честі і порядності." Та не "втратили", а заменили. Где раньше у них была честь и порядочность теперь яйца телепаются...
показать весь комментарий
17.05.2024 11:13 Ответить
Це добровільний вннсок на підтримку ТЦК
показать весь комментарий
19.05.2024 12:55 Ответить
Я в шоці. Це дорого чи ні?
показать весь комментарий
16.05.2024 17:27 Ответить
Корупція в Україні, як і мафія - безсмертні.
показать весь комментарий
16.05.2024 17:28 Ответить
Зелена влада це і є корупція.
показать весь комментарий
16.05.2024 18:02 Ответить
от воно як... от для чого ці показові виступи зі застосуванням сили та примусовим затаскуванням у бусик..., а потім перелякані громадяни будуть самі нести великі купи грошей всім, хто запропонує спокійне життя...
показать весь комментарий
16.05.2024 17:48 Ответить
Поліція доставляє, ТЦК з мусорами виришують питання, потім не дали кому надо затримали, гарна схема)))) Таке враження там повинні бути мусора в схемі...
показать весь комментарий
16.05.2024 18:00 Ответить
Розкішне життя начальника Лозівського РТЦК та СП на Харківщині.

Десятки звернень https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%82%D1%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R нам пишуть мешканці Лозівської громади щодо вибіркової мобілізації на її території.

Є гроші і зв'язки - тебе не мобілізують. У разі відсутності - ласкаво просимо до військ.

При цьому, кожного вечора начальник ТЦК разом із підлеглими відвідують ресторани міста https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R Лозова , розпивають спиртні напої, не бояться сідати на підпитку за кермо службових автомобілів. Яскравий приклад - ситуація із начальником відділення Близнюківського РТЦК, на якого, між іншим, було складено адміністративний протокол про керування на підпитку.

З чого заробляють начальник Лозівського https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D1%82%D1%86%D0%BA?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R РТЦК ні для кого не є секретом. Прайс відомий кожному: «списатись» військовозобовʼязоному «за станом здоров'я коштує 5000 $, зняти з військового обліку автомобільну техніку - 1500 $, заплющити очі та не внести до бази «https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R Оберіг » призовників - 1000$.

«Керівників підприємств та установ Лозівської громади полковник Артем https://www.facebook.com/hashtag/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R Требесов обклав даниною, за те щоб їх працівники не пішли воювати за нашу державу.»

Відповідальності ніхто не боїться - в місті кожен знає один одного, хабарі можна сміливо брати.
показать весь комментарий
16.05.2024 18:14 Ответить
Такого бардака, як при Зеленському не було при жодному президенту. Це він своїм зволіканням по прийняттю закону про мобілізацію, створення такого ТЦК, бо всі пам'ятаємо, як звільнив колись їх керівників, створив таку корупційну схему не тільки в ТЦК, а і в медицині, митниці, поліції, прикордонній службі і навіть ЗСУ, де за великі гроші можна піти у відпустку і не потрапити в окоп.
показать весь комментарий
16.05.2024 18:22 Ответить
тому війна не випадкова
показать весь комментарий
16.05.2024 19:02 Ответить
робін гуди ***......
показать весь комментарий
16.05.2024 19:29 Ответить
Кто бы мог подумать... А шо же эти кадровые военные не на войне?
показать весь комментарий
16.05.2024 19:44 Ответить
Та видайте їм вже іншу форму! Хай не позорять однострій ЗСІ!
показать весь комментарий
17.05.2024 08:48 Ответить
Это только цветочки.....
показать весь комментарий
17.05.2024 22:40 Ответить
То поранені воїни збирали на лікування.
показать весь комментарий
18.05.2024 12:31 Ответить
а чому руки заломали?
він пручався?
незгоден, мабуть, з режимом...
за сивочолого голосував...
показать весь комментарий
19.05.2024 17:16 Ответить
 
 