На Волыни сотрудники ТЦК за 3 тыс. дол. снимали уклонистов с розыска, - Нацполиция. ФОТО

На Волыни правоохранители разоблачили группу лиц, за деньги снимавших с розыска уклонистов. Среди фигурантов - заместитель командира взвода одной из воинских частей и должностные лица областного и городского ТЦК и СП.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Злоумышленники, пользуясь служебным положением, обещали помочь снять с розыска военнообязанных, которые после получения повесток не явились в ТЦК и СП: это позволяло последним уклониться от призыва на военную службу в ВСУ и избежать ответственности.

15 мая полицейские задержали организатора схемы и двух его сообщников во время передачи очередного транша взятки в размере 3000 долларов.







Правоохранители задокументировали получение участниками группы 6000 долларов взятки.

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Работнику воинской части и двум сотрудникам ТЦК сообщено о подозрениях по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.