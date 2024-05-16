На Волині працівники ТЦК за 3 тис. дол. знімали ухилянтів з розшуку, - Нацполіція. ФОТО

На Волині правоохоронці викрили групу осіб, які за гроші знімали з розшуку ухилянтів. Серед фігурантів — заступник командира взводу однієї з військових частин та службові особи обласного й міського ТЦК та СП.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Зловмисники, користуючись службовим становищем, обіцяли допомогти зняти з розшуку військовозобовʼязаних, які після отримання повісток не зʼявилися до ТЦК та СП — це давало змогу останнім ухилитися від призову на військову службу до ЗСУ та уникнути відповідальності.

15 травня поліцейські затримали організатора схеми та двох його спільників під час передачі чергового траншу хабаря у розмірі 3000 доларів.







Загалом правоохоронці задокументовали отримання учасниками групи 6000 доларів хабаря.

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Працівнику воєнної частини та двом співробітникам ТЦК повідомлено про підозри за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.