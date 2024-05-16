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Новини Фото Хабарники
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На Волині працівники ТЦК за 3 тис. дол. знімали ухилянтів з розшуку, - Нацполіція. ФОТО

На Волині правоохоронці викрили групу осіб, які за гроші знімали з розшуку ухилянтів. Серед фігурантів — заступник командира взводу однієї з військових частин та службові особи обласного й міського ТЦК та СП.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

обшук в ТЦК на Волині

Зловмисники, користуючись службовим становищем, обіцяли допомогти зняти з розшуку військовозобовʼязаних, які після отримання повісток не зʼявилися до ТЦК та СП — це давало змогу останнім ухилитися від призову на військову службу до ЗСУ та уникнути відповідальності.

15 травня поліцейські затримали організатора схеми та двох його спільників під час передачі чергового траншу хабаря у розмірі 3000 доларів.

Затримання на хабарі співробітників ТЦК на Волині
Затримання на хабарі співробітників ТЦК на Волині

Загалом правоохоронці задокументовали отримання учасниками групи 6000 доларів хабаря.

Також читайте: Співробітник ТЦК затриманий на Одещині на хабарі за довідку про бронювання від мобілізації

Працівнику воєнної частини та двом співробітникам ТЦК повідомлено про підозри за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Автор: 

Нацполіція (15163) ухилянти (898) ТЦК та СП (569) Волинська область (863)


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Топ коментарі
+9
Корупція в ТЦК і СП? Ні, звісно не чули. Навіть "розслідування" можемо провести
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16.05.2024 17:23
+9
Такого бардака, як при Зеленському не було при жодному президенту. Це він своїм зволіканням по прийняттю закону про мобілізацію, створення такого ТЦК, бо всі пам'ятаємо, як звільнив колись їх керівників, створив таку корупційну схему не тільки в ТЦК, а і в медицині, митниці, поліції, прикордонній службі і навіть ЗСУ, де за великі гроші можна піти у відпустку і не потрапити в окоп.
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16.05.2024 18:22
+8
Який сором. Чого тоді форму вдягали
Окацапєли. Втратили поняття честі і порядності.
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16.05.2024 17:27
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ай я яй, земляченьки, ну шо ж таке?
шо з вами не так?
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16.05.2024 17:22 Відповісти
Просто всі ******* ваших колишніх президентів )
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16.05.2024 17:29 Відповісти
так і не зрозумів до чого в цій новині за американських Президентів,
але згоден - в Україні плеяда презів?
Гетьман на Гетьмані - обубеніти не встати!
куда вже тій Америці...
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16.05.2024 17:41 Відповісти
Розумна людина вже б зрозуміла, що я маю на увазі долари США. Але нічого, продовжуйте.
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16.05.2024 17:47 Відповісти
ви крім доллярів хоч за що щесь думати можете?
чи це потолок свідомості?
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16.05.2024 17:50 Відповісти
Ще раз, але повільніше, щоб зрозуміти, прочитайте заголовок теми.
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16.05.2024 21:22 Відповісти
все так...
не я, не ці нещасні шістьори, і навіть не нач. тцк це придумав та втілив в життя...
схема була кимось зверху написана
в комітеті ВР перевірена
в ВР проголосована
боневтіком-янетряпкою підписана
спущена в низи (тцк) для формування (бюджету) чиїхось карманів.
а це пішаки....
і якщо воєнкоми сидять на посадах з 24,02,2022го досі,
то лиш прикинь, скілки у них бабла...
і уяви що вони занесли на верх в рази більше, інакше не "працювалиб"
ії би зловили на гарячому
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19.05.2024 21:39 Відповісти
Корупція в ТЦК і СП? Ні, звісно не чули. Навіть "розслідування" можемо провести
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16.05.2024 17:23 Відповісти
Який сором. Чого тоді форму вдягали
Окацапєли. Втратили поняття честі і порядності.
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16.05.2024 17:27 Відповісти
"Втратили поняття честі і порядності." Та не "втратили", а заменили. Где раньше у них была честь и порядочность теперь яйца телепаются...
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17.05.2024 11:13 Відповісти
Це добровільний вннсок на підтримку ТЦК
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19.05.2024 12:55 Відповісти
Я в шоці. Це дорого чи ні?
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16.05.2024 17:27 Відповісти
Корупція в Україні, як і мафія - безсмертні.
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16.05.2024 17:28 Відповісти
Зелена влада це і є корупція.
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16.05.2024 18:02 Відповісти
от воно як... от для чого ці показові виступи зі застосуванням сили та примусовим затаскуванням у бусик..., а потім перелякані громадяни будуть самі нести великі купи грошей всім, хто запропонує спокійне життя...
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16.05.2024 17:48 Відповісти
Поліція доставляє, ТЦК з мусорами виришують питання, потім не дали кому надо затримали, гарна схема)))) Таке враження там повинні бути мусора в схемі...
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16.05.2024 18:00 Відповісти
Розкішне життя начальника Лозівського РТЦК та СП на Харківщині.

Десятки звернень https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%82%D1%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R нам пишуть мешканці Лозівської громади щодо вибіркової мобілізації на її території.

Є гроші і зв'язки - тебе не мобілізують. У разі відсутності - ласкаво просимо до військ.

При цьому, кожного вечора начальник ТЦК разом із підлеглими відвідують ресторани міста https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R Лозова , розпивають спиртні напої, не бояться сідати на підпитку за кермо службових автомобілів. Яскравий приклад - ситуація із начальником відділення Близнюківського РТЦК, на якого, між іншим, було складено адміністративний протокол про керування на підпитку.

З чого заробляють начальник Лозівського https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D1%82%D1%86%D0%BA?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R РТЦК ні для кого не є секретом. Прайс відомий кожному: «списатись» військовозобовʼязоному «за станом здоров'я коштує 5000 $, зняти з військового обліку автомобільну техніку - 1500 $, заплющити очі та не внести до бази «https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R Оберіг » призовників - 1000$.

«Керівників підприємств та установ Лозівської громади полковник Артем https://www.facebook.com/hashtag/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R Требесов обклав даниною, за те щоб їх працівники не пішли воювати за нашу державу.»

Відповідальності ніхто не боїться - в місті кожен знає один одного, хабарі можна сміливо брати.
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16.05.2024 18:14 Відповісти
Такого бардака, як при Зеленському не було при жодному президенту. Це він своїм зволіканням по прийняттю закону про мобілізацію, створення такого ТЦК, бо всі пам'ятаємо, як звільнив колись їх керівників, створив таку корупційну схему не тільки в ТЦК, а і в медицині, митниці, поліції, прикордонній службі і навіть ЗСУ, де за великі гроші можна піти у відпустку і не потрапити в окоп.
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16.05.2024 18:22 Відповісти
тому війна не випадкова
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16.05.2024 19:02 Відповісти
робін гуди ***......
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16.05.2024 19:29 Відповісти
Кто бы мог подумать... А шо же эти кадровые военные не на войне?
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16.05.2024 19:44 Відповісти
Та видайте їм вже іншу форму! Хай не позорять однострій ЗСІ!
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17.05.2024 08:48 Відповісти
Это только цветочки.....
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17.05.2024 22:40 Відповісти
То поранені воїни збирали на лікування.
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18.05.2024 12:31 Відповісти
а чому руки заломали?
він пручався?
незгоден, мабуть, з режимом...
за сивочолого голосував...
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19.05.2024 17:16 Відповісти
 
 