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Новини Хабарники
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Співробітник ТЦК затриманий на Одещині на хабарі за довідку про бронювання від мобілізації

Співробітника ТЦК затримали на хабарі на Одещині

В Одеській області затримали співробітника ТЦК та СП, який вимагав в місцевого жителя хабар за видачу довідки про бронювання від мобілізації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ Нацполіції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що службова особа ТЦК вимагає з жителя Подільського району винагороду за сприяння у видачі довідки про бронювання від мобілізації. Зловмисник хотів отримати 300 літрів пального або вартість вказаного об’єму пального у грошовому еквіваленті, а у разі відмови погрожував відправленням в зону бойових дій.

Правопорушника затримали під час оборудки: він передав заздалегідь підготовлене ним тимчасове посвідчення військовозобов’язаного і отримав за цю "послугу" гроші в сумі 15 тисяч гривень.

Як зазначили в поліції, громадянин, якому військовий створював штучні перешкоди та вимагав винагороду, працює на підприємстві критичної інфраструктури і мав законне право на відстрочку від призову на військову службу за мобілізацією. Проте, зловмисник переконував чоловіка, що видача цієї довідки залежить саме від нього.

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Суд обрав хабарнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

Автор: 

хабар (4696) Одеська область (3188) мобілізація (3038) ТЦК та СП (564)


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Топ коментарі
+15
Не може бути. Це ж іпсо. Там же святі люди працюють, поранені інваліди.
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13.05.2024 17:48
+10
Схоже, що в ТЦК прийшло нове розпорядження про необхідність шукати пальне для бусиків незламності самостійно.
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13.05.2024 17:55
+7
ТЦКшник на протези обох рук збирав, бо держава його покинула
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13.05.2024 17:52
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13.05.2024 17:42 Відповісти
Регулярно.
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13.05.2024 18:22 Відповісти
Не може бути. Це ж іпсо. Там же святі люди працюють, поранені інваліди.
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13.05.2024 17:48 Відповісти
ТЦКшник на протези обох рук збирав, бо держава його покинула
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13.05.2024 17:52 Відповісти
Так збирав, що аж двома руками загрібав.
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13.05.2024 17:54 Відповісти
Родина тебя бросит, сынок. - Бабченко.
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13.05.2024 18:00 Відповісти
Підіть це їм в очі скажіть. Чи ви лише тявкати в коментарях вмієте?
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13.05.2024 19:13 Відповісти
Діма, я розумію що ти, або твій родич, працюють у тому підрозділі нквс. Тому ти й глотку за цих биків рвеш. Та повір, ви не завжди будете чинити беззаконня. Колись це скінчиться, а потім буде розплата. Просто думай про це лягаючи спати, та прокидаючись. Та цьому бувай.
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13.05.2024 19:29 Відповісти
Схоже, що в ТЦК прийшло нове розпорядження про необхідність шукати пальне для бусиків незламності самостійно.
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13.05.2024 17:55 Відповісти
Раніше на рибні міста хотіли влаштуватись в МВС, прокуратуру, депутатом різних рівнів, в суд.
Тепер же в ТЦК. В інтернеті сотні, або навіть тисячі відеороликів де співробітники ТЦК застосовують силу до українців на вулиці - їм це сходить з рук, хоча за це вони повинні нести кримінальну відповідальність.
Тисячі відео,де пакують в буси - за це також є кримінальна відповідальнцість.
Натомість органи МВС, прокуратори бездіють. Грубо порушуються закони і Конституція України.
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13.05.2024 17:55 Відповісти
наче, в суд та прокуратуру сьогодні ніхто не хоче влаштуватися?
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13.05.2024 18:06 Відповісти
Вы б ще капс лок ввiмкнули. Я за те , щоб ухилянта де згрiб, там i виконав вирок.
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13.05.2024 18:50 Відповісти
Так ти ж теж ухилян!. Доведи протилежне.
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13.05.2024 19:11 Відповісти
С какого бодуна вы поверите незнакомому человеку? Або й так... Але ж бо, я з дуба гепнувся, перед незнайомцем з кожi лiзти, ондого.
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13.05.2024 21:17 Відповісти
Так ти ж ухилян!. Ти ж не довів що ти не ухилянт! Де тебе загрібли, там і треба виконати вирок. Твої ж слова.
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13.05.2024 21:43 Відповісти
Так многим мазохистам даже нравится..Они тут плеваться начинают-что так мол и надо.Вон одного агрессивного припадошного,отсюда куда то дели- Мишу Дюжика,который гневные простыни накатывал в комментариях,как надо всех ухилянтов убивать-казнить и на фронт отправить ********* Тут душевнобольных и сбежавших из палат знаете сколько??! О-О
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13.05.2024 19:37 Відповісти
Не на ту довідку хабар вимагав,треба продавати посвідченння " Працівник 95-го кварталу"-це автоматом бронь,плюс відчиняє двері в любий кабінет,заміняє собою паспорт,воєнний квиткок і навіть водійське посвідчення
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13.05.2024 18:01 Відповісти
Лякав відправленням в зону бойових дій! Тупо шантаж і рекет.
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13.05.2024 18:02 Відповісти
Якби працівникиТЦК мали вплив на бронювання, вони були б королі. А все там діє не так. Спочатку знизу подаєтьсям заявка на бронювання на профільні міністерства, а ті формують подання на МО. Завдання ТЦК тільки списки рознести. ЦТК не можуть ні подати на броню ні її скасувати. Решта все розвідняк.
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13.05.2024 18:38 Відповісти
НА хабарнику - 50% вини. Залишок вини в 50% - на хабародавцi. Отже статтi УК для обох мають бути пiд одинаковим номером.
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13.05.2024 18:47 Відповісти
Через 2÷3 місяці про цей скандал забудуть, підозрюваний заявить про своє палке бажання "приєднатися до захисту ЗЕ!мель сольського" і після внесення платні за прайсом, буде знову протирати штанці у тцк, хіба що іншого району.
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13.05.2024 18:52 Відповісти
Якесь цікаве сито у правоохоронців для хабарників - мілку рибу ловлять, а для крупної - сито не тіє системи.
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13.05.2024 19:13 Відповісти
 
 