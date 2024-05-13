Співробітник ТЦК затриманий на Одещині на хабарі за довідку про бронювання від мобілізації

В Одеській області затримали співробітника ТЦК та СП, який вимагав в місцевого жителя хабар за видачу довідки про бронювання від мобілізації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ Нацполіції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що службова особа ТЦК вимагає з жителя Подільського району винагороду за сприяння у видачі довідки про бронювання від мобілізації. Зловмисник хотів отримати 300 літрів пального або вартість вказаного об’єму пального у грошовому еквіваленті, а у разі відмови погрожував відправленням в зону бойових дій.

Правопорушника затримали під час оборудки: він передав заздалегідь підготовлене ним тимчасове посвідчення військовозобов’язаного і отримав за цю "послугу" гроші в сумі 15 тисяч гривень.

Як зазначили в поліції, громадянин, якому військовий створював штучні перешкоди та вимагав винагороду, працює на підприємстві критичної інфраструктури і мав законне право на відстрочку від призову на військову службу за мобілізацією. Проте, зловмисник переконував чоловіка, що видача цієї довідки залежить саме від нього.

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Суд обрав хабарнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.