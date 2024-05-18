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Двое мужчин призывного возраста пытались подкупить пограничников, чтобы попасть в Польшу. ФОТОРЕПОРТАЖ

В пунктах пропуска "Краковец" и "Устилуг" мужчины призывного возраста пытались подкупить пограничников, чтобы незаконно попасть в Польшу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отметили пограничники, оба случая задокументировали в пунктах пропуска "Краковец" и "Устилуг".

"Один из мужчин предлагал инспектору $2 000 после того, как в его документах обнаружили признаки подделки. Другой гражданин не имел законных оснований для выезда из страны и пытался "решить" этот "вопрос" за $500 и €100", - говорится в сообщении.

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Підкупили прикордонників, щоб потрапити в Польщу
Підкупили прикордонників, щоб потрапити в Польщу

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Підкупили прикордонників, щоб потрапити в Польщу

В обоих случаях пограничники от неправомерной выгоды отказались и проинформировали сотрудников Нацполиции.

Автор: 

Госпогранслужба (6425) Польша (8409) уклонисты (831)


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Топ комментарии
+7
Краще направили б ці кошти для наших захисників , які захищають
нашу краіну ,
ідіоти 😡
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18.05.2024 13:10
+7
Один з чоловіків пропонував інспектору $2 000
==========
Такі дрібні подачки чесний український митник ніколи не прийме - совість не дозволить.
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18.05.2024 13:51
+5
Такі гроші навіть неправомірною вигодою важко назвати. Це просто якесь іздевательство над прикордонниками.
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18.05.2024 16:02
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Повезло порушникам, а могли б і застрелити...
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18.05.2024 12:59 Ответить
Я то думаю чого двоюродний з Новотроїцького далеко не вата вперше вчора написав - "не надо меня освобождать"
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18.05.2024 13:01 Ответить
Мабуть він вже в кацапську армію найнявся.
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18.05.2024 13:10 Ответить
До речі кум там,Новоніколаевка,так каже шо **** москалі дороги зробили що при украіні одні ями були.В скадовську також про таке кажуть .
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18.05.2024 13:29 Ответить
Надо Вася... Надо....
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18.05.2024 14:58 Ответить
А чого Тисою не полізли? По 5-6 тисяч доларів за онлайнпрокладку маршруту, надувні нарукавники і вперед!
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18.05.2024 13:08 Ответить
ці плавати не вміють.
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18.05.2024 13:11 Ответить
Краще направили б ці кошти для наших захисників , які захищають
нашу краіну ,
ідіоти 😡
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18.05.2024 13:10 Ответить
Жити по-новому, це теж, що жити по-старому. Ліжка змінили, а користі зробити не змогли.
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18.05.2024 13:18 Ответить
Мало давали, погранцы посмеялись, и норму виконали ))) Там уже 10ку платят что бы Тису переплыть, а так, по чистому, так 20ку давайте, ухилянты чертовы
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18.05.2024 13:22 Ответить
Ну тепер вже точно "хужє нє будєт", "хоть паржут".
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18.05.2024 13:34 Ответить
Один з чоловіків пропонував інспектору $2 000
==========
Такі дрібні подачки чесний український митник ніколи не прийме - совість не дозволить.
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18.05.2024 13:51 Ответить
За таке 2000 пропонувати це просто злочин!!Хабар в особливо малому розмірі,тут явно тягне на образу дерслужбовця!!!
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18.05.2024 16:20 Ответить
Генофонд нации встал на лыжи...
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18.05.2024 14:25 Ответить
Когда протрубили тревогу в любимом краю,
Застыли мальчишки в суровом солдатском строю.
Мальчишки, мальчишки вы первые кинулись в бой,
Мальчишки, мальчишки страну заслонили собой...
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18.05.2024 14:44 Ответить
Сегодня поехал в Полтаву оставил у супермаркета на окраине машину сел в автобус ,смотрю в салоне одни женщины и пенсионеры и пробок на улицах нет а потом вижу сотрудники ТЦК тормознули две маршрутки и раздают письма счастья.В общем сегодня начался мужской ковид с карантином.
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18.05.2024 15:05 Ответить
Такі гроші навіть неправомірною вигодою важко назвати. Це просто якесь іздевательство над прикордонниками.
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18.05.2024 16:02 Ответить
Іспанський сором.
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18.05.2024 16:02 Ответить
Лошара. В перший день війни це коштувало 4к. А зараз усі 10. Ти його просто образив своєю 2000))
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18.05.2024 22:49 Ответить
 
 