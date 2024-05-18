Двое мужчин призывного возраста пытались подкупить пограничников, чтобы попасть в Польшу. ФОТОРЕПОРТАЖ
В пунктах пропуска "Краковец" и "Устилуг" мужчины призывного возраста пытались подкупить пограничников, чтобы незаконно попасть в Польшу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Как отметили пограничники, оба случая задокументировали в пунктах пропуска "Краковец" и "Устилуг".
"Один из мужчин предлагал инспектору $2 000 после того, как в его документах обнаружили признаки подделки. Другой гражданин не имел законных оснований для выезда из страны и пытался "решить" этот "вопрос" за $500 и €100", - говорится в сообщении.
В обоих случаях пограничники от неправомерной выгоды отказались и проинформировали сотрудников Нацполиции.
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нашу краіну ,
ідіоти 😡
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Такі дрібні подачки чесний український митник ніколи не прийме - совість не дозволить.
Застыли мальчишки в суровом солдатском строю.
Мальчишки, мальчишки вы первые кинулись в бой,
Мальчишки, мальчишки страну заслонили собой...