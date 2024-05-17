Оформляли фиктивное опекунство: двух жительниц Закарпатья подозревают в изготовлении фальшивых справок для уклонистов, - полиция. ФОТО

На Закарпатье правоохранители разоблачили очередную схему незаконной переправки через госграницу мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает в соцсети Facebook полиция Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что две женщины - 41-летняя сотрудница медучреждения и 54-летняя делопроизводитель одной из территориальных громад Хустщины - способствовали изготовлению фальшивых дркументов для военнообязанных. Это фиктивные медицинские справки по уходу за близкими родственниками. Далее на основании этих документов мужчины оформляли "опекунство", которое в свою очередь давало возможность для пересечения госграницы. Стоимость оформления фиктивных документов составляла 8500 долларов с человека.

Следователи выяснили, что женщины уже получили 2 тысячи долларов "аванса" и договорились с клиентом о встрече для передачи пакета документов. Полицейские задержали обеих подозреваемых. Задержанным сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений) УК. Также следователи устанавливают вероятных сообщников женщин.

За содеянное подозреваемым грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что бывший милиционер и адвокат подделывали справки мужчинам для выезда за границу, а родителям осужденного обещали организовать "президентское помилование". Их могут посадить на 9 лет.

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