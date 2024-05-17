РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12056 посетителей онлайн
Новости Фото
2 368 10

Оформляли фиктивное опекунство: двух жительниц Закарпатья подозревают в изготовлении фальшивых справок для уклонистов, - полиция. ФОТО

На Закарпатье правоохранители разоблачили очередную схему незаконной переправки через госграницу мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает в соцсети Facebook полиция Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что две женщины - 41-летняя сотрудница медучреждения и 54-летняя делопроизводитель одной из территориальных громад Хустщины - способствовали изготовлению фальшивых дркументов для военнообязанных. Это фиктивные медицинские справки по уходу за близкими родственниками. Далее на основании этих документов мужчины оформляли "опекунство", которое в свою очередь давало возможность для пересечения госграницы. Стоимость оформления фиктивных документов составляла 8500 долларов с человека.

Закарпатки виробляли фальшиві документи для ухилянтів – поліція

Следователи выяснили, что женщины уже получили 2 тысячи долларов "аванса" и договорились с клиентом о встрече для передачи пакета документов. Полицейские задержали обеих подозреваемых. Задержанным сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений) УК. Также следователи устанавливают вероятных сообщников женщин.

Закарпатки виробляли фальшиві документи для ухилянтів – поліція

За содеянное подозреваемым грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Закарпатки виробляли фальшиві документи для ухилянтів – поліція

Ранее сообщалось, что бывший милиционер и адвокат подделывали справки мужчинам для выезда за границу, а родителям осужденного обещали организовать "президентское помилование". Их могут посадить на 9 лет.

Смотрите также: Тело мужчины снова обнаружили в Тисе, - ГПСУ. ФОТО

Автор: 

Нацполиция (16459) уклонисты (831) Закарпатская область (2584)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
Спеціалізована прокуратура, поліція, військова контррозвідка, УВВБ, ДВКР СБУ і це тільки ті, що на фото засвітилися

Таке відчуття, що баба не довідку виписувала, а батарею патріотів у Молдову за накладною "дитячі самокати" намагалася вивезти

Ну хоч знаєш, що не даремно бронь дали сотням тисяч таких важливих і потрібних фахівців
показать весь комментарий
17.05.2024 18:18
+3
двох закарпаток підозрюють у вироблені фальшивих довідок для ухилянтів

Могли ж, суки, виробляти для ухилянтів справжні довіки, а виробляли фальшиві!
показать весь комментарий
17.05.2024 18:15
+3
Я так зрозумів, що з цією довідкою можна виїхати разом із тим, ким опікуєшся
показать весь комментарий
17.05.2024 18:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А кого за кордоном вони мали опікувати?
показать весь комментарий
17.05.2024 18:14 Ответить
Я так зрозумів, що з цією довідкою можна виїхати разом із тим, ким опікуєшся
показать весь комментарий
17.05.2024 18:19 Ответить
двох закарпаток підозрюють у вироблені фальшивих довідок для ухилянтів

Могли ж, суки, виробляти для ухилянтів справжні довіки, а виробляли фальшиві!
показать весь комментарий
17.05.2024 18:15 Ответить
Спеціалізована прокуратура, поліція, військова контррозвідка, УВВБ, ДВКР СБУ і це тільки ті, що на фото засвітилися

Таке відчуття, що баба не довідку виписувала, а батарею патріотів у Молдову за накладною "дитячі самокати" намагалася вивезти

Ну хоч знаєш, що не даремно бронь дали сотням тисяч таких важливих і потрібних фахівців
показать весь комментарий
17.05.2024 18:18 Ответить
Це, саме оті, акакаяразніца чихоть паржом…
показать весь комментарий
17.05.2024 18:27 Ответить
Судячи з кількості ікон це дуже набожні, високо духовні панянки, які намагалися допомогти братам по вірі не порушити заповідь "не вбий", а ті в свою чергу робили пожертви благочестивим сестрам, аби ті могли допомагати ближнім.
показать весь комментарий
17.05.2024 18:30 Ответить
А чи нема окремих сект, членів яких на війну не призиваються. Скажімо секта свідків найвеличнішого боневтіка? за моїми спостереженнями багато типу віруючих уникає мобілізації. попи мпц - це лише перший приклад.
показать весь комментарий
17.05.2024 22:16 Ответить
Бачу на фото багато підготовлених штурмовиків, які ухиляються від того, щоб рятувату Державу.
показать весь комментарий
17.05.2024 20:04 Ответить
Впевнений на всі 100%, що всі оті ікони МПЦшні, а самі фігуранти слова українською не кажуть, бо тамошні цигани(чи мад'яри, як вони хочуть щоб їх називали) дуже переймаються за свою "велікую родіну"...угорщину.
показать весь комментарий
17.05.2024 20:12 Ответить
мадьяр виїде по угорському пашпорту
показать весь комментарий
17.05.2024 22:18 Ответить
 
 