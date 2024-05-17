РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12056 посетителей онлайн
Новости Фото
7 026 97

Тело мужчины снова обнаружили в Тисе, - ГПСУ. ФОТО

В Тисе снова обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, об обнаружении тела мужчины с признаками длительного пребывания в воде сообщили румынские пограничники. Никаких документов при нем не нашли.

Сейчас личность утопленника устанавливают.

Читайте также: В Тисе обнаружили тело утопленника: Это уже 29 смертельный случай на реке во время пересечения границы. ВИДЕО

потопольник у Тисі
потопольник у Тисі

"Это уже 30-ый трагический случай, зафиксированный при попытке пересечения границы по Тисе", - отмечают в ГПСУ.

Напомним, в конце апреля украинские пограничники обнаружили тела двух мужчин в реке Тиса на Закарпатье.

Автор: 

Госпогранслужба (6425) граница (5269) уклонисты (831) Закарпатская область (2584)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+24
Повноцінний піхотний взвод безславно потонув у Тисі, а могли б нищити москалів на фронті!
показать весь комментарий
17.05.2024 14:36
+21
Подібного мені ніколи та нізащо не зрозуміти. Намагаюся уявити їх мотивацію. Бояться мобілізації, знаходять по 5 штук баксів, платять якимсь посередникам. А потім топляться у річці.
Я ветеран війни, 20 місяців відбув на нулі. Бачив, здається, все і можливе, і неможливе. Але тупо не розумію, як можна - там боятися, там не боятися. І смерть зовсім негідна.
показать весь комментарий
17.05.2024 14:53
+17
думали що дезертирство це вєсєло і поржем без Петра Олексійовича, а вийшло вона как...

показать весь комментарий
17.05.2024 14:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Повноцінний піхотний взвод безславно потонув у Тисі, а могли б нищити москалів на фронті!
показать весь комментарий
17.05.2024 14:36 Ответить
з бойового дивана
показать весь комментарий
17.05.2024 14:38 Ответить
Ні, з дивана! А ти де зараз?
показать весь комментарий
17.05.2024 14:42 Ответить
Де де. Заглянь під диван.
показать весь комментарий
17.05.2024 15:00 Ответить
Вони не пройшли "ВЛК".
показать весь комментарий
17.05.2024 14:48 Ответить
думали що дезертирство це вєсєло і поржем без Петра Олексійовича, а вийшло вона как...

показать весь комментарий
17.05.2024 14:49 Ответить
Якби розстріляли то були б отвори у тілі.
показать весь комментарий
17.05.2024 14:45 Ответить
Гадаю, що ти поширюєш зраду де її немає. Судмедекспертиза та родичі все одно дізнаються якщо це було вбивство.
показать весь комментарий
17.05.2024 14:49 Ответить
Причина в сирливості деяких громадян, які замість виконання своїх конституційних обов'язків топляться в Тисі.
показать весь комментарий
17.05.2024 14:58 Ответить
Не на фронті. А ти не припускаєш, що я можу бути семикласником чи семидесятилітнім? І причина чому я не на фронті криється виключно в цьому?
показать весь комментарий
17.05.2024 15:57 Ответить
30 потопельників у Тисі - це ніщо порівняно з тими, хто її успішно переплив. Оцю цифру було б набагато цікавіше дізнатися, бо якщо навіть попри непоодинокі смертельні випадки люди все одно в неї стрибають - значить, маршрут робочий...
показать весь комментарий
17.05.2024 15:00 Ответить
Огидно, топитися та ставати біженцем, то для вас краще, ніж захищати батьківщину, що аж ніяк не означає неминучу смерть.
показать весь комментарий
17.05.2024 16:54 Ответить
З якої речі? Якраз навпаки.
Дебілам - дебільна смерть. І, до речі, дуже бридка. І самі здохли як хєрзнашо, і жодного кацапа при цьому з собою не забрали.
показать весь комментарий
17.05.2024 18:40 Ответить
Гроші хоч встиг перерахувати онлайн ,,перевізникам,, через Тису?
показать весь комментарий
17.05.2024 14:38 Ответить
Тиса - самий надійний партнер України!
показать весь комментарий
17.05.2024 14:39 Ответить
Тиса вбиває українців. Вона союзник москалів
показать весь комментарий
17.05.2024 14:49 Ответить
Ні. Не вбиває. Очищає Україну від сміття.
показать весь комментарий
17.05.2024 14:51 Ответить
Скоріш за все або ТЦКшеіки замордували з ментами або погранці та викинули у річку. Як там можно втопитися. Одягай нарукавними з повітрям і нічого з тобою не станеться навіть якщо плавати не вмієшь
показать весь комментарий
17.05.2024 14:41 Ответить
професійний ухилянт дає рекомендації
показать весь комментарий
17.05.2024 14:44 Ответить
Жаба давить?! Ну то нічого... З часом ппойде
показать весь комментарий
17.05.2024 14:55 Ответить
Та он вроде из "наших"
показать весь комментарий
17.05.2024 14:59 Ответить
😁😂
показать весь комментарий
17.05.2024 18:34 Ответить
"хужє нє будєт", "хоть паржом"(с)
показать весь комментарий
17.05.2024 14:42 Ответить
Ставьте рубль, ставлю стольник

Здесь - Бермудский треугольник (с)
показать весь комментарий
17.05.2024 14:43 Ответить
Державне бюро розслідувань затримало військовослужбовця прикордонного загону, який, за даними слідства, застрелив 39-річного мешканця Дніпра - той намагався незаконно перетнути українсько-румунський кордон на Закарпатті.

ось такі справи!
хтось же надав наказ, прикордонникам, відкривати вогонь, на ураження, по українцям.
показать весь комментарий
17.05.2024 14:44 Ответить
Скажу по великому секрету, прикордонникам відкривати вогонь на ураження можна виключно після попереджувального пострілу у небо. Якщо порушник не виконує вимог чатового, то це вже його проблеми. У США, поліцейські без попередження стріляють на ураження.
показать весь комментарий
17.05.2024 14:48 Ответить
А вспомните старые совковые времена когда если пограничник упустил нарушителя то мог легко загудеть в дисбат.
показать весь комментарий
17.05.2024 14:53 Ответить
Я не служив у совку. Однак досі пам'ятаю статут ЗСУ і статті караульної служби, де чітко визначені обов'язки чатового
показать весь комментарий
17.05.2024 15:11 Ответить
дада. як в сов'єтському союзі. колючий дріт під наругою. вишки. наряди. зупинити втікача любою ціною.
країна тюрма!
показать весь комментарий
17.05.2024 14:56 Ответить
Ти людина - довпойоп. Одразу видно, що голосував за клоуна.
показать весь комментарий
17.05.2024 15:12 Ответить
не треба трендіти.
у нас таємне голосування.
ти не міг бачити, як я голосував!
показать весь комментарий
17.05.2024 15:15 Ответить
У зебілів відсутній причинно-наслідковий зв'язок. Їх дуже видно по коментам.
показать весь комментарий
17.05.2024 15:17 Ответить
ото, я думаю, пика твоя знайома.
в шоу екстрасенсів приймав участь.
все бачиш, нічого від тебе не заховаєш.
показать весь комментарий
17.05.2024 15:53 Ответить
А як довести, що попереджувальний постріл був саме першим у послідовності пострілів?
Наприклад, у послідовності з двох пострілів: перший постріл на ураження, другий уверх "попереджувальний"?
Мабуть, серед інших причин і ця безглузда вимога не застосовується в США.
показать весь комментарий
17.05.2024 15:39 Ответить
элементарно.
Первая пуля без нагара, все следующие - с нагаром
показать весь комментарий
17.05.2024 16:13 Ответить
До речі, янукович, татаров, портнов, єфрємов, дєрьмак, бойко, коліснічєнко, захарченко, моторола, гіві.. всі вони "українці".
показать весь комментарий
17.05.2024 14:51 Ответить
а це, тут, до чого?
показать весь комментарий
17.05.2024 14:57 Ответить
До твого "українці"
показать весь комментарий
17.05.2024 15:10 Ответить
Месяц назад у нас в соседнем селе одного такого пловца похоронили и погранцы передали с ним два рюкзака а когда семья начала перебирать вещи то второй оказался не его но там был телефон и вещи отправили обратно.
показать весь комментарий
17.05.2024 14:52 Ответить
Подібного мені ніколи та нізащо не зрозуміти. Намагаюся уявити їх мотивацію. Бояться мобілізації, знаходять по 5 штук баксів, платять якимсь посередникам. А потім топляться у річці.
Я ветеран війни, 20 місяців відбув на нулі. Бачив, здається, все і можливе, і неможливе. Але тупо не розумію, як можна - там боятися, там не боятися. І смерть зовсім негідна.
показать весь комментарий
17.05.2024 14:53 Ответить
Більш дивує причина по якій платять тисячі $ щоб утопитись, ніби це -спробувати переплисти Тису,не можна зробити безплатно .
Для диванних правдорубіа:сам не перепливав,+ 20 р тому офіційно по контракту виїхав.
показать весь комментарий
17.05.2024 14:59 Ответить
разные люди, разные характеры и воспитание.... А вот скажи, как такому "трусу" давать в руки автомат на "нуле", и оставлять его у себя за спиной -- не страшно ?
показать весь комментарий
17.05.2024 15:00 Ответить
будь-яка людина в залежності від морально-психологічного стану може бути і трусом, і героєм. лише жменька людей готові до війни будь-коли. а решту треба готувати психологічно і це - нормально.
показать весь комментарий
17.05.2024 15:26 Ответить
Насправді, не треба. Зайве. Воно само приходить. Я бачив дуже рідкі випадки, коли не приходило. Сходили з розуму, зтягували бронік, біжали кудись. Майже усі небесні. На війні можна побачити усе. Усі характери. Усі сильні та слабкі сторони кожного.

Психологічно готувати точно не треба. Вічно стібаюся над не воювавшими інструкторами, що на заняттях по стрілковці починають стріляти над вухом, кричати щось голосно, бити якимись шлангами та створювати стресс.

Реальний досвід здобувається лише там.
показать весь комментарий
17.05.2024 17:06 Ответить
К слову на 5 тысщь баксом можно жить год не выходя из хаты и не парясь
показать весь комментарий
17.05.2024 15:00 Ответить
Для України ліпше щоб такі люди топилися. Бо пересидите війну у погрібах та на горищах,хтось закордоном, а потім будете знову гадити. А так потопитесь та менше шкоди країні принесете. Тому продовжуйте перетинати Тису.
показать весь комментарий
17.05.2024 15:07 Ответить
Мне пофиг, у меня бронь. И я себя комфортно чувствую. Даже vin-код уже получил в военник, так что гопников из ТЦК я не боюсь и могу спокойно передвигаться по улице и посещать злачные места в свободное от работы время
показать весь комментарий
17.05.2024 15:10 Ответить
Ну от подивись на себе.

1. Тобі 5000 баксів вистачить на рік? Вистачить, якщо хєр без солі доїдати. От ти і доїдаєш.
2. Бронь, кажеш? Бронь - це коли енергетик, лікар, спеціаліст критичної інфраструктури. А ти хто? Артист пересувного цирку чи кур'єр Glovo? Не соромно?
3. Поки ти шаришся по "злачним місцям" - такі ж як ти сидять під обстрілами на позиціях. ВОни усі герої. А от ти чмо. Чи, може, знаходиш собі якісь виправдання?
показать весь комментарий
17.05.2024 15:46 Ответить
Цікаво, коли твоєю бронью зацікавиться СБУ, отримав би та радив мовчки, а ти агітуєш проти мобілізації під кожним постом.
показать весь комментарий
17.05.2024 17:01 Ответить
Я тебе розумію, я в 23 роки у травні 1986 року був призваний, як "партизан" на ліквідацію наслідків аварії на ЧАЕС, довелося і графіт лопатою збирати і дамбу на р. Прип'ть будувати, щоб радіаційна вода не потрапила у р. Дніпро, тоді я думав тільки про збереження життя своїм рідним і населенню України. Зараз маю можливість виїхати в будь який час за кордон, але я проживаю в Дніпрі, де вибухи чи не щонеділі, допомогаю чим можу хлопцям на фрлнті, бо тут живуть мої внуки, і я дуже не хочу, щоб кацапи вторглися в моє місто! Мене бісять ці експерти-ухилянти, які шукають любі отмазки, аби не захищати свою батьківщину, свої сім'ї, свій народ, зе й гадять тут на форумі!
показать весь комментарий
17.05.2024 15:11 Ответить
показать весь комментарий
17.05.2024 15:44 Ответить
Пане Ігоре, я трохи молодший за віком, але теж вже старий. Фронт здоров'я теж не додає. Ми з Вами схожі.

Та просто, ми Чоловіки. Так склалося.
показать весь комментарий
17.05.2024 15:48 Ответить
напевно існує така категорія людей, які хочуть їсти український хліб, але боронити свою землю, яка їх кормить, та свою родину від московських окупантів, вони не будуть..
показать весь комментарий
17.05.2024 15:13 Ответить
Это не про Украину. Это про страну N совсем в другой галактике. Там существует дикий капитализм. Главный тезис "Обогащайся и наслаждайся" короче общество потребления.
Дети ходят в платные садики, богатые учатся в частных лицеях. Платные кружки, институты, больницы. Последнее время стали хоронить на частных кладбищах. Короче, все за деньги. Нет денег - пшел нах.р.
И все таки там социально ориентированное общество. Когда приходит война, они достают книгу "жизни" в которой прописаны их обязанности. Пойти и сдохнуть за возможность дальше горбатиться (за место на платном кладбище).
показать весь комментарий
17.05.2024 16:51 Ответить
Низько кланяюсь та дякую, що захищали наши життя i мирне небо
у нас над головою! Бережи Вас Господь! 🙏🙏🙏
показать весь комментарий
17.05.2024 18:40 Ответить
Дякую, Таня! Тільки, будь-ласка, коли бачите на вулиці бійця з потертому пікселі, з патчами, з неохайною бородою, з заплічником. Підійдіть та обніміть його.

Тому що в мене склалося враження, ви усі лише в онлайні виказуєте ті почуття. Неймовірно вдячний за це. Але на вулицях, коли у формі - усі чомусь відвертаються. Ніби ти пусте місце..
показать весь комментарий
17.05.2024 18:51 Ответить
Доброго дня, Герою! Хоча з моєї рідні ніхто не воює, я переживаю за кожного Захисника-хто на нулі, у шпиталі чи на реабелітації. Молюся щодня про захист та благословенні Господа за наших Героїв, а за полеглих за Батьківщину, прошу Царство Небесне для них! 🙏🙏🙏Коли я в магазині та в черзі до каси, навіть не за мною і не в моїй черзі, обов'язково пропускаю, а тим за ким наші воїни, прошу НАПОЛЕГЛИВО пропустити воїна. Захисникам незручно і вони відмовляються, але не тут то було- мене не так просто позбутися ... І багато покупців мені дякують за воїнів. А якби при мені образили захисника, то краще зі мною не зв'язуватися без мату та крикiв, словами людину поставлю на місце. Я пенсіонерка з хворими ногами і рідко виходжу з дому, але коли йду та зустрічаю Героя, обов'язково дякую і це без варіантів! Це найменше, що ми можемо зробити для вас, улюблені наші Герої-молитися, дякувати і донатити. Благослови Вас Господь! 🙏🙏🙏
показать весь комментарий
18.05.2024 10:36 Ответить
Піду втоплюся у Тисі глибокій
Шукати гімно таке не будуть,
Та прикордонники знайдуть,
Ніхто не заплаче спливатимуть роки
Але позор цей не зможуть забуть! 🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
17.05.2024 14:55 Ответить
Якийсь пан Олександр пише:
Ми на Майдані у нашій столиці якось зібралися думку гадати. Піти воювати чи всім повтікати? Україну віддати чи захищати? Що будуть про нас нащадки казати ???…

PS. Величезна повага і низький уклін всім громадянам, які стали на захист України від російських загарбників
показать весь комментарий
17.05.2024 15:00 Ответить
і що ти наробив, сцикливий сину?
втопився «назло» хлу-путлєру?
показать весь комментарий
17.05.2024 15:06 Ответить
Очередная жертва Зеленского.
показать весь комментарий
17.05.2024 15:09 Ответить
Скоріше свого довб.******* та сцикливості
показать весь комментарий
17.05.2024 15:28 Ответить
яка ганебна смерть
показать весь комментарий
17.05.2024 15:11 Ответить
ганебна смерть була у квіточки-ухилянта у Польші,який батракував у якогось рольніка,вигрібав у свиней за харчі та ночівлю,а той його вбив і тіло спалив у хліву (зранку стаття на Ц була)...
показать весь комментарий
17.05.2024 17:17 Ответить
так, бачив ту новину
показать весь комментарий
17.05.2024 17:29 Ответить
Дегенерати при владі,закони такі самі,заборона на виїзд це повна маячня, потрібна заборона на в'їзд,а виїздять нехай усі хто бажає, всередині країни від них толку ніякого.
показать весь комментарий
17.05.2024 15:22 Ответить
дибіл, де ти бачив що б країна, на яку напала з повномасштабною війною такая велика держава, відкривала усі кордони на виїзд для людей, які мають стати на її захист? Тоді одразу 22.02 потрібно було входити у состав параши повним складом, розвісити триколори всюди і ставать до лав батальона імені Матароли для підготовки подальшої війни з НАТО
показать весь комментарий
17.05.2024 15:36 Ответить
А где ты видел страну, где есть кадровые военные которые не принимают участия в боевых действиях?
показать весь комментарий
17.05.2024 20:56 Ответить
Кончіта совдепівська зникни
показать весь комментарий
18.05.2024 07:50 Ответить
Відкрийте кордони, бо ще більше загине людей. Якщо йдуть на такий ризик то воювати точно не будуть, а тільки шкодити.
показать весь комментарий
17.05.2024 15:41 Ответить
ще більше загине лю ***дей
показать весь комментарий
17.05.2024 15:50 Ответить
ту так хай гинуть у Тисі! їх всерівно будуть вбивати в європах!
показать весь комментарий
17.05.2024 17:18 Ответить
Ще давньоримські греки (а згодом і вчені Середньовіччя) вважали, що миші заводяться у брудній білизні. Можливо, трупи чоловіків теж самозароджуються у Тисі?
показать весь комментарий
17.05.2024 16:19 Ответить
з якого це ..?
показать весь комментарий
17.05.2024 17:31 Ответить
Так що саме в коментах не так?
показать весь комментарий
17.05.2024 17:55 Ответить
якийсь ти загадковий равлик, не можеш нормально пояснити.
показать весь комментарий
17.05.2024 19:21 Ответить
сепари тікають
показать весь комментарий
17.05.2024 16:57 Ответить
Всі хто ржуть тут над смертю людини забувають одне . 1. Україна вже не демократична держава і ви підтримуєте створення концтаборах для пересічних . 2. Поділ людей на ухилянтів та нафронтників . Без рішення суду та узаконюєте насильну бусіфікацію. . 3. Поділ за майновим станом- діти мільйонерів та депутатів вільно виїхали за підробними документами і ржуть з вас та погрожують журналістам . То чим ви відрізняєтеся від підорашок ? - нічим .зробили разом. Дбб
показать весь комментарий
17.05.2024 17:19 Ответить
Ото і вся Тиса? Тюю... А балаканини скільки...
показать весь комментарий
17.05.2024 19:23 Ответить
500, а потім 200
показать весь комментарий
17.05.2024 20:25 Ответить
 
 