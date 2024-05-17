Тело мужчины снова обнаружили в Тисе, - ГПСУ. ФОТО

В Тисе снова обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, об обнаружении тела мужчины с признаками длительного пребывания в воде сообщили румынские пограничники. Никаких документов при нем не нашли.

Сейчас личность утопленника устанавливают.

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"Это уже 30-ый трагический случай, зафиксированный при попытке пересечения границы по Тисе", - отмечают в ГПСУ.

Напомним, в конце апреля украинские пограничники обнаружили тела двух мужчин в реке Тиса на Закарпатье.