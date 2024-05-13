В Тисе обнаружили тело утопленника: Это уже 29 смертельный случай на реке во время пересечения границы. ВИДЕО

В реке Тиса обнаружили тело 42-летнего жителя Закарпатья. Это уже 29 смертельный случай при попытке пересечения границы по реке.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.

Тело мужчины в гидрокостюме несло течением. Правоохранители установили, что погибший - 42-летний житель Закарпатья.

В ГПСУ отметили, что это уже 29 трагический случай, зафиксированный при попытке пересечения границы по Тисе.

Также читайте: По меньшей мере 28 мужчин, пытавшихся бежать из Украины, погибли в Тисе с начала войны, - ГПСУ