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В Тисе обнаружили тело утопленника: Это уже 29 смертельный случай на реке во время пересечения границы. ВИДЕО

В реке Тиса обнаружили тело 42-летнего жителя Закарпатья. Это уже 29 смертельный случай при попытке пересечения границы по реке.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.

Тело мужчины в гидрокостюме несло течением. Правоохранители установили, что погибший - 42-летний житель Закарпатья.

В ГПСУ отметили, что это уже 29 трагический случай, зафиксированный при попытке пересечения границы по Тисе.

Также читайте: По меньшей мере 28 мужчин, пытавшихся бежать из Украины, погибли в Тисе с начала войны, - ГПСУ

Автор: 

Госпогранслужба (6425) граница (5269) смерть (9222) Закарпатская область (2585)


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Топ комментарии
+12
Лозунг "Канєц епохі бєднасті" раптом трансформувався в "Побачити Тису та вмерти!"...
Зато нє Парашенко! Хуженєбудєт! Хоть паржалі ...
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13.05.2024 10:38
+9
Ну он же видел, как "строятся" оборонительные рубежи в харьковской области. Видел, как живут в Ужгороде понаехавшие "инвалиды". И прекрасно понимал, какой расклад при всем это ***@#$&е ждет его лично...
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13.05.2024 10:38
+7
Одному мені їх не шкода?
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13.05.2024 11:04
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А може намагався врятувати когось...?
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13.05.2024 10:28 Ответить
да,пряма там на мєстє і растрєлюют-от же хвашисти які...
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13.05.2024 10:37 Ответить
ще 3 дні, і оази спокою зникнут. замість них має запрацювати новий спосіб уникнення мобілізації - затирання свої даних в електронних реєстрах.
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13.05.2024 10:54 Ответить
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13.05.2024 14:55 Ответить
Пішов, втопився у річці глибокій,
Шукати стали і скоро знайшли...
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13.05.2024 10:29 Ответить
а в Тисі раки водяться?
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13.05.2024 10:41 Ответить
ніт. Тому потопельники там зберігаються довго, як у мавзолеї.
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13.05.2024 11:16 Ответить
З української сторони, у воді в Тисі, розкидане бите скло та колючий дріт, прикордонниками. Вони не топляться. Їх вбивають.
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13.05.2024 11:17 Ответить
Сами видели?
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13.05.2024 11:43 Ответить
,, Біля Тиси, Біля Хуста, Ооттака росте капуста..."
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13.05.2024 10:29 Ответить
І знову Гуньковський () зрадоньку розганяє чи під ОПу лягло? Ще один патужний журнашлюх із вкидами?
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13.05.2024 10:31 Ответить
Убегал от призыва.
В итоге: "Ни себе, ни людям"
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13.05.2024 10:31 Ответить
Полював на сома з гарпуном. Не пощастило.
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13.05.2024 10:34 Ответить
А міг би врятувати сотні життів.
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13.05.2024 10:35 Ответить
І не факт, що загинув би на війні.
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13.05.2024 10:40 Ответить
..ну шо, ТЦК, скажете? - продуманый фанат квартала всех нагибал... правда и самому трошки досталось
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13.05.2024 10:36 Ответить
Треба дати цим сцикунам шанс. Не можна безучастно спостерігати за цим масовим самогубством.
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13.05.2024 10:38 Ответить
Із Молдови спостерігаєш?
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13.05.2024 10:40 Ответить
Не має значенння звідки. Але байдуже спостерігати, як ні за цапову душу пропадають молоді чоловіки - не найкращий варіант для держави і громадськості. Треба шукати якийсь вихід з цієї ситуації.
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13.05.2024 10:45 Ответить
Є якісь ідеї, як можна зробити шоб нарід не топився в річках?
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13.05.2024 10:55 Ответить
сцикун сцикуну пісюна не відірве
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13.05.2024 10:55 Ответить
Лозунг "Канєц епохі бєднасті" раптом трансформувався в "Побачити Тису та вмерти!"...
Зато нє Парашенко! Хуженєбудєт! Хоть паржалі ...
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13.05.2024 10:38 Ответить
Ну он же видел, как "строятся" оборонительные рубежи в харьковской области. Видел, как живут в Ужгороде понаехавшие "инвалиды". И прекрасно понимал, какой расклад при всем это ***@#$&е ждет его лично...
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13.05.2024 10:38 Ответить
найгірший "расклад", як виявилось, чекав його в Тисі.
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13.05.2024 10:46 Ответить
Сколько в Тисе погибло,а сколько на войне? Неужели на войне, 29 мужчин?
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13.05.2024 10:52 Ответить
Цьому потопельнику по барабану вже.
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13.05.2024 10:54 Ответить
І що - вибрав кращу долю? Повторюся - а міг би врятувати сотні життів і не факт, що загинув би на війні. Або працювати і донатити на ЗСУ, або боротися за владу, яка буде будувати оборонну промисловість і не знищувати Генштаб. А так, прожив - як за кущем всрався.
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13.05.2024 10:47 Ответить
Потік води висотою в пів метра, зносить легковий автомобіль, не те що людину. І хоч покійний був у гідріку, як правило, жителі гірських районів не вміють плавати. Навіть якщо добрий пловець стукнеться головою об каменюку і втратить свідомість, то це кінець
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13.05.2024 10:40 Ответить
Скоріше за все причина- спазми, корчі мускулів від холодної води, що приводить до повної нерухомості тіла. І цей гідрокостюм допоможе, як мертвому припарки.
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13.05.2024 10:48 Ответить
треба було зимовий гідрік брати але вони коштовні
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13.05.2024 10:53 Ответить
Враховуючи температуру води в Тисі, так. Це ж не тепле озерце на Півдні
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13.05.2024 22:02 Ответить
Від 5 до 10 хвилин, так. Якось давно, приятель попросив мене знайти йому беушний гідрокостюм, вони іноді продавалися у нас на ринку, в рибальських рядах. Питаю у дядька, чи є такі. Він каже: "Поки нема, не сезон. Тонути почнуть, з'являться"
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13.05.2024 18:48 Ответить
Тепер будь-який труп в Тисі, то "ухилянт". Без суду, без слідства. Так можна неугодних прибирати без наслідків
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13.05.2024 10:43 Ответить
Взагалі нічого про "ухилянтів" в новині нема.
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13.05.2024 10:48 Ответить
В коментарях зато повно
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13.05.2024 10:58 Ответить
Скоріш за все, з юридичної точки зору саме тільки у коментарях і можна без суду, без слідства.
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13.05.2024 11:12 Ответить
Мабуть так звані погранці( прикордонники) бешкетують, мародьори
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13.05.2024 10:53 Ответить
29 потоплих за три роки війни? Та за пляжний сезон у мирний час топиться буває втричі більше.
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13.05.2024 10:59 Ответить
мабуть в сухому гідрокостюмі був )) в середині 80-х в совку продавалось таке собі "сухе" порно за 25 рубля. стравлювати повітря був "пиптик" на грудях. бачив як один подібний юзер, по весні його тестував, хотів рибу забрідати в ньому ловити. чуть не ватні штани нап'ялив )) запакувався, заліз по пояс в воду й захотів проплисти трохи. про шоб хоч шось з повітря стравити, хоч через пиптик, хоч горловину відтягти мова взагалі не йшла ))))))))))))))). за грузовий пояс - й подавно)))) ну результат очікуваний )))))) куртку наддуло й тільки той ліг, повітря подалось в штанини, а його перекинуло як поплавок, тільки, не в той бік ))))) він там як почав руками молотити, до підсвідомих "ножничок" ногами, шоб хоч якось голову над водою втримати, та орати ))))) то його камрад без гідри побіг до нього по льодяній воді, та допоміг перевернутись ногами вниз ))))))) думаю, холоднячка тестуємий таки нормально хльобнув. зрєліще було ще те, з шумовими ефектами, спеціально не придумати ))))))) то може й цей так плив, в сухому гідрику, як поплавок, ноги зверху-голова знизу ))))
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13.05.2024 11:01 Ответить
форсування Тиси це другий фронт
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13.05.2024 11:02 Ответить
Одному мені їх не шкода?
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13.05.2024 11:04 Ответить
Так, бо ти мудак. І 7-ро залпйкавших
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13.05.2024 22:27 Ответить
За два тижні почнеться літо, і у тих місцях буде повний аншлюс. Кажуть, улітку той струмок курка перебреде.
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13.05.2024 11:21 Ответить
Квитки на купання в Тисі треба купувати в ОПешечці по 14 тис. дол.,а не в аферистів по 6 тис.дол.
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13.05.2024 11:29 Ответить
Хай дохнуть у Тисі і Бугу. НЕ ЖАЛКО.
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13.05.2024 11:55 Ответить
Скільки коштує садочок у моєі дитини? А чим вона хворіла минулого тижня? Теж не знаєте? Шо, вам похєр? Емм… тоді у мене питання: а чому мені має бути тоді діло до вас і ваших проблем???
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13.05.2024 22:25 Ответить
В ******** Україні треба бути дуже сміливою людиною , аби бути боягузом - втікачем !
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13.05.2024 12:00 Ответить
Читаю коментарі і сумно від того, як швидко оскотинюються люди. Їм смішно від того, з країни зробили концтабір і люди, втікають на волю і гинуть. Люди насміхаються не знаючи історію цьої людини. Цим недоумкам не приходить в голову, що людина не винна, що народилась в Україні і ніхто не має права вирішувати де і як жити людині.
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13.05.2024 13:32 Ответить
Та власне ніхто державі нічого не винен. Але тут всі різко стали потрібним
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13.05.2024 22:24 Ответить
Не здивуюся, якщо на самому ділі погранці його застрелили у спину і він потонув від кульового поранення. Але краще куля, ніж бійцівська тренована собака, яку спускають із зашмаргу, вона доганяє ухилянта і починає рвати на частини........ Сумно все це!!!
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13.05.2024 14:47 Ответить
Держава- позорисько. Заставляє своіх громадян лізти у річку і тонути
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13.05.2024 22:22 Ответить
 
 