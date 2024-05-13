У Тисі виявили тіло потопельника: Це вже 29 смертельний випадок на річці під час перетину кордону. ВIДЕО

У річці Тиса виявили тіло 42-річного жителя Закарпаття. Загалом це вже 29 смертельний випадок під час спроби перетину кордону річкою.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

Тіло чоловіка у гідрокостюмі несло течією. Правоохоронці встановили, що загиблий - 42-річний житель Закарпаття.

У ДПСУ наголосили, що це вже 29 трагічний випадок, зафіксований під час спроби перетину кордону Тисою.

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