У Тисі виявили тіло потопельника: Це вже 29 смертельний випадок на річці під час перетину кордону. ВIДЕО
У річці Тиса виявили тіло 42-річного жителя Закарпаття. Загалом це вже 29 смертельний випадок під час спроби перетину кордону річкою.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.
Тіло чоловіка у гідрокостюмі несло течією. Правоохоронці встановили, що загиблий - 42-річний житель Закарпаття.
У ДПСУ наголосили, що це вже 29 трагічний випадок, зафіксований під час спроби перетину кордону Тисою.
Топ коментарі
+12 kelt kant
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