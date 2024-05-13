УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8951 відвідувач онлайн
Новини Відео
4 014 57

У Тисі виявили тіло потопельника: Це вже 29 смертельний випадок на річці під час перетину кордону. ВIДЕО

У річці Тиса виявили тіло 42-річного жителя Закарпаття. Загалом це вже 29 смертельний випадок під час спроби перетину кордону річкою.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

Тіло чоловіка у гідрокостюмі несло течією. Правоохоронці встановили, що загиблий - 42-річний житель Закарпаття.

У ДПСУ наголосили, що це вже 29 трагічний випадок, зафіксований під час спроби перетину кордону Тисою.

Читайте: Щонайменше 28 чоловіків, які намагалися втекти з України, загинули в Тисі з початку війни, - ДПСУ

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5985) кордон (4765) смерть (6750) Закарпатська область (2049)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
Лозунг "Канєц епохі бєднасті" раптом трансформувався в "Побачити Тису та вмерти!"...
Зато нє Парашенко! Хуженєбудєт! Хоть паржалі ...
показати весь коментар
13.05.2024 10:38
+9
Ну он же видел, как "строятся" оборонительные рубежи в харьковской области. Видел, как живут в Ужгороде понаехавшие "инвалиды". И прекрасно понимал, какой расклад при всем это ***@#$&е ждет его лично...
показати весь коментар
13.05.2024 10:38
+7
Одному мені їх не шкода?
показати весь коментар
13.05.2024 11:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А може намагався врятувати когось...?
показати весь коментар
13.05.2024 10:28 Відповісти
да,пряма там на мєстє і растрєлюют-от же хвашисти які...
показати весь коментар
13.05.2024 10:37 Відповісти
ще 3 дні, і оази спокою зникнут. замість них має запрацювати новий спосіб уникнення мобілізації - затирання свої даних в електронних реєстрах.
показати весь коментар
13.05.2024 10:54 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2024 14:55 Відповісти
Пішов, втопився у річці глибокій,
Шукати стали і скоро знайшли...
показати весь коментар
13.05.2024 10:29 Відповісти
а в Тисі раки водяться?
показати весь коментар
13.05.2024 10:41 Відповісти
ніт. Тому потопельники там зберігаються довго, як у мавзолеї.
показати весь коментар
13.05.2024 11:16 Відповісти
З української сторони, у воді в Тисі, розкидане бите скло та колючий дріт, прикордонниками. Вони не топляться. Їх вбивають.
показати весь коментар
13.05.2024 11:17 Відповісти
Сами видели?
показати весь коментар
13.05.2024 11:43 Відповісти
,, Біля Тиси, Біля Хуста, Ооттака росте капуста..."
показати весь коментар
13.05.2024 10:29 Відповісти
І знову Гуньковський () зрадоньку розганяє чи під ОПу лягло? Ще один патужний журнашлюх із вкидами?
показати весь коментар
13.05.2024 10:31 Відповісти
Убегал от призыва.
В итоге: "Ни себе, ни людям"
показати весь коментар
13.05.2024 10:31 Відповісти
Полював на сома з гарпуном. Не пощастило.
показати весь коментар
13.05.2024 10:34 Відповісти
А міг би врятувати сотні життів.
показати весь коментар
13.05.2024 10:35 Відповісти
І не факт, що загинув би на війні.
показати весь коментар
13.05.2024 10:40 Відповісти
..ну шо, ТЦК, скажете? - продуманый фанат квартала всех нагибал... правда и самому трошки досталось
показати весь коментар
13.05.2024 10:36 Відповісти
Треба дати цим сцикунам шанс. Не можна безучастно спостерігати за цим масовим самогубством.
показати весь коментар
13.05.2024 10:38 Відповісти
Із Молдови спостерігаєш?
показати весь коментар
13.05.2024 10:40 Відповісти
Не має значенння звідки. Але байдуже спостерігати, як ні за цапову душу пропадають молоді чоловіки - не найкращий варіант для держави і громадськості. Треба шукати якийсь вихід з цієї ситуації.
показати весь коментар
13.05.2024 10:45 Відповісти
Є якісь ідеї, як можна зробити шоб нарід не топився в річках?
показати весь коментар
13.05.2024 10:55 Відповісти
сцикун сцикуну пісюна не відірве
показати весь коментар
13.05.2024 10:55 Відповісти
Лозунг "Канєц епохі бєднасті" раптом трансформувався в "Побачити Тису та вмерти!"...
Зато нє Парашенко! Хуженєбудєт! Хоть паржалі ...
показати весь коментар
13.05.2024 10:38 Відповісти
Ну он же видел, как "строятся" оборонительные рубежи в харьковской области. Видел, как живут в Ужгороде понаехавшие "инвалиды". И прекрасно понимал, какой расклад при всем это ***@#$&е ждет его лично...
показати весь коментар
13.05.2024 10:38 Відповісти
найгірший "расклад", як виявилось, чекав його в Тисі.
показати весь коментар
13.05.2024 10:46 Відповісти
Сколько в Тисе погибло,а сколько на войне? Неужели на войне, 29 мужчин?
показати весь коментар
13.05.2024 10:52 Відповісти
Цьому потопельнику по барабану вже.
показати весь коментар
13.05.2024 10:54 Відповісти
І що - вибрав кращу долю? Повторюся - а міг би врятувати сотні життів і не факт, що загинув би на війні. Або працювати і донатити на ЗСУ, або боротися за владу, яка буде будувати оборонну промисловість і не знищувати Генштаб. А так, прожив - як за кущем всрався.
показати весь коментар
13.05.2024 10:47 Відповісти
Потік води висотою в пів метра, зносить легковий автомобіль, не те що людину. І хоч покійний був у гідріку, як правило, жителі гірських районів не вміють плавати. Навіть якщо добрий пловець стукнеться головою об каменюку і втратить свідомість, то це кінець
показати весь коментар
13.05.2024 10:40 Відповісти
Скоріше за все причина- спазми, корчі мускулів від холодної води, що приводить до повної нерухомості тіла. І цей гідрокостюм допоможе, як мертвому припарки.
показати весь коментар
13.05.2024 10:48 Відповісти
треба було зимовий гідрік брати але вони коштовні
показати весь коментар
13.05.2024 10:53 Відповісти
Враховуючи температуру води в Тисі, так. Це ж не тепле озерце на Півдні
показати весь коментар
13.05.2024 22:02 Відповісти
Від 5 до 10 хвилин, так. Якось давно, приятель попросив мене знайти йому беушний гідрокостюм, вони іноді продавалися у нас на ринку, в рибальських рядах. Питаю у дядька, чи є такі. Він каже: "Поки нема, не сезон. Тонути почнуть, з'являться"
показати весь коментар
13.05.2024 18:48 Відповісти
Тепер будь-який труп в Тисі, то "ухилянт". Без суду, без слідства. Так можна неугодних прибирати без наслідків
показати весь коментар
13.05.2024 10:43 Відповісти
Взагалі нічого про "ухилянтів" в новині нема.
показати весь коментар
13.05.2024 10:48 Відповісти
В коментарях зато повно
показати весь коментар
13.05.2024 10:58 Відповісти
Скоріш за все, з юридичної точки зору саме тільки у коментарях і можна без суду, без слідства.
показати весь коментар
13.05.2024 11:12 Відповісти
Мабуть так звані погранці( прикордонники) бешкетують, мародьори
показати весь коментар
13.05.2024 10:53 Відповісти
29 потоплих за три роки війни? Та за пляжний сезон у мирний час топиться буває втричі більше.
показати весь коментар
13.05.2024 10:59 Відповісти
мабуть в сухому гідрокостюмі був )) в середині 80-х в совку продавалось таке собі "сухе" порно за 25 рубля. стравлювати повітря був "пиптик" на грудях. бачив як один подібний юзер, по весні його тестував, хотів рибу забрідати в ньому ловити. чуть не ватні штани нап'ялив )) запакувався, заліз по пояс в воду й захотів проплисти трохи. про шоб хоч шось з повітря стравити, хоч через пиптик, хоч горловину відтягти мова взагалі не йшла ))))))))))))))). за грузовий пояс - й подавно)))) ну результат очікуваний )))))) куртку наддуло й тільки той ліг, повітря подалось в штанини, а його перекинуло як поплавок, тільки, не в той бік ))))) він там як почав руками молотити, до підсвідомих "ножничок" ногами, шоб хоч якось голову над водою втримати, та орати ))))) то його камрад без гідри побіг до нього по льодяній воді, та допоміг перевернутись ногами вниз ))))))) думаю, холоднячка тестуємий таки нормально хльобнув. зрєліще було ще те, з шумовими ефектами, спеціально не придумати ))))))) то може й цей так плив, в сухому гідрику, як поплавок, ноги зверху-голова знизу ))))
показати весь коментар
13.05.2024 11:01 Відповісти
форсування Тиси це другий фронт
показати весь коментар
13.05.2024 11:02 Відповісти
Одному мені їх не шкода?
показати весь коментар
13.05.2024 11:04 Відповісти
Так, бо ти мудак. І 7-ро залпйкавших
показати весь коментар
13.05.2024 22:27 Відповісти
За два тижні почнеться літо, і у тих місцях буде повний аншлюс. Кажуть, улітку той струмок курка перебреде.
показати весь коментар
13.05.2024 11:21 Відповісти
Квитки на купання в Тисі треба купувати в ОПешечці по 14 тис. дол.,а не в аферистів по 6 тис.дол.
показати весь коментар
13.05.2024 11:29 Відповісти
Хай дохнуть у Тисі і Бугу. НЕ ЖАЛКО.
показати весь коментар
13.05.2024 11:55 Відповісти
Скільки коштує садочок у моєі дитини? А чим вона хворіла минулого тижня? Теж не знаєте? Шо, вам похєр? Емм… тоді у мене питання: а чому мені має бути тоді діло до вас і ваших проблем???
показати весь коментар
13.05.2024 22:25 Відповісти
В ******** Україні треба бути дуже сміливою людиною , аби бути боягузом - втікачем !
показати весь коментар
13.05.2024 12:00 Відповісти
Читаю коментарі і сумно від того, як швидко оскотинюються люди. Їм смішно від того, з країни зробили концтабір і люди, втікають на волю і гинуть. Люди насміхаються не знаючи історію цьої людини. Цим недоумкам не приходить в голову, що людина не винна, що народилась в Україні і ніхто не має права вирішувати де і як жити людині.
показати весь коментар
13.05.2024 13:32 Відповісти
Та власне ніхто державі нічого не винен. Але тут всі різко стали потрібним
показати весь коментар
13.05.2024 22:24 Відповісти
Не здивуюся, якщо на самому ділі погранці його застрелили у спину і він потонув від кульового поранення. Але краще куля, ніж бійцівська тренована собака, яку спускають із зашмаргу, вона доганяє ухилянта і починає рвати на частини........ Сумно все це!!!
показати весь коментар
13.05.2024 14:47 Відповісти
Держава- позорисько. Заставляє своіх громадян лізти у річку і тонути
показати весь коментар
13.05.2024 22:22 Відповісти
 
 