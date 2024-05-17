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Тіло чоловіка знову виявили у Тисі, - ДПСУ. ФОТО

У Тисі знову виявили тіло чоловіка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужба.

Як зазначається, про виявлення тіла чоловіка з ознаками довготривалого перебування у воді повідомили румунські прикордонники. Жодних документів при ньому не знайшли.

Наразі особу потопельника встановлюють.

Також читайте: Тіла трьох чоловіків виявили у Тисі, - Держприкордонслужба. ФОТО

потопольник у Тисі
потопольник у Тисі

"Це вже 30-ий трагічний випадок, зафіксований під час спроби перетину кордону Тисою", - зазначають у ДПСУ.

Нагадаємо, наприкінці квітня українські прикордонники виявили тіла двох чоловіків у річці Тиса на Закарпатті.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) кордон (4765) ухилянти (900) Закарпатська область (2048)


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Топ коментарі
+24
Повноцінний піхотний взвод безславно потонув у Тисі, а могли б нищити москалів на фронті!
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17.05.2024 14:36
+21
Подібного мені ніколи та нізащо не зрозуміти. Намагаюся уявити їх мотивацію. Бояться мобілізації, знаходять по 5 штук баксів, платять якимсь посередникам. А потім топляться у річці.
Я ветеран війни, 20 місяців відбув на нулі. Бачив, здається, все і можливе, і неможливе. Але тупо не розумію, як можна - там боятися, там не боятися. І смерть зовсім негідна.
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17.05.2024 14:53
+17
думали що дезертирство це вєсєло і поржем без Петра Олексійовича, а вийшло вона как...

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17.05.2024 14:49
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Повноцінний піхотний взвод безславно потонув у Тисі, а могли б нищити москалів на фронті!
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17.05.2024 14:36 Відповісти
з бойового дивана
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17.05.2024 14:38 Відповісти
Ні, з дивана! А ти де зараз?
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17.05.2024 14:42 Відповісти
Де де. Заглянь під диван.
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17.05.2024 15:00 Відповісти
Вони не пройшли "ВЛК".
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17.05.2024 14:48 Відповісти
думали що дезертирство це вєсєло і поржем без Петра Олексійовича, а вийшло вона как...

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17.05.2024 14:49 Відповісти
Якби розстріляли то були б отвори у тілі.
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17.05.2024 14:45 Відповісти
Гадаю, що ти поширюєш зраду де її немає. Судмедекспертиза та родичі все одно дізнаються якщо це було вбивство.
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17.05.2024 14:49 Відповісти
Причина в сирливості деяких громадян, які замість виконання своїх конституційних обов'язків топляться в Тисі.
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17.05.2024 14:58 Відповісти
Не на фронті. А ти не припускаєш, що я можу бути семикласником чи семидесятилітнім? І причина чому я не на фронті криється виключно в цьому?
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17.05.2024 15:57 Відповісти
30 потопельників у Тисі - це ніщо порівняно з тими, хто її успішно переплив. Оцю цифру було б набагато цікавіше дізнатися, бо якщо навіть попри непоодинокі смертельні випадки люди все одно в неї стрибають - значить, маршрут робочий...
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17.05.2024 15:00 Відповісти
Огидно, топитися та ставати біженцем, то для вас краще, ніж захищати батьківщину, що аж ніяк не означає неминучу смерть.
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17.05.2024 16:54 Відповісти
З якої речі? Якраз навпаки.
Дебілам - дебільна смерть. І, до речі, дуже бридка. І самі здохли як хєрзнашо, і жодного кацапа при цьому з собою не забрали.
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17.05.2024 18:40 Відповісти
Гроші хоч встиг перерахувати онлайн ,,перевізникам,, через Тису?
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17.05.2024 14:38 Відповісти
Тиса - самий надійний партнер України!
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17.05.2024 14:39 Відповісти
Тиса вбиває українців. Вона союзник москалів
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17.05.2024 14:49 Відповісти
Ні. Не вбиває. Очищає Україну від сміття.
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17.05.2024 14:51 Відповісти
Скоріш за все або ТЦКшеіки замордували з ментами або погранці та викинули у річку. Як там можно втопитися. Одягай нарукавними з повітрям і нічого з тобою не станеться навіть якщо плавати не вмієшь
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17.05.2024 14:41 Відповісти
професійний ухилянт дає рекомендації
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17.05.2024 14:44 Відповісти
Жаба давить?! Ну то нічого... З часом ппойде
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17.05.2024 14:55 Відповісти
Та он вроде из "наших"
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17.05.2024 14:59 Відповісти
😁😂
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17.05.2024 18:34 Відповісти
"хужє нє будєт", "хоть паржом"(с)
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17.05.2024 14:42 Відповісти
Ставьте рубль, ставлю стольник

Здесь - Бермудский треугольник (с)
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17.05.2024 14:43 Відповісти
Державне бюро розслідувань затримало військовослужбовця прикордонного загону, який, за даними слідства, застрелив 39-річного мешканця Дніпра - той намагався незаконно перетнути українсько-румунський кордон на Закарпатті.

ось такі справи!
хтось же надав наказ, прикордонникам, відкривати вогонь, на ураження, по українцям.
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17.05.2024 14:44 Відповісти
Скажу по великому секрету, прикордонникам відкривати вогонь на ураження можна виключно після попереджувального пострілу у небо. Якщо порушник не виконує вимог чатового, то це вже його проблеми. У США, поліцейські без попередження стріляють на ураження.
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17.05.2024 14:48 Відповісти
А вспомните старые совковые времена когда если пограничник упустил нарушителя то мог легко загудеть в дисбат.
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17.05.2024 14:53 Відповісти
Я не служив у совку. Однак досі пам'ятаю статут ЗСУ і статті караульної служби, де чітко визначені обов'язки чатового
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17.05.2024 15:11 Відповісти
дада. як в сов'єтському союзі. колючий дріт під наругою. вишки. наряди. зупинити втікача любою ціною.
країна тюрма!
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17.05.2024 14:56 Відповісти
Ти людина - довпойоп. Одразу видно, що голосував за клоуна.
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17.05.2024 15:12 Відповісти
не треба трендіти.
у нас таємне голосування.
ти не міг бачити, як я голосував!
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17.05.2024 15:15 Відповісти
У зебілів відсутній причинно-наслідковий зв'язок. Їх дуже видно по коментам.
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17.05.2024 15:17 Відповісти
ото, я думаю, пика твоя знайома.
в шоу екстрасенсів приймав участь.
все бачиш, нічого від тебе не заховаєш.
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17.05.2024 15:53 Відповісти
А як довести, що попереджувальний постріл був саме першим у послідовності пострілів?
Наприклад, у послідовності з двох пострілів: перший постріл на ураження, другий уверх "попереджувальний"?
Мабуть, серед інших причин і ця безглузда вимога не застосовується в США.
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17.05.2024 15:39 Відповісти
элементарно.
Первая пуля без нагара, все следующие - с нагаром
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17.05.2024 16:13 Відповісти
До речі, янукович, татаров, портнов, єфрємов, дєрьмак, бойко, коліснічєнко, захарченко, моторола, гіві.. всі вони "українці".
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17.05.2024 14:51 Відповісти
а це, тут, до чого?
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17.05.2024 14:57 Відповісти
До твого "українці"
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17.05.2024 15:10 Відповісти
Месяц назад у нас в соседнем селе одного такого пловца похоронили и погранцы передали с ним два рюкзака а когда семья начала перебирать вещи то второй оказался не его но там был телефон и вещи отправили обратно.
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17.05.2024 14:52 Відповісти
Подібного мені ніколи та нізащо не зрозуміти. Намагаюся уявити їх мотивацію. Бояться мобілізації, знаходять по 5 штук баксів, платять якимсь посередникам. А потім топляться у річці.
Я ветеран війни, 20 місяців відбув на нулі. Бачив, здається, все і можливе, і неможливе. Але тупо не розумію, як можна - там боятися, там не боятися. І смерть зовсім негідна.
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17.05.2024 14:53 Відповісти
Більш дивує причина по якій платять тисячі $ щоб утопитись, ніби це -спробувати переплисти Тису,не можна зробити безплатно .
Для диванних правдорубіа:сам не перепливав,+ 20 р тому офіційно по контракту виїхав.
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17.05.2024 14:59 Відповісти
разные люди, разные характеры и воспитание.... А вот скажи, как такому "трусу" давать в руки автомат на "нуле", и оставлять его у себя за спиной -- не страшно ?
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17.05.2024 15:00 Відповісти
будь-яка людина в залежності від морально-психологічного стану може бути і трусом, і героєм. лише жменька людей готові до війни будь-коли. а решту треба готувати психологічно і це - нормально.
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17.05.2024 15:26 Відповісти
Насправді, не треба. Зайве. Воно само приходить. Я бачив дуже рідкі випадки, коли не приходило. Сходили з розуму, зтягували бронік, біжали кудись. Майже усі небесні. На війні можна побачити усе. Усі характери. Усі сильні та слабкі сторони кожного.

Психологічно готувати точно не треба. Вічно стібаюся над не воювавшими інструкторами, що на заняттях по стрілковці починають стріляти над вухом, кричати щось голосно, бити якимись шлангами та створювати стресс.

Реальний досвід здобувається лише там.
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17.05.2024 17:06 Відповісти
К слову на 5 тысщь баксом можно жить год не выходя из хаты и не парясь
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17.05.2024 15:00 Відповісти
Для України ліпше щоб такі люди топилися. Бо пересидите війну у погрібах та на горищах,хтось закордоном, а потім будете знову гадити. А так потопитесь та менше шкоди країні принесете. Тому продовжуйте перетинати Тису.
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17.05.2024 15:07 Відповісти
Мне пофиг, у меня бронь. И я себя комфортно чувствую. Даже vin-код уже получил в военник, так что гопников из ТЦК я не боюсь и могу спокойно передвигаться по улице и посещать злачные места в свободное от работы время
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17.05.2024 15:10 Відповісти
Ну от подивись на себе.

1. Тобі 5000 баксів вистачить на рік? Вистачить, якщо хєр без солі доїдати. От ти і доїдаєш.
2. Бронь, кажеш? Бронь - це коли енергетик, лікар, спеціаліст критичної інфраструктури. А ти хто? Артист пересувного цирку чи кур'єр Glovo? Не соромно?
3. Поки ти шаришся по "злачним місцям" - такі ж як ти сидять під обстрілами на позиціях. ВОни усі герої. А от ти чмо. Чи, може, знаходиш собі якісь виправдання?
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17.05.2024 15:46 Відповісти
Цікаво, коли твоєю бронью зацікавиться СБУ, отримав би та радив мовчки, а ти агітуєш проти мобілізації під кожним постом.
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17.05.2024 17:01 Відповісти
Я тебе розумію, я в 23 роки у травні 1986 року був призваний, як "партизан" на ліквідацію наслідків аварії на ЧАЕС, довелося і графіт лопатою збирати і дамбу на р. Прип'ть будувати, щоб радіаційна вода не потрапила у р. Дніпро, тоді я думав тільки про збереження життя своїм рідним і населенню України. Зараз маю можливість виїхати в будь який час за кордон, але я проживаю в Дніпрі, де вибухи чи не щонеділі, допомогаю чим можу хлопцям на фрлнті, бо тут живуть мої внуки, і я дуже не хочу, щоб кацапи вторглися в моє місто! Мене бісять ці експерти-ухилянти, які шукають любі отмазки, аби не захищати свою батьківщину, свої сім'ї, свій народ, зе й гадять тут на форумі!
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17.05.2024 15:11 Відповісти
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17.05.2024 15:44 Відповісти
Пане Ігоре, я трохи молодший за віком, але теж вже старий. Фронт здоров'я теж не додає. Ми з Вами схожі.

Та просто, ми Чоловіки. Так склалося.
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17.05.2024 15:48 Відповісти
напевно існує така категорія людей, які хочуть їсти український хліб, але боронити свою землю, яка їх кормить, та свою родину від московських окупантів, вони не будуть..
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17.05.2024 15:13 Відповісти
Это не про Украину. Это про страну N совсем в другой галактике. Там существует дикий капитализм. Главный тезис "Обогащайся и наслаждайся" короче общество потребления.
Дети ходят в платные садики, богатые учатся в частных лицеях. Платные кружки, институты, больницы. Последнее время стали хоронить на частных кладбищах. Короче, все за деньги. Нет денег - пшел нах.р.
И все таки там социально ориентированное общество. Когда приходит война, они достают книгу "жизни" в которой прописаны их обязанности. Пойти и сдохнуть за возможность дальше горбатиться (за место на платном кладбище).
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17.05.2024 16:51 Відповісти
Низько кланяюсь та дякую, що захищали наши життя i мирне небо
у нас над головою! Бережи Вас Господь! 🙏🙏🙏
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17.05.2024 18:40 Відповісти
Дякую, Таня! Тільки, будь-ласка, коли бачите на вулиці бійця з потертому пікселі, з патчами, з неохайною бородою, з заплічником. Підійдіть та обніміть його.

Тому що в мене склалося враження, ви усі лише в онлайні виказуєте ті почуття. Неймовірно вдячний за це. Але на вулицях, коли у формі - усі чомусь відвертаються. Ніби ти пусте місце..
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17.05.2024 18:51 Відповісти
Доброго дня, Герою! Хоча з моєї рідні ніхто не воює, я переживаю за кожного Захисника-хто на нулі, у шпиталі чи на реабелітації. Молюся щодня про захист та благословенні Господа за наших Героїв, а за полеглих за Батьківщину, прошу Царство Небесне для них! 🙏🙏🙏Коли я в магазині та в черзі до каси, навіть не за мною і не в моїй черзі, обов'язково пропускаю, а тим за ким наші воїни, прошу НАПОЛЕГЛИВО пропустити воїна. Захисникам незручно і вони відмовляються, але не тут то було- мене не так просто позбутися ... І багато покупців мені дякують за воїнів. А якби при мені образили захисника, то краще зі мною не зв'язуватися без мату та крикiв, словами людину поставлю на місце. Я пенсіонерка з хворими ногами і рідко виходжу з дому, але коли йду та зустрічаю Героя, обов'язково дякую і це без варіантів! Це найменше, що ми можемо зробити для вас, улюблені наші Герої-молитися, дякувати і донатити. Благослови Вас Господь! 🙏🙏🙏
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18.05.2024 10:36 Відповісти
Піду втоплюся у Тисі глибокій
Шукати гімно таке не будуть,
Та прикордонники знайдуть,
Ніхто не заплаче спливатимуть роки
Але позор цей не зможуть забуть! 🤣🤣🤣🤣
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17.05.2024 14:55 Відповісти
Якийсь пан Олександр пише:
Ми на Майдані у нашій столиці якось зібралися думку гадати. Піти воювати чи всім повтікати? Україну віддати чи захищати? Що будуть про нас нащадки казати ???…

PS. Величезна повага і низький уклін всім громадянам, які стали на захист України від російських загарбників
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17.05.2024 15:00 Відповісти
і що ти наробив, сцикливий сину?
втопився «назло» хлу-путлєру?
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17.05.2024 15:06 Відповісти
Очередная жертва Зеленского.
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17.05.2024 15:09 Відповісти
Скоріше свого довб.******* та сцикливості
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17.05.2024 15:28 Відповісти
яка ганебна смерть
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17.05.2024 15:11 Відповісти
ганебна смерть була у квіточки-ухилянта у Польші,який батракував у якогось рольніка,вигрібав у свиней за харчі та ночівлю,а той його вбив і тіло спалив у хліву (зранку стаття на Ц була)...
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17.05.2024 17:17 Відповісти
так, бачив ту новину
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17.05.2024 17:29 Відповісти
Дегенерати при владі,закони такі самі,заборона на виїзд це повна маячня, потрібна заборона на в'їзд,а виїздять нехай усі хто бажає, всередині країни від них толку ніякого.
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17.05.2024 15:22 Відповісти
дибіл, де ти бачив що б країна, на яку напала з повномасштабною війною такая велика держава, відкривала усі кордони на виїзд для людей, які мають стати на її захист? Тоді одразу 22.02 потрібно було входити у состав параши повним складом, розвісити триколори всюди і ставать до лав батальона імені Матароли для підготовки подальшої війни з НАТО
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17.05.2024 15:36 Відповісти
А где ты видел страну, где есть кадровые военные которые не принимают участия в боевых действиях?
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17.05.2024 20:56 Відповісти
Кончіта совдепівська зникни
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18.05.2024 07:50 Відповісти
Відкрийте кордони, бо ще більше загине людей. Якщо йдуть на такий ризик то воювати точно не будуть, а тільки шкодити.
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17.05.2024 15:41 Відповісти
ще більше загине лю ***дей
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17.05.2024 15:50 Відповісти
ту так хай гинуть у Тисі! їх всерівно будуть вбивати в європах!
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17.05.2024 17:18 Відповісти
Ще давньоримські греки (а згодом і вчені Середньовіччя) вважали, що миші заводяться у брудній білизні. Можливо, трупи чоловіків теж самозароджуються у Тисі?
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17.05.2024 16:19 Відповісти
з якого це ..?
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17.05.2024 17:31 Відповісти
Так що саме в коментах не так?
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17.05.2024 17:55 Відповісти
якийсь ти загадковий равлик, не можеш нормально пояснити.
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17.05.2024 19:21 Відповісти
сепари тікають
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17.05.2024 16:57 Відповісти
Всі хто ржуть тут над смертю людини забувають одне . 1. Україна вже не демократична держава і ви підтримуєте створення концтаборах для пересічних . 2. Поділ людей на ухилянтів та нафронтників . Без рішення суду та узаконюєте насильну бусіфікацію. . 3. Поділ за майновим станом- діти мільйонерів та депутатів вільно виїхали за підробними документами і ржуть з вас та погрожують журналістам . То чим ви відрізняєтеся від підорашок ? - нічим .зробили разом. Дбб
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17.05.2024 17:19 Відповісти
Ото і вся Тиса? Тюю... А балаканини скільки...
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17.05.2024 19:23 Відповісти
500, а потім 200
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17.05.2024 20:25 Відповісти
 
 