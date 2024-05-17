Тіло чоловіка знову виявили у Тисі, - ДПСУ. ФОТО
У Тисі знову виявили тіло чоловіка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужба.
Як зазначається, про виявлення тіла чоловіка з ознаками довготривалого перебування у воді повідомили румунські прикордонники. Жодних документів при ньому не знайшли.
Наразі особу потопельника встановлюють.
"Це вже 30-ий трагічний випадок, зафіксований під час спроби перетину кордону Тисою", - зазначають у ДПСУ.
Нагадаємо, наприкінці квітня українські прикордонники виявили тіла двох чоловіків у річці Тиса на Закарпатті.
Топ коментарі
+24 igor shmatko
показати весь коментар17.05.2024 14:36
+21 Андрей Стадник #443039
показати весь коментар17.05.2024 14:53
+17 Dust
показати весь коментар17.05.2024 14:49
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Дебілам - дебільна смерть. І, до речі, дуже бридка. І самі здохли як хєрзнашо, і жодного кацапа при цьому з собою не забрали.
Здесь - Бермудский треугольник (с)
ось такі справи!
хтось же надав наказ, прикордонникам, відкривати вогонь, на ураження, по українцям.
країна тюрма!
у нас таємне голосування.
ти не міг бачити, як я голосував!
в шоу екстрасенсів приймав участь.
все бачиш, нічого від тебе не заховаєш.
Наприклад, у послідовності з двох пострілів: перший постріл на ураження, другий уверх "попереджувальний"?
Мабуть, серед інших причин і ця безглузда вимога не застосовується в США.
Первая пуля без нагара, все следующие - с нагаром
Я ветеран війни, 20 місяців відбув на нулі. Бачив, здається, все і можливе, і неможливе. Але тупо не розумію, як можна - там боятися, там не боятися. І смерть зовсім негідна.
Для диванних правдорубіа:сам не перепливав,+ 20 р тому офіційно по контракту виїхав.
Психологічно готувати точно не треба. Вічно стібаюся над не воювавшими інструкторами, що на заняттях по стрілковці починають стріляти над вухом, кричати щось голосно, бити якимись шлангами та створювати стресс.
Реальний досвід здобувається лише там.
1. Тобі 5000 баксів вистачить на рік? Вистачить, якщо хєр без солі доїдати. От ти і доїдаєш.
2. Бронь, кажеш? Бронь - це коли енергетик, лікар, спеціаліст критичної інфраструктури. А ти хто? Артист пересувного цирку чи кур'єр Glovo? Не соромно?
3. Поки ти шаришся по "злачним місцям" - такі ж як ти сидять під обстрілами на позиціях. ВОни усі герої. А от ти чмо. Чи, може, знаходиш собі якісь виправдання?
Та просто, ми Чоловіки. Так склалося.
Дети ходят в платные садики, богатые учатся в частных лицеях. Платные кружки, институты, больницы. Последнее время стали хоронить на частных кладбищах. Короче, все за деньги. Нет денег - пшел нах.р.
И все таки там социально ориентированное общество. Когда приходит война, они достают книгу "жизни" в которой прописаны их обязанности. Пойти и сдохнуть за возможность дальше горбатиться (за место на платном кладбище).
у нас над головою! Бережи Вас Господь! 🙏🙏🙏
Тому що в мене склалося враження, ви усі лише в онлайні виказуєте ті почуття. Неймовірно вдячний за це. Але на вулицях, коли у формі - усі чомусь відвертаються. Ніби ти пусте місце..
Шукати гімно таке не будуть,
Та прикордонники знайдуть,
Ніхто не заплаче спливатимуть роки
Але позор цей не зможуть забуть! 🤣🤣🤣🤣
Ми на Майдані у нашій столиці якось зібралися думку гадати. Піти воювати чи всім повтікати? Україну віддати чи захищати? Що будуть про нас нащадки казати ???…
PS. Величезна повага і низький уклін всім громадянам, які стали на захист України від російських загарбників
втопився «назло» хлу-путлєру?
лю***дей