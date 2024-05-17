Тіло чоловіка знову виявили у Тисі, - ДПСУ. ФОТО

У Тисі знову виявили тіло чоловіка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужба.

Як зазначається, про виявлення тіла чоловіка з ознаками довготривалого перебування у воді повідомили румунські прикордонники. Жодних документів при ньому не знайшли.

Наразі особу потопельника встановлюють.

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"Це вже 30-ий трагічний випадок, зафіксований під час спроби перетину кордону Тисою", - зазначають у ДПСУ.

Нагадаємо, наприкінці квітня українські прикордонники виявили тіла двох чоловіків у річці Тиса на Закарпатті.