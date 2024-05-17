Оформляли фіктивне опікунство: двох закарпаток підозрюють у вироблені фальшивих довідок для ухилянтів, - поліція. ФОТО

На Закарпатті правоохоронці викрили чергову схему незаконного переправлення через держкордон чоловіків призовного віку.

Про це повідомляє у соцмережі Facebook поліція Закарпатської області, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що двоє жінок 41-річна співробітниця медустанови та 54-річна діловод однієї з територіальних громад Хустщини сприяли у виготовленні фальшивих дркументів для військовозобов'язаних. Це фіктивні медичні довідки щодо догляду за близькими родичами. Далі на підставі цих документів чоловіки оформляли "опікунство", яке своєю чергою давало можливість для перетину держкордону. Вартість оформлення фіктивних докуметів становила 8500 доларів з особи.

Слідчі з'ясували, що жінки вже отримали 2 тисячі доларів "авансу" та домовилися з клієнтом про зустріч для передачі пакету документів. Поліцейські затримали обох підозрюваних. Затриманим повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів) ККУ. Також слідчі встановлюють ймовірних спільників жінок.

За скоєне підозрюваним загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що колишній правоохоронець та адвокат підробляли довідки чоловікам для виїзду за кордон, а батькам засудженого обіцяли організувати "президентське помилування". Їх можуть посадити на 9 років.

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