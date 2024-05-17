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Оформляли фіктивне опікунство: двох закарпаток підозрюють у вироблені фальшивих довідок для ухилянтів, - поліція. ФОТО

На Закарпатті правоохоронці викрили чергову схему незаконного переправлення через держкордон чоловіків призовного віку.

Про це повідомляє у соцмережі Facebook поліція Закарпатської області, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що двоє жінок 41-річна співробітниця медустанови та 54-річна діловод однієї з територіальних громад Хустщини сприяли у виготовленні фальшивих дркументів для військовозобов'язаних. Це фіктивні медичні довідки щодо догляду за близькими родичами. Далі на підставі цих документів чоловіки оформляли "опікунство", яке своєю чергою давало можливість для перетину держкордону. Вартість оформлення фіктивних докуметів становила 8500 доларів з особи.

Закарпатки виробляли фальшиві документи для ухилянтів – поліція

Слідчі з'ясували, що жінки вже отримали 2 тисячі доларів "авансу" та домовилися з клієнтом про зустріч для передачі пакету документів. Поліцейські затримали обох підозрюваних. Затриманим повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів) ККУ. Також слідчі встановлюють ймовірних спільників жінок.

Закарпатки виробляли фальшиві документи для ухилянтів – поліція

За скоєне підозрюваним загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Закарпатки виробляли фальшиві документи для ухилянтів – поліція

Раніше повідомлялося, що колишній правоохоронець та адвокат підробляли довідки чоловікам для виїзду за кордон, а батькам засудженого обіцяли організувати "президентське помилування". Їх можуть посадити на 9 років.

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Автор: 

Нацполіція (15164) ухилянти (900) Закарпатська область (2048)


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Топ коментарі
+7
Спеціалізована прокуратура, поліція, військова контррозвідка, УВВБ, ДВКР СБУ і це тільки ті, що на фото засвітилися

Таке відчуття, що баба не довідку виписувала, а батарею патріотів у Молдову за накладною "дитячі самокати" намагалася вивезти

Ну хоч знаєш, що не даремно бронь дали сотням тисяч таких важливих і потрібних фахівців
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17.05.2024 18:18
+3
двох закарпаток підозрюють у вироблені фальшивих довідок для ухилянтів

Могли ж, суки, виробляти для ухилянтів справжні довіки, а виробляли фальшиві!
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17.05.2024 18:15
+3
Я так зрозумів, що з цією довідкою можна виїхати разом із тим, ким опікуєшся
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17.05.2024 18:19
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А кого за кордоном вони мали опікувати?
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17.05.2024 18:14 Відповісти
Я так зрозумів, що з цією довідкою можна виїхати разом із тим, ким опікуєшся
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17.05.2024 18:19 Відповісти
двох закарпаток підозрюють у вироблені фальшивих довідок для ухилянтів

Могли ж, суки, виробляти для ухилянтів справжні довіки, а виробляли фальшиві!
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17.05.2024 18:15 Відповісти
Спеціалізована прокуратура, поліція, військова контррозвідка, УВВБ, ДВКР СБУ і це тільки ті, що на фото засвітилися

Таке відчуття, що баба не довідку виписувала, а батарею патріотів у Молдову за накладною "дитячі самокати" намагалася вивезти

Ну хоч знаєш, що не даремно бронь дали сотням тисяч таких важливих і потрібних фахівців
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17.05.2024 18:18 Відповісти
Це, саме оті, акакаяразніца чихоть паржом…
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17.05.2024 18:27 Відповісти
Судячи з кількості ікон це дуже набожні, високо духовні панянки, які намагалися допомогти братам по вірі не порушити заповідь "не вбий", а ті в свою чергу робили пожертви благочестивим сестрам, аби ті могли допомагати ближнім.
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17.05.2024 18:30 Відповісти
А чи нема окремих сект, членів яких на війну не призиваються. Скажімо секта свідків найвеличнішого боневтіка? за моїми спостереженнями багато типу віруючих уникає мобілізації. попи мпц - це лише перший приклад.
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17.05.2024 22:16 Відповісти
Бачу на фото багато підготовлених штурмовиків, які ухиляються від того, щоб рятувату Державу.
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17.05.2024 20:04 Відповісти
Впевнений на всі 100%, що всі оті ікони МПЦшні, а самі фігуранти слова українською не кажуть, бо тамошні цигани(чи мад'яри, як вони хочуть щоб їх називали) дуже переймаються за свою "велікую родіну"...угорщину.
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17.05.2024 20:12 Відповісти
мадьяр виїде по угорському пашпорту
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17.05.2024 22:18 Відповісти
 
 