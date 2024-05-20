ТЦК передали Нацполіції інформацію про 94,5 тис. осіб, які ухиляються від явки. Найбільше - на Дніпропетровщині. ПЕРЕЛІК

Національна поліція України отримала від Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки інформацію про 94,5 тисячі осіб, які ухиляються від явки до військкоматів. Понад 20 тисяч осіб було знайдено поліцією та доставлено до ТЦК.

Про це повідомляє OBOZ.UA з посиланням на дані від Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з даними, рекордна кількість українців, які уникають військової служби на Дніпропетровщині. Там за чотири місяці 2024 року до підрозділів поліції надійшло понад 38 тисяч звернень з ТЦК. З них вже знайдено та доправлено до ТЦК 5511 осіб.

Статистика по "ухилянтах" в інших областях

Залежно від регіону цифри варіюються:

Чернігівщина – 9115, знайшли та доправили до ТЦК 1429 осіб;

Харківщина – 4664, знайшли 1954 осіб;

Івано-Франківщина – 2328, знайшли 1814 осіб;

Житомирщина – 8289, знайшли 2452 осіб;

Полтавщина – 7433, знайшли 2591 особу;

Рівненщина – 9832, знайшли 1828 осіб;

Вінниччина – 7288, знайшли 2325 осіб;

Кіровоградщина – 5955, скільки знайшли не повідомляється;

Хмельниччина – 1085, скільки знайшли також не повідомляється.

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Області, які не надали дані

Відмовилися надати дані про ухилянтів у поліції Донецької, Херсонської, Тернопільської та Черкаської областей. Відмову аргументували різними причинами: у відповідях йдеться про те, що запитувана інформація є службовою, має обмежений доступ тощо.

Також відмовилися відповідати на запит журналістів в Одеській та Чернівецькій областях.

У Сумській, Київській, Закарпатській та Львівській областях на запит також не відповіли.

Отже, наразі є дані, що військкоми передали поліції інформацію про 94 526 ухилянтів. З них 20 031 було знайдено поліцією та доставлено до ТЦК.

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Закон про мобілізацію

З 18 травня набули чинності конкретні положення закону про мобілізацію. Тепер всі військовозобов'язані протягом 60 днів повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту, за наявності, та фактичне місце проживання. Це можна зробити трьома способами – через ТЦК, ЦНАП або електронний кабінет.

Детальніше про всі запитання та відповіді щодо нового закону про мобілізацію читайте в матеріалі Цензор.НЕТ: Набув чинності новий закон про мобілізацію: запитання і відповіді.