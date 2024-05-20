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Новини Мобілізація
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ТЦК передали Нацполіції інформацію про 94,5 тис. осіб, які ухиляються від явки. Найбільше - на Дніпропетровщині. ПЕРЕЛІК

ТЦК надало інформацію поліції про ухилянтів

Національна поліція України отримала від Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки інформацію про 94,5 тисячі осіб, які ухиляються від явки до військкоматів. Понад 20 тисяч осіб було знайдено поліцією та доставлено до ТЦК.

Про це повідомляє OBOZ.UA з посиланням на дані від Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з даними, рекордна кількість українців, які уникають військової служби на Дніпропетровщині. Там за чотири місяці 2024 року до підрозділів поліції надійшло понад 38 тисяч звернень з ТЦК. З них вже знайдено та доправлено до ТЦК 5511 осіб.

Статистика по "ухилянтах" в інших областях

Залежно від регіону цифри варіюються:

  • Чернігівщина – 9115, знайшли та доправили до ТЦК 1429 осіб;
  • Харківщина – 4664, знайшли 1954 осіб;
  • Івано-Франківщина – 2328, знайшли 1814 осіб;
  • Житомирщина – 8289, знайшли 2452 осіб;
  • Полтавщина – 7433, знайшли 2591 особу;
  • Рівненщина – 9832, знайшли 1828 осіб;
  • Вінниччина – 7288, знайшли 2325 осіб;
  • Кіровоградщина – 5955, скільки знайшли не повідомляється;
  • Хмельниччина – 1085, скільки знайшли також не повідомляється.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 8 тисяч доларів за "квиток" до Угорщини: у Миколаєві затримано осіб, які переправляли ухилянтів за кордон. ФОТОрепортаж

Області, які не надали дані

Відмовилися надати дані про ухилянтів у поліції Донецької, Херсонської, Тернопільської та Черкаської областей. Відмову аргументували різними причинами: у відповідях йдеться про те, що запитувана інформація є службовою, має обмежений доступ тощо.

Також відмовилися відповідати на запит журналістів в Одеській та Чернівецькій областях.

У Сумській, Київській, Закарпатській та Львівській областях на запит також не відповіли.

Отже, наразі є дані, що військкоми передали поліції інформацію про 94 526 ухилянтів. З них 20 031 було знайдено поліцією та доставлено до ТЦК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони запустило е-чергу в ТЦК у деяких облцентрах. Як записатись? ІНСТРУКЦІЯ

Закон про мобілізацію

З 18 травня набули чинності конкретні положення закону про мобілізацію. Тепер всі військовозобов'язані протягом 60 днів повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту, за наявності, та фактичне місце проживання. Це можна зробити трьома способами – через ТЦК, ЦНАП або електронний кабінет.

Детальніше про всі запитання та відповіді щодо нового закону про мобілізацію читайте в матеріалі Цензор.НЕТ: Набув чинності новий закон про мобілізацію: запитання і відповіді.

Автор: 

Нацполіція (15139) мобілізація (3036) ухилянти (881) ТЦК та СП (563)


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Топ коментарі
+22
Про "орденоносців" Кошового і Пікалова інформацію передали?
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20.05.2024 11:14
+20
Це ті що хотіли, «ну хоть паржать», після виборів у 2019!
Більшість з ним Майдан не підтримували, їздили на заробітки на московію…
А коли московіти широкомасштабно вдерлися в Україну, почали петлями за спинами жінок і дітей, як і аброхамія..
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20.05.2024 11:17
+16
Дурню зрозуміло, що цей "закон про мобілізацію" нічого принципово не змінить із катастрофічною ситуацією з мобілізацією.
Це класичний випадок "Вам шашечки чи їхати?". Якби "їхати", то усували б ПРИЧИНИ, які призвели до такої катастрофи. А про ці причини навіть не говорять. Яке там, нах, "усунення"...
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20.05.2024 11:34
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Ооо, запрацювали корупційні схеми, а я казав )))))
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20.05.2024 23:14 Відповісти
ну наловлять, вдягнуть, дадуть зброю і який толк з них буде? А якщо ще при приведенні покопали трохи, то він буде в спини стріляти і першим здаватися в полон...Доки чесної мобілізації не буде, то толку не буде.
Морди з ВР та 95 кварталу, працівники онлайн казино, розвізники піцци заброньовані а водії трамваїв, дальнобійники, маршрутники та інші потрібні та незамінимі працівники - ухилянти, варті "полювання"???
Он ділки у Львові вже за білий білет просять 25тис президентів...це не робить простий лікар...задіяна схема за участі багатьох відповідальних осіб...
де ті, що складали присягу державі і народові України силовики, судді, чиновники?
Вони вже накрали і готові тікати...
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21.05.2024 00:07 Відповісти
Знову повернуся до питання, яке мене цікавить. Є офіцер тцк, який безпідставно знімає з обліку 33 офіцерів - військовозобовязаних. Далі все по закону - суд. Який його карає штрафом 2500 грн. Десь по 70 грн за одного недоотриманого державою військовика. Так от я все ніяк не можу зрозуміти - якщо всі перед законом рівні, чого звичайну людину крутять і садять в тюрму на 5 років - за такого ж одного недоотриманого державою військовика. Ну поясніть мені. Це не те що я агітую за ухилянтів, ні, але як це так? Не розумію. І таким офіцерам чогось попереджувальний постріл в голову не роблять, і від епілепсії вони раптово не вмирають десь в підвалі. Незрозуміло все це.
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21.05.2024 01:50 Відповісти
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