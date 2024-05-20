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Понад 400 тис. громадян оновили дані у "Резерв+"

Понад 400 тисяч громадян оновили дані у додатку Резерв+

Станом на 20 травня військово-облікові дані у додатку "Резерв+" оновили вже понад 400 тисяч громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Парламентар навів статистику від Міноборони.

Так, 2 944 особи оновили свої дані у ТЦК та СП.

3 703 - у ЦНАП.

А 415 094 особи у додатку "Резерв+".

"Наступний крок - генерація QR коду, якій буде заміною необхідності носити з собою військовий квіток. По аналогії з Ковід-сертифікатом", - додав Арахамія.

Нагадаємо, раніше Міноборони запустило мобільний додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників та резервістів.

О 00:01 18 травня він з'явився у Google Play та AppStore. У застосунку громадяни зможуть оновити свої дані та отримати доступ до інформації в реєстрі "Оберіг".

Читайте: ТЦК передали Нацполіції інформацію про 94,5 тис. осіб, які ухиляються від явки. Найбільше - на Дніпропетровщині. ПЕРЕЛІК

Автор: 

мобілізація (3036) Арахамія Давид (1103) ТЦК та СП (563)


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Топ коментарі
+15
Запросы из Монако и Лондона очень тормозят работу сервера.
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20.05.2024 12:59
+15
Тому шо розуміють що держава десь таки наїбе.
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20.05.2024 13:17
+14
Google - 100 тис.
МО - 200 тис.
Арахамія - 400 тис.
Увечері, Зеленський - 800 тис.?
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20.05.2024 13:00
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Ой.
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20.05.2024 12:53 Відповісти
Дія вже взломана хакерами.

Усі ресурси/ продукти Федорова під загрозою.
Бо кібербезпека на рівні плінтуса…
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20.05.2024 14:53 Відповісти
В Україні тільки заброньованих і з відстрочками 2 млн, так що навіть ці шось не поспішають..
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20.05.2024 12:53 Відповісти
Тому шо розуміють що держава десь таки наїбе.
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20.05.2024 13:17 Відповісти
Тобто ракети і танки виробляти не треба ? А троліки водити у містах ? Чи шкільні автобуси у селах ?
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20.05.2024 15:15 Відповісти
З 15 мільйонів працездатних чоловіків (віком від 18 до 60) до повномасштабки було офіційно працевлаштовано 9 мільйонів.

Отже, 6 мільйонів здорових (бо не стали на облік як інваліди та недієздатні) чоловіків - не працюють, троліки та шкільні автобуси не водять і точно вже не виробляють танки та ракети.

Звісно, той, хто має бронь, виробляє танки та ракети - перший, поперед отих 6 мільйонів справжніх громадян, повинен бігти та оновлювати дані...

Даю наводку ТЦК-шникам: 95% тих, кого можна побачити на будь-яких будівництвах в Україні - це незаброньовані, непрацевлаштовані офіційно, здорові та працездатні чоловіки, які пройдуть будь-яке ВЛК, які мають сили, витривалість та глазомір тощо...
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20.05.2024 15:21 Відповісти
Наводили цифру у 4 млн. у працездатному віці обох статей, які не платили податки. Ця цифра мені видається більш достовірною.

Будівництва біля нас завмерли з війною. Тільки на початку цього року трохи ожили. Значить 4 млн. таки добряче до війні нагарували, раз запасів на здорових чоловіків вистачило на 2 роки.
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20.05.2024 18:23 Відповісти
Я для себе чужими руками і в 2022 будував, і в 2023 будував, і зараз будую. І кожного разу - в мене працюють бригади здорових чолов'яг віком 30-45 років (плачу за результат, тому САМІ працюють по 12 годин на добу, аби швидше зробити і швидше розрахунок отримати). І, звісно, ні гривні з виплачених їм грошей вони не заплатили на ПДФО чи військовий збір. Але також впевнений, що в ТЦК по місцю реєстрації - ці кондові білобілетники, на яких навіть дихати боязко - розваляться від хвороб та важливості перед державою.
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20.05.2024 22:31 Відповісти
Побачимо як новий Закон на них вплине, бо втратять усе, що у Вас заробили.

Але справа не тільки у цьому. Боюся новий Закон буде вже до лампочки. Можуть і активні бойові дії припинитися. Активні.
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21.05.2024 19:23 Відповісти
Зрадойобити тільки ото не треба.

Все це життя. 1000000 разів було до нас, 1000000 разів буде після нас.

Ні одна війна, довша за півроку, не вигравалась і не завершувалась добровольцями, які прибігли на заклик "наших б'ють". ЗАВЖДИ війни завершувались наловленими рекрутами, яким ДУЖЕ не хотілося йти воювати. А командирами в них були ті, хто вижив в перші періоди війни. ЗАВЖИ так було. І завжди так буде.
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21.05.2024 19:38 Відповісти
Хто ? Я ? Та ні вжисть !! В іншому на 100 % згоден.
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22.05.2024 13:37 Відповісти
Тому що заброньовані та "з відстрочками" - документи на свої броні та відстрочки чекають по 6+ місяців після закінчення попереднього документу навіть за подачі нових документів гарантовано вчасно.

І, відповідно, ТЦК просто прийде за "оновленими" прямо на місце роботи/навчання, а не за тими 12'000'000 громадян, які просто забили на все і сидять по домівках, не маючи ніяких підстав не з'являтись для оновлення даних.
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20.05.2024 15:15 Відповісти
Сгенерированный...
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20.05.2024 12:58 Відповісти
Запросы из Монако и Лондона очень тормозят работу сервера.
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20.05.2024 12:59 Відповісти
Як хтось казав, дожилися до совка: влада бреше, люди знають, що влада бреше і влада знає, що люди знають, що вони брешуть
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20.05.2024 13:32 Відповісти
Google - 100 тис.
МО - 200 тис.
Арахамія - 400 тис.
Увечері, Зеленський - 800 тис.?
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20.05.2024 13:00 Відповісти
Так, а завтра в контрнаступ
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20.05.2024 13:04 Відповісти
Через 10 діб мені можуть відпустку дати, так що не раніше ніж через 25 діб.
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20.05.2024 13:50 Відповісти
Нема жодних підстав не довіряти цьому, бородатому гражданіну.
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20.05.2024 13:01 Відповісти
Миша Дюжик-хорош давить своего ужика.Выходи,расскажи всем как нужно Родину любить.И как ты 100500ухилянтов на границе "с говномета" расстрелял
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20.05.2024 13:02 Відповісти
шо Михаил Дужик, шо Миша Дюжик, он с одной фермы)
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20.05.2024 13:29 Відповісти
"Наступний крок - генерація QR коду, якій буде заміною необхідності носити з собою військовий квіток. По аналогії з Ковід-сертифікатом", - додав Арахамія.

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20.05.2024 13:04 Відповісти
Це тільки у вас, мабуть, такий запотиличник
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20.05.2024 15:16 Відповісти
Оновлюють дані тільки інваліди і хто має бронь.
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20.05.2024 13:07 Відповісти
Кто имеет бронь тех вызывают всех и потом вручают повестки,инвалидам обновлять не обязательно но я в четверг заехал в ТЦК и получил этот VIN-код что бы потом на дороге мозги не выносили лишний раз.
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20.05.2024 13:10 Відповісти
Каже ****** мавпа, яка була не проти стамбульських домовленостей згідно з якими українська армія мала бути 50 тис. усього.
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20.05.2024 13:09 Відповісти
Хм... Жду 20 млн)))
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20.05.2024 13:12 Відповісти
код на лоба Тризуб на спину (замість зірки Давида ) . вітаємо в Бухенвальді вільний народе вільної країни .
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20.05.2024 13:14 Відповісти
Спочатку М. Федоров та його особисте міністерство створили додаток Дія.

Він по суті є засобом цифрового стеження за «населенням», яке піпл добровільно собі встановлює.

Також Дія розглядається як варіант для проведення «виборів онлайн» із заздалегідь визначеним переможцем.
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20.05.2024 15:15 Відповісти
Блажен кто верует

На самом деле ЗЄ льоных не так волнуеют моб списки

- они вовсю ведут переговоры за нашими спинами-

как списки на выборы на второй термин ЗЄ
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20.05.2024 15:20 Відповісти
Не суетитесь. Пока обновляют те, кто думают, шо не пойдут на войну.
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20.05.2024 13:18 Відповісти
власне так))) заращ заброньовані інваліди подаютьс
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20.05.2024 14:45 Відповісти
Такі темпи, що схоже навіть іноземні громадяни вирішили оновити дані в Резерв+
Африка вже вистоїлась в черги теж!
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20.05.2024 13:24 Відповісти
Іпсо зекурвів...Влада в Київі не легітивна і злочинна бо Зеленський-Єрмак є вороги України і зрадники...Блазні 95 кварталу.Зелю Геть !
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20.05.2024 13:25 Відповісти
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20.05.2024 13:27 Відповісти
Якщо вірити статистиці Гугл плей маркет то додаток "резерв-" на ранок 20.05 має 100к+ скачувань та понад 4к коментарів. В коментарях більшість пишуть про проблеми з авторизацією та постійне зависання додатку, оновити дані вдалося одиницям. Схоже, що додаток працює лише на "мажорних" айфонах, а володарям "ніщєбродських" андроїдів прийдеться оновлювати дані особисто в ТЦК.
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20.05.2024 13:43 Відповісти
А відколи це айфон став «мажорний»? Чую нотку нєгодованія розлюченого люмпену. Може на роботу підеш спочатку
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20.05.2024 14:44 Відповісти
Вартість самого дешевого нового айфону від 18к грн, середня зарплата в Україні на початок 2024 19,5к грн. Так що вимикай свій недолугий сарказм і спустися на землю до звичайних громадян, які бачать айфони лише в руках мажорів , чиновників та іншої -еліти. Ну і звісно студентів з пошарпаним б/у або китайськими копіями.
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20.05.2024 15:18 Відповісти
Будь яка інформація, записана в ячейки будь-якої бази даних правиться ручками на раз-два.

За бажання можна навіть автоматизувати процес.

Адміністраторам баз даних - «велике вітання».
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20.05.2024 15:10 Відповісти
Клієнт під Віндовс є? Бо у родичів смартофону нема.
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20.05.2024 13:48 Відповісти
Об одинадцятій сорок дев'ять було 260 тисяч. Швидко...
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20.05.2024 13:50 Відповісти
Знову повний п...ж цього недоразвітого тупого скота.Це впарюєтья як і пресловута "дія".Теж уродци з слуг розповідали,яка вона популярна у "наріда" ще в 2020році.Кончені тварі знову перетворюють дешовку на маркетінговий бренд,як кітайці впарюють лохам на алі-експресі різний комп. та споживчий хлам под бренд.
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20.05.2024 14:34 Відповісти
А ти досі газеткою підтираєшся, прочитавши до цього на кусочку паперу новини
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20.05.2024 14:42 Відповісти
З них 100% це забронбовані, інваліди і тд. Чекаємо коли реальний мобілізаційний ресурс піде
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20.05.2024 14:41 Відповісти
Если Другие на это не поведутся - загребут тех, кто повелся и их этих... )))
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20.05.2024 22:36 Відповісти
Так з ранку писали, що 260 тис поновили, а в обід шо вже 400? Це шо 140 тис за пів дня?
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20.05.2024 15:06 Відповісти
просрало свою державу а тепер нашу курва мавпяча
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20.05.2024 15:16 Відповісти
Скоро будут номера выжигать на руке
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20.05.2024 22:34 Відповісти
Говорят, что отсутствие в приложении функции "удалить свои данные ( из базы)" является нарушением условия размещения приложений в App Store и плэймаркете !!! Так как эта функция является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ условием для размещения на этих платформах !!!

И при жалобах на эти нарушения они подлежат УДАЛЕНИЮ ч этих площадок!
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20.05.2024 22:37 Відповісти
 
 