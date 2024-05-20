Понад 400 тис. громадян оновили дані у "Резерв+"
Станом на 20 травня військово-облікові дані у додатку "Резерв+" оновили вже понад 400 тисяч громадян.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Парламентар навів статистику від Міноборони.
Так, 2 944 особи оновили свої дані у ТЦК та СП.
3 703 - у ЦНАП.
А 415 094 особи у додатку "Резерв+".
"Наступний крок - генерація QR коду, якій буде заміною необхідності носити з собою військовий квіток. По аналогії з Ковід-сертифікатом", - додав Арахамія.
Нагадаємо, раніше Міноборони запустило мобільний додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників та резервістів.
О 00:01 18 травня він з'явився у Google Play та AppStore. У застосунку громадяни зможуть оновити свої дані та отримати доступ до інформації в реєстрі "Оберіг".
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Бо кібербезпека на рівні плінтуса…
Отже, 6 мільйонів здорових (бо не стали на облік як інваліди та недієздатні) чоловіків - не працюють, троліки та шкільні автобуси не водять і точно вже не виробляють танки та ракети.
Звісно, той, хто має бронь, виробляє танки та ракети - перший, поперед отих 6 мільйонів справжніх громадян, повинен бігти та оновлювати дані...
Даю наводку ТЦК-шникам: 95% тих, кого можна побачити на будь-яких будівництвах в Україні - це незаброньовані, непрацевлаштовані офіційно, здорові та працездатні чоловіки, які пройдуть будь-яке ВЛК, які мають сили, витривалість та глазомір тощо...
Будівництва біля нас завмерли з війною. Тільки на початку цього року трохи ожили. Значить 4 млн. таки добряче до війні нагарували, раз запасів на здорових чоловіків вистачило на 2 роки.
Але справа не тільки у цьому. Боюся новий Закон буде вже до лампочки. Можуть і активні бойові дії припинитися. Активні.
Все це життя. 1000000 разів було до нас, 1000000 разів буде після нас.
Ні одна війна, довша за півроку, не вигравалась і не завершувалась добровольцями, які прибігли на заклик "наших б'ють". ЗАВЖДИ війни завершувались наловленими рекрутами, яким ДУЖЕ не хотілося йти воювати. А командирами в них були ті, хто вижив в перші періоди війни. ЗАВЖИ так було. І завжди так буде.
І, відповідно, ТЦК просто прийде за "оновленими" прямо на місце роботи/навчання, а не за тими 12'000'000 громадян, які просто забили на все і сидять по домівках, не маючи ніяких підстав не з'являтись для оновлення даних.
МО - 200 тис.
Арахамія - 400 тис.
Увечері, Зеленський - 800 тис.?
Він по суті є засобом цифрового стеження за «населенням», яке піпл добровільно собі встановлює.
Також Дія розглядається як варіант для проведення «виборів онлайн» із заздалегідь визначеним переможцем.
На самом деле ЗЄ льоных не так волнуеют моб списки
- они вовсю ведут переговоры за нашими спинами-
как списки на выборы на второй термин ЗЄ
Африка вже вистоїлась в черги теж!
За бажання можна навіть автоматизувати процес.
Адміністраторам баз даних - «велике вітання».
И при жалобах на эти нарушения они подлежат УДАЛЕНИЮ ч этих площадок!