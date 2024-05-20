Понад 400 тис. громадян оновили дані у "Резерв+"

Станом на 20 травня військово-облікові дані у додатку "Резерв+" оновили вже понад 400 тисяч громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Парламентар навів статистику від Міноборони.

Так, 2 944 особи оновили свої дані у ТЦК та СП.

3 703 - у ЦНАП.

А 415 094 особи у додатку "Резерв+".

"Наступний крок - генерація QR коду, якій буде заміною необхідності носити з собою військовий квіток. По аналогії з Ковід-сертифікатом", - додав Арахамія.

Нагадаємо, раніше Міноборони запустило мобільний додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників та резервістів.

О 00:01 18 травня він з'явився у Google Play та AppStore. У застосунку громадяни зможуть оновити свої дані та отримати доступ до інформації в реєстрі "Оберіг".

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