УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8859 відвідувачів онлайн
Новини Мобілізація
7 528 23

Військовозобов’язані зможуть показати представникам ТЦК свій статус оновлення даних у "Резерв+", - Міноборони

Оновлення даних у Резерв+

Працівники Територіальних центрів комплектування зможуть перевіряти оновлення даних громадян у застосунку "Резерв+" до того, як там сформується QR-код.

Про це речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін розповів в інтерв'ю Radio NV, передає Цензор.НЕТ.

"Людина може продемонструвати, що вона вже оновила свої дані, це показує застосунок. Просто показуєш, що ти оновив свої дані після 18 травня і виконав норму закону", - пояснив він.

Лазуткін зауважив, що у застосунку буде формуватися електронний ВОД (військово-обліковий документ - ред.), впродовж місяця він має з’явитися з QR-кодом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Невійськовозобов’язаним жінкам не потрібно завантажувати "Резерв+", - Міноборони

"Якщо можна проводити якісь паралелі, це буде щось подібне до того, що ми можемо бачити в Дії, де людина може показати свої водійські права чи паспорт у смартфоні. Так само буде з "Резерв+" і ВОД буде там", - наголосив речник Міноборони.

Водночас Лазуткін зауважив на тому, що не можна запобігти тому, що на місцях можуть виникати якісь ексцеси.

"Ми знаємо, після 18 травня представники ТЦК, поліції та прикордонної служби можуть перевіряти ВОД і їх треба мати при собі. Водночас усі вони мають бути проінструктовані. Сподіваємося, таких випадків або не буде, або буде дуже мало", - резюмував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представникам ТЦК дозволили вручати повістки цілодобово, - постанова Кабмін

Нагадаємо, Міноборони запустило мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних, призовників та резервістів.

О 00:01 18 травня він з'явився у Google Play та AppStore. Українці у застосунку зможуть оновити свої дані та отримати доступ до інформації в реєстрі "Оберіг".

Станом на 20 травня військово-облікові дані у додатку "Резерв+" оновили вже понад 400 тисяч громадян.

Також читайте: У "Резерв+" планують додати функцію електронних направлень на ВЛК, - Міноборони

Автор: 

Міноборони (7333) військовослужбовці (4725) мобілізація (3040) додаток (474) ТЦК та СП (564)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
чим більше "резервів" ,тим більше вірогідність того, що до особистих даними ,можуть мати доступ рашистські спецслужби...
показати весь коментар
21.05.2024 10:01
+3
Зробіть сайт для володарів кабеного і-нету,бо кишенькових діжиталізаторів хакнутий "києвстар" не чьому не навчив.Там захист на богато вищий.
показати весь коментар
21.05.2024 10:40
+3
Так то воно так. Але мені якось пофіг, що кацапи дізнаються щось про мене. З проникненням їхньої агентури у всі наші відомства включно з ОПою Зєрмака, було б, навпаки, дивним, якби у москалів не було даних. Якщо хтось мені пояснить чим це загрожує мені або обороноздатності України вцілому, буду вдячний.
показати весь коментар
21.05.2024 11:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Досі не можу зрозуміти:
* паспорт в Дії = реальний паспорт;
* якщо зробити "копію" паспорту, то це кримінал;
* якщо мати декілька Дій-паспортів, то це Ок.
показати весь коментар
21.05.2024 09:39 Відповісти
А якщо не зможуть?
показати весь коментар
21.05.2024 09:49 Відповісти
Тобто відразу попередив, що декому буде ***** на все?
Сподіваємося, таких випадків або не буде, або буде дуже мало", - резюмував він. Джерело:
показати весь коментар
21.05.2024 09:54 Відповісти
Он просто надеется, но ничего сделать не может. А предупредить о том что все будут наказаны по закону за такое действие почему то не додумался.
показати весь коментар
21.05.2024 11:16 Відповісти
чим більше "резервів" ,тим більше вірогідність того, що до особистих даними ,можуть мати доступ рашистські спецслужби...
показати весь коментар
21.05.2024 10:01 Відповісти
так резрев + це таке лайно
показати весь коментар
21.05.2024 10:13 Відповісти
Теперь понятно откуда взялось "Сталося щось дивне".
Эта формулировка сначала вызвала недоумение, как в государственном приложении может быть такая ху-ня.
Федоров не сильно заморачивался с технологиями. По факту в таких приложениях защиты нет совсем.
показати весь коментар
21.05.2024 11:20 Відповісти
Так то воно так. Але мені якось пофіг, що кацапи дізнаються щось про мене. З проникненням їхньої агентури у всі наші відомства включно з ОПою Зєрмака, було б, навпаки, дивним, якби у москалів не було даних. Якщо хтось мені пояснить чим це загрожує мені або обороноздатності України вцілому, буду вдячний.
показати весь коментар
21.05.2024 11:08 Відповісти
ламаемо і погнали мобілізують 75 річних для картинки багато чого можна накоіти не дарма федоров з гетьманцевим шпілі віли ако шаман з володіним
показати весь коментар
21.05.2024 12:30 Відповісти
Та вони ж тільки для картинки для кацапських іпсо і працюють. Зебіли все зробили для того, щоб зірвати мобілізацію - зробити так, щоб з безлічі бажаючих захищати країну в безнадійній ситуації на початку 22 року залишились таких одиниці серед юрби кончених ухилянтів, зробити так не зміг би ніхто, наше Зє змогло
показати весь коментар
21.05.2024 12:45 Відповісти
Так то воно так, що кацапи дізнаються про Вас , але не всі такі,як Ви ,а тим більше із рашистською агентурою в ОП(офісі путіна).котра ,не виключено, саме в такий спосіб і збирає інформацію для рашиста...
показати весь коментар
21.05.2024 14:56 Відповісти
Я і не сумніваюсь у цьому. Але чим це мені може зашкодити? Я не розумію. Нє, ну якщо я здуру попруся на Кацапію, щоб там деяких родичів порішити або що, то понятно...
показати весь коментар
21.05.2024 15:06 Відповісти
я теж не сумніваюсь, що вся діяльність рашистської агентури в Україні на чолі із агентом "козирним" ,котрий прикритий під вивіскою "оп" ,працює на користь і благо рашистської 3,14дерації, яка є на шкоду Україні і кожному українському громадянину...в тому числі і Вам.
показати весь коментар
21.05.2024 15:16 Відповісти
Я почитав мої питання і зрозумів усю їх недолугість Але я мав на увазі те, чим мені може зашкодити те, що до моїх особистих даних ,можуть мати доступ рашистські спецслужби?
показати весь коментар
21.05.2024 15:29 Відповісти
тим, що Ви громадянин України
показати весь коментар
21.05.2024 15:33 Відповісти
чому нема сайту а тільки додаток
показати весь коментар
21.05.2024 10:10 Відповісти
Зробіть сайт для володарів кабеного і-нету,бо кишенькових діжиталізаторів хакнутий "києвстар" не чьому не навчив.Там захист на богато вищий.
показати весь коментар
21.05.2024 10:40 Відповісти
Чому в Україні все роблять, через сраку?
показати весь коментар
21.05.2024 10:42 Відповісти
Ну обновил данные в Резерве. Там написано "у розшуку" и то что я "солдат" + написано что я профессионал в "будівельних работах".

Дело в том что меня исключили из реестра 20 лет назад еще в школе, военного билета даже нет.

Пошел в ЦНАП, там сказали "А при чем тут мы? Иди в ТЦК!". В ТЦК очередь на 2 недели вперед. Ну как бы все. Бегать за ТЦКшниками я не буду, раз "у розшуку" так пусть они за мной бегают.
показати весь коментар
21.05.2024 11:32 Відповісти
Ну саме тому воно і видає таку фігню. Якщо дід за 60 років або школяр по-приколу там "обновить дані", то теж отримає " у розшуку". Ну ще може бути помилки, куди ж без цього.
Але якщо є військовий квиток і стояв на обліку, то там ні в кого немає проблем. Пише
"на обліку" і дає дату народження, РНОКПП, ТЦК та СП, Звання, ВОС, Унікальний номер.
показати весь коментар
21.05.2024 11:43 Відповісти
аналогично у знакомого. Сказали, что не знают что за розшук, свою персоналку слил всё равно, а они боятся присесть ( З А К О Н У К Р А Ї Н И Про оперативно-розшукову діяльність - Проведення оперативно-розшукової діяльності іншими підрозділами зазначених органів, підрозділами інших міністерств,
відомств, громадськими, приватними організаціями та особами не
допускається.)
За такое их надо пид арасить - перевищення
показати весь коментар
21.05.2024 12:17 Відповісти
як відповів при посадці пасажирів маршруточнік дідугану на питання "Вам показывать?" - Дома будешь показывать, а здесь предъявляют.
показати весь коментар
21.05.2024 12:39 Відповісти
 
 