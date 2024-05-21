Військовозобов’язані зможуть показати представникам ТЦК свій статус оновлення даних у "Резерв+", - Міноборони
Працівники Територіальних центрів комплектування зможуть перевіряти оновлення даних громадян у застосунку "Резерв+" до того, як там сформується QR-код.
Про це речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін розповів в інтерв'ю Radio NV, передає Цензор.НЕТ.
"Людина може продемонструвати, що вона вже оновила свої дані, це показує застосунок. Просто показуєш, що ти оновив свої дані після 18 травня і виконав норму закону", - пояснив він.
Лазуткін зауважив, що у застосунку буде формуватися електронний ВОД (військово-обліковий документ - ред.), впродовж місяця він має з’явитися з QR-кодом.
"Якщо можна проводити якісь паралелі, це буде щось подібне до того, що ми можемо бачити в Дії, де людина може показати свої водійські права чи паспорт у смартфоні. Так само буде з "Резерв+" і ВОД буде там", - наголосив речник Міноборони.
Водночас Лазуткін зауважив на тому, що не можна запобігти тому, що на місцях можуть виникати якісь ексцеси.
"Ми знаємо, після 18 травня представники ТЦК, поліції та прикордонної служби можуть перевіряти ВОД і їх треба мати при собі. Водночас усі вони мають бути проінструктовані. Сподіваємося, таких випадків або не буде, або буде дуже мало", - резюмував він.
Нагадаємо, Міноборони запустило мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних, призовників та резервістів.
О 00:01 18 травня він з'явився у Google Play та AppStore. Українці у застосунку зможуть оновити свої дані та отримати доступ до інформації в реєстрі "Оберіг".
Станом на 20 травня військово-облікові дані у додатку "Резерв+" оновили вже понад 400 тисяч громадян.
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* паспорт в Дії = реальний паспорт;
* якщо зробити "копію" паспорту, то це кримінал;
* якщо мати декілька Дій-паспортів, то це Ок.
Сподіваємося, таких випадків або не буде, або буде дуже мало", - резюмував він. Джерело:
Эта формулировка сначала вызвала недоумение, как в государственном приложении может быть такая ху-ня.
Федоров не сильно заморачивался с технологиями. По факту в таких приложениях защиты нет совсем.
Дело в том что меня исключили из реестра 20 лет назад еще в школе, военного билета даже нет.
Пошел в ЦНАП, там сказали "А при чем тут мы? Иди в ТЦК!". В ТЦК очередь на 2 недели вперед. Ну как бы все. Бегать за ТЦКшниками я не буду, раз "у розшуку" так пусть они за мной бегают.
Але якщо є військовий квиток і стояв на обліку, то там ні в кого немає проблем. Пише
"на обліку" і дає дату народження, РНОКПП, ТЦК та СП, Звання, ВОС, Унікальний номер.
відомств, громадськими, приватними організаціями та особами не
допускається.)
За такое их надо пид арасить - перевищення