Невійськовозобов’язаним жінкам не потрібно завантажувати "Резерв+", - Міноборони

У Міністерстві оборони України закликали усіх, хто не є військовозобов’язаними, призовниками та резервістами, не завантажувати мобільний застосунок "Резерв+".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко.

Вона зауважила, що наразі фіксується рекордна кількість запитів на авторизацію, через що може бути зайве навантаження на сервери.

"Ми дуже просимо усіх, хто не є військовозобов'язаними, призовниками та резервістами, не завантажувати застосунок. Ми розуміємо, що зараз є величезний інтерес до продукту. Але кількість запитів на авторизацію рекордна. Тому це може спричинити зайве навантаження на сервери та збої", - зазначила Черногоренко.

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Раніше речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін заявив, що станом на 20 травня в мобільному застосунку Резерв+ оновили військово-облікові дані 260 тисяч українців.

Закон про мобілізацію

З 18 травня набули чинності конкретні положення закону про мобілізацію. Тепер всі військовозобов'язані протягом 60 днів повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту, за наявності, та фактичне місце проживання. Це можна зробити трьома способами – через ТЦК, ЦНАП або електронний кабінет.

Детальніше про всі запитання та відповіді щодо нового закону про мобілізацію читайте в матеріалі Цензор.НЕТ: Набув чинності новий закон про мобілізацію: запитання і відповіді.