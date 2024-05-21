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Невійськовозобов’язаним жінкам не потрібно завантажувати "Резерв+", - Міноборони

Міноборони просить невійськовозобов’язаних жінок не завантажувати застосунок Резерв+

У Міністерстві оборони України закликали усіх, хто не є військовозобов’язаними, призовниками та резервістами, не завантажувати мобільний застосунок "Резерв+".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко.

Вона зауважила, що наразі фіксується рекордна кількість запитів на авторизацію, через що може бути зайве навантаження на сервери.

"Ми дуже просимо усіх, хто не є військовозобов'язаними, призовниками та резервістами, не завантажувати застосунок. Ми розуміємо, що зараз є величезний інтерес до продукту. Але кількість запитів на авторизацію рекордна. Тому це може спричинити зайве навантаження на сервери та збої", - зазначила Черногоренко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вже 150 000 громадян успішно авторизувались у застосунку "Резерв+"

Раніше речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін заявив, що станом на 20 травня в мобільному застосунку Резерв+ оновили військово-облікові дані 260 тисяч українців.

Закон про мобілізацію

З 18 травня набули чинності конкретні положення закону про мобілізацію. Тепер всі військовозобов'язані протягом 60 днів повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту, за наявності, та фактичне місце проживання. Це можна зробити трьома способами – через ТЦК, ЦНАП або електронний кабінет.

Детальніше про всі запитання та відповіді щодо нового закону про мобілізацію читайте в матеріалі Цензор.НЕТ: Набув чинності новий закон про мобілізацію: запитання і відповіді.

Автор: 

жінки (623) Міноборони (7333) військовослужбовці (4725) мобілізація (3040) Черногоренко Катерина (121) Резерв+ (56)


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Топ коментарі
+6
Народний депутат Сергій Гривко від партії «Слуга народу» пропонує запровадити «демографічний збір».

У разі ухвалення цей закон набере чинності з 1 січня 2025 року

податок на яйця! совок, ****, невмирущій!
щось у мене, взагалі, нерви ні до чорта.....
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21.05.2024 09:21
+3
ще можна ввести податок на недостатню кількість сперматозоїдів у віці від 12 до 85...
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21.05.2024 09:37
+2
НЕ це не великодушність. Це душність. Застосунок не справляється і падає. А винні в цьому жінкі не військовозобовязані. Знайшли крайніх
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21.05.2024 09:15
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Невійськовозобов'язаним жінкам не потрібно завантажувати "Резерв+"

Пля-а-а-а...
Яка великодушність!
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21.05.2024 09:13 Відповісти
НЕ це не великодушність. Це душність. Застосунок не справляється і падає. А винні в цьому жінкі не військовозобовязані. Знайшли крайніх
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21.05.2024 09:15 Відповісти
Народний депутат Сергій Гривко від партії «Слуга народу» пропонує запровадити «демографічний збір».

У разі ухвалення цей закон набере чинності з 1 січня 2025 року

податок на яйця! совок, ****, невмирущій!
щось у мене, взагалі, нерви ні до чорта.....
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21.05.2024 09:21 Відповісти
Згідно зареєстрованого законопроєкту пропонується обкладати додатковим податком бездітних українців. Платниками "демографічного збору" пропонують зробити всіх фізичних осіб - резидентів України віком від 21 до 58 років. Запропоновані ставки збору наступні:

▪️1,5% від об'єкта оподаткування - для осіб, які не мають дітей;
▪️1% - для осіб, які мають одну дитину;
▪️0,5% - для осіб, які мають двох дітей.
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21.05.2024 09:27 Відповісти
Я не знаю як можна поставити лайк цьому, вважайте цей лайк дизлайком підарові, який це придумав, але це не дивує. ****** мавпа була в захваті від кєтаю ще зовсім недавно і хотіла переймати досвід, а вони всі однієї крові, ті ****** слуги. Я не ржав, мені й не світить, а от ті хто голосував за те ніяк наржатися не можуть... за кордоном.
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21.05.2024 09:35 Відповісти
і хто вони?
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21.05.2024 16:12 Відповісти
Да не примут они такое. Это типа как законы от депутата мазараша кокаиновый сон наркомана зелинского
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21.05.2024 09:32 Відповісти
нажаль, не їх особисто, а Україну поза її межами...
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21.05.2024 09:35 Відповісти
ще можна ввести податок на недостатню кількість сперматозоїдів у віці від 12 до 85...
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21.05.2024 09:37 Відповісти
Угу...А військозобов'язаним жінкам податок на відсутність овуляції у тому ж віці.
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21.05.2024 10:00 Відповісти
А якщо я хочу дітей але мені баби не дають!?
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21.05.2024 09:57 Відповісти
Несознательные елементы. Надо найти на них управу.
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21.05.2024 10:11 Відповісти
вже довбень відкликав свою маляву...
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21.05.2024 10:34 Відповісти
Ідіоти із МО Умерова вирішили, що всі жінки вже кинулись реєструватись в їхній черговій тяп-ляп шнязі?
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21.05.2024 10:21 Відповісти
незалежно від статі, тільки власник приватного гаджета буде вирішувати, який застосунок йому встановлювати, а ваші дебільні постанови запхайте хєрмаку в сраку, нехай хоч раз за своє нікчемне життя прочитає конституцію і законодавство
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21.05.2024 10:28 Відповісти
хоча, якщо закони пише коля тищенко і навіжена безугла і довбо..б хєрмак цим усім керує, то чого тут дивуватися
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21.05.2024 10:30 Відповісти
просять не встановлювати бо, виявляється, кожна друга людина у розшуку
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21.05.2024 11:05 Відповісти
 
 