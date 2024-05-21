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Новости мобилизации
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Невоеннообязанным женщинам не нужно загружать "Резерв+", - Минобороны

Міноборони просить невійськовозобов'язаних жінок не завантажувати застосунок Резерв+

В Министерстве обороны Украины призвали всех, кто не является военнообязанными, призывниками и резервистами, не загружать мобильное приложение "Резерв+".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Она отметила, что сейчас фиксируется рекордное количество запросов на авторизацию, из-за чего может быть лишняя нагрузка на серверы.

"Мы очень просим всех, кто не является военнообязанными, призывниками и резервистами, не загружать приложение. Мы понимаем, что сейчас есть огромный интерес к продукту. Но количество запросов на авторизацию рекордное. Поэтому это может вызвать лишнюю нагрузку на серверы и сбои", - отметила Черногоренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В приложении "Резерв+" обновили свои данные 260 тысяч военнообязанных, - Минобороны

Ранее спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что по состоянию на 20 мая в мобильном приложении Резерв+ обновили военно-учетные данные 260 тысяч украинцев.

Закон о мобилизации

С 18 мая вступили в силу конкретные положения закона о мобилизации. Теперь все военнообязанные в течение 60 дней должны обновить свои данные - телефон, электронную почту, при наличии, и фактическое место жительства. Это можно сделать тремя способами - через ТЦК, ЦПАУ или электронный кабинет.

Подробнее обо всех вопросах и ответах относительно нового закона о мобилизации читайте в материале Цензор.НЕТ: Вступил в силу новый закон о мобилизации: вопросы и ответы.

Автор: 

женщины (884) Минобороны (9305) военнослужащие (6115) мобилизация (2747) приложение (170) Черногоренко Екатерина (115)


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Топ комментарии
+6
Народний депутат Сергій Гривко від партії «Слуга народу» пропонує запровадити «демографічний збір».

У разі ухвалення цей закон набере чинності з 1 січня 2025 року

податок на яйця! совок, ****, невмирущій!
щось у мене, взагалі, нерви ні до чорта.....
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21.05.2024 09:21
+3
ще можна ввести податок на недостатню кількість сперматозоїдів у віці від 12 до 85...
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21.05.2024 09:37
+2
НЕ це не великодушність. Це душність. Застосунок не справляється і падає. А винні в цьому жінкі не військовозобовязані. Знайшли крайніх
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21.05.2024 09:15
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Невійськовозобов'язаним жінкам не потрібно завантажувати "Резерв+"

Пля-а-а-а...
Яка великодушність!
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21.05.2024 09:13 Ответить
НЕ це не великодушність. Це душність. Застосунок не справляється і падає. А винні в цьому жінкі не військовозобовязані. Знайшли крайніх
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21.05.2024 09:15 Ответить
Народний депутат Сергій Гривко від партії «Слуга народу» пропонує запровадити «демографічний збір».

У разі ухвалення цей закон набере чинності з 1 січня 2025 року

податок на яйця! совок, ****, невмирущій!
щось у мене, взагалі, нерви ні до чорта.....
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21.05.2024 09:21 Ответить
Згідно зареєстрованого законопроєкту пропонується обкладати додатковим податком бездітних українців. Платниками "демографічного збору" пропонують зробити всіх фізичних осіб - резидентів України віком від 21 до 58 років. Запропоновані ставки збору наступні:

▪️1,5% від об'єкта оподаткування - для осіб, які не мають дітей;
▪️1% - для осіб, які мають одну дитину;
▪️0,5% - для осіб, які мають двох дітей.
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21.05.2024 09:27 Ответить
Я не знаю як можна поставити лайк цьому, вважайте цей лайк дизлайком підарові, який це придумав, але це не дивує. ****** мавпа була в захваті від кєтаю ще зовсім недавно і хотіла переймати досвід, а вони всі однієї крові, ті ****** слуги. Я не ржав, мені й не світить, а от ті хто голосував за те ніяк наржатися не можуть... за кордоном.
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21.05.2024 09:35 Ответить
і хто вони?
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21.05.2024 16:12 Ответить
Да не примут они такое. Это типа как законы от депутата мазараша кокаиновый сон наркомана зелинского
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21.05.2024 09:32 Ответить
нажаль, не їх особисто, а Україну поза її межами...
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21.05.2024 09:35 Ответить
ще можна ввести податок на недостатню кількість сперматозоїдів у віці від 12 до 85...
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21.05.2024 09:37 Ответить
Угу...А військозобов'язаним жінкам податок на відсутність овуляції у тому ж віці.
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21.05.2024 10:00 Ответить
А якщо я хочу дітей але мені баби не дають!?
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21.05.2024 09:57 Ответить
Несознательные елементы. Надо найти на них управу.
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21.05.2024 10:11 Ответить
вже довбень відкликав свою маляву...
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21.05.2024 10:34 Ответить
Ідіоти із МО Умерова вирішили, що всі жінки вже кинулись реєструватись в їхній черговій тяп-ляп шнязі?
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21.05.2024 10:21 Ответить
незалежно від статі, тільки власник приватного гаджета буде вирішувати, який застосунок йому встановлювати, а ваші дебільні постанови запхайте хєрмаку в сраку, нехай хоч раз за своє нікчемне життя прочитає конституцію і законодавство
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21.05.2024 10:28 Ответить
хоча, якщо закони пише коля тищенко і навіжена безугла і довбо..б хєрмак цим усім керує, то чого тут дивуватися
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21.05.2024 10:30 Ответить
просять не встановлювати бо, виявляється, кожна друга людина у розшуку
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21.05.2024 11:05 Ответить
 
 