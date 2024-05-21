Невоеннообязанным женщинам не нужно загружать "Резерв+", - Минобороны

В Министерстве обороны Украины призвали всех, кто не является военнообязанными, призывниками и резервистами, не загружать мобильное приложение "Резерв+".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Она отметила, что сейчас фиксируется рекордное количество запросов на авторизацию, из-за чего может быть лишняя нагрузка на серверы.

"Мы очень просим всех, кто не является военнообязанными, призывниками и резервистами, не загружать приложение. Мы понимаем, что сейчас есть огромный интерес к продукту. Но количество запросов на авторизацию рекордное. Поэтому это может вызвать лишнюю нагрузку на серверы и сбои", - отметила Черногоренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В приложении "Резерв+" обновили свои данные 260 тысяч военнообязанных, - Минобороны

Ранее спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что по состоянию на 20 мая в мобильном приложении Резерв+ обновили военно-учетные данные 260 тысяч украинцев.

Закон о мобилизации

С 18 мая вступили в силу конкретные положения закона о мобилизации. Теперь все военнообязанные в течение 60 дней должны обновить свои данные - телефон, электронную почту, при наличии, и фактическое место жительства. Это можно сделать тремя способами - через ТЦК, ЦПАУ или электронный кабинет.

Подробнее обо всех вопросах и ответах относительно нового закона о мобилизации читайте в материале Цензор.НЕТ: Вступил в силу новый закон о мобилизации: вопросы и ответы.