У "Резерв+" планують додати функцію електронних направлень на ВЛК, - Міноборони

Найближчим часом у застосунок "Резерв+" планують додати функцію електронних направлень на ВЛК.

Про це заявила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Так, у Міноборони планують додати функцію електронних направлень на ВЛК у найближчих оновленнях.

"Тобто фактично не здійснюючи візит до ТЦК і СП для того, щоб винятково отримати направлення на ВЛК, ми зможемо його в зручному вигляді отримати в додатку", - пояснила Черногоренко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що понад 400 тис. громадян оновили дані у "Резерв+".

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