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У "Резерв+" планують додати функцію електронних направлень на ВЛК, - Міноборони
Найближчим часом у застосунок "Резерв+" планують додати функцію електронних направлень на ВЛК.
Про це заявила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Так, у Міноборони планують додати функцію електронних направлень на ВЛК у найближчих оновленнях.
"Тобто фактично не здійснюючи візит до ТЦК і СП для того, щоб винятково отримати направлення на ВЛК, ми зможемо його в зручному вигляді отримати в додатку", - пояснила Черногоренко.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що понад 400 тис. громадян оновили дані у "Резерв+".
Топ коментарі
+6 Evgen Karpenko
показати весь коментар20.05.2024 17:30
+5 Олександр #591319
показати весь коментар20.05.2024 17:34
+4 A San
показати весь коментар20.05.2024 17:29
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Я про це.
Ну і,звісно, кажучи МИ, кого вона має на увазі. Вона ж ні на ВЛК ні на фронт не збирається.
А если учетная запись есть, то повестка придет еще и на «Госуслуги» и будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете.
ОЙЙЙЙ, я переплутав , це ж так тільки в авторитарній росіі
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Де ти побачив слово повістка? Це направлення на ВЛК, а не повістка до ТЦК за направленням на ВКЛ. Пропис рідний і похмелись.
Тільки норм фронт зробіть, щоб красіво було)
Зручніше було б, якби ВЛК проходити в будь-якій державній чи приватній клініці (в приватній самому платити, звісно).
От я хочу пройти ВЛК за свої гроші в Добробуті чи Борисі. Там фахові лікарі, які точно підтвердять мій діагноз та проведуть всі необхідні обстеження та аналізи на ********* високоточному обладнанні. Чому ВЛК дискримінують приватні медичні заклади???
https://vm.tiktok.com/ZGeXuarRQ/
И при жалобах на эти нарушения они подлежат УДАЛЕНИЮ из этих площадок!