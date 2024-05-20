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У "Резерв+" планують додати функцію електронних направлень на ВЛК, - Міноборони

влк

Найближчим часом у застосунок "Резерв+" планують додати функцію електронних направлень на ВЛК.

Про це заявила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Так, у Міноборони планують додати функцію електронних направлень на ВЛК у найближчих оновленнях.

"Тобто фактично не здійснюючи візит до ТЦК і СП для того, щоб винятково отримати направлення на ВЛК, ми зможемо його в зручному вигляді отримати в додатку", - пояснила Черногоренко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що  понад 400 тис. громадян оновили дані у "Резерв+".

Читайте: З 18 липня повістки почнуть розсилати поштою, - постанова Кабміну

Автор: 

Міноборони (7329) мобілізація (3036) військово-лікарська комісія (205) Черногоренко Катерина (121)


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Топ коментарі
+6
Дякую. За таку прекрасну заботу...жодна влада не зробила так багато для українців! Окрема подяка найголовнішомуверховноглавнокомандуючому..
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20.05.2024 17:30
+5
я згадав,як безліч разів казали,що електроних повісток не буде представників "какая разница" тре ловити оптом,щоб вони ще трошки "поржали"
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20.05.2024 17:34
+4
і пройти ВЛК по веб-камері )
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20.05.2024 17:29
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Ну вот...постепенно к 18 июля,доведут до того,что бус по ночам будет приезжать домой с доставкой по назначению....Тут изначально все задумывается для смены правил по ходу игры.Холопы должны быть пересчитаны и на поводке...коротком.Кто выехать не успел вовремя-твои проблемы теперь
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20.05.2024 17:29 Відповісти
мета тут одна-кошмарити населення
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20.05.2024 17:31 Відповісти
А ти успєл?
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20.05.2024 17:33 Відповісти
Вказуй польську адресу в додатку і ВЛК не буде)
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20.05.2024 18:28 Відповісти
Дельный совет..Но если менты остановят на улице проверить по базе-ты у них будешь числиться где то в Познани,а ходить по Хмельницкому.Скажут-какого х... ты тут делаешь?Почему данные не обновил.Поехали в ТЦК-там все выясним.За ж.. и в концлагерь.
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20.05.2024 18:37 Відповісти
ця херня в Польщі не працює. Вже 2 дні 3.14здять що програма доступна за кордоном, але то тільки в їхніх мріях.
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20.05.2024 19:18 Відповісти
і пройти ВЛК по веб-камері )
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20.05.2024 17:29 Відповісти
Це тільки направлення
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20.05.2024 17:37 Відповісти
Це стандартні аналізи,які здавались ще 25 років тому ,коли я був у школі для військомату.
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20.05.2024 17:45 Відповісти
https://life.pravda.com.ua/society/yak-proyti-vlk-poyasnennya-301629/ мають здати аналіз на ВІЛ, гепатити та сифіліс, а також зробити кардіограму та флюорографію. "?

Я про це.
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20.05.2024 17:48 Відповісти
Да...Снимите трусы-раздвиньте булки,введите себе веб камеру-нам плохо видно Годен.Вот вам билет Вроцлав-Киев,через три дня быть на месте..иначе-мы продадим это видео на Порнохаб в оплату штрафа
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20.05.2024 17:44 Відповісти
обов'язково з показом гемороя
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20.05.2024 18:13 Відповісти
Ну а в наступному оновлені будуть повістки. "Тобто фактично не здійснюючи візит до ТЦК і СП для того, (щоб винятково отримати направлення на ВЛК) отримати ПОВІСТКУ, ми (Ви) зможемо його в зручному вигляді отримати в додатку".

Ну і,звісно, кажучи МИ, кого вона має на увазі. Вона ж ні на ВЛК ні на фронт не збирається.
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20.05.2024 17:29 Відповісти
А якщо ви, того, встановили додаток, оновили дані, видалили додаток, а туди прийшла повістка?
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20.05.2024 17:45 Відповісти
https://lenta.ru/articles/2024/02/29/elektronnye-povestki/ https://lenta.ru/articles/2024/02/29/elektronnye-povestki/


А если учетная запись есть, то повестка придет еще и на «Госуслуги» и будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете.

ОЙЙЙЙ, я переплутав , це ж так тільки в авторитарній росіі
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20.05.2024 17:50 Відповісти
Говорят, что отсутствие в приложении функции "удалить свои данные ( из базы)" является нарушением условия размещения приложений в App Store и плэймаркете !!! Так как эта функция является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ условием для размещения на этих платформах !!!- и при жалобах на эти нарушения они подлежат УДАЛЕНИЮ ч этих площадок!
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20.05.2024 19:48 Відповісти
Дякую. За таку прекрасну заботу...жодна влада не зробила так багато для українців! Окрема подяка найголовнішомуверховноглавнокомандуючому..
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20.05.2024 17:30 Відповісти
шах і мат ненависний владою народе
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20.05.2024 17:34 Відповісти
То це що, треба буде щодня моніторити отой додаток щоб бува не пропустити якусь повістку?
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20.05.2024 17:34 Відповісти
я згадав,як безліч разів казали,що електроних повісток не буде представників "какая разница" тре ловити оптом,щоб вони ще трошки "поржали"
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20.05.2024 17:34 Відповісти
казали ,що не буде в ДІЇ. Бо дія в них для переобрання боневтіка електрониим голосуванням.
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20.05.2024 17:47 Відповісти
судячи по тому,що серед творців цієї помийки стирчать ідорські вуха,то не тільки обирати,а й збирати абсодютно повну інфу об українцях.ще й за рахунок нашого бюджету))
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20.05.2024 18:40 Відповісти
В тебе, в кацапії направленя на ВЛК і повістка це одне і теж. А нас в Україні, це різні речі.
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20.05.2024 17:56 Відповісти
кому ти втираєш,що вовістка і влк це не одне й те саме,зебіле???висновок від влк йдуть до тцк,куди тебе і відправлять з лікарні!і я тебе здивую,зебіле,але в лікарні ти АВТОМАТИЧННО разом з висновком отримуєш повістку!ти мабудь само так до влк і дійшло,так?бо знав би,як це працює
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20.05.2024 18:05 Відповісти
Емм, у нас три види повісток - на уточнення даних, на направлення на ВЛК і на мобілізацію. Ти з льоху пишеш, чи шо?
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20.05.2024 18:19 Відповісти
У "Резерв+" планують додати функцію електронних направлень на ВЛК, - Міноборони
--------
Де ти побачив слово повістка? Це направлення на ВЛК, а не повістка до ТЦК за направленням на ВКЛ. Пропис рідний і похмелись.
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20.05.2024 19:07 Відповісти
Ну так якщо це не повістка, то люди то масово ігноруватимуть і це не матиме юридичних наслідків, поки реальна повістка на ВЛК не прийде.
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20.05.2024 19:10 Відповісти
Наступна фіча штрафи, одразу кнопку - Оплатити.
Тільки норм фронт зробіть, щоб красіво було)
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20.05.2024 17:34 Відповісти
нв фоні бубочькі у формі діда нквдшніка та скумбрії в пєтолткє.
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20.05.2024 17:38 Відповісти
пєлоткє ))
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20.05.2024 17:40 Відповісти
ВЛК все одно треба буде проходити. А так зручніше буде, що у черзі у ТЦК стояти не потрібно.
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20.05.2024 17:44 Відповісти
Черги на ВЛК це не відмінить, бо ВЛК проходять в обмеженій кількості медзакладів.
Зручніше було б, якби ВЛК проходити в будь-якій державній чи приватній клініці (в приватній самому платити, звісно).
От я хочу пройти ВЛК за свої гроші в Добробуті чи Борисі. Там фахові лікарі, які точно підтвердять мій діагноз та проведуть всі необхідні обстеження та аналізи на ********* високоточному обладнанні. Чому ВЛК дискримінують приватні медичні заклади???
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20.05.2024 18:22 Відповісти
Судячи з того, що ти той самий текст, як під копірку пишеш усім протягом уже як місяць або більше, у тебе зрозумілий діагноз.
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20.05.2024 19:12 Відповісти
Кожен пише про наболіле, а в тебе навколо всі ухилянти - тут параноєю *******...
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20.05.2024 19:13 Відповісти
Дивись, якби я хотів дати хабаря, то давно б уже дав (тим більше, в 2014-2016 суми були менші). Я не багатий, але потрібну суму знайшов би. Але я принципово не хочу, я хочу, щоб за законом було! Я ще можу зрозуміти тих, хто платить за те, щоб йому придумали хворобу, але я не збираюся платити, щоб мій діагноз "побачили"!
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20.05.2024 19:43 Відповісти
А якщо хтось за кордоном то як тоді через скайп можна пройти ВЛК?
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20.05.2024 17:51 Відповісти
Для тех кто за рубежом, закон о мобилизации на них не распространяется и у них НЕТ ОБЯЗАННОСТИ обновлять свои данные, так как юрисдикция Украины за ее пределами НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ!!!!

https://vm.tiktok.com/ZGeXuarRQ/
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20.05.2024 19:55 Відповісти
Вообще то это круто, но у меня оно не работает.
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20.05.2024 17:53 Відповісти
далі - то не повєстка то запрошення на збірний пункт для подальшої поїздки на схід нашої країни для прийняття участі у ......
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20.05.2024 18:04 Відповісти
А не, тодi до побачення.
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20.05.2024 18:06 Відповісти
Разрывом пердаков потенциальные е*ных ухилянтов полностью доволен ))) Внатуре сделайте для них кнопку "оплатить штраф", что бы уже сразу платили.
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20.05.2024 19:08 Відповісти
Говорят, что отсутствие в приложении функции "удалить свои данные ( из базы)" является нарушением условия размещения приложений в App Store и плэймаркете !!! Так как эта функция является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ условием для размещения на этих платформах !!!-

И при жалобах на эти нарушения они подлежат УДАЛЕНИЮ из этих площадок!
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20.05.2024 19:52 Відповісти
 
 