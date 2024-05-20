В "Резерв+" планируют добавить функцию электронных направлений на ВВК, - Минобороны

В ближайшее время в приложение "Резерв+" планируют добавить функцию электронных направлений на ВВК.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Україна.

Так, в Минобороны планируют добавить функцию электронных направлений на ВВК в ближайших обновлениях.

"То есть фактически не совершая визит в ТЦК и СП для того, чтобы исключительно получить направление на ВВК, мы сможем его в удобном виде получить в приложении", - пояснила Черногоренко.

Напомним, ранее сообщалось, что более 400 тыс. граждан обновили данные в "Резерв+".

Также читайте: В случае обнаружения ошибок в реестре, военнообязанным нужно обратиться в ТЦК, ЦНАП или в сервисный центр "Резерв+", - Минобороны