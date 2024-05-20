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В "Резерв+" планируют добавить функцию электронных направлений на ВВК, - Минобороны
В ближайшее время в приложение "Резерв+" планируют добавить функцию электронных направлений на ВВК.
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Україна.
Так, в Минобороны планируют добавить функцию электронных направлений на ВВК в ближайших обновлениях.
"То есть фактически не совершая визит в ТЦК и СП для того, чтобы исключительно получить направление на ВВК, мы сможем его в удобном виде получить в приложении", - пояснила Черногоренко.
Напомним, ранее сообщалось, что более 400 тыс. граждан обновили данные в "Резерв+".
Топ комментарии
+6 Evgen Karpenko
показать весь комментарий20.05.2024 17:30
+5 Олександр #591319
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Я про це.
Ну і,звісно, кажучи МИ, кого вона має на увазі. Вона ж ні на ВЛК ні на фронт не збирається.
А если учетная запись есть, то повестка придет еще и на «Госуслуги» и будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете.
ОЙЙЙЙ, я переплутав , це ж так тільки в авторитарній росіі
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Де ти побачив слово повістка? Це направлення на ВЛК, а не повістка до ТЦК за направленням на ВКЛ. Пропис рідний і похмелись.
Тільки норм фронт зробіть, щоб красіво було)
Зручніше було б, якби ВЛК проходити в будь-якій державній чи приватній клініці (в приватній самому платити, звісно).
От я хочу пройти ВЛК за свої гроші в Добробуті чи Борисі. Там фахові лікарі, які точно підтвердять мій діагноз та проведуть всі необхідні обстеження та аналізи на ********* високоточному обладнанні. Чому ВЛК дискримінують приватні медичні заклади???
https://vm.tiktok.com/ZGeXuarRQ/
И при жалобах на эти нарушения они подлежат УДАЛЕНИЮ из этих площадок!