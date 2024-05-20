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Новости мобилизации
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В "Резерв+" планируют добавить функцию электронных направлений на ВВК, - Минобороны

влк

В ближайшее время в приложение "Резерв+" планируют добавить функцию электронных направлений на ВВК.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Україна.

Так, в Минобороны планируют добавить функцию электронных направлений на ВВК в ближайших обновлениях.

"То есть фактически не совершая визит в ТЦК и СП для того, чтобы исключительно получить направление на ВВК, мы сможем его в удобном виде получить в приложении", - пояснила Черногоренко.

Напомним, ранее сообщалось, что более 400 тыс. граждан обновили данные в "Резерв+".

Также читайте: В случае обнаружения ошибок в реестре, военнообязанным нужно обратиться в ТЦК, ЦНАП или в сервисный центр "Резерв+", - Минобороны

Автор: 

Минобороны (9305) мобилизация (2747) военно-врачебная комиссия (188) Черногоренко Екатерина (115)


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Топ комментарии
+6
Дякую. За таку прекрасну заботу...жодна влада не зробила так багато для українців! Окрема подяка найголовнішомуверховноглавнокомандуючому..
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20.05.2024 17:30
+5
я згадав,як безліч разів казали,що електроних повісток не буде представників "какая разница" тре ловити оптом,щоб вони ще трошки "поржали"
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20.05.2024 17:34
+4
і пройти ВЛК по веб-камері )
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20.05.2024 17:29
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Ну вот...постепенно к 18 июля,доведут до того,что бус по ночам будет приезжать домой с доставкой по назначению....Тут изначально все задумывается для смены правил по ходу игры.Холопы должны быть пересчитаны и на поводке...коротком.Кто выехать не успел вовремя-твои проблемы теперь
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20.05.2024 17:29 Ответить
мета тут одна-кошмарити населення
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20.05.2024 17:31 Ответить
А ти успєл?
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20.05.2024 17:33 Ответить
Вказуй польську адресу в додатку і ВЛК не буде)
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20.05.2024 18:28 Ответить
Дельный совет..Но если менты остановят на улице проверить по базе-ты у них будешь числиться где то в Познани,а ходить по Хмельницкому.Скажут-какого х... ты тут делаешь?Почему данные не обновил.Поехали в ТЦК-там все выясним.За ж.. и в концлагерь.
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20.05.2024 18:37 Ответить
ця херня в Польщі не працює. Вже 2 дні 3.14здять що програма доступна за кордоном, але то тільки в їхніх мріях.
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20.05.2024 19:18 Ответить
і пройти ВЛК по веб-камері )
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20.05.2024 17:29 Ответить
Це тільки направлення
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20.05.2024 17:37 Ответить
Це стандартні аналізи,які здавались ще 25 років тому ,коли я був у школі для військомату.
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20.05.2024 17:45 Ответить
https://life.pravda.com.ua/society/yak-proyti-vlk-poyasnennya-301629/ мають здати аналіз на ВІЛ, гепатити та сифіліс, а також зробити кардіограму та флюорографію. "?

Я про це.
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20.05.2024 17:48 Ответить
Да...Снимите трусы-раздвиньте булки,введите себе веб камеру-нам плохо видно Годен.Вот вам билет Вроцлав-Киев,через три дня быть на месте..иначе-мы продадим это видео на Порнохаб в оплату штрафа
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20.05.2024 17:44 Ответить
обов'язково з показом гемороя
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20.05.2024 18:13 Ответить
Ну а в наступному оновлені будуть повістки. "Тобто фактично не здійснюючи візит до ТЦК і СП для того, (щоб винятково отримати направлення на ВЛК) отримати ПОВІСТКУ, ми (Ви) зможемо його в зручному вигляді отримати в додатку".

Ну і,звісно, кажучи МИ, кого вона має на увазі. Вона ж ні на ВЛК ні на фронт не збирається.
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20.05.2024 17:29 Ответить
А якщо ви, того, встановили додаток, оновили дані, видалили додаток, а туди прийшла повістка?
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20.05.2024 17:45 Ответить
https://lenta.ru/articles/2024/02/29/elektronnye-povestki/ https://lenta.ru/articles/2024/02/29/elektronnye-povestki/


А если учетная запись есть, то повестка придет еще и на «Госуслуги» и будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете.

ОЙЙЙЙ, я переплутав , це ж так тільки в авторитарній росіі
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20.05.2024 17:50 Ответить
Говорят, что отсутствие в приложении функции "удалить свои данные ( из базы)" является нарушением условия размещения приложений в App Store и плэймаркете !!! Так как эта функция является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ условием для размещения на этих платформах !!!- и при жалобах на эти нарушения они подлежат УДАЛЕНИЮ ч этих площадок!
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20.05.2024 19:48 Ответить
Дякую. За таку прекрасну заботу...жодна влада не зробила так багато для українців! Окрема подяка найголовнішомуверховноглавнокомандуючому..
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20.05.2024 17:30 Ответить
шах і мат ненависний владою народе
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20.05.2024 17:34 Ответить
То це що, треба буде щодня моніторити отой додаток щоб бува не пропустити якусь повістку?
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20.05.2024 17:34 Ответить
я згадав,як безліч разів казали,що електроних повісток не буде представників "какая разница" тре ловити оптом,щоб вони ще трошки "поржали"
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20.05.2024 17:34 Ответить
казали ,що не буде в ДІЇ. Бо дія в них для переобрання боневтіка електрониим голосуванням.
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20.05.2024 17:47 Ответить
судячи по тому,що серед творців цієї помийки стирчать ідорські вуха,то не тільки обирати,а й збирати абсодютно повну інфу об українцях.ще й за рахунок нашого бюджету))
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20.05.2024 18:40 Ответить
В тебе, в кацапії направленя на ВЛК і повістка це одне і теж. А нас в Україні, це різні речі.
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20.05.2024 17:56 Ответить
кому ти втираєш,що вовістка і влк це не одне й те саме,зебіле???висновок від влк йдуть до тцк,куди тебе і відправлять з лікарні!і я тебе здивую,зебіле,але в лікарні ти АВТОМАТИЧННО разом з висновком отримуєш повістку!ти мабудь само так до влк і дійшло,так?бо знав би,як це працює
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20.05.2024 18:05 Ответить
Емм, у нас три види повісток - на уточнення даних, на направлення на ВЛК і на мобілізацію. Ти з льоху пишеш, чи шо?
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20.05.2024 18:19 Ответить
У "Резерв+" планують додати функцію електронних направлень на ВЛК, - Міноборони
--------
Де ти побачив слово повістка? Це направлення на ВЛК, а не повістка до ТЦК за направленням на ВКЛ. Пропис рідний і похмелись.
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20.05.2024 19:07 Ответить
Ну так якщо це не повістка, то люди то масово ігноруватимуть і це не матиме юридичних наслідків, поки реальна повістка на ВЛК не прийде.
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20.05.2024 19:10 Ответить
Наступна фіча штрафи, одразу кнопку - Оплатити.
Тільки норм фронт зробіть, щоб красіво було)
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20.05.2024 17:34 Ответить
нв фоні бубочькі у формі діда нквдшніка та скумбрії в пєтолткє.
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20.05.2024 17:38 Ответить
пєлоткє ))
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20.05.2024 17:40 Ответить
ВЛК все одно треба буде проходити. А так зручніше буде, що у черзі у ТЦК стояти не потрібно.
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20.05.2024 17:44 Ответить
Черги на ВЛК це не відмінить, бо ВЛК проходять в обмеженій кількості медзакладів.
Зручніше було б, якби ВЛК проходити в будь-якій державній чи приватній клініці (в приватній самому платити, звісно).
От я хочу пройти ВЛК за свої гроші в Добробуті чи Борисі. Там фахові лікарі, які точно підтвердять мій діагноз та проведуть всі необхідні обстеження та аналізи на ********* високоточному обладнанні. Чому ВЛК дискримінують приватні медичні заклади???
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20.05.2024 18:22 Ответить
Судячи з того, що ти той самий текст, як під копірку пишеш усім протягом уже як місяць або більше, у тебе зрозумілий діагноз.
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20.05.2024 19:12 Ответить
Кожен пише про наболіле, а в тебе навколо всі ухилянти - тут параноєю *******...
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20.05.2024 19:13 Ответить
Дивись, якби я хотів дати хабаря, то давно б уже дав (тим більше, в 2014-2016 суми були менші). Я не багатий, але потрібну суму знайшов би. Але я принципово не хочу, я хочу, щоб за законом було! Я ще можу зрозуміти тих, хто платить за те, щоб йому придумали хворобу, але я не збираюся платити, щоб мій діагноз "побачили"!
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20.05.2024 19:43 Ответить
А якщо хтось за кордоном то як тоді через скайп можна пройти ВЛК?
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20.05.2024 17:51 Ответить
Для тех кто за рубежом, закон о мобилизации на них не распространяется и у них НЕТ ОБЯЗАННОСТИ обновлять свои данные, так как юрисдикция Украины за ее пределами НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ!!!!

https://vm.tiktok.com/ZGeXuarRQ/
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20.05.2024 19:55 Ответить
Вообще то это круто, но у меня оно не работает.
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20.05.2024 17:53 Ответить
далі - то не повєстка то запрошення на збірний пункт для подальшої поїздки на схід нашої країни для прийняття участі у ......
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20.05.2024 18:04 Ответить
А не, тодi до побачення.
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20.05.2024 18:06 Ответить
Разрывом пердаков потенциальные е*ных ухилянтов полностью доволен ))) Внатуре сделайте для них кнопку "оплатить штраф", что бы уже сразу платили.
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20.05.2024 19:08 Ответить
Говорят, что отсутствие в приложении функции "удалить свои данные ( из базы)" является нарушением условия размещения приложений в App Store и плэймаркете !!! Так как эта функция является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ условием для размещения на этих платформах !!!-

И при жалобах на эти нарушения они подлежат УДАЛЕНИЮ из этих площадок!
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20.05.2024 19:52 Ответить
 
 