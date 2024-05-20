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Новости мобилизации
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В случае обнаружения ошибок в реестре, военнообязанным нужно обратиться в ТЦК, ЦНАП или в сервисный центр "Резерв+", - Минобороны

Додаток Резерв+ від Міноборони

Спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин рассказал, что делать военнообязанным гражданам Украины, которые нашли ошибки в своих данных в мобильном приложении Резерв+.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяІнформ.

"Все, кому не удалось уточнить свои данные, или если возникли какие-то проблемы с этими данными, если они не соответствуют действительности, то мы этим людям советуем обратиться в сервисный центр поддержки приложения Резерв+", - заявил спикер Минобороны.

По его словам, 18 мая, когда Резерв+ только начал работать, была перегрузка системы, потому что даже действующие военные захотели попробовать это приложение. И, как сообщил представитель МОУ, некоторые нашли там что-то некорректное в своих данных.

"Потому что немало людей попробовало. В том числе, и действующие военнослужащие захотели узнать, как оно работает. И у нас есть отзывы даже от тех сержантов и офицеров, которые сейчас проходят службу непосредственно на линии боевого столкновения, но вот они пишут, что кто-то из них - в розыске, а по кому-то невозможно обновить данные. Это технические моменты, которые будут решены", - отметил Лазуткин.

Также читайте: В приложении "Резерв+" обновили свои данные 260 тысяч военнообязанных, - Минобороны

Он посоветовал тем военнообязанным или военным, кто нашел ошибки в своих данных, обратиться в свой ТЦК и СП, или в ЦНАП, или в сервисный центр Резерв+.

Спикер МОУ также объяснил наличие таких ошибок в данных человеческим фактором.

"В ТЦК и ЦПАУ в Единый реестр "Оберіг" вносились данные из бумажных карточек, где все было написано от руки и, соответственно, человеческий фактор также здесь присутствует. Но в масштабах всего проекта это - единичные случаи", - заявил Лазуткин.

Напомним, Минобороны запустило мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов.

В 00:01 18 мая оно появилось в Google Play и AppStore. Украинцы в приложении смогут обновить свои данные и получить доступ к информации в реестре "Оберіг".

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Автор: 

Минобороны (9305) реестр (322) мобилизация (2747)


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Резерв+
Люди-
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20.05.2024 17:26 Ответить
"Ашипкі" нуна смивать кров"ю ! І еті "ашипкі" нє ваєннааб"язанага !!!
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20.05.2024 17:35 Ответить
не потрібно ні куди звертатись, нехай помилки будуть.
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20.05.2024 17:36 Ответить
Ага, тцк накосячать а людині бігай доводь що ти ''не верблюд''. Дякуємо в шапочку.
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20.05.2024 17:36 Ответить
Людині ж не потрібно працювати, сім'ю годувати/одівати. У людини є рахунок в банку, на який просто так постійно гроші "капають". Вільного часу у людини - вагон і тачка...
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20.05.2024 18:14 Ответить
тупо всем подавать в суд на тцк, разработчиков программы , пусть зеленский народу докажет что он не коррупционер
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20.05.2024 20:52 Ответить
 
 