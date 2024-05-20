У разі виявлення помилок у реєстрі військовозобов’язаним потрібно звернутися до ТЦК, ЦНАПу або до сервісного центру "Резерв+", - Міноборони

Речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін розповів, що робити військовозобов’язаним громадянам України, які знайшли помилки в своїх даних у мобільному додатку Резерв+.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

"Всі, кому не вдалося уточнити свої дані, або якщо виникли якісь проблеми з цими даними, якщо вони не відповідають дійсності, то ми цим людям радимо звернутися в сервісний центр підтримки застосунку Резерв+", — заявив речник Міноборони.

За його словами, 18 травня, коли Резерв+ тільки почав працювати, було перенавантаження системи, бо навіть чинні військові захотіли спробувати цей застосунок. І, як повідомив речник МОУ, дехто знайшов там щось некоректне у своїх даних.

"Бо чимало людей спробувало. В тому числі і чинні військовослужбовці захотіли дізнатися, як воно працює. І у нас є відгуки навіть від тих сержантів і офіцерів, які зараз проходять службу безпосередньо на лінії бойового зіткнення, але от вони пишуть, що хтось з них в розшуку, а по комусь неможливо оновити дані. Це технічні моменти, які буде вирішено", — зазначив Лазуткін.

Також читайте: Мобільний додаток до електронного кабінету військовозобов’язаного "Резерв+" вже доступний для завантаження на смартфонах

Він порадив тим військовозобов’язаним або військовим, хто знайшов помилки у своїх даних, звернутися до свого ТЦК і СП, або до ЦНАПу, або до сервісного центру Резерв+.

Речник МОУ також пояснив наявність таких помилок в даних людським чинником.

"В ТЦК і ЦНАП в Єдиний реєстр "Оберіг" вносилися дані з паперових карток, де все було написано від руки і відповідно людський фактор також тут присутній. Але в масштабах всього проєкту це поодинокі випадки", — заявив Лазуткін.

Нагадаємо, Міноборони запустило мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних, призовників та резервістів.

О 00:01 18 травня він з'явився у Google Play та AppStore. Українці у застосунку зможуть оновити свої дані та отримати доступ до інформації в реєстрі "Оберіг".

Також читайте: З 18 липня повістки почнуть розсилати поштою, - постанова Кабміну