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Новини Мобілізація
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З 18 липня повістки почнуть розсилати поштою, - постанова Кабміну

З 18 липня повістки розсилатимуть поштою

З 18 липня, тобто через 60 днів після набрання чинності закону про мобілізацію, розпочнуть надсилати повістки поштою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові Кабміну №560.

"Повістка про виклик резервіста або військовозобов’язаного до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу чи відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ може бути надіслана зазначеними органами військового управління (органами) засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням (поштовим відправленням з оголошенням цінності з описом вкладення) з повідомленням про вручення на адресу його місця проживання після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних, у тому числі адреси місця проживання", - йдеться в документі.

У разі неуточнення протягом 60 днів резервістом або військовозобов’язаним своєї адреси місця проживання повістка надсилається на його адресу зареєстрованого/задекларованого місця проживання.

Також читайте: Роботодавці мають право вручити повістку військовозобов’язаному працівнику, - Міноборони

Так, належним підтвердженням оповіщення у разі надсилання повістки поштою є:

  • день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;
  • день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних;
  • день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання.

Раніше речник Міноборони Лазуткін заявив, що кинута в поштову скриньку повістка не вважається врученою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голів ОСББ уповноважать вручати повістки, - постанова Кабміну

Автор: 

мобілізація (3036) повістка (182)


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Топ коментарі
+35
Ухилятни це діючі військовослужбовці ЗСУ та інших силових структур, які відмовляються брати участь в захисті країни та бойових діях на фронті.
Таких військових ухилянтів більше півмільйона, які сидять в тилу та відмовляються йти на фронт, виконувати свої прямі обов'язки, хоча отримують за це зарплату і повністю забезпечені державою.
Відповідно, верховний головнокомандувач, головнокомандувач ЗСУ, міністр МВД, Міноборони, Генштаб також є ухилянтами, бо покривають своїх підлеглих ухилянтів.
А цивільна особа, по визначенню, не може бути ухилянтом.
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20.05.2024 14:48
+30
А чому б Шмигалю не об'явити по телемарафону що всім повістки від 18 до 60 років вважаються врученими ? Нащо ще пошту напрягати ?
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20.05.2024 14:46
+25
Командувачем ОСУВ Хортиця призначено генерала Содоля, - Стерненко...

Для розуміння, Хортиця це весь східний фронт - від півночі Харківщини до Вугледара.

І це призначення - кадрова катастрофа.
Гіршу кандидатуру, якій плювати на життя солдата, було складно уявити.

Раніше Содоль командував морською піхотою.
Жоден бойовий морпіх про нього не скаже цензурного слова.
В мережі маса прикладів, коли морську піхоту Содоль просто «зточував» - від трагедії із 37 бригадою морської піхоти до відправки на лівий берег морпіхів без будь-якого забезпечення та захисту.

Дуже дивно бачити декларування державою цінності людського життя та призначати на таку високу посаду того, хто ставиться до особового складу у найгірших традиціях Жукова.

Ми почнемо змінюватись на краще та матимемо шанси перемагати, коли відповідальність буде нести і генералітет.

Втратив бездумно людей - тюрма замість посади.
А не підвищення, як зараз.
http://t.me/Donbasschat_bot
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20.05.2024 14:31
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Командувачем ОСУВ Хортиця призначено генерала Содоля, - Стерненко...

Для розуміння, Хортиця це весь східний фронт - від півночі Харківщини до Вугледара.

І це призначення - кадрова катастрофа.
Гіршу кандидатуру, якій плювати на життя солдата, було складно уявити.

Раніше Содоль командував морською піхотою.
Жоден бойовий морпіх про нього не скаже цензурного слова.
В мережі маса прикладів, коли морську піхоту Содоль просто «зточував» - від трагедії із 37 бригадою морської піхоти до відправки на лівий берег морпіхів без будь-якого забезпечення та захисту.

Дуже дивно бачити декларування державою цінності людського життя та призначати на таку високу посаду того, хто ставиться до особового складу у найгірших традиціях Жукова.

Ми почнемо змінюватись на краще та матимемо шанси перемагати, коли відповідальність буде нести і генералітет.

Втратив бездумно людей - тюрма замість посади.
А не підвищення, як зараз.
http://t.me/Donbasschat_bot
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20.05.2024 14:31 Відповісти
Ну, ми зараз йому ще 50.000-100.000 юнітів накинемо. Якщо знову не вийде і всі юніти закінчаться, то доведеться в тил або в ТЦК відправляти. Не звільняти ж через дрібниці таку поважну людину
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20.05.2024 14:40 Відповісти
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20.05.2024 15:07 Відповісти
Кинута в поштову скриньку повістка не вважається врученою, - Міноборони Джерело:
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20.05.2024 22:19 Відповісти
це ГОЙДА, ой, це у кацапов такое, Це Перемога. Зеленский удивительный человек, пробивает дно каждый раз, предел уже давно пробит.
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20.05.2024 20:42 Відповісти
з такими як ти, недовго нам БУТИ державою
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20.05.2024 14:37 Відповісти
шкода що не посадили
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20.05.2024 14:44 Відповісти
від суми і від тюрми не зарікаються. Тому я би язиком не молов
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20.05.2024 15:53 Відповісти
а чому ти думаєш, шо всі мають бути такі як ти?
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20.05.2024 15:52 Відповісти
У вас є держава, чи просто виконуєте забаганки зграї шахраїв ?
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20.05.2024 16:25 Відповісти
Я правильно розумію, що це для тих, хто протягом 60 діб не оновив дані для оновлення даних? Чи це на ВЛК? Чи все по новій?
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20.05.2024 14:38 Відповісти
Для всіх
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20.05.2024 14:50 Відповісти
Для тих в кого застаріле ВЛК (ВЛК діє 12 місяців), тим кого хочуть мобілізувати, та і взагалі будь кому (звичайно крім Кварталу 95 і т.п.). Взагалі постанова вже діє, так що можуть і прям зараз почати, хто їм заборонить. То що людина оновила дані через Резерв+, зовсім не значить що її на вулиці не можуть запакувати в "бус незламності".
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20.05.2024 15:35 Відповісти
О тепер ще й поштарі будуть на горіхи отримувати. Це така спроба перекинути весь негатив з ТЦК на інших?
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20.05.2024 14:42 Відповісти
Саме так.
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20.05.2024 14:51 Відповісти
Це вдала спроба перекинути свою роботу на інших. Молодці.
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20.05.2024 14:53 Відповісти
У цьому був і весь задом - перекинути відповідальність з янилоха на когось іншого. Спочатку на військових хотів перекинути, потім треба було визвати негатив до так званих "ухилянтів", якіми називають всіх, крім законних мігрантів зелених та клоунів у цирку, а тепер перекладають всю відповідальність на поштальйонів. При цьому поліцейських і усяких інших прокурорських вони забронювали і не чіпають після випадку у Дніпрі, коли вони тупо відмовились виконувати накази. Риторичне питання - де ця отара зесметунів?
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20.05.2024 15:06 Відповісти
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20.05.2024 15:57 Відповісти
Взагалі вважаю це не досить досконалене рішення, але вірне. Тому що коли настає час вручення повістки то більша частина починає мітінгувать накшталт - чому я чи чому не сусід і т.і. Хоча всі патріоти і хочуть перемоги і жити мирно і вважають що без них країна стане.
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20.05.2024 14:43 Відповісти
Для того шоп жити мирно достатньо мати прикриття 5-тої Статті, але при такому рівні корупції та людей воліючих голосувати за популістів, за якими стоять олігархи у НАТО нас не скоро візьмуть. Хоча я чув заяви від зелених, шо вони туди і не хочуть ("бо нас туда не візьмуть" ). Ясно, як тоді яйця по 17 грн продавати армії? Не тіштесь ілюзіями - нам без НАТО росію не здолати. Так само і не захиститись від неї після настання умовного перемир'я, бо миру вже не буде ніколи, а росія нажаль, не розвалиться, бо всі бояться маленьких країн з купою ядерки, як колись Україну боялися (як неадеквата, при Кучмі). А це означає, шо шоп жити мирно моім дітям - треба виїхати в країну під 5-ю статтею. Але тут проблемка. Є такі як ви, які думають, шо всі мають тут здохнути за те, за шо вони не дуже й то хочуть, проти їхньої волі.
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20.05.2024 16:01 Відповісти
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21.05.2024 06:39 Відповісти
А чому б Шмигалю не об'явити по телемарафону що всім повістки від 18 до 60 років вважаються врученими ? Нащо ще пошту напрягати ?
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20.05.2024 14:46 Відповісти
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20.05.2024 14:47 Відповісти
Ухилятни це діючі військовослужбовці ЗСУ та інших силових структур, які відмовляються брати участь в захисті країни та бойових діях на фронті.
Таких військових ухилянтів більше півмільйона, які сидять в тилу та відмовляються йти на фронт, виконувати свої прямі обов'язки, хоча отримують за це зарплату і повністю забезпечені державою.
Відповідно, верховний головнокомандувач, головнокомандувач ЗСУ, міністр МВД, Міноборони, Генштаб також є ухилянтами, бо покривають своїх підлеглих ухилянтів.
А цивільна особа, по визначенню, не може бути ухилянтом.
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20.05.2024 14:48 Відповісти
для чого українському народові на утриманні ТЦК, якщо повістки мають вручати по місцю роботи ,керівники підприємств, поштарі , і міліція має ще й виловлювати згідно списків отриманих з воєнкомату...???
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20.05.2024 14:53 Відповісти
А тепер і голови осбб можуть вручати.
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20.05.2024 14:59 Відповісти
а черговий сантехнік і електрик???
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20.05.2024 17:04 Відповісти
І Вася печнік і Петя дворнік
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20.05.2024 22:09 Відповісти
ТЦК це злочинці та терористи - тероризують та викрадають людей.
ТЦК це мародери, які грабують людей та займаються корупцією під час війни.
ТЦК це ухилянти, які відмовляються виконувати свої обов'язки на фронті, по захисту держави, яка їх утримує.
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20.05.2024 14:59 Відповісти
Помилка! ТЦК це частина держави. Бо як вчив вошдь Совка Лєнін: "Государство єто аппарат насилия".
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20.05.2024 16:24 Відповісти
день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи.

хотілось би роз'яснення.
тобто, після 18 липня, я повинен не їсти не спати, нікуди не виходити, а чекати біля дверей поштаря?
тому що поштар, прийде, а може і не прийде, нікого не буде вдома. ставить штамп і я в розшуку?
прикольно придумали.
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20.05.2024 14:57 Відповісти
можна не напрягатись, вони після 18 липня повідомлять що всім чоловікам надіслали повістки
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20.05.2024 15:01 Відповісти
точно!
я не подумав.
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20.05.2024 15:03 Відповісти
а вони, мабуть, не будуть то разносити. натомість прийде повідомлення, що на ваше ім'я надійшов рекомендований лист, прийдіть та отримайте. а хто надіслав, - довідаєтесь лише на пошті. от там і напишуть, що відмовились отримувати...
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20.05.2024 15:05 Відповісти
Гришо, не переймайся. По-перше тому, що ти, як я розумію, пенсіонер. А по-друге, листоноша залишить записку про те, що на адресу отримувача надійшов рекомендований лист з проханням забрати його. Якщо лист не забирають, він повертається у зв'язку з перебігом терміну зберігання. Але ухилянту не уникнути, бо повістка вважатиметься врученою.
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20.05.2024 15:08 Відповісти
мені за україну прикро.
от, все через сраку!
все життя, виживання. без жодної хвилинки, перевести дихання.
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20.05.2024 15:13 Відповісти
Франсуа Міттеран сказав колись: "Стільки людей вміють керувати державою, але нажаль всі вони вже влаштовані таксистами і перукарями". Саме той випадок...
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20.05.2024 15:22 Відповісти
Вірно сказав Франсуа - Україною керують блазні і покручі, що ще гірше, ніж таксисти та перукарі.
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20.05.2024 16:26 Відповісти
Взагалі-то, Франсуа Міттеран помер восьмого січня 1996 року і тоді не надто переймався українськими покручами. А про таксистів і перукарів він говорив стосовно Франції.
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20.05.2024 18:11 Відповісти
Законодавці-ідіоти завжди приймають ідіотські норми... Аксіома
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20.05.2024 16:16 Відповісти
В нас в районі одна листоноша і та працює на пів ставки.
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20.05.2024 14:58 Відповісти
Прочитає цю новину і та звільниться.
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20.05.2024 15:13 Відповісти
Як прогресує державна "укрпошта" з 2022 року.22 рік-лозунг "рускій корабель іди на..".23 рік-донатимо на ЗСУ,допомогаємо біженціям.Початок 24року-обновлюєм транспорт,а б/у хай волонтьори викупляють для ЗСУ і лозунг "купуй украінське".Після 18липня пропоную "укрпошті" новий лозунг-"купуй повістку".
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20.05.2024 14:59 Відповісти
Влада розуміє, що всі ці "закони про мобілізацію" - що мертвому припарки. Але сподіваються, що під страхом репресій, штрафів тощо, хоча б 100 000 - 200 000 наскребут. Заткнуть дірки на фронті, а там і переговори не за горами. Незрозуміло правда навіщо путлеру ці "переговори", але то таке... Про це вважають за краще не говорити.
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20.05.2024 15:05 Відповісти
ЗЕ-узурпатори не дуже хочуть перемовин. Бо в такому разі ж гаряча фаза війни може закінчитися, а це означає, що до ЗЕ-узурпаторів виникне багато цікавих питань від народу (зокрема від тих, хто вже понад два роки фігачить на фронтах)
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20.05.2024 16:14 Відповісти
Ну чим довше тянуть тим менше народу...
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20.05.2024 19:14 Відповісти
Хто "тягне"?
Захід уже давно укативает путлера на переговори. Але той морозиться.
Влада України давно вже зрозуміла, що Захід не готовий воювати з РФ. І в такій ситуації хоч завтра готові розпочати переговори.
А путлеру жодних переговорів зараз не потрібно. Прямо зараз він готовий лише до капітуляції України. Інакше він ще рік-півтора продовжуватиме війну, захопить ще кілька тисяч кв.км. української землі і потім на переговорах "поступиться" декілька сотень кв.км. Це його програма мінімум. А максимум - окупувати все лівобережжя України.
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21.05.2024 10:16 Відповісти
в этом п проблема. если бы никто не пошел и сказали, иди ***** Зеленый. пока народ молчит, оно и творит. да как и все остальные.
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20.05.2024 20:44 Відповісти
Будуть мільйони "ухилянтів". Хоча да краще бути ухилянтом ніж безправним шматком мяса у мясника
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20.05.2024 15:11 Відповісти
Не будет. Военкоматы уже скрывают сколько людей уклоняются. Здесь, на Цензоре недавно новость была. А вот то, что через приложение из Германии не решится у меня - это факт.
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20.05.2024 15:17 Відповісти
У якого м'сника-сирського(так його назвали ідіоти з подачі кацапськой пропаганди).Так вже єрмак достав вже свою гумову бабу безуглу.В неї вже сирський винен у всьому.
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20.05.2024 15:17 Відповісти
будете шматком мяса у путіна, якщо він вам миліший
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20.05.2024 23:11 Відповісти
А якщо попри ці відправки сотні тисяч, а можливо і мільйон чоловіків просто пошле їх куди подалі і відмовиться служити, як би їм не погрожували? Аби всіх їх віддати під суд та посадити на 5-7 років (не кажучи вже про чималу кількість СЗЧ) потрібно чимало часу на суди, потім потрібно мати достатню кількість в'язниць, відповідно, й охорони і ще й за рахунок держави утримувати їх всі ці роки (що доволі не дешево, особливо, при такій кількості). Що тоді робитиме влада, адже очевидно, що дозволити собі таке "задоволення" бюджет не може, а іноземні партнери таке точно не профінансують? Про те, якими будуть наслідки, коли всі ці засуджені вийдуть з так би мовити новими прокачаними вміннями, набутими за ґратами і з ненавистю до влади та країни навіть важко уявити.
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20.05.2024 15:18 Відповісти
прийде твій улюблений путін з медведевим, і я подивлюсь з якою любовью ти їх пошлеш
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20.05.2024 23:12 Відповісти
а навіщо тоді дані уточнювати?
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20.05.2024 15:22 Відповісти
шоп знати куда тобі повістку прислати на ВЛК
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20.05.2024 16:04 Відповісти
не вдавай дурня. якщо повістка вважається врученою при будь-яких обставинах, то навіщо уточнювати дані?
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20.05.2024 16:08 Відповісти
Ті, хто уточнив дані добровольцями підуть
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20.05.2024 16:53 Відповісти
Тому шо дані пройобані, а так сам даси адресу на яку потім пришлють повістку. Цікаво, якщо вказати Мелітополь- пришлють роспочтою ?
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20.05.2024 21:21 Відповісти
це коли ти на допит в міліцію попав, а вони такі на тебе - ми все про тебе знаємо, колись і підписуй, поки ще в нас хороший настрій.
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20.05.2024 21:37 Відповісти
Якщо я прийду в тцк вночі, чи вважатиметься це явкою?
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20.05.2024 17:50 Відповісти
Так ТЦК працює цілодобово. І цей наказ, вже давно вступив в силу
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20.05.2024 23:01 Відповісти
Хто останній раз користувався поштовою скринкою?
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20.05.2024 19:13 Відповісти
ви не бачите, а вони є!
і це не жарт.
В нашому будинку ними не користуються в першу чергу боржники, там більше всього листів згниває...
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20.05.2024 19:26 Відповісти
Пані та панове. це уже дно, даже на ********** (Росия) нету такого, а еще скоро будет как в РФ, электронная. когда отправили по электронке то будет как автоматически получил.
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20.05.2024 20:40 Відповісти
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20.05.2024 20:57 Відповісти
Мой сын студент. Учится не в Украине. Выехал законно. Но теперь студентов зарубежных вузов не выпускают из страны. В нарушение всего. С наперсточниками будем играть в ту же игру. Власть не выполняет законы и что-то требует от граждан.
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20.05.2024 22:01 Відповісти
Значить всі поштарі підуть звільнятися.Люди ж не дурні,на себе не з хочуть брати негатив.
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20.05.2024 22:16 Відповісти
В переважності, поштарі - то жіночки предпенсійного віку...тцкашніки з поліцією сцуть доставляти повістки, так замість них жіночок підставляють..
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21.05.2024 08:21 Відповісти
Дуже сумніваюся, що поштарі не отримуючи навіть мінімальну зарплату, кинуться активно розносити повістки. Тим паче ТЦК знаючи формальні адреси військовозобов'язаних там вже давно були.
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20.05.2024 23:12 Відповісти
Їм скільки людей не дай, вони усіх "про*ть", бо їм просто все одно. Ніхто нікого не карає з армійського керівництва, чиновників, а самі вони відсиджуються десь в безпеці і "управляють військами" віддалено.
Цікаво стало, у стародавні часи військо вів король, потім полководці і офіцери, а зараз один Микола з лопатою воює, а керували і будуть керувати і мдалі собі навішувати уся тилова владна падаль, від офіцерів і поліцейських до Зеленського і його зброду зароблянтів для внуків.
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21.05.2024 08:19 Відповісти
 
 