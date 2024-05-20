З 18 липня повістки почнуть розсилати поштою, - постанова Кабміну
З 18 липня, тобто через 60 днів після набрання чинності закону про мобілізацію, розпочнуть надсилати повістки поштою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові Кабміну №560.
"Повістка про виклик резервіста або військовозобов’язаного до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу чи відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ може бути надіслана зазначеними органами військового управління (органами) засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням (поштовим відправленням з оголошенням цінності з описом вкладення) з повідомленням про вручення на адресу його місця проживання після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних, у тому числі адреси місця проживання", - йдеться в документі.
У разі неуточнення протягом 60 днів резервістом або військовозобов’язаним своєї адреси місця проживання повістка надсилається на його адресу зареєстрованого/задекларованого місця проживання.
Так, належним підтвердженням оповіщення у разі надсилання повістки поштою є:
- день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;
- день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних;
- день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання.
Раніше речник Міноборони Лазуткін заявив, що кинута в поштову скриньку повістка не вважається врученою.
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Для розуміння, Хортиця це весь східний фронт - від півночі Харківщини до Вугледара.
І це призначення - кадрова катастрофа.
Гіршу кандидатуру, якій плювати на життя солдата, було складно уявити.
Раніше Содоль командував морською піхотою.
Жоден бойовий морпіх про нього не скаже цензурного слова.
В мережі маса прикладів, коли морську піхоту Содоль просто «зточував» - від трагедії із 37 бригадою морської піхоти до відправки на лівий берег морпіхів без будь-якого забезпечення та захисту.
Дуже дивно бачити декларування державою цінності людського життя та призначати на таку високу посаду того, хто ставиться до особового складу у найгірших традиціях Жукова.
Ми почнемо змінюватись на краще та матимемо шанси перемагати, коли відповідальність буде нести і генералітет.
Втратив бездумно людей - тюрма замість посади.
А не підвищення, як зараз.
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Таких військових ухилянтів більше півмільйона, які сидять в тилу та відмовляються йти на фронт, виконувати свої прямі обов'язки, хоча отримують за це зарплату і повністю забезпечені державою.
Відповідно, верховний головнокомандувач, головнокомандувач ЗСУ, міністр МВД, Міноборони, Генштаб також є ухилянтами, бо покривають своїх підлеглих ухилянтів.
А цивільна особа, по визначенню, не може бути ухилянтом.
ТЦК це мародери, які грабують людей та займаються корупцією під час війни.
ТЦК це ухилянти, які відмовляються виконувати свої обов'язки на фронті, по захисту держави, яка їх утримує.
хотілось би роз'яснення.
тобто, після 18 липня, я повинен не їсти не спати, нікуди не виходити, а чекати біля дверей поштаря?
тому що поштар, прийде, а може і не прийде, нікого не буде вдома. ставить штамп і я в розшуку?
прикольно придумали.
я не подумав.
от, все через сраку!
все життя, виживання. без жодної хвилинки, перевести дихання.
Захід уже давно укативает путлера на переговори. Але той морозиться.
Влада України давно вже зрозуміла, що Захід не готовий воювати з РФ. І в такій ситуації хоч завтра готові розпочати переговори.
А путлеру жодних переговорів зараз не потрібно. Прямо зараз він готовий лише до капітуляції України. Інакше він ще рік-півтора продовжуватиме війну, захопить ще кілька тисяч кв.км. української землі і потім на переговорах "поступиться" декілька сотень кв.км. Це його програма мінімум. А максимум - окупувати все лівобережжя України.
і це не жарт.
В нашому будинку ними не користуються в першу чергу боржники, там більше всього листів згниває...
Цікаво стало, у стародавні часи військо вів король, потім полководці і офіцери, а зараз один Микола з лопатою воює, а керували і будуть керувати і мдалі собі навішувати уся тилова владна падаль, від офіцерів і поліцейських до Зеленського і його зброду зароблянтів для внуків.