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Голів ОСББ уповноважать вручати повістки, - постанова Кабміну

повістка

Голів правління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) уповноважать вручати повістки військовозобов’язаним.

Це передбачено Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, який затверджено постановою Кабміну від 16 травня 2024 р. № 560, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Судово-юридичну газету.

Як зазначається, представники, уповноважені вручати повістки, здійснюють оповіщення громадян як самостійно, так і у складі груп оповіщення.

Вручення повісток резервістам та військовозобов’язаним здійснюється цілодобово за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, ТЦК, на пунктах пропуску (блокпостах), пунктах пропуску через державний кордон України.

Також читайте: Роботодавці мають право вручити повістку військовозобов’язаному працівнику, - Міноборони

За адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання резервісти та військовозобов’язані можуть бути оповіщені:

- через дільниці оповіщення шляхом їх виклику до таких дільниць та вручення повісток, отриманих від районних (міських) ТЦК представниками цих дільниць, та вручення повісток за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання;

- представниками районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад;

- представниками ТЦК особисто або засобами зв’язку;

- групами оповіщення, до складу яких можуть включатися представники районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, ТЦК, поліцейські, а також під час оповіщення мешканців багатоквартирних будинків - керівник установи (організації) або фізична особа - підприємець, яка надає послуги з управління багатоквартирними будинками, або голова правління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.

Повістки для оповіщення видаються представнику ТЦК, уповноваженому їх вручати, під підпис в журналі реєстрації повісток. Після завершення заходів оповіщення такий представник звітує про кількість виписаних та вручених повісток.

Повістки для оповіщення представниками структурних підрозділів адміністрацій, виконавчих органів рад, підприємств, установ, організацій доставляються керівнику адміністрації, керівнику виконавчого комітету ради, керівнику підприємства (установи, організації) разом із розпорядженням керівника районного (міського) ТЦК про проведення заходів оповіщення.

Закон про мобілізацію

З 18 травня набули чинності конкретні положення закону про мобілізацію. Тепер всі військовозобов'язані протягом 60 днів повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту, за наявності, та фактичне місце проживання. Це можна зробити трьома способами – через ТЦК, ЦНАП або електронний кабінет.

Детальніше про всі запитання та відповіді щодо нового закону про мобілізацію читайте тут: Набув чинності новий закон про мобілізацію: запитання і відповіді

Автор: 

ОСББ (69) мобілізація (3036) повістка (182)


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Топ коментарі
+24
Що це за напівміри?Треба забовʼязати усіх жінок вручити повістки чоловікам, батькам - дітям і навпаки!
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20.05.2024 12:56
+22
Як ви можете не довіряти нашомупрезиденту, людині, яка ніколи не брехала? чи владі, яка ніколи сама не порушувала закони і нікого не кинула?
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20.05.2024 12:59
+21
Добре, що такі як ви,в абсолютній меншості і вас поки що вистачає тільки на форумне геройство.
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20.05.2024 13:45
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А вони погодяться на це?
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20.05.2024 12:55 Відповісти
В 2014 наша управдомша відмовилась, але тоді і не диктатура бандитів, як зараз,була.
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20.05.2024 12:57 Відповісти
Добре, що такі як ви,в абсолютній меншості і вас поки що вистачає тільки на форумне геройство.
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20.05.2024 13:45 Відповісти
Количество таких как вы на диване не играет для исхода войны никакой роли.

У меня служат три родственника с февраля 22 года, два на передке. И что-то я не слышал от них ни единого слова, подобного вашему совдеповскому социодарвинизму.
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20.05.2024 14:24 Відповісти
Читайте внимательно:
1. Ваши оскорбления с дивана Украине победить не помогут.
2. Украина = Народ Украины.
3. Неуважение к Народу Украины = неуважение к Украине.
4. Я живу в Германии. У меня пока паспорт Украины.
5. Мой родственники периодически бывают в отпусках.
6. Им все равно кто и куда бежит. Они выбрали остаться, и это их осознанный выбор.
7. Относительно "кацапьонка"...
Б#дло как вы не имеет гражданства.
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20.05.2024 15:07 Відповісти
Ви зрозуміли ваше місце?
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20.05.2024 16:50 Відповісти
Україна і так окупована,а ЗСУ - раби 8271,і стріляти мають право тіки туди - куди вкажуть рабовласники.і земля під час війни продається чурбанам,і війну війною не називають,і військовий стан тіки для рабів,і брешуть что хуже не будєт.будєт.
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20.05.2024 15:30 Відповісти
За минималку в 7000 грн (да ещё и на полставки) и не на такое согласишься.
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20.05.2024 13:03 Відповісти
Не знаю звідки ви взяли про мінімалку півставки. Хіба що в якомусь пгт в будинку на 20 квартир. У місті в звичайних 9-типоверхівках суми набагато більші.
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21.05.2024 11:53 Відповісти
Знаю где было 6500, сейчас вроде 7000. И это на 150 квартир примерно.
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21.05.2024 13:19 Відповісти
1. Вони й були з самого початку вповноваженими особами. То писакам з Цензора нєхєром зайнятися, ніж в сотий раз переписувати, що масло масляне. І так на всіх новинних ресурсах зараз. Бо новин особливо немає, інтерес відвідувачів спадає, а єдина тема, яка ще хоч якось тримає суспільство в тонусі - це мобілізація.

2. ОСББ-шники та місцеві органи самоврядування прекрасно розуміють, що їм поряд із цими людьми жити. Тому й не лютують особливо. Бо сьогодні ти за ті 30 срібників людину здав, а завтра після похоронки на чоловіка або сина тобі хату спалять. Після такого людям нічого втрачати. Їх намагалися нагнути ще з 2022 року, але максимум на що їх вистачило - то роздавати повістки переселенцям. Знову ж таки за вищезгаданою причиною.
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20.05.2024 13:38 Відповісти
)))) Ой, баюс, баюс. В цю гру можна грати вдвох, авжеж? Не факт, що хтось вдовольниться пожежею. Вбивства в стані афекту ще ніхто не скасовував. Після таких новин ще й не таке вчиниш. В нас похоронку на сусіда як приносили, то ТЦК-шники навіть до вдови не зайшли - через сусідку передавали. Та каже - то йдіть, вона вдома зараз. Та де там.
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20.05.2024 14:43 Відповісти
Похорон зазвичай за кілька днів відбувається. Поки тіло привезуть, поки організують похорон. Афект - в курсі що таке? Може в вас ще все попереду. Хто зна. В вас є всі шанси відчути таке на собі. Тоді розкажете як воно. А поки що зручно з крісла «прострілювати коліна», авжеж? Є приказка стара: «тягав вовк - потягли й вовка». В будь-якому випадку місцеве самоврядування та голови ОСББ мали на вручення повісток повноваження з самого початку. Ентузіазму особливого за два роки не помітив.
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20.05.2024 15:09 Відповісти
Один вопрос : Кто вручит повестку квартальному лысому и абристовичу?
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20.05.2024 15:25 Відповісти
Спочатку Ваві треба вручити..якщо слідувати логіці з управдомами, то Боневтіку повістку повинен вручати керівник ДУСі, бо воно мешкає на державній дачі..
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20.05.2024 23:23 Відповісти
Я вже військомату доповідав що в мене в Уставі ОСББ,немає таких обов*язків і до них на роботу не влаштовувався,ще й працюю на громадських засадах.
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20.05.2024 16:00 Відповісти
Закон вище уставу організації на території України
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20.05.2024 17:16 Відповісти
Згідно закону, ОСББ не зобов'язані це робити.
Згідно Конституції, яка є Найвищим Законом, мав був введений правовий режим стану війни. Згідно Закону "ТЦК" взагалі не існує (як не існує, також, Кабміну, Міноборони і багато чого іншого). Потрудіться почитати закони, для початку, і ту ж таки Конституцію. А не так, що будь-яку "пісульку" Кабміна, ви, боти, видаєте за "закон".
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20.05.2024 18:32 Відповісти
Закону не має,а постанова Кабміну то пусте.
P.S.По постанові Кабміну(Гройсман) мені стаж як ФОПу 1\1(до2018),а по закону за рік стажу нараховують до півтора місяця,а тим ФОПам хто йде з 18го вже 1\1 чиста дискримінація по віку.
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20.05.2024 20:18 Відповісти
Що це за напівміри?Треба забовʼязати усіх жінок вручити повістки чоловікам, батькам - дітям і навпаки!
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20.05.2024 12:56 Відповісти
Головне, не турбувати сонцесяйного. І в жодному разі не говортити, що за Конституцією за мобілізацію відповідає президент. Дивіться відосіки і слухайте щоденні заявосіки, ну і марафон не пропускайте. Там вся правда.
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20.05.2024 14:18 Відповісти
За коханок забули, ото буде "номер" )
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20.05.2024 23:03 Відповісти
Я не знаю, что там в голове у ЗЕ: может быть он и не саботировал мобилизацию, а реально хочет ее провести, но от бумеранга своего личного ухилянства в 14г ему не уйти. Как может такой человек вести за собой народ в окопы и на вероятную смерть?
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20.05.2024 12:56 Відповісти
Як ви можете не довіряти нашомупрезиденту, людині, яка ніколи не брехала? чи владі, яка ніколи сама не порушувала закони і нікого не кинула?
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20.05.2024 12:59 Відповісти
На черзі наш дворовий пес Сірко...
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20.05.2024 13:00 Відповісти
Ухилянт, ти чого ще не на фронті?
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20.05.2024 13:03 Відповісти
Ось тобі хитрий гвинт у вигляді ОСББ на твою хитру сраку, ухилянт.
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20.05.2024 13:08 Відповісти
Зуби зараз дорого вставляти , навіть керівникам ОСББ та квартальним.
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20.05.2024 13:23 Відповісти
Так ухилянтові, який не виходить з квартири, ніяке ОСББ нічого і не зробить.
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20.05.2024 14:22 Відповісти
Це ти тільки 11.05.2024 р. тут зареєструвалось, а вже таке гіперактивненьке!
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20.05.2024 15:41 Відповісти
Це той самий Михаил Дужик. В одній з тем не повязаних з могилізацією відповідь Михаил Дужик була написана в жіночому роді в минулому часі. Тому немає сумнівів що це якась тупа куріца, яка забула слідкувати за своїм базаром
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20.05.2024 16:01 Відповісти
Можна було б простіше написати!
Де впіймають, там повістку й випишуть!
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20.05.2024 13:02 Відповісти
Півмільйона діючих військових ухилянтів сидять в тилу, отримують добру зарплату і на фронт ні ногою за два роки війни.
Їх беріть а не стариків, роботяг та хворих, яких виловлюють на вулиці як собак.
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20.05.2024 13:02 Відповісти
Треба ще видать автомат і дозвіл стріляти без попередження. Щось недопрацьовують.
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20.05.2024 13:02 Відповісти
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20.05.2024 13:07 Відповісти
Це не ти, Олька? Очкаста? Що ти тут робиш? Город заростає, собака виє, а вона сидить в неті херню всяку пише.
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20.05.2024 16:17 Відповісти
Помню. Тільки то була ти,коли ти ще молодою була. А зараз вже стара корова. Займись городом.
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20.05.2024 16:27 Відповісти
Може хватить? Ефір портиш сидиш. Подивись на кота - він скоро вгорить.
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20.05.2024 16:59 Відповісти
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20.05.2024 13:15 Відповісти
Постанова кабміну не закон, срати на неї.
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20.05.2024 13:19 Відповісти
От дебіли,кожен день якусь муйню придумують,а не простіше всіх одразу на фронт(да хоч із сапкою),а хто не хочет,тих в тюрьму.
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20.05.2024 13:23 Відповісти
ТАСС тоже был уполномочен заявить)
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20.05.2024 13:47 Відповісти
Березовый сок
Голів правління об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) уповноважать вручати повістки військовозобов'язаним.
Це передбачено Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, який затверджено постановою Кабміну від 16 травня 2024 р. № 560. Як зазначається, представники, уповноважені вручати повістки, здійснюють оповіщення громадян як самостійно, так і у складі груп оповіщення.

Мене цікавить лише те, чи будуть накладатися штрафи на Голів ОСББ, якщо громадянин отримавши повістку не піде до ТЦК, по аналогії з штрафами керівникам підприємств, чиї робітники не прийдуть до ТЦК після отримання повістки. Бо тоді у нас буде велика проблема знайти тих, хто погодиться бути Головою ОСББ та сплачувати ці штрафи. До речі, бізнес знайшов рішення - звільняють працівників-чоловіків. Немає їх - немає штрафів.
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20.05.2024 14:04 Відповісти
На відміну від керівників підприємств, які мають або знати де їх співробітник знаходиться у робочий час (і, відповідно, вручити йому повістку), або звільнити його за прогули, голови ОСББ спокійно можуть сказати "не застали вдома" і ніяк їх за це не покараєш - бо вони в принципі жодним чином не зобов'язані і не мають як повноважень, так і можливості контролювати місцезнаходження жильців. Звичайно, можуть і з цього приводу щось прийняти - але вкрай сумнівно, адже тоді дійсно просто не буде бажаючих становитись головами ОСББ.
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20.05.2024 14:31 Відповісти
ти б спочатку вивчило закони, а тоді писало: керівників підприємств штрафують за відсутність належного обліку військовозабов'язаних, а не за відмову працівникив з'являтися за повісткою
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20.05.2024 14:35 Відповісти
Почитай, клоун, а тоді пиши
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20.05.2024 19:25 Відповісти
Я вже їм відповідав що в мене в Уставі ОСББ таких обов*язків не прописано і працюю на громадських засадах і до них на роботу не влаштовувався.
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20.05.2024 16:08 Відповісти
О, то вже будуть битими і голови ОСББ
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20.05.2024 14:07 Відповісти
Совкодрочери мають бути взахваті: закриті кордони, обмеження приватної власності, безстрокова війскова служба, однопартійна система без виборів.
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20.05.2024 15:20 Відповісти
Як ще Черномирдін казав: щоб б ми не строїли, по ітогу виходить КПСС.
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21.05.2024 07:25 Відповісти
А правда в том, что загнать в армию того, кто сейчас не в ней, возможно только насильно.
Вапросы?
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20.05.2024 15:32 Відповісти
Вопрос, накуа?
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20.05.2024 23:12 Відповісти
воевать. Ещё вапросы?
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21.05.2024 10:15 Відповісти
Вопрос, как фамилия твоей училки?
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21.05.2024 22:33 Відповісти
Червинская, ещё вапросы?
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22.05.2024 09:07 Відповісти
Навіть цікаво, ось як вони це собі уявляють? Тут ТЦКашників скоро бити будуть ))))
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20.05.2024 23:10 Відповісти
А хреном по всей морде ?
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20.05.2024 23:59 Відповісти
Гражданє, спокойно. Виривати золоті коронки поки що не будуть
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21.05.2024 07:24 Відповісти
Но это не точно )
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21.05.2024 22:34 Відповісти
 
 