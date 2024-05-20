Голів ОСББ уповноважать вручати повістки, - постанова Кабміну
Голів правління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) уповноважать вручати повістки військовозобов’язаним.
Це передбачено Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, який затверджено постановою Кабміну від 16 травня 2024 р. № 560, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Судово-юридичну газету.
Як зазначається, представники, уповноважені вручати повістки, здійснюють оповіщення громадян як самостійно, так і у складі груп оповіщення.
Вручення повісток резервістам та військовозобов’язаним здійснюється цілодобово за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, ТЦК, на пунктах пропуску (блокпостах), пунктах пропуску через державний кордон України.
За адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання резервісти та військовозобов’язані можуть бути оповіщені:
- через дільниці оповіщення шляхом їх виклику до таких дільниць та вручення повісток, отриманих від районних (міських) ТЦК представниками цих дільниць, та вручення повісток за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання;
- представниками районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад;
- представниками ТЦК особисто або засобами зв’язку;
- групами оповіщення, до складу яких можуть включатися представники районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, ТЦК, поліцейські, а також під час оповіщення мешканців багатоквартирних будинків - керівник установи (організації) або фізична особа - підприємець, яка надає послуги з управління багатоквартирними будинками, або голова правління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.
Повістки для оповіщення видаються представнику ТЦК, уповноваженому їх вручати, під підпис в журналі реєстрації повісток. Після завершення заходів оповіщення такий представник звітує про кількість виписаних та вручених повісток.
Повістки для оповіщення представниками структурних підрозділів адміністрацій, виконавчих органів рад, підприємств, установ, організацій доставляються керівнику адміністрації, керівнику виконавчого комітету ради, керівнику підприємства (установи, організації) разом із розпорядженням керівника районного (міського) ТЦК про проведення заходів оповіщення.
Закон про мобілізацію
З 18 травня набули чинності конкретні положення закону про мобілізацію. Тепер всі військовозобов'язані протягом 60 днів повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту, за наявності, та фактичне місце проживання. Це можна зробити трьома способами – через ТЦК, ЦНАП або електронний кабінет.
Детальніше про всі запитання та відповіді щодо нового закону про мобілізацію читайте тут: Набув чинності новий закон про мобілізацію: запитання і відповіді
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У меня служат три родственника с февраля 22 года, два на передке. И что-то я не слышал от них ни единого слова, подобного вашему совдеповскому социодарвинизму.
1. Ваши оскорбления с дивана Украине победить не помогут.
2. Украина = Народ Украины.
3. Неуважение к Народу Украины = неуважение к Украине.
4. Я живу в Германии. У меня пока паспорт Украины.
5. Мой родственники периодически бывают в отпусках.
6. Им все равно кто и куда бежит. Они выбрали остаться, и это их осознанный выбор.
7. Относительно "кацапьонка"...
Б#дло как вы не имеет гражданства.
2. ОСББ-шники та місцеві органи самоврядування прекрасно розуміють, що їм поряд із цими людьми жити. Тому й не лютують особливо. Бо сьогодні ти за ті 30 срібників людину здав, а завтра після похоронки на чоловіка або сина тобі хату спалять. Після такого людям нічого втрачати. Їх намагалися нагнути ще з 2022 року, але максимум на що їх вистачило - то роздавати повістки переселенцям. Знову ж таки за вищезгаданою причиною.
Згідно Конституції, яка є Найвищим Законом, мав був введений правовий режим стану війни. Згідно Закону "ТЦК" взагалі не існує (як не існує, також, Кабміну, Міноборони і багато чого іншого). Потрудіться почитати закони, для початку, і ту ж таки Конституцію. А не так, що будь-яку "пісульку" Кабміна, ви, боти, видаєте за "закон".
P.S.По постанові Кабміну(Гройсман) мені стаж як ФОПу 1\1(до2018),а по закону за рік стажу нараховують до півтора місяця,а тим ФОПам хто йде з 18го вже 1\1 чиста дискримінація по віку.
Де впіймають, там повістку й випишуть!
Їх беріть а не стариків, роботяг та хворих, яких виловлюють на вулиці як собак.
Голів правління об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) уповноважать вручати повістки військовозобов'язаним.
Це передбачено Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, який затверджено постановою Кабміну від 16 травня 2024 р. № 560. Як зазначається, представники, уповноважені вручати повістки, здійснюють оповіщення громадян як самостійно, так і у складі груп оповіщення.
Мене цікавить лише те, чи будуть накладатися штрафи на Голів ОСББ, якщо громадянин отримавши повістку не піде до ТЦК, по аналогії з штрафами керівникам підприємств, чиї робітники не прийдуть до ТЦК після отримання повістки. Бо тоді у нас буде велика проблема знайти тих, хто погодиться бути Головою ОСББ та сплачувати ці штрафи. До речі, бізнес знайшов рішення - звільняють працівників-чоловіків. Немає їх - немає штрафів.
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