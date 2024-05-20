Глав ОСМД уполномочат вручать повестки, - постановление Кабмина

Председателей правления объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) уполномочат вручать повестки военнообязанным.

Это предусмотрено Порядком проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, утвержденным постановлением Кабмина от 16 мая 2024 г. № 560, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Как отмечается, представители, уполномоченные вручать повестки, осуществляют оповещение граждан как самостоятельно, так и в составе групп оповещения.

Вручение повесток резервистам и военнообязанным осуществляется круглосуточно по адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства, работы, учебы, в общественных местах, общественных зданиях и сооружениях, местах массового скопления людей, ТЦК, на пунктах пропуска (блокпостах), пунктах пропуска через государственную границу Украины.

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По адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства резервисты и военнообязанные могут быть оповещены:

- через участки оповещения путем их вызова на такие участки и вручения повесток, полученных от районных (городских) ТЦК представителями этих участков, и вручения повесток по адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства;

- представителями районных, городских госадминистраций (военных администраций), исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов;

- представителями ТЦК лично или через средства связи;

- группами оповещения, в состав которых могут включаться представители районных, городских госадминистраций (военных администраций), исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов, ТЦК, полицейские, а также при оповещении жителей многоквартирных домов - руководитель учреждения (организации) или физическое лицо-предприниматель, предоставляющее услуги по управлению многоквартирными домами, или председатель правления объединения совладельцев многоквартирного дома.

Повестки для оповещения выдаются представителю ТЦК, уполномоченному их вручать, под подпись в журнале регистрации повесток. После завершения мероприятий оповещения такой представитель отчитывается о количестве выписанных и врученных повесток.

Повестки для оповещения представителями структурных подразделений администраций, исполнительных органов советов, предприятий, учреждений, организаций доставляются руководителю администрации, руководителю исполнительного комитета совета, руководителю предприятия (учреждения, организации) вместе с распоряжением руководителя районного (городского) ТЦК о проведении мероприятий оповещения.

Закон о мобилизации

С 18 мая вступили в силу конкретные положения закона о мобилизации. Теперь все военнообязанные в течение 60 дней должны обновить свои данные - телефон, электронную почту, при наличии, и фактическое место жительства. Это можно сделать тремя способами - через ТЦК, ЦПАУ или электронный кабинет.

Подробнее обо всех вопросах и ответах относительно нового закона о мобилизации читайте здесь: Вступил в силу новый закон о мобилизации: вопросы и ответы