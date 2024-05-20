РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8448 посетителей онлайн
Новости
18 710 84

Глав ОСМД уполномочат вручать повестки, - постановление Кабмина

повістка

Председателей правления объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) уполномочат вручать повестки военнообязанным.

Это предусмотрено Порядком проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, утвержденным постановлением Кабмина от 16 мая 2024 г. № 560, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Как отмечается, представители, уполномоченные вручать повестки, осуществляют оповещение граждан как самостоятельно, так и в составе групп оповещения.

Вручение повесток резервистам и военнообязанным осуществляется круглосуточно по адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства, работы, учебы, в общественных местах, общественных зданиях и сооружениях, местах массового скопления людей, ТЦК, на пунктах пропуска (блокпостах), пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Также читайте: Работодатели имеют право вручить повестку военнообязанному работнику, - Минобороны

По адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства резервисты и военнообязанные могут быть оповещены:

- через участки оповещения путем их вызова на такие участки и вручения повесток, полученных от районных (городских) ТЦК представителями этих участков, и вручения повесток по адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства;

- представителями районных, городских госадминистраций (военных администраций), исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов;

- представителями ТЦК лично или через средства связи;

- группами оповещения, в состав которых могут включаться представители районных, городских госадминистраций (военных администраций), исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов, ТЦК, полицейские, а также при оповещении жителей многоквартирных домов - руководитель учреждения (организации) или физическое лицо-предприниматель, предоставляющее услуги по управлению многоквартирными домами, или председатель правления объединения совладельцев многоквартирного дома.

Повестки для оповещения выдаются представителю ТЦК, уполномоченному их вручать, под подпись в журнале регистрации повесток. После завершения мероприятий оповещения такой представитель отчитывается о количестве выписанных и врученных повесток.

Повестки для оповещения представителями структурных подразделений администраций, исполнительных органов советов, предприятий, учреждений, организаций доставляются руководителю администрации, руководителю исполнительного комитета совета, руководителю предприятия (учреждения, организации) вместе с распоряжением руководителя районного (городского) ТЦК о проведении мероприятий оповещения.

Закон о мобилизации

С 18 мая вступили в силу конкретные положения закона о мобилизации. Теперь все военнообязанные в течение 60 дней должны обновить свои данные - телефон, электронную почту, при наличии, и фактическое место жительства. Это можно сделать тремя способами - через ТЦК, ЦПАУ или электронный кабинет.

Подробнее обо всех вопросах и ответах относительно нового закона о мобилизации читайте здесь: Вступил в силу новый закон о мобилизации: вопросы и ответы

Автор: 

ОСМД (43) мобилизация (2747) повестка (153)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+24
Що це за напівміри?Треба забовʼязати усіх жінок вручити повістки чоловікам, батькам - дітям і навпаки!
показать весь комментарий
20.05.2024 12:56
+22
Як ви можете не довіряти нашомупрезиденту, людині, яка ніколи не брехала? чи владі, яка ніколи сама не порушувала закони і нікого не кинула?
показать весь комментарий
20.05.2024 12:59
+21
Добре, що такі як ви,в абсолютній меншості і вас поки що вистачає тільки на форумне геройство.
показать весь комментарий
20.05.2024 13:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А вони погодяться на це?
показать весь комментарий
20.05.2024 12:55 Ответить
В 2014 наша управдомша відмовилась, але тоді і не диктатура бандитів, як зараз,була.
показать весь комментарий
20.05.2024 12:57 Ответить
Добре, що такі як ви,в абсолютній меншості і вас поки що вистачає тільки на форумне геройство.
показать весь комментарий
20.05.2024 13:45 Ответить
Количество таких как вы на диване не играет для исхода войны никакой роли.

У меня служат три родственника с февраля 22 года, два на передке. И что-то я не слышал от них ни единого слова, подобного вашему совдеповскому социодарвинизму.
показать весь комментарий
20.05.2024 14:24 Ответить
Читайте внимательно:
1. Ваши оскорбления с дивана Украине победить не помогут.
2. Украина = Народ Украины.
3. Неуважение к Народу Украины = неуважение к Украине.
4. Я живу в Германии. У меня пока паспорт Украины.
5. Мой родственники периодически бывают в отпусках.
6. Им все равно кто и куда бежит. Они выбрали остаться, и это их осознанный выбор.
7. Относительно "кацапьонка"...
Б#дло как вы не имеет гражданства.
показать весь комментарий
20.05.2024 15:07 Ответить
Ви зрозуміли ваше місце?
показать весь комментарий
20.05.2024 16:50 Ответить
Україна і так окупована,а ЗСУ - раби 8271,і стріляти мають право тіки туди - куди вкажуть рабовласники.і земля під час війни продається чурбанам,і війну війною не називають,і військовий стан тіки для рабів,і брешуть что хуже не будєт.будєт.
показать весь комментарий
20.05.2024 15:30 Ответить
За минималку в 7000 грн (да ещё и на полставки) и не на такое согласишься.
показать весь комментарий
20.05.2024 13:03 Ответить
Не знаю звідки ви взяли про мінімалку півставки. Хіба що в якомусь пгт в будинку на 20 квартир. У місті в звичайних 9-типоверхівках суми набагато більші.
показать весь комментарий
21.05.2024 11:53 Ответить
Знаю где было 6500, сейчас вроде 7000. И это на 150 квартир примерно.
показать весь комментарий
21.05.2024 13:19 Ответить
1. Вони й були з самого початку вповноваженими особами. То писакам з Цензора нєхєром зайнятися, ніж в сотий раз переписувати, що масло масляне. І так на всіх новинних ресурсах зараз. Бо новин особливо немає, інтерес відвідувачів спадає, а єдина тема, яка ще хоч якось тримає суспільство в тонусі - це мобілізація.

2. ОСББ-шники та місцеві органи самоврядування прекрасно розуміють, що їм поряд із цими людьми жити. Тому й не лютують особливо. Бо сьогодні ти за ті 30 срібників людину здав, а завтра після похоронки на чоловіка або сина тобі хату спалять. Після такого людям нічого втрачати. Їх намагалися нагнути ще з 2022 року, але максимум на що їх вистачило - то роздавати повістки переселенцям. Знову ж таки за вищезгаданою причиною.
показать весь комментарий
20.05.2024 13:38 Ответить
)))) Ой, баюс, баюс. В цю гру можна грати вдвох, авжеж? Не факт, що хтось вдовольниться пожежею. Вбивства в стані афекту ще ніхто не скасовував. Після таких новин ще й не таке вчиниш. В нас похоронку на сусіда як приносили, то ТЦК-шники навіть до вдови не зайшли - через сусідку передавали. Та каже - то йдіть, вона вдома зараз. Та де там.
показать весь комментарий
20.05.2024 14:43 Ответить
Похорон зазвичай за кілька днів відбувається. Поки тіло привезуть, поки організують похорон. Афект - в курсі що таке? Може в вас ще все попереду. Хто зна. В вас є всі шанси відчути таке на собі. Тоді розкажете як воно. А поки що зручно з крісла «прострілювати коліна», авжеж? Є приказка стара: «тягав вовк - потягли й вовка». В будь-якому випадку місцеве самоврядування та голови ОСББ мали на вручення повісток повноваження з самого початку. Ентузіазму особливого за два роки не помітив.
показать весь комментарий
20.05.2024 15:09 Ответить
Один вопрос : Кто вручит повестку квартальному лысому и абристовичу?
показать весь комментарий
20.05.2024 15:25 Ответить
Спочатку Ваві треба вручити..якщо слідувати логіці з управдомами, то Боневтіку повістку повинен вручати керівник ДУСі, бо воно мешкає на державній дачі..
показать весь комментарий
20.05.2024 23:23 Ответить
Я вже військомату доповідав що в мене в Уставі ОСББ,немає таких обов*язків і до них на роботу не влаштовувався,ще й працюю на громадських засадах.
показать весь комментарий
20.05.2024 16:00 Ответить
Закон вище уставу організації на території України
показать весь комментарий
20.05.2024 17:16 Ответить
Згідно закону, ОСББ не зобов'язані це робити.
Згідно Конституції, яка є Найвищим Законом, мав був введений правовий режим стану війни. Згідно Закону "ТЦК" взагалі не існує (як не існує, також, Кабміну, Міноборони і багато чого іншого). Потрудіться почитати закони, для початку, і ту ж таки Конституцію. А не так, що будь-яку "пісульку" Кабміна, ви, боти, видаєте за "закон".
показать весь комментарий
20.05.2024 18:32 Ответить
Закону не має,а постанова Кабміну то пусте.
P.S.По постанові Кабміну(Гройсман) мені стаж як ФОПу 1\1(до2018),а по закону за рік стажу нараховують до півтора місяця,а тим ФОПам хто йде з 18го вже 1\1 чиста дискримінація по віку.
показать весь комментарий
20.05.2024 20:18 Ответить
Що це за напівміри?Треба забовʼязати усіх жінок вручити повістки чоловікам, батькам - дітям і навпаки!
показать весь комментарий
20.05.2024 12:56 Ответить
Головне, не турбувати сонцесяйного. І в жодному разі не говортити, що за Конституцією за мобілізацію відповідає президент. Дивіться відосіки і слухайте щоденні заявосіки, ну і марафон не пропускайте. Там вся правда.
показать весь комментарий
20.05.2024 14:18 Ответить
За коханок забули, ото буде "номер" )
показать весь комментарий
20.05.2024 23:03 Ответить
Я не знаю, что там в голове у ЗЕ: может быть он и не саботировал мобилизацию, а реально хочет ее провести, но от бумеранга своего личного ухилянства в 14г ему не уйти. Как может такой человек вести за собой народ в окопы и на вероятную смерть?
показать весь комментарий
20.05.2024 12:56 Ответить
Як ви можете не довіряти нашомупрезиденту, людині, яка ніколи не брехала? чи владі, яка ніколи сама не порушувала закони і нікого не кинула?
показать весь комментарий
20.05.2024 12:59 Ответить
На черзі наш дворовий пес Сірко...
показать весь комментарий
20.05.2024 13:00 Ответить
Ухилянт, ти чого ще не на фронті?
показать весь комментарий
20.05.2024 13:03 Ответить
Ось тобі хитрий гвинт у вигляді ОСББ на твою хитру сраку, ухилянт.
показать весь комментарий
20.05.2024 13:08 Ответить
Зуби зараз дорого вставляти , навіть керівникам ОСББ та квартальним.
показать весь комментарий
20.05.2024 13:23 Ответить
Так ухилянтові, який не виходить з квартири, ніяке ОСББ нічого і не зробить.
показать весь комментарий
20.05.2024 14:22 Ответить
Це ти тільки 11.05.2024 р. тут зареєструвалось, а вже таке гіперактивненьке!
показать весь комментарий
20.05.2024 15:41 Ответить
Це той самий Михаил Дужик. В одній з тем не повязаних з могилізацією відповідь Михаил Дужик була написана в жіночому роді в минулому часі. Тому немає сумнівів що це якась тупа куріца, яка забула слідкувати за своїм базаром
показать весь комментарий
20.05.2024 16:01 Ответить
Можна було б простіше написати!
Де впіймають, там повістку й випишуть!
показать весь комментарий
20.05.2024 13:02 Ответить
Півмільйона діючих військових ухилянтів сидять в тилу, отримують добру зарплату і на фронт ні ногою за два роки війни.
Їх беріть а не стариків, роботяг та хворих, яких виловлюють на вулиці як собак.
показать весь комментарий
20.05.2024 13:02 Ответить
Треба ще видать автомат і дозвіл стріляти без попередження. Щось недопрацьовують.
показать весь комментарий
20.05.2024 13:02 Ответить
показать весь комментарий
20.05.2024 13:07 Ответить
Це не ти, Олька? Очкаста? Що ти тут робиш? Город заростає, собака виє, а вона сидить в неті херню всяку пише.
показать весь комментарий
20.05.2024 16:17 Ответить
Помню. Тільки то була ти,коли ти ще молодою була. А зараз вже стара корова. Займись городом.
показать весь комментарий
20.05.2024 16:27 Ответить
Може хватить? Ефір портиш сидиш. Подивись на кота - він скоро вгорить.
показать весь комментарий
20.05.2024 16:59 Ответить
показать весь комментарий
20.05.2024 13:15 Ответить
Постанова кабміну не закон, срати на неї.
показать весь комментарий
20.05.2024 13:19 Ответить
От дебіли,кожен день якусь муйню придумують,а не простіше всіх одразу на фронт(да хоч із сапкою),а хто не хочет,тих в тюрьму.
показать весь комментарий
20.05.2024 13:23 Ответить
ТАСС тоже был уполномочен заявить)
показать весь комментарий
20.05.2024 13:47 Ответить
Березовый сок
Голів правління об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) уповноважать вручати повістки військовозобов'язаним.
Це передбачено Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, який затверджено постановою Кабміну від 16 травня 2024 р. № 560. Як зазначається, представники, уповноважені вручати повістки, здійснюють оповіщення громадян як самостійно, так і у складі груп оповіщення.

Мене цікавить лише те, чи будуть накладатися штрафи на Голів ОСББ, якщо громадянин отримавши повістку не піде до ТЦК, по аналогії з штрафами керівникам підприємств, чиї робітники не прийдуть до ТЦК після отримання повістки. Бо тоді у нас буде велика проблема знайти тих, хто погодиться бути Головою ОСББ та сплачувати ці штрафи. До речі, бізнес знайшов рішення - звільняють працівників-чоловіків. Немає їх - немає штрафів.
показать весь комментарий
20.05.2024 14:04 Ответить
На відміну від керівників підприємств, які мають або знати де їх співробітник знаходиться у робочий час (і, відповідно, вручити йому повістку), або звільнити його за прогули, голови ОСББ спокійно можуть сказати "не застали вдома" і ніяк їх за це не покараєш - бо вони в принципі жодним чином не зобов'язані і не мають як повноважень, так і можливості контролювати місцезнаходження жильців. Звичайно, можуть і з цього приводу щось прийняти - але вкрай сумнівно, адже тоді дійсно просто не буде бажаючих становитись головами ОСББ.
показать весь комментарий
20.05.2024 14:31 Ответить
ти б спочатку вивчило закони, а тоді писало: керівників підприємств штрафують за відсутність належного обліку військовозабов'язаних, а не за відмову працівникив з'являтися за повісткою
показать весь комментарий
20.05.2024 14:35 Ответить
Почитай, клоун, а тоді пиши
показать весь комментарий
20.05.2024 19:25 Ответить
Я вже їм відповідав що в мене в Уставі ОСББ таких обов*язків не прописано і працюю на громадських засадах і до них на роботу не влаштовувався.
показать весь комментарий
20.05.2024 16:08 Ответить
О, то вже будуть битими і голови ОСББ
показать весь комментарий
20.05.2024 14:07 Ответить
Совкодрочери мають бути взахваті: закриті кордони, обмеження приватної власності, безстрокова війскова служба, однопартійна система без виборів.
показать весь комментарий
20.05.2024 15:20 Ответить
Як ще Черномирдін казав: щоб б ми не строїли, по ітогу виходить КПСС.
показать весь комментарий
21.05.2024 07:25 Ответить
А правда в том, что загнать в армию того, кто сейчас не в ней, возможно только насильно.
Вапросы?
показать весь комментарий
20.05.2024 15:32 Ответить
Вопрос, накуа?
показать весь комментарий
20.05.2024 23:12 Ответить
воевать. Ещё вапросы?
показать весь комментарий
21.05.2024 10:15 Ответить
Вопрос, как фамилия твоей училки?
показать весь комментарий
21.05.2024 22:33 Ответить
Червинская, ещё вапросы?
показать весь комментарий
22.05.2024 09:07 Ответить
Навіть цікаво, ось як вони це собі уявляють? Тут ТЦКашників скоро бити будуть ))))
показать весь комментарий
20.05.2024 23:10 Ответить
А хреном по всей морде ?
показать весь комментарий
20.05.2024 23:59 Ответить
Гражданє, спокойно. Виривати золоті коронки поки що не будуть
показать весь комментарий
21.05.2024 07:24 Ответить
Но это не точно )
показать весь комментарий
21.05.2024 22:34 Ответить
 
 