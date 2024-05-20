Глав ОСМД уполномочат вручать повестки, - постановление Кабмина
Председателей правления объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) уполномочат вручать повестки военнообязанным.
Это предусмотрено Порядком проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, утвержденным постановлением Кабмина от 16 мая 2024 г. № 560, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Судебно-юридическую газету.
Как отмечается, представители, уполномоченные вручать повестки, осуществляют оповещение граждан как самостоятельно, так и в составе групп оповещения.
Вручение повесток резервистам и военнообязанным осуществляется круглосуточно по адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства, работы, учебы, в общественных местах, общественных зданиях и сооружениях, местах массового скопления людей, ТЦК, на пунктах пропуска (блокпостах), пунктах пропуска через государственную границу Украины.
По адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства резервисты и военнообязанные могут быть оповещены:
- через участки оповещения путем их вызова на такие участки и вручения повесток, полученных от районных (городских) ТЦК представителями этих участков, и вручения повесток по адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства;
- представителями районных, городских госадминистраций (военных администраций), исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов;
- представителями ТЦК лично или через средства связи;
- группами оповещения, в состав которых могут включаться представители районных, городских госадминистраций (военных администраций), исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов, ТЦК, полицейские, а также при оповещении жителей многоквартирных домов - руководитель учреждения (организации) или физическое лицо-предприниматель, предоставляющее услуги по управлению многоквартирными домами, или председатель правления объединения совладельцев многоквартирного дома.
Повестки для оповещения выдаются представителю ТЦК, уполномоченному их вручать, под подпись в журнале регистрации повесток. После завершения мероприятий оповещения такой представитель отчитывается о количестве выписанных и врученных повесток.
Повестки для оповещения представителями структурных подразделений администраций, исполнительных органов советов, предприятий, учреждений, организаций доставляются руководителю администрации, руководителю исполнительного комитета совета, руководителю предприятия (учреждения, организации) вместе с распоряжением руководителя районного (городского) ТЦК о проведении мероприятий оповещения.
Закон о мобилизации
С 18 мая вступили в силу конкретные положения закона о мобилизации. Теперь все военнообязанные в течение 60 дней должны обновить свои данные - телефон, электронную почту, при наличии, и фактическое место жительства. Это можно сделать тремя способами - через ТЦК, ЦПАУ или электронный кабинет.
Подробнее обо всех вопросах и ответах относительно нового закона о мобилизации читайте здесь: Вступил в силу новый закон о мобилизации: вопросы и ответы
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У меня служат три родственника с февраля 22 года, два на передке. И что-то я не слышал от них ни единого слова, подобного вашему совдеповскому социодарвинизму.
1. Ваши оскорбления с дивана Украине победить не помогут.
2. Украина = Народ Украины.
3. Неуважение к Народу Украины = неуважение к Украине.
4. Я живу в Германии. У меня пока паспорт Украины.
5. Мой родственники периодически бывают в отпусках.
6. Им все равно кто и куда бежит. Они выбрали остаться, и это их осознанный выбор.
7. Относительно "кацапьонка"...
Б#дло как вы не имеет гражданства.
2. ОСББ-шники та місцеві органи самоврядування прекрасно розуміють, що їм поряд із цими людьми жити. Тому й не лютують особливо. Бо сьогодні ти за ті 30 срібників людину здав, а завтра після похоронки на чоловіка або сина тобі хату спалять. Після такого людям нічого втрачати. Їх намагалися нагнути ще з 2022 року, але максимум на що їх вистачило - то роздавати повістки переселенцям. Знову ж таки за вищезгаданою причиною.
Згідно Конституції, яка є Найвищим Законом, мав був введений правовий режим стану війни. Згідно Закону "ТЦК" взагалі не існує (як не існує, також, Кабміну, Міноборони і багато чого іншого). Потрудіться почитати закони, для початку, і ту ж таки Конституцію. А не так, що будь-яку "пісульку" Кабміна, ви, боти, видаєте за "закон".
P.S.По постанові Кабміну(Гройсман) мені стаж як ФОПу 1\1(до2018),а по закону за рік стажу нараховують до півтора місяця,а тим ФОПам хто йде з 18го вже 1\1 чиста дискримінація по віку.
Де впіймають, там повістку й випишуть!
Їх беріть а не стариків, роботяг та хворих, яких виловлюють на вулиці як собак.
Голів правління об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) уповноважать вручати повістки військовозобов'язаним.
Це передбачено Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, який затверджено постановою Кабміну від 16 травня 2024 р. № 560. Як зазначається, представники, уповноважені вручати повістки, здійснюють оповіщення громадян як самостійно, так і у складі груп оповіщення.
Мене цікавить лише те, чи будуть накладатися штрафи на Голів ОСББ, якщо громадянин отримавши повістку не піде до ТЦК, по аналогії з штрафами керівникам підприємств, чиї робітники не прийдуть до ТЦК після отримання повістки. Бо тоді у нас буде велика проблема знайти тих, хто погодиться бути Головою ОСББ та сплачувати ці штрафи. До речі, бізнес знайшов рішення - звільняють працівників-чоловіків. Немає їх - немає штрафів.
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