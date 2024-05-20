С 18 июля повестки начнут рассылать по почте, - постановление Кабмина
С 18 июля, то есть через 60 дней после вступления в силу закона о мобилизации, начнут присылать повестки по почте.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении Кабмина №560.
"Повестка о вызове резервиста или военнообязанного в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки или его отдел или соответствующее подразделение разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ может быть направлена указанными органами военного управления (органами) средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением (почтовым отправлением с объявлением ценности с описью вложения) с уведомлением о вручении по адресу его места жительства после завершения
В случае неуточнения в течение 60 дней резервистом или военнообязанным своего адреса места жительства повестка направляется на его адрес зарегистрированного/задекларированного места жительства.
Так, надлежащим подтверждением оповещения в случае отправки повестки по почте является:
- день получения такого почтового отправления лицом, что подтверждается информацией и/или документами от почтового оператора;
- день проставления в почтовом уведомлении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства лица, сообщенной этим лицом ТЦК при уточнении своих учетных данных;
- день проставления в почтовом уведомлении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства в установленном законом порядке, если это лицо не сообщило ТЦК другого адреса места жительства.
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Для розуміння, Хортиця це весь східний фронт - від півночі Харківщини до Вугледара.
І це призначення - кадрова катастрофа.
Гіршу кандидатуру, якій плювати на життя солдата, було складно уявити.
Раніше Содоль командував морською піхотою.
Жоден бойовий морпіх про нього не скаже цензурного слова.
В мережі маса прикладів, коли морську піхоту Содоль просто «зточував» - від трагедії із 37 бригадою морської піхоти до відправки на лівий берег морпіхів без будь-якого забезпечення та захисту.
Дуже дивно бачити декларування державою цінності людського життя та призначати на таку високу посаду того, хто ставиться до особового складу у найгірших традиціях Жукова.
Ми почнемо змінюватись на краще та матимемо шанси перемагати, коли відповідальність буде нести і генералітет.
Втратив бездумно людей - тюрма замість посади.
А не підвищення, як зараз.
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Таких військових ухилянтів більше півмільйона, які сидять в тилу та відмовляються йти на фронт, виконувати свої прямі обов'язки, хоча отримують за це зарплату і повністю забезпечені державою.
Відповідно, верховний головнокомандувач, головнокомандувач ЗСУ, міністр МВД, Міноборони, Генштаб також є ухилянтами, бо покривають своїх підлеглих ухилянтів.
А цивільна особа, по визначенню, не може бути ухилянтом.
ТЦК це мародери, які грабують людей та займаються корупцією під час війни.
ТЦК це ухилянти, які відмовляються виконувати свої обов'язки на фронті, по захисту держави, яка їх утримує.
хотілось би роз'яснення.
тобто, після 18 липня, я повинен не їсти не спати, нікуди не виходити, а чекати біля дверей поштаря?
тому що поштар, прийде, а може і не прийде, нікого не буде вдома. ставить штамп і я в розшуку?
прикольно придумали.
я не подумав.
от, все через сраку!
все життя, виживання. без жодної хвилинки, перевести дихання.
Захід уже давно укативает путлера на переговори. Але той морозиться.
Влада України давно вже зрозуміла, що Захід не готовий воювати з РФ. І в такій ситуації хоч завтра готові розпочати переговори.
А путлеру жодних переговорів зараз не потрібно. Прямо зараз він готовий лише до капітуляції України. Інакше він ще рік-півтора продовжуватиме війну, захопить ще кілька тисяч кв.км. української землі і потім на переговорах "поступиться" декілька сотень кв.км. Це його програма мінімум. А максимум - окупувати все лівобережжя України.
і це не жарт.
В нашому будинку ними не користуються в першу чергу боржники, там більше всього листів згниває...
Цікаво стало, у стародавні часи військо вів король, потім полководці і офіцери, а зараз один Микола з лопатою воює, а керували і будуть керувати і мдалі собі навішувати уся тилова владна падаль, від офіцерів і поліцейських до Зеленського і його зброду зароблянтів для внуків.