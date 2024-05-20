С 18 июля повестки начнут рассылать по почте, - постановление Кабмина

С 18 июля, то есть через 60 дней после вступления в силу закона о мобилизации, начнут присылать повестки по почте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении Кабмина №560.

"Повестка о вызове резервиста или военнообязанного в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки или его отдел или соответствующее подразделение разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ может быть направлена указанными органами военного управления (органами) средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением (почтовым отправлением с объявлением ценности с описью вложения) с уведомлением о вручении по адресу его места жительства после завершения

В случае неуточнения в течение 60 дней резервистом или военнообязанным своего адреса места жительства повестка направляется на его адрес зарегистрированного/задекларированного места жительства.

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Так, надлежащим подтверждением оповещения в случае отправки повестки по почте является:

день получения такого почтового отправления лицом, что подтверждается информацией и/или документами от почтового оператора;

день проставления в почтовом уведомлении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства лица, сообщенной этим лицом ТЦК при уточнении своих учетных данных;

день проставления в почтовом уведомлении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства в установленном законом порядке, если это лицо не сообщило ТЦК другого адреса места жительства.

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