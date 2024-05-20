Представникам ТЦК дозволили вручати повістки цілодобово, - постанова Кабміну

Представники територіальних центрів комплектації зможуть вручати повістки резервістам та військовозобов’язаним цілодобово.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові Кабміну №560.

Згідно з документом, вручення повісток резервістам та військовозобов’язаним здійснюється цілодобово за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, на пунктах пропуску (блокпостах), пунктах пропуску через державний кордон України.

Хто має право вручати повістку?

Повістки мають право вручати:

представники ТЦК - в межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідного ТЦК.

представники структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій) - в межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідної районної, міської держадміністрації (військової адміністрації);

представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад - в адміністративних межах населених пунктів та територій, на які поширюється повноваження відповідних виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад;

представники підприємств, установ, організацій - на території підприємств (установ, організацій) та в місцях виконання працівниками робіт (обов’язків);

представники відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ (тільки резервістам та військовозобов’язаним, які перебувають в зазначених органах на військовому обліку) - на усій території України.

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Раніше речник Міноборони Лазуткін заявив, що кинута в поштову скриньку повістка не вважається врученою.

Також, згідно з постановою Кабміну, голів правління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) уповноважать вручати повістки військовозобов’язаним.