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Новости мобилизации
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Представителям ТЦК разрешили вручать повестки круглосуточно, - постановление Кабмина

Вручення повістки представниками ТЦК

Представители территориальных центров комплектации смогут вручать повестки резервистам и военнообязанным круглосуточно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении Кабмина №560.

Согласно документу, вручение повесток резервистам и военнообязанным осуществляется круглосуточно по адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства, работы, учебы, в общественных местах, общественных зданиях и сооружениях, местах массового скопления людей, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, на пунктах пропуска (блокпостах), пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Кто имеет право вручать повестку?

Повестки имеют право вручать:

  • представители ТЦК - в пределах административной территории, на которую распространяются полномочия соответствующего ТЦК;
  • представители структурных подразделений районных, городских госадминистраций (военных администраций) - в пределах административной территории, на которую распространяются полномочия соответствующей районной, городской госадминистрации (военной администрации);
  • представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов - в административных границах населенных пунктов и территорий, на которые распространяются полномочия соответствующих исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов;
  • представители предприятий, учреждений, организаций - на территории предприятий (учреждений, организаций) и в местах выполнения работниками работ (обязанностей);
  • представители соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ (только резервистам и военнообязанным, которые находятся в указанных органах на воинском учете) - на всей территории Украины.

Также читайте: С 18 июля повестки начнут рассылать по почте, - постановление Кабмина

Ранее спикер Минобороны Лазуткин заявил, что брошенная в почтовый ящик повестка не считается врученной.

Также, согласно постановлению Кабмина, председателей правления объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) уполномочат вручать повестки военнообязанным.

Автор: 

мобилизация (2747) повестка (153) ТЦК (522)


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Топ комментарии
+31
Lida Sha

@LidaSharko

Сьогодення нагадує, тільки довідка з ТЦК… і то не на кожній області діє….
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20.05.2024 16:25
+26
Плять,не выбивайте двери, досрать дайте...
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20.05.2024 16:13
+22
ну, ви зрозуміли?
нам кожної хвилини навалюють якусь люту херню.
топова тема тцк.

що б відволікти від останнього робочого дня законно обраного президента.
з завтрашнього дня, зе!поц не обраний президент.
використовуючи правову лакуну, зе!кодло узурпувало владу в україні!
тому, тема тцк буде максимально нагнітатися, що б українці чубилися між собою.
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20.05.2024 16:15
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Чи придурки,чи дурачки,поновіть свої дані в ТЦК і пройдіть комісію,і більше ніхто за вами не бігатеме!
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20.05.2024 19:21 Ответить
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