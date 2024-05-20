Представителям ТЦК разрешили вручать повестки круглосуточно, - постановление Кабмина

Представители территориальных центров комплектации смогут вручать повестки резервистам и военнообязанным круглосуточно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении Кабмина №560.

Согласно документу, вручение повесток резервистам и военнообязанным осуществляется круглосуточно по адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства, работы, учебы, в общественных местах, общественных зданиях и сооружениях, местах массового скопления людей, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, на пунктах пропуска (блокпостах), пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Кто имеет право вручать повестку?

Повестки имеют право вручать:

представители ТЦК - в пределах административной территории, на которую распространяются полномочия соответствующего ТЦК;

представители структурных подразделений районных, городских госадминистраций (военных администраций) - в пределах административной территории, на которую распространяются полномочия соответствующей районной, городской госадминистрации (военной администрации);

представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов - в административных границах населенных пунктов и территорий, на которые распространяются полномочия соответствующих исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов;

представители предприятий, учреждений, организаций - на территории предприятий (учреждений, организаций) и в местах выполнения работниками работ (обязанностей);

представители соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ (только резервистам и военнообязанным, которые находятся в указанных органах на воинском учете) - на всей территории Украины.

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Ранее спикер Минобороны Лазуткин заявил, что брошенная в почтовый ящик повестка не считается врученной.

Также, согласно постановлению Кабмина, председателей правления объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) уполномочат вручать повестки военнообязанным.