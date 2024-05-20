Представителям ТЦК разрешили вручать повестки круглосуточно, - постановление Кабмина
Представители территориальных центров комплектации смогут вручать повестки резервистам и военнообязанным круглосуточно.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении Кабмина №560.
Согласно документу, вручение повесток резервистам и военнообязанным осуществляется круглосуточно по адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства, работы, учебы, в общественных местах, общественных зданиях и сооружениях, местах массового скопления людей, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, на пунктах пропуска (блокпостах), пунктах пропуска через государственную границу Украины.
Кто имеет право вручать повестку?
Повестки имеют право вручать:
- представители ТЦК - в пределах административной территории, на которую распространяются полномочия соответствующего ТЦК;
- представители структурных подразделений районных, городских госадминистраций (военных администраций) - в пределах административной территории, на которую распространяются полномочия соответствующей районной, городской госадминистрации (военной администрации);
- представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов - в административных границах населенных пунктов и территорий, на которые распространяются полномочия соответствующих исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов;
- представители предприятий, учреждений, организаций - на территории предприятий (учреждений, организаций) и в местах выполнения работниками работ (обязанностей);
- представители соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ (только резервистам и военнообязанным, которые находятся в указанных органах на воинском учете) - на всей территории Украины.
Ранее спикер Минобороны Лазуткин заявил, что брошенная в почтовый ящик повестка не считается врученной.
Также, согласно постановлению Кабмина, председателей правления объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) уполномочат вручать повестки военнообязанным.
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@LidaSharko
Сьогодення нагадує, тільки довідка з ТЦК… і то не на кожній області діє….
нам кожної хвилини навалюють якусь люту херню.
топова тема тцк.
що б відволікти від останнього робочого дня законно обраного президента.
з завтрашнього дня, зе!поц не обраний президент.
використовуючи правову лакуну, зе!кодло узурпувало владу в україні!
тому, тема тцк буде максимально нагнітатися, що б українці чубилися між собою.