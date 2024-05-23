В Минобороны ответили на наиболее распространенные вопросы работы приложения "Резерв+". ИНФОГРАФИКА

В Министерстве обороны Украины ответили на наиболее распространенные вопросы о работе приложения "Резерв+" для обновления данных военнообязанными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Минобороны.

Кому нужно устанавливать Резерв+?

"Резерв+" - это приложение для военнообязанных, военнослужащим и женщинам, которые не стоят на воинском учете, не нужно загружать приложение и обновлять данные.

Нужно ли идти в ТЦК после обновления данных в Резерв+?

Если вы обновили данные в приложении Резерв+, вы выполнили соответствующее требование закона. Дальнейшая коммуникация с ТЦК происходит в обычном режиме.

Что делать, если мои данные из реестра Оберег неправильные?

Если ваши данные из Оберега содержат ошибки или не актуальны, обратитесь в ТЦК, в котором вы стоите на учете. Как отмечают в Минобороны, ошибки в реестре вызваны человеческим фактором при внесении информации операторами ТЦК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военнообязанные смогут показать представителям ТЦК свой статус обновления данных в "Резерв+", - Минобороны

Я "в розыске", что мне делать?

Если в информации из Оберега вам показывается статус "в розыске", то лучшее решение - обратиться в ТЦК, где вы стоите на учете. Этот статус присваивается тем, кто нарушил правила воинского учета.

Я военнослужащий и я "в розыске", что мне делать?

Это также ошибка в результате человеческого фактора. Вероятно, ТЦК не обновил данные, когда вы поступили на службу. Команда приложения Резерв+ налаживает взаимодействие с другими реестрами, чтобы все военнослужащие были исключены из учета. Если вы хотите ускорить обновление информации о себе, обратитесь в ТЦК, но это не обязательно, объясняют в Минобороны.

Читайте: ЦПАУ, ТЦК и е-кабинет: Минобороны объяснило, где военнообязанные смогут обновить данные с 18 мая

Почему я не могу авторизоваться в приложении Резерв+?

Сейчас приложение работает в тестовом режиме. Если вам не удалось авторизоваться в первые дни работы приложения - попробуйте позже. Обновить данные можно до 16 июля.