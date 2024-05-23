В Минобороны ответили на наиболее распространенные вопросы работы приложения "Резерв+". ИНФОГРАФИКА
В Министерстве обороны Украины ответили на наиболее распространенные вопросы о работе приложения "Резерв+" для обновления данных военнообязанными.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Минобороны.
- Кому нужно устанавливать Резерв+?
"Резерв+" - это приложение для военнообязанных, военнослужащим и женщинам, которые не стоят на воинском учете, не нужно загружать приложение и обновлять данные.
- Нужно ли идти в ТЦК после обновления данных в Резерв+?
Если вы обновили данные в приложении Резерв+, вы выполнили соответствующее требование закона. Дальнейшая коммуникация с ТЦК происходит в обычном режиме.
- Что делать, если мои данные из реестра Оберег неправильные?
Если ваши данные из Оберега содержат ошибки или не актуальны, обратитесь в ТЦК, в котором вы стоите на учете. Как отмечают в Минобороны, ошибки в реестре вызваны человеческим фактором при внесении информации операторами ТЦК.
- Я "в розыске", что мне делать?
Если в информации из Оберега вам показывается статус "в розыске", то лучшее решение - обратиться в ТЦК, где вы стоите на учете. Этот статус присваивается тем, кто нарушил правила воинского учета.
- Я военнослужащий и я "в розыске", что мне делать?
Это также ошибка в результате человеческого фактора. Вероятно, ТЦК не обновил данные, когда вы поступили на службу. Команда приложения Резерв+ налаживает взаимодействие с другими реестрами, чтобы все военнослужащие были исключены из учета. Если вы хотите ускорить обновление информации о себе, обратитесь в ТЦК, но это не обязательно, объясняют в Минобороны.
- Почему я не могу авторизоваться в приложении Резерв+?
Сейчас приложение работает в тестовом режиме. Если вам не удалось авторизоваться в первые дни работы приложения - попробуйте позже. Обновить данные можно до 16 июля.
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метро лук'янівська. мене зупиняють три чувака в однострої і вимагають документи.
які мої, законні дії?
інша ситуація.
метро політех.
мене зупиняє, мєнт, поруч з котрим два чувака в однострої. мєнту показав дію, а далі?
той, що поруч, вимагає щось. що робити?
а, чувакам в камуфляжі?
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а ніхера не робити ...бо:
альфа тестування усією державою 😁
1. Яким нормативним актом передбачено існування РЕЗЕРВУ+? Нагадаю, що за своїм функціоналом, він не є електронним кабінетом.
2. Чи є оновлення персональних даних виконанням обовязку уточнити персональні дані? Відповідно до перехідних положень ЗУ №3633 "громадяни України, ... зобов'язані протягом 60 днів ... уточнити ... персональні дані" - застосунок РЕЗЕРВ+ - оновлює персональні данні.Нагадую, що термін "оновлення персональних даних" в ЗУ №3633 стосується виключно оновлення даних в консульських установах.
3. У разі відмови МОУ від подальшого виористання застосунку РЕЗЕРВ+, чи буде якесь підтвердження у військовозобов'язаного факту "оновлення/уточнення даних"?
4. Оскільки ТЦК та СП не мають права здійснювати оперативно-розшукову діяльність, на підставі якого закону ТЦК та СП вносить статус військовозобов'язаного "У Розшуку"?
5. Яка відповідальність передбачена для працівників ТЦК та СП за помилки, або так званий "людський фактор"?
6. Чи є факти притягнення працівників ТЦК та СП за помилки/людський фактор?
когда будут приложения: УКЛОНИСТ+, ЗАБРОНИРОВАННЫЙ+, ССЫКУН+?
почему в МО очень много ********* занимаются приложениями вместо работы?