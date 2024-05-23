РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12256 посетителей онлайн
Новости мобилизации
11 573 30

В Минобороны ответили на наиболее распространенные вопросы работы приложения "Резерв+". ИНФОГРАФИКА

В Министерстве обороны Украины ответили на наиболее распространенные вопросы о работе приложения "Резерв+" для обновления данных военнообязанными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Минобороны.

  • Кому нужно устанавливать Резерв+?

"Резерв+" - это приложение для военнообязанных, военнослужащим и женщинам, которые не стоят на воинском учете, не нужно загружать приложение и обновлять данные.

Міноборони відповіло на запитання про роботу застосунку Резерв+

  • Нужно ли идти в ТЦК после обновления данных в Резерв+?

Если вы обновили данные в приложении Резерв+, вы выполнили соответствующее требование закона. Дальнейшая коммуникация с ТЦК происходит в обычном режиме.

Міноборони відповіло на запитання про роботу застосунку Резерв+

  • Что делать, если мои данные из реестра Оберег неправильные?

Если ваши данные из Оберега содержат ошибки или не актуальны, обратитесь в ТЦК, в котором вы стоите на учете. Как отмечают в Минобороны, ошибки в реестре вызваны человеческим фактором при внесении информации операторами ТЦК.

Міноборони відповіло на запитання про роботу застосунку Резерв+

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военнообязанные смогут показать представителям ТЦК свой статус обновления данных в "Резерв+", - Минобороны

  • Я "в розыске", что мне делать?

Если в информации из Оберега вам показывается статус "в розыске", то лучшее решение - обратиться в ТЦК, где вы стоите на учете. Этот статус присваивается тем, кто нарушил правила воинского учета.

Міноборони відповіло на запитання про роботу застосунку Резерв+

  • Я военнослужащий и я "в розыске", что мне делать?

Это также ошибка в результате человеческого фактора. Вероятно, ТЦК не обновил данные, когда вы поступили на службу. Команда приложения Резерв+ налаживает взаимодействие с другими реестрами, чтобы все военнослужащие были исключены из учета. Если вы хотите ускорить обновление информации о себе, обратитесь в ТЦК, но это не обязательно, объясняют в Минобороны.

Міноборони відповіло на запитання про роботу застосунку Резерв+

Читайте: ЦПАУ, ТЦК и е-кабинет: Минобороны объяснило, где военнообязанные смогут обновить данные с 18 мая

  • Почему я не могу авторизоваться в приложении Резерв+?

Сейчас приложение работает в тестовом режиме. Если вам не удалось авторизоваться в первые дни работы приложения - попробуйте позже. Обновить данные можно до 16 июля.

Міноборони відповіло на запитання про роботу застосунку Резерв+

Автор: 

Минобороны (9306) реестр (322) мобилизация (2751) приложение (170) ТЦК (525)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Понятно, что в розыске автоматически все))))
показать весь комментарий
23.05.2024 22:06
+6
Нічого нга Бірюкова не змогли накопати зелені прокурори і менти. Важливо було прибрати його і поставити своїх людей. А зараз Бірюков з "Справою громад" і Порошенко займається постачанням допомоги на фронт.
показать весь комментарий
23.05.2024 22:10
+5
А чотириразовий ухилянт чому не в розшуку? Чи це не порушення правил обліку?!!!
показать весь комментарий
23.05.2024 22:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Відчувається турбота країни про простого українця.
показать весь комментарий
23.05.2024 21:38 Ответить
моделюємо ситуацію.
метро лук'янівська. мене зупиняють три чувака в однострої і вимагають документи.
які мої, законні дії?
інша ситуація.
метро політех.
мене зупиняє, мєнт, поруч з котрим два чувака в однострої. мєнту показав дію, а далі?
той, що поруч, вимагає щось. що робити?
показать весь комментарий
23.05.2024 21:43 Ответить
Ваші дії - показати документи,це законні вимоги.Вас перевірять по базі даних, все.Затримати вас можуть тільки при наявності доказів правопорушення,запис у планшеті поліції не доказ.
показать весь комментарий
23.05.2024 21:53 Ответить
показати мєнтам, згоден.
а, чувакам в камуфляжі?
показать весь комментарий
23.05.2024 22:08 Ответить
Я військовослужбовець і я "у розшуку", що мені робити?
=======
а ніхера не робити ...бо:
показать весь комментарий
23.05.2024 23:34 Ответить
Показуєш резерв+ що ти оновив дані і вони підуть далі
показать весь комментарий
24.05.2024 13:40 Ответить
Нічого не пропало, а наклепи на Бірюкова були замовними. Поцікався. звідки взявся Арахамія.
показать весь комментарий
23.05.2024 21:59 Ответить
Нічого нга Бірюкова не змогли накопати зелені прокурори і менти. Важливо було прибрати його і поставити своїх людей. А зараз Бірюков з "Справою громад" і Порошенко займається постачанням допомоги на фронт.
показать весь комментарий
23.05.2024 22:10 Ответить
Зелені до того, що шукали будь-яку зачіпку для дискредитаціїї тих, хто був біля Пороха. Якщо ти маєш інформацію, що він мав якесь відношення до 1,5 % військового збору, то поділись, а інакше це саме смішне звинувачення до нього
показать весь комментарий
23.05.2024 22:17 Ответить
Дебільні рішення-породжують лише ще більший дебілізм думок виконавців -цього дебільного рішення...
показать весь комментарий
23.05.2024 21:56 Ответить
В даному випадку невиконання громадянами свого обов'язку і недосконалість закону про мобілізацію приводять хоч і іноді до дибільних та несвоєчасних, але необхідних рішень.
показать весь комментарий
24.05.2024 09:16 Ответить
А чотириразовий ухилянт чому не в розшуку? Чи це не порушення правил обліку?!!!
показать весь комментарий
23.05.2024 22:04 Ответить
Він ж невтік, жив місяцями на одній мівіні, пережив стопіццот замахів на життя. За що нашого великомученика у розшук подавати?
показать весь комментарий
24.05.2024 10:13 Ответить
Понятно, что в розыске автоматически все))))
показать весь комментарий
23.05.2024 22:06 Ответить
Треба ж якось припугнути, а то розслабились, боятись перестали. )
показать весь комментарий
23.05.2024 22:10 Ответить
Сюр, коли у нас купа народу більше бояться ТЦК ніж приходу москалів ...
показать весь комментарий
24.05.2024 09:18 Ответить
Це точно.
показать весь комментарий
24.05.2024 13:41 Ответить
Нічого не розумію. Якщо людину виключило з військового обліку , тому що він має судимість, йому треба обновляти свої данні ?
показать весь комментарий
23.05.2024 22:18 Ответить
Ну може оновити, там буде написано що виключено.
показать весь комментарий
24.05.2024 13:43 Ответить
Занадто багато людського фактора.
показать весь комментарий
23.05.2024 23:59 Ответить
>Зараз застосунок працює в тестовому режимі
альфа тестування усією державою 😁
показать весь комментарий
24.05.2024 06:06 Ответить
В мене дуже прості запитання:

1. Яким нормативним актом передбачено існування РЕЗЕРВУ+? Нагадаю, що за своїм функціоналом, він не є електронним кабінетом.

2. Чи є оновлення персональних даних виконанням обовязку уточнити персональні дані? Відповідно до перехідних положень ЗУ №3633 "громадяни України, ... зобов'язані протягом 60 днів ... уточнити ... персональні дані" - застосунок РЕЗЕРВ+ - оновлює персональні данні.Нагадую, що термін "оновлення персональних даних" в ЗУ №3633 стосується виключно оновлення даних в консульських установах.

3. У разі відмови МОУ від подальшого виористання застосунку РЕЗЕРВ+, чи буде якесь підтвердження у військовозобов'язаного факту "оновлення/уточнення даних"?

4. Оскільки ТЦК та СП не мають права здійснювати оперативно-розшукову діяльність, на підставі якого закону ТЦК та СП вносить статус військовозобов'язаного "У Розшуку"?

5. Яка відповідальність передбачена для працівників ТЦК та СП за помилки, або так званий "людський фактор"?

6. Чи є факти притягнення працівників ТЦК та СП за помилки/людський фактор?
показать весь комментарий
24.05.2024 10:17 Ответить
3 дня данные не может подтянуть. Кто-то сталкивался с такой ситуацией?

показать весь комментарий
24.05.2024 10:25 Ответить
зачем делать несколько приложений?
когда будут приложения: УКЛОНИСТ+, ЗАБРОНИРОВАННЫЙ+, ССЫКУН+?
почему в МО очень много ********* занимаются приложениями вместо работы?
показать весь комментарий
24.05.2024 13:03 Ответить
 
 