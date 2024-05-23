У Міноборони відповіли на найбільш поширені питання щодо роботи застосунку "Резерв+". ІНФОГРАФІКА

У Міністерстві оборони України відповіли на найбільш поширені питання щодо роботи застосунку "Резерв+" для оновлення даних військовозабов’язаними.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міноборони.

Кому потрібно встановлювати Резерв+?

"Резерв+" - це застосунок для військовозабов'язаних, військослужбовцям та жінкам, що не стоять на військовому обліку, не потрібно завантажувати застосунок та оновлювати дані.

Чи потрібно йти до ТЦК після оновлення даних в Резерв+?

Якщо ви оновили дані в застосунку Резерв+, ви виконали відповідну вимогу закону. Подальша комунікація з ТЦК відбувається в звичному режимі.

Що робити, якщо мої дані з реєстру Оберіг неправильні?

Якщо ваші дані з Оберігу містять помилки або не актуальні, зверніться до ТЦК, в якому ви стоїте на обліку. Як зазначають в Міноборони, помилки в реєстрі спричинені людським фактором при внесенні інформації операторами ТЦК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військовозобов’язані зможуть показати представникам ТЦК свій статус оновлення даних у "Резерв+", - Міноборони

Я "у розшуку", що мені робити?

Якщо в інформації з Оберегу вам показується статус "в розшуку", то найкраще рішення - звернутись до ТЦК, де ви стоїте на обліку. Цей статус присвоюється тим, хто порушив правила військового обліку.

Я військовослужбовець і я "у розшуку", що мені робити?

Це також помилка внаслідок людського фактору. Ймовірно, ТЦК не оновив дані, коли ви вступили на службу. Команда застосунку Резерв+ налагоджує взаємодію з іншими реєстрами, щоб усі військовослужбовці були виключені з обліку. Якщо ви хочете прискорити оновлення інформації щодо себе, зверніться до ТЦК, але це на обов'язково, пояснюють в Міноборони.

Читайте: ЦНАП, ТЦК та е-кабінет: Міноборони пояснило, де військовозобов’язані зможуть оновити дані з 18 травня

Чому я не можу авторизуватися в застосунку Резерв+?

Зараз застосунок працює в тестовому режимі. Якщо вам не вдалося авторизуватися в перші дні роботи застосунку - спробуйте пізніше. Оновити дані можна до 16 липня.