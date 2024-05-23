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У Міноборони відповіли на найбільш поширені питання щодо роботи застосунку "Резерв+". ІНФОГРАФІКА

У Міністерстві оборони України відповіли на найбільш поширені питання щодо роботи застосунку "Резерв+" для оновлення даних військовозабов’язаними.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міноборони.

  • Кому потрібно встановлювати Резерв+?

"Резерв+" - це застосунок для військовозабов'язаних, військослужбовцям та жінкам, що не стоять на військовому обліку, не потрібно завантажувати застосунок та оновлювати дані.

Міноборони відповіло на запитання про роботу застосунку Резерв+

  • Чи потрібно йти до ТЦК після оновлення даних в Резерв+?

Якщо ви оновили дані в застосунку Резерв+, ви виконали відповідну вимогу закону. Подальша комунікація з ТЦК відбувається в звичному режимі.

Міноборони відповіло на запитання про роботу застосунку Резерв+

  • Що робити, якщо мої дані з реєстру Оберіг неправильні?

Якщо ваші дані з Оберігу містять помилки або не актуальні, зверніться до ТЦК, в якому ви стоїте на обліку. Як зазначають в Міноборони, помилки в реєстрі спричинені людським фактором при внесенні інформації операторами ТЦК.

Міноборони відповіло на запитання про роботу застосунку Резерв+

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військовозобов’язані зможуть показати представникам ТЦК свій статус оновлення даних у "Резерв+", - Міноборони

  • Я "у розшуку", що мені робити?

Якщо в інформації з Оберегу вам показується статус "в розшуку", то найкраще рішення - звернутись до ТЦК, де ви стоїте на обліку. Цей статус присвоюється тим, хто порушив правила військового обліку.

Міноборони відповіло на запитання про роботу застосунку Резерв+

  • Я військовослужбовець і я "у розшуку", що мені робити?

Це також помилка внаслідок людського фактору. Ймовірно, ТЦК не оновив дані, коли ви вступили на службу. Команда застосунку Резерв+ налагоджує взаємодію з іншими реєстрами, щоб усі військовослужбовці були виключені з обліку. Якщо ви хочете прискорити оновлення інформації щодо себе, зверніться до ТЦК, але це на обов'язково, пояснюють в Міноборони.

Міноборони відповіло на запитання про роботу застосунку Резерв+

Читайте: ЦНАП, ТЦК та е-кабінет: Міноборони пояснило, де військовозобов’язані зможуть оновити дані з 18 травня

  • Чому я не можу авторизуватися в застосунку Резерв+?

Зараз застосунок працює в тестовому режимі. Якщо вам не вдалося авторизуватися в перші дні роботи застосунку - спробуйте пізніше. Оновити дані можна до 16 липня.

Міноборони відповіло на запитання про роботу застосунку Резерв+

Автор: 

Міноборони (7334) реєстр (843) мобілізація (3040) додаток (474) ТЦК та СП (564)


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Топ коментарі
+8
Понятно, что в розыске автоматически все))))
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23.05.2024 22:06
+6
Нічого нга Бірюкова не змогли накопати зелені прокурори і менти. Важливо було прибрати його і поставити своїх людей. А зараз Бірюков з "Справою громад" і Порошенко займається постачанням допомоги на фронт.
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23.05.2024 22:10
+5
А чотириразовий ухилянт чому не в розшуку? Чи це не порушення правил обліку?!!!
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23.05.2024 22:04
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Відчувається турбота країни про простого українця.
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23.05.2024 21:38 Відповісти
моделюємо ситуацію.
метро лук'янівська. мене зупиняють три чувака в однострої і вимагають документи.
які мої, законні дії?
інша ситуація.
метро політех.
мене зупиняє, мєнт, поруч з котрим два чувака в однострої. мєнту показав дію, а далі?
той, що поруч, вимагає щось. що робити?
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23.05.2024 21:43 Відповісти
Ваші дії - показати документи,це законні вимоги.Вас перевірять по базі даних, все.Затримати вас можуть тільки при наявності доказів правопорушення,запис у планшеті поліції не доказ.
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23.05.2024 21:53 Відповісти
показати мєнтам, згоден.
а, чувакам в камуфляжі?
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23.05.2024 22:08 Відповісти
Я військовослужбовець і я "у розшуку", що мені робити?
=======
а ніхера не робити ...бо:
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23.05.2024 23:34 Відповісти
Показуєш резерв+ що ти оновив дані і вони підуть далі
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24.05.2024 13:40 Відповісти
Нічого не пропало, а наклепи на Бірюкова були замовними. Поцікався. звідки взявся Арахамія.
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23.05.2024 21:59 Відповісти
Нічого нга Бірюкова не змогли накопати зелені прокурори і менти. Важливо було прибрати його і поставити своїх людей. А зараз Бірюков з "Справою громад" і Порошенко займається постачанням допомоги на фронт.
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23.05.2024 22:10 Відповісти
Зелені до того, що шукали будь-яку зачіпку для дискредитаціїї тих, хто був біля Пороха. Якщо ти маєш інформацію, що він мав якесь відношення до 1,5 % військового збору, то поділись, а інакше це саме смішне звинувачення до нього
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23.05.2024 22:17 Відповісти
Дебільні рішення-породжують лише ще більший дебілізм думок виконавців -цього дебільного рішення...
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23.05.2024 21:56 Відповісти
В даному випадку невиконання громадянами свого обов'язку і недосконалість закону про мобілізацію приводять хоч і іноді до дибільних та несвоєчасних, але необхідних рішень.
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24.05.2024 09:16 Відповісти
А чотириразовий ухилянт чому не в розшуку? Чи це не порушення правил обліку?!!!
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23.05.2024 22:04 Відповісти
Він ж невтік, жив місяцями на одній мівіні, пережив стопіццот замахів на життя. За що нашого великомученика у розшук подавати?
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24.05.2024 10:13 Відповісти
Понятно, что в розыске автоматически все))))
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23.05.2024 22:06 Відповісти
Треба ж якось припугнути, а то розслабились, боятись перестали. )
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23.05.2024 22:10 Відповісти
Сюр, коли у нас купа народу більше бояться ТЦК ніж приходу москалів ...
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24.05.2024 09:18 Відповісти
Це точно.
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24.05.2024 13:41 Відповісти
Нічого не розумію. Якщо людину виключило з військового обліку , тому що він має судимість, йому треба обновляти свої данні ?
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23.05.2024 22:18 Відповісти
Ну може оновити, там буде написано що виключено.
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24.05.2024 13:43 Відповісти
Занадто багато людського фактора.
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23.05.2024 23:59 Відповісти
>Зараз застосунок працює в тестовому режимі
альфа тестування усією державою 😁
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24.05.2024 06:06 Відповісти
В мене дуже прості запитання:

1. Яким нормативним актом передбачено існування РЕЗЕРВУ+? Нагадаю, що за своїм функціоналом, він не є електронним кабінетом.

2. Чи є оновлення персональних даних виконанням обовязку уточнити персональні дані? Відповідно до перехідних положень ЗУ №3633 "громадяни України, ... зобов'язані протягом 60 днів ... уточнити ... персональні дані" - застосунок РЕЗЕРВ+ - оновлює персональні данні.Нагадую, що термін "оновлення персональних даних" в ЗУ №3633 стосується виключно оновлення даних в консульських установах.

3. У разі відмови МОУ від подальшого виористання застосунку РЕЗЕРВ+, чи буде якесь підтвердження у військовозобов'язаного факту "оновлення/уточнення даних"?

4. Оскільки ТЦК та СП не мають права здійснювати оперативно-розшукову діяльність, на підставі якого закону ТЦК та СП вносить статус військовозобов'язаного "У Розшуку"?

5. Яка відповідальність передбачена для працівників ТЦК та СП за помилки, або так званий "людський фактор"?

6. Чи є факти притягнення працівників ТЦК та СП за помилки/людський фактор?
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24.05.2024 10:17 Відповісти
3 дня данные не может подтянуть. Кто-то сталкивался с такой ситуацией?

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24.05.2024 10:25 Відповісти
зачем делать несколько приложений?
когда будут приложения: УКЛОНИСТ+, ЗАБРОНИРОВАННЫЙ+, ССЫКУН+?
почему в МО очень много ********* занимаются приложениями вместо работы?
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24.05.2024 13:03 Відповісти
 
 