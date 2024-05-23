У Міноборони відповіли на найбільш поширені питання щодо роботи застосунку "Резерв+". ІНФОГРАФІКА
У Міністерстві оборони України відповіли на найбільш поширені питання щодо роботи застосунку "Резерв+" для оновлення даних військовозабов’язаними.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міноборони.
- Кому потрібно встановлювати Резерв+?
"Резерв+" - це застосунок для військовозабов'язаних, військослужбовцям та жінкам, що не стоять на військовому обліку, не потрібно завантажувати застосунок та оновлювати дані.
- Чи потрібно йти до ТЦК після оновлення даних в Резерв+?
Якщо ви оновили дані в застосунку Резерв+, ви виконали відповідну вимогу закону. Подальша комунікація з ТЦК відбувається в звичному режимі.
- Що робити, якщо мої дані з реєстру Оберіг неправильні?
Якщо ваші дані з Оберігу містять помилки або не актуальні, зверніться до ТЦК, в якому ви стоїте на обліку. Як зазначають в Міноборони, помилки в реєстрі спричинені людським фактором при внесенні інформації операторами ТЦК.
- Я "у розшуку", що мені робити?
Якщо в інформації з Оберегу вам показується статус "в розшуку", то найкраще рішення - звернутись до ТЦК, де ви стоїте на обліку. Цей статус присвоюється тим, хто порушив правила військового обліку.
- Я військовослужбовець і я "у розшуку", що мені робити?
Це також помилка внаслідок людського фактору. Ймовірно, ТЦК не оновив дані, коли ви вступили на службу. Команда застосунку Резерв+ налагоджує взаємодію з іншими реєстрами, щоб усі військовослужбовці були виключені з обліку. Якщо ви хочете прискорити оновлення інформації щодо себе, зверніться до ТЦК, але це на обов'язково, пояснюють в Міноборони.
- Чому я не можу авторизуватися в застосунку Резерв+?
Зараз застосунок працює в тестовому режимі. Якщо вам не вдалося авторизуватися в перші дні роботи застосунку - спробуйте пізніше. Оновити дані можна до 16 липня.
Будь ласка, зачекайте...
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метро лук'янівська. мене зупиняють три чувака в однострої і вимагають документи.
які мої, законні дії?
інша ситуація.
метро політех.
мене зупиняє, мєнт, поруч з котрим два чувака в однострої. мєнту показав дію, а далі?
той, що поруч, вимагає щось. що робити?
а, чувакам в камуфляжі?
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а ніхера не робити ...бо:
альфа тестування усією державою 😁
1. Яким нормативним актом передбачено існування РЕЗЕРВУ+? Нагадаю, що за своїм функціоналом, він не є електронним кабінетом.
2. Чи є оновлення персональних даних виконанням обовязку уточнити персональні дані? Відповідно до перехідних положень ЗУ №3633 "громадяни України, ... зобов'язані протягом 60 днів ... уточнити ... персональні дані" - застосунок РЕЗЕРВ+ - оновлює персональні данні.Нагадую, що термін "оновлення персональних даних" в ЗУ №3633 стосується виключно оновлення даних в консульських установах.
3. У разі відмови МОУ від подальшого виористання застосунку РЕЗЕРВ+, чи буде якесь підтвердження у військовозобов'язаного факту "оновлення/уточнення даних"?
4. Оскільки ТЦК та СП не мають права здійснювати оперативно-розшукову діяльність, на підставі якого закону ТЦК та СП вносить статус військовозобов'язаного "У Розшуку"?
5. Яка відповідальність передбачена для працівників ТЦК та СП за помилки, або так званий "людський фактор"?
6. Чи є факти притягнення працівників ТЦК та СП за помилки/людський фактор?
когда будут приложения: УКЛОНИСТ+, ЗАБРОНИРОВАННЫЙ+, ССЫКУН+?
почему в МО очень много ********* занимаются приложениями вместо работы?