120 тыс. военнообязанных женщин обновили данные в приложении "Резерв+", - Минобороны

Разработанное Министерством обороны мобильное приложение Резерв+ с момента запуска 18 мая установили 2 миллиона человек.

Об этом рассказал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Представитель Минобороны отметил, что 120 тысяч пользователей - это военнообязанные женщины. Еще 45 тысяч - забронированные и те, кто имеют отсрочки. Также среди пользователей 146 тысяч исключенных из учета.

По словам Лазуткина, за рубежом обновили данные 11 тысяч украинцев, лидерами среди стран по количеству скачиваний являются Польша, Германия и Канада.

Он также сообщил, что в мобильном приложении Резерв+, по предварительным данным, с 19 июня будет генерироваться QR-код, который можно будет использовать при пересечении государственной границы.

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