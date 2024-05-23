120 тыс. военнообязанных женщин обновили данные в приложении "Резерв+", - Минобороны
Разработанное Министерством обороны мобильное приложение Резерв+ с момента запуска 18 мая установили 2 миллиона человек.
Об этом рассказал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
Представитель Минобороны отметил, что 120 тысяч пользователей - это военнообязанные женщины. Еще 45 тысяч - забронированные и те, кто имеют отсрочки. Также среди пользователей 146 тысяч исключенных из учета.
По словам Лазуткина, за рубежом обновили данные 11 тысяч украинцев, лидерами среди стран по количеству скачиваний являются Польша, Германия и Канада.
Он также сообщил, что в мобильном приложении Резерв+, по предварительным данным, с 19 июня будет генерироваться QR-код, который можно будет использовать при пересечении государственной границы.
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І це навіть не електронний кабінет призовника, ровели як лохів.