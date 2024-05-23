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Новости мобилизации
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120 тыс. военнообязанных женщин обновили данные в приложении "Резерв+", - Минобороны

застосунок Резерв+

Разработанное Министерством обороны мобильное приложение Резерв+ с момента запуска 18 мая установили 2 миллиона человек.

Об этом рассказал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Представитель Минобороны отметил, что 120 тысяч пользователей - это военнообязанные женщины. Еще 45 тысяч - забронированные и те, кто имеют отсрочки. Также среди пользователей 146 тысяч исключенных из учета.

По словам Лазуткина, за рубежом обновили данные 11 тысяч украинцев, лидерами среди стран по количеству скачиваний являются Польша, Германия и Канада.

Он также сообщил, что в мобильном приложении Резерв+, по предварительным данным, с 19 июня будет генерироваться QR-код, который можно будет использовать при пересечении государственной границы.

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женщины (885) Минобороны (9306) мобилизация (2751) приложение (170)


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А давайте я краще розкажу про реалії життя - про те як кріпак принижено приходить на МСЕК наприклад, а слуги государєві так і кажуть: "Ну закон є, і шо? Самі розумієте...") Пропагандисти срані.
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24.05.2024 00:17 Ответить
Ця інформація немає ніякого значення.Жінок не бусифікують.
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24.05.2024 00:45 Ответить
Женщина может попасть на фронт только добровольно,а мужчина зачастую только принудительно.Все,что надо знать о равноправии.
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24.05.2024 07:34 Ответить
Все що потрібно знати про додаток раб+

І це навіть не електронний кабінет призовника, ровели як лохів.
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24.05.2024 08:08 Ответить
 
 