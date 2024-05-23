120 тис. військовозобов’язаних жінок оновили дані в додатку "Резерв+", - Міноборони

Розроблений Міністерством оборони мобільний застосунок Резерв+ з моменту запуску 18 травня встановили 2 мільйони людей.

Про це розповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Речник Міноборони зазначив, що 120 тисяч користувачів це військовозобов’язані жінки. Ще 45 тисяч — заброньовані й ті, хто мають відстрочки. Також серед користувачів 146 тисяч виключених з обліку.

За словами Лазуткіна за кордоном оновили дані 11 тисяч українців, лідерами серед країн за кількістю скачувань є Польща, Німеччина і Канада.

Він також повідомив, що у мобільному застосунку Резерв+, за попередніми даними, з 19 червня буде генеруватися QR-код, який можна буде використати при перетині державного кордону.

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Нагадаємо, Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Закон, який набрав чинності з 18 травня, передбачає, що чоловіки у віці 18-60 років зобов’язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у ТЦК, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника.

18 травня Міноборони запустило мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних, призовників та резервістів для оновлення облікових даних.