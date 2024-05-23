УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5138 відвідувачів онлайн
Новини Мобілізація
2 152 4

120 тис. військовозобов’язаних жінок оновили дані в додатку "Резерв+", - Міноборони

застосунок Резерв+

Розроблений Міністерством оборони мобільний застосунок Резерв+ з моменту запуску 18 травня встановили 2 мільйони людей.

Про це розповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Речник Міноборони зазначив, що 120 тисяч користувачів це військовозобов’язані жінки. Ще 45 тисяч — заброньовані й ті, хто мають відстрочки. Також серед користувачів 146 тисяч виключених з обліку.

За словами Лазуткіна за кордоном оновили дані 11 тисяч українців, лідерами серед країн за кількістю скачувань є Польща, Німеччина і Канада.

Він також повідомив, що у мобільному застосунку Резерв+, за попередніми даними, з 19 червня буде генеруватися QR-код, який можна буде використати при перетині державного кордону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Міноборони відповіли на найбільш поширені питання щодо роботи застосунку "Резерв+". ІНФОГРАФІКА

Нагадаємо, Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Закон, який набрав чинності з 18 травня, передбачає, що чоловіки у віці 18-60 років зобов’язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у ТЦК, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника.

18 травня Міноборони запустило мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних, призовників та резервістів для оновлення облікових даних.

Автор: 

жінки (624) Міноборони (7334) мобілізація (3040) додаток (474)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А давайте я краще розкажу про реалії життя - про те як кріпак принижено приходить на МСЕК наприклад, а слуги государєві так і кажуть: "Ну закон є, і шо? Самі розумієте...") Пропагандисти срані.
показати весь коментар
24.05.2024 00:17 Відповісти
Ця інформація немає ніякого значення.Жінок не бусифікують.
показати весь коментар
24.05.2024 00:45 Відповісти
Женщина может попасть на фронт только добровольно,а мужчина зачастую только принудительно.Все,что надо знать о равноправии.
показати весь коментар
24.05.2024 07:34 Відповісти
Все що потрібно знати про додаток раб+

І це навіть не електронний кабінет призовника, ровели як лохів.
показати весь коментар
24.05.2024 08:08 Відповісти
 
 