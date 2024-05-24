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У "Резерв+" незабаром з’явиться військово-обліковий документ, який матиме таку ж юридичну силу, як паперовий, - Міноборони

Понад 1 млн осіб авторизувалися у Резерв+

Понад 1 млн громадян вже оновили свої дані у додатку "Резерв+".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

Водночас 40 865 військовозобов'язаних зробили це через ЦНАП, а 21 735 - через ТЦК.

Наразі Резерв+ вже доступний в 176 країнах.

"На обробку мільйона звернень територіальні центри комплектування б витратили близько року!", – зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Незабаром в Резерв+ зʼявиться військово-обліковий документ, який матиме таку ж юридичну силу, як паперовий, додали у Міністерстві.

Додаток "Резерв+"

Нагадаємо, напередодні у Міноборони відповіли на найбільш поширені питання щодо роботи застосунку.

Також у Міністерстві заявили, що військовозобов’язані зможуть показати представникам ТЦК свій статус оновлення даних у "Резерв+".

Читайте: 120 тис. військовозобов’язаних жінок оновили дані в додатку "Резерв+", - Міноборони

Автор: 

Міноборони (7335) мобілізація (3042) додаток (474)


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Топ коментарі
+4
А погранцы сказали им поф на все эл. документы, им только бамажка нужна...
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24.05.2024 16:29
+3
Не матиме таку ж силу. Бо ж електронним папірцем чи кьюар кодом сраку не витреш.
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24.05.2024 16:30
+3
Так а що робити з тим, що бази з цього "Резерв+" вже доступні в інтернеті? Тобто я розумію, що всі ці дані є і так на продаж з інших баз, але ж ми зараз говоримо про базу ВСІХ військових. Умовно, готові "Списки" для кацапів.
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24.05.2024 16:52
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А погранцы сказали им поф на все эл. документы, им только бамажка нужна...
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24.05.2024 16:29 Відповісти
От навіщо казати чогось , десь щось почувши. Прикордонники сказали, що відповідно до закону вони перевіряють при перетині кордону військово - обліковий документ, а ним є військовий квиток. У нас немає зараз військового електронного квитка в Резерв +.
Коли буде і внесуть відповідні зміни в закон, тогда і можливо буде пред'являти електронний квиток, зараз поки Резерв, це прога для оновлення даних, щоб в ТЦК не йти
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24.05.2024 17:10 Відповісти
Ога, офигенно, когда одна рука не знает что делает другая. И она даже не знает правая они или левая. А ты это одобряешь.
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24.05.2024 17:16 Відповісти
Електронні документи для перетину кордону не катять.

Вкотре відмітимо, згідно із вимогами законодавства, е-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон не є документами, що дають право громадянину України на виїзд з України і в'їзд в Україну.

https://dpsu.gov.ua/ua/news/SHCHodo-perevirki-prikordonnikami-dokumentiv-cherez-zastosunok-Diya/
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24.05.2024 17:52 Відповісти
ви у школі вчились? якшо вступить в силу нова постанова, про те, що Резерв+ буде дорівнювати паперовим документам, то поправлять і постанови і накази для погранців
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24.05.2024 17:35 Відповісти
Не матиме таку ж силу. Бо ж електронним папірцем чи кьюар кодом сраку не витреш.
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24.05.2024 16:30 Відповісти
Титан думки!
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24.05.2024 17:31 Відповісти
пішов викину свій паспорт та права з ДіЇ
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24.05.2024 17:34 Відповісти
Без бумажки ты какашка!!Для лохтората и распила денег пойдет
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24.05.2024 16:36 Відповісти
гадаю до кінця року всім мешканцям України на лоба або на руку тату з QR набїють.
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24.05.2024 16:48 Відповісти
Так а що робити з тим, що бази з цього "Резерв+" вже доступні в інтернеті? Тобто я розумію, що всі ці дані є і так на продаж з інших баз, але ж ми зараз говоримо про базу ВСІХ військових. Умовно, готові "Списки" для кацапів.
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24.05.2024 16:52 Відповісти
а де можна глянути?
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24.05.2024 17:10 Відповісти
Та десь в Даркнеті. У мене є скрін з продажу, аде викладати не буду - там прізвища, ІНН та звання солдатів, з заблюреними телефонами і адресами. Це повна срака, на мій погляд. Я не хочу розганяти зраду, лити лайно на розробників і т.д., але зі сторони видно, що справи йдуть в зовсім неправильному напрямку...
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24.05.2024 17:23 Відповісти
У кого ви той скрін знайшли?
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24.05.2024 17:26 Відповісти
Друзі поділилися скріном з обʼяви продажу бази. Я з робочої машини в даркнеті сидіти не стану, Тор тут не поставити. Якщо виявиться, що ніякі бази ніде не продають - із задоволенням вибачусь і видалю комент.
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24.05.2024 18:11 Відповісти
вже знайшлися твої друзі (прокацапські блогери цю тему роздувають). якщо виявиться, що ти не кацапський посіпака, я вибачусь
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24.05.2024 18:48 Відповісти
З дії я сам бачив на raidforums.com пропозицію на продаж і сампл на десь десять тисяч наріду з даними, фотками і таким іншим.
Але в таких штуках є один прикол. Це може бути набібалово. Ну тобто окрім того сампла у чуваків ніяких даних і нема. І ти ніколи не узнаєш так це чи не так поки не купиш. А там якось дорогувато було шоб просто з цікавості купити.
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24.05.2024 21:18 Відповісти
ну так якшо дали алєням доступ до баз, причому продажним алєням, то це не дивина. А ще рахуйте, шо там доступи у них згідно закону - ДО ВСЬОГО. І ці всі дані будуть на кожного в Даркнеті
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24.05.2024 17:31 Відповісти
Андрюша, ти або кацапський провокатор, або дурник, що довіряє бабкам на базарі.
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24.05.2024 19:23 Відповісти
1 000 000 проти 20 000/40 000. Це говорить про великий рівень довіри людей до ТЦК))) І якшо тут про це ще посперечатися можна, то чому ж тоді така мала кількість через цнап?)))
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24.05.2024 17:30 Відповісти
тому що ви думати не вмієте. яка пропускна спроможність тцк/цнап? а яка у застосунка?
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24.05.2024 17:42 Відповісти
Бу-га-га! Силу для кого? Покажіть документ в "Дії" юристу, або на митниці. Пошлють. В першу чергу за реальними документами.
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24.05.2024 17:39 Відповісти
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24.05.2024 18:46 Відповісти
22 числа вже був мільйон записів? ага. А де саме продають? хочу купити, не можу знайти
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24.05.2024 18:49 Відповісти
А чому ні? Сьогодні 24. Статистику оприлюднили з запізненням.

У даркнеті щось знайти ДУЖЕ важко, не маючи точного посилання. Колись намагався там шукати інформацію про продаж українських джевелінів. Ледве-ледве знайшов.
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24.05.2024 18:55 Відповісти
а вкрали базу 22 числа чи раніше?
з яким бляха запізненням? ці діджиталізатори кожне завантаження приложухи рахували. тільки за мільйон перевалило, в ту ж секунду вже почали про це писати.
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24.05.2024 19:27 Відповісти
 
 