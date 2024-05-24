У "Резерв+" незабаром з’явиться військово-обліковий документ, який матиме таку ж юридичну силу, як паперовий, - Міноборони
Понад 1 млн громадян вже оновили свої дані у додатку "Резерв+".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Міноборони.
Водночас 40 865 військовозобов'язаних зробили це через ЦНАП, а 21 735 - через ТЦК.
Наразі Резерв+ вже доступний в 176 країнах.
"На обробку мільйона звернень територіальні центри комплектування б витратили близько року!", – зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
Незабаром в Резерв+ зʼявиться військово-обліковий документ, який матиме таку ж юридичну силу, як паперовий, додали у Міністерстві.
Додаток "Резерв+"
Нагадаємо, напередодні у Міноборони відповіли на найбільш поширені питання щодо роботи застосунку.
Також у Міністерстві заявили, що військовозобов’язані зможуть показати представникам ТЦК свій статус оновлення даних у "Резерв+".
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Коли буде і внесуть відповідні зміни в закон, тогда і можливо буде пред'являти електронний квиток, зараз поки Резерв, це прога для оновлення даних, щоб в ТЦК не йти
Вкотре відмітимо, згідно із вимогами законодавства, е-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон не є документами, що дають право громадянину України на виїзд з України і в'їзд в Україну.
https://dpsu.gov.ua/ua/news/SHCHodo-perevirki-prikordonnikami-dokumentiv-cherez-zastosunok-Diya/
Але в таких штуках є один прикол. Це може бути набібалово. Ну тобто окрім того сампла у чуваків ніяких даних і нема. І ти ніколи не узнаєш так це чи не так поки не купиш. А там якось дорогувато було шоб просто з цікавості купити.
У даркнеті щось знайти ДУЖЕ важко, не маючи точного посилання. Колись намагався там шукати інформацію про продаж українських джевелінів. Ледве-ледве знайшов.
з яким бляха запізненням? ці діджиталізатори кожне завантаження приложухи рахували. тільки за мільйон перевалило, в ту ж секунду вже почали про це писати.