У "Резерв+" незабаром з’явиться військово-обліковий документ, який матиме таку ж юридичну силу, як паперовий, - Міноборони

Понад 1 млн громадян вже оновили свої дані у додатку "Резерв+".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

Водночас 40 865 військовозобов'язаних зробили це через ЦНАП, а 21 735 - через ТЦК.

Наразі Резерв+ вже доступний в 176 країнах.

"На обробку мільйона звернень територіальні центри комплектування б витратили близько року!", – зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Незабаром в Резерв+ зʼявиться військово-обліковий документ, який матиме таку ж юридичну силу, як паперовий, додали у Міністерстві.

Додаток "Резерв+"

Нагадаємо, напередодні у Міноборони відповіли на найбільш поширені питання щодо роботи застосунку.

Також у Міністерстві заявили, що військовозобов’язані зможуть показати представникам ТЦК свій статус оновлення даних у "Резерв+".

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