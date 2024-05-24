Працівники силових структур протягом кількох місяців також мають стати на військовий облік, - Генштаб ЗСУ
Протягом кількох місяців працівники Нацполіції, ДБР та інших силових структур також мають стати на військовий облік.
Про це заявив начальник головного управління персоналу Генштабу ЗСУ Роман Горбач, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На військовий облік поставлено більш широкий спектр категорій громадян... Працівники Нацполіції, ДБР і інші силових структур зараз, відповідно до цього закону, протягом кількох місяців ці категорії будуть ставати на військовий облік. Цим законом покладено більше обов'язків на самих громадян.
Так, з 18 травня кожен громадянин має обов'язок знаходитись постійно з військово-обліковим документом, і на випадок вимоги уповноваженої особи громадянин має обов'язок пред'являти цей документ. Такі дії в обов'язковому порядку мають фіксуватися засобами відеофіксації. і у разі порушення або громадянами, або уповноваженими особами законодавства також особи несуть відповідальність", - пояснив він.
Нагадаємо, раніше у Генштабі повідомили, що планують зменшити штат на 60%. Частину військових відправлять у бойові частини.
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Насправді поліціянти є найманими працівниками суб'єкта приватноі власності
можете пояснити цей пассаж ?? що маєте на увазі ??
Всі повнолітні особи чоловічої статі на обліку стоять..
24 травня, 2024 р СУСПІЛЬНЕ
https://suspilne.media/kropyvnytskiy/753109-na-zasidanna-sudu-nad-rozvidnikom-cervinskim-prijsli-poterpili-trivae-rozglad-spravi/
Безуглій може вже тому у тому числі, не сподобався ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧ СИРСЬКИЙ, окрім того що не хоче вові з Єрмаком все докладати від пратнерів ( впененна що така вимога була ) - а де засідання СТАВКИ?
https://www.epravda.com.ua/news/2024/05/24/714174/
А ось вже й Фіалі олігарху спонсору соросят в Україні та володарю УП та НВ прилітає .. Ну Міша Ткач крутий кишеньковий розслідувач Єрмака жаліється на владу теж ... прийшов з РС до Фіали на УП і вдруг - ашо такоє!
Тоді давайте і лікарів з медсестрами на фронт, і пекарів, і автослюсарів, і продавців з продавчиня ми, і педагогів - усіх.
От тільки питання до розумаків: а чому ви тут пишете, а не на фронті воюєте?
І намагання верхівки ЗСУ взяти їх під контроль матимуть один наслідок підуть коту в тріщину. Така система була є і буде.Особливо така структура як тцк.Бо силовики чудово розуміють законність тих чи інших процесів як і утворень і відполвідальності перед законом які не мають сроків давності.То працівники тцк мабуть бігуді налупили і корону лупонули і думають їх це не каснеться.Всім воєнкомам слід задуматися за законність і відповідальність яка їх чекає.А прикритися по закону вони нічим не можуть.Вони ще хай сбу під свій облік поставлять...