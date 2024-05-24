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Новини Мобілізація
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Працівники силових структур протягом кількох місяців також мають стати на військовий облік, - Генштаб ЗСУ

поліція,нацполіція

Протягом кількох місяців працівники Нацполіції, ДБР та інших силових структур також мають стати на військовий облік.

Про це заявив начальник головного управління персоналу Генштабу ЗСУ Роман Горбач, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На військовий облік поставлено більш широкий спектр категорій громадян... Працівники Нацполіції, ДБР і інші силових структур зараз, відповідно до цього закону, протягом кількох місяців ці категорії будуть ставати на військовий облік. Цим законом покладено більше обов'язків на самих громадян.

Так, з 18 травня кожен громадянин має обов'язок знаходитись постійно з військово-обліковим документом, і на випадок вимоги уповноваженої особи громадянин має обов'язок пред'являти цей документ. Такі дії в обов'язковому порядку мають фіксуватися засобами відеофіксації. і у разі порушення або громадянами, або уповноваженими особами законодавства також особи несуть відповідальність", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше у Генштабі повідомили, що планують зменшити штат на 60%. Частину військових відправлять у бойові частини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Резерв+" незабаром з’явиться військово-обліковий документ, який матиме таку ж юридичну силу, як паперовий, - Міноборони

Автор: 

Генштаб ЗС (6544) силовики (2513) мобілізація (3042)


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Топ коментарі
+31
Якщо 50 % ментів мобілізувати криміногенна обстановка в країні тільки покращиться...
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24.05.2024 17:23
+26
А чого вони ще не на обліку ? Стережуть дупу найвеличнішого ?
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24.05.2024 17:14
+19
не стоять, та ще й заброньовані.
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24.05.2024 17:27
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Що за маячня..вони й так стоять..
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24.05.2024 17:14 Відповісти
не стоять, та ще й заброньовані.
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24.05.2024 17:27 Відповісти
А як вони можуть бути заброньовані коли вони не стоять?
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24.05.2024 17:49 Відповісти
це магія.
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24.05.2024 17:55 Відповісти
Там "спеціальний облік", який окремо від військового обліку. Але суті це не змінить, вони все одно заброньовані.
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24.05.2024 17:35 Відповісти
А не простіше, отому спецобліку данні передати до звичайного обліку. А не робити захід сонця вручну. Чи під це ще грошей зариють?
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24.05.2024 17:58 Відповісти
Зробити щось простіше? В Україні? Я Вас прошу
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24.05.2024 18:02 Відповісти
Я просто пожиттєвий лінивець..коли працювала, мені простіше було автоматизувати процес)) витратити пару діб для того, щоб система сама потім працювала..но то із серії кому що вигідно))
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24.05.2024 18:37 Відповісти
Чим складніша система, тим більше в ній шпаринок, які можна монетизувати.
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24.05.2024 20:11 Відповісти
А ОПу обелетят?
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24.05.2024 17:37 Відповісти
Насправді поліціянти є найманими працівниками суб'єкта приватноі власності, та, як і інші військовозабов'язані повинні стати на військовий облік.
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24.05.2024 17:41 Відповісти
Ото дуже цікаво. В мене малий у 17 років до аки МВС вступив. Там й на облік став. Після випуску його справу передали за місцем прописки/служби. Все. Вийшов з системи - відповідальний за кадри маякнув до військомату сина та й все.
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24.05.2024 17:55 Відповісти


Насправді поліціянти є найманими працівниками суб'єкта приватноі власності

можете пояснити цей пассаж ?? що маєте на увазі ??
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24.05.2024 22:05 Відповісти
они на спецучете
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24.05.2024 19:43 Відповісти
А чого вони ще не на обліку ? Стережуть дупу найвеличнішого ?
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24.05.2024 17:14 Відповісти
Та ні, чергова маячня від нарка.

Всі повнолітні особи чоловічої статі на обліку стоять..
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24.05.2024 17:20 Відповісти
На засідання суду над розвідником Червінським прийшли потерпілі: триває розгляд справи ОНОВЛЮЄТЬСЯ

24 травня, 2024 р СУСПІЛЬНЕ
https://suspilne.media/kropyvnytskiy/753109-na-zasidanna-sudu-nad-rozvidnikom-cervinskim-prijsli-poterpili-trivae-rozglad-spravi/
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24.05.2024 17:16 Відповісти
На облік вони стануть, але ж ніхто їх всеодно не мобілізуватиме,якщо у них броня.
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24.05.2024 17:20 Відповісти
Силовики ніколи ні при яких часах влади і держав не мають і ніколи не мали підпорядкування армії.
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24.05.2024 20:19 Відповісти
дуже хочу подивитися, як патруль тцк, силоміць грузить наряд поліції в зелений бусік.
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24.05.2024 17:21 Відповісти
Хочете, щоби поліція перестреляла незаконне збройне формування чвк "тцк" за напад на представників нацполу? )
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24.05.2024 17:36 Відповісти
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24.05.2024 17:47 Відповісти
А чого вони раніше не стали на облік? Чи вони ''геліта'', вони над законом.
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24.05.2024 17:22 Відповісти
Та всі вони на обліку. Стаття по-дибільному написана. От тільки з пенсіонерами військовими та поліцейськими 40-річними були якісь питання про облік. Чи то їх знімали, чи то не ставили - щось таке
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24.05.2024 17:33 Відповісти
они на спецучете, как и сбу
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24.05.2024 19:44 Відповісти
Якщо 50 % ментів мобілізувати криміногенна обстановка в країні тільки покращиться...
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24.05.2024 17:23 Відповісти
Как я писал еще зимой, что раньше или позже их мобилизируют. Добро не должно пропадать. Тоже самое касается тыловых крыс из штабов из соседней новости.
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24.05.2024 17:26 Відповісти
Це кого треба добро. Хто барські комори без охорони оставить?
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24.05.2024 17:34 Відповісти
Ось починається движуха - справа проти сестри ГОЛОВИНАЦПОЛІЦІЇ, ГЕНШТАБ КЛИЧЕ КИЇВСЬКИХ БОГАТІРИВ ТАТАРОВА НА ВІЙНУ, у Кропивницькому дають слово Червінському перед судовим засіданням для преси,

Безуглій може вже тому у тому числі, не сподобався ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧ СИРСЬКИЙ, окрім того що не хоче вові з Єрмаком все докладати від пратнерів ( впененна що така вимога була ) - а де засідання СТАВКИ?
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24.05.2024 17:27 Відповісти
Dragon Capital Фіали заявив про тиск на бізнес з боку правоохоронців
https://www.epravda.com.ua/news/2024/05/24/714174/
А ось вже й Фіалі олігарху спонсору соросят в Україні та володарю УП та НВ прилітає .. Ну Міша Ткач крутий кишеньковий розслідувач Єрмака жаліється на владу теж ... прийшов з РС до Фіали на УП і вдруг - ашо такоє!
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24.05.2024 17:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=aBRMzqAiigs на учет возьмусь, а воевать не пойду никуда - шиш с маслом
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24.05.2024 18:03 Відповісти
А скількох " кількох"? 36,48 чи 72 місяців?
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24.05.2024 18:16 Відповісти
Що за маячня? Навіть, вчителі стоять на війському обліку!
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24.05.2024 18:44 Відповісти
От москалі старанно вкидають, а лохи ведуться! Та подумайте трішки головою що буде, якщо так станеться, як задумано. Тяжко зрозуміти, що сволоти грошей не пошкодують криміналітету, щоб ті розхитували суспільство? А шпигунів і диверсантів ви ловити будете?
Тоді давайте і лікарів з медсестрами на фронт, і пекарів, і автослюсарів, і продавців з продавчиня ми, і педагогів - усіх.
От тільки питання до розумаків: а чому ви тут пишете, а не на фронті воюєте?
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24.05.2024 19:40 Відповісти
А ти де воюєш га Ізя? На якому фронті? І ще - шпигунів та диверсантів менти не ловлять, для цього є військова контррозвідка. І взагалі, при воєнному стані в країні вся повнота влади належить Ставкі верховного головнокомандувача та Генеральному штабу ВСУ
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24.05.2024 21:08 Відповісти
Силові структури ніколи не мали підпорядкування ЗСУ.
І намагання верхівки ЗСУ взяти їх під контроль матимуть один наслідок підуть коту в тріщину. Така система була є і буде.Особливо така структура як тцк.Бо силовики чудово розуміють законність тих чи інших процесів як і утворень і відполвідальності перед законом які не мають сроків давності.То працівники тцк мабуть бігуді налупили і корону лупонули і думають їх це не каснеться.Всім воєнкомам слід задуматися за законність і відповідальність яка їх чекає.А прикритися по закону вони нічим не можуть.Вони ще хай сбу під свій облік поставлять...
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24.05.2024 20:17 Відповісти
Ти почитай положення про воєнний стан а потім будеш свої казки власній дружині розповідати. Якщо на війні кожна структура буде на себе ковдру натягувати то перемоги нам ніколи не досягнути. Положення у ні люди писали
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24.05.2024 22:32 Відповісти
По-друге, не хотів тебе ображати незнайко, але всі силовики - чи то МВС або СБУ або удо чи прикордонники, всі вонивсерівно стоять на обліку в звичайних військоматах тобто зараз це має назву ТЦК ЗСУ. Звичайно що облікуються вони в окремих командах, але в ТЦК. Тому що окремих військоматів для СБУ чи МВС або інших силових інституцій не існує. Ось тепер ти знаєш все.
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25.05.2024 07:54 Відповісти
ТЦК сп це приватні рекрути.Силовики не тільки окремо йдуть в обліку а і в більшості не стоять на обліку.Ви мабуть взагалі не вкурсі законодавчої сторони цього питання.Повторююсь ніколи силовики не були в відношенні до армії.Це дві гілки влади які фактично завжди були на різних полюсах і впливах.А зараз тим паче.Є ЗСУ є ТЦК а є законність даної сторони.Почекайте трошки і вас дуже здивує що буде з тцк і як їх тихенько замінять структурно.
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25.05.2024 18:45 Відповісти
Я тобі про воєнний стан та про війну, а ти мені про мирні часи. Ще раз повторюю - За часів війни всі силові структури країни підпорядковуються Ставкі верховного головнокомандувача и Генеральному штабу ЗСУ. Всі діють в інтересах перемоги. Як що Генеральний штаб планує операцію оборонну чи наступальну, то СБУ чи МВС отримують завдання за своїм призначенням. План такої операції затверджує Верховний головнокомандувач тобто президент. Так шо свої мрії засунь собі у дупу ділетант. За мирних часів такого не має (але я писав тільки про війну). А на обліку всі стоять у військоматах і менти і СБУ і прикордонники, тільки в окремих командах. Шо тебе так засмутило? Із цих окремих команд їх призивають за призначенням не в армію, а в тіж СБУ чи МВС. Шо тут не ясного??? Якусь пургу мені пишеш! По друге, а кого ти називаєш силовиками хлопчик? Шо оборонне відомство (ЗСУ) це вже не силовики? Дивний ти якийсь хлопче. Мабуть і в армії не служив?
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26.05.2024 16:10 Відповісти
"Працівники силових структур" ПОВИННІ з перших днів бути на передку. Чи Василь , якого зняли з маршрутки, крутіший? Хоча...ганяти бабок на ринку точно "працівники силових структур" крутіші.
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24.05.2024 20:18 Відповісти
Поліцаїв треба берегти, їм ще служити новим хазяєвам.
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24.05.2024 22:35 Відповісти
До слова "служити" є дуже великий сумнів, прислужуватись саме воно. Колись хтось сказав -"полицейские и проститутки нужни при любой власти"
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25.05.2024 09:19 Відповісти
Дійсно. Та й зараз вони займаються рівно тим же, порушуючі власну присягу. Звісно шо для поліцая та присяга- пустий звук.
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25.05.2024 11:13 Відповісти
Значіт так... Ввіду с мобілізацієй усєх плакулолов і судєй на вайну, всє суди атмєняюцца і падсудімиє расстрєліваюцца !!! Остальниє повєшиваюцца !!!
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24.05.2024 20:46 Відповісти
Нарешті дочекався - в умовах воєнного стану в країні вся повнота влади належить Ставки та Генеральному штабу ВСУ всі інші силові структури типу - СБУ, МВС, УДО, СЗР, прикордонники, митники, пенітенціарна служба та інші підпорядковуються Генштабу і діють в його інтересах. А не Либідь рак та щука як зараз воно є
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24.05.2024 21:04 Відповісти
тут даже дело не в действующих работниках, а 40 летних пенсионерах на наших налогах, они тоже не на учете в военкомате, а должны....
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24.05.2024 22:07 Відповісти
А кто тебе сказал что они не на учете в военкомате? А как они военную пенсию получают? Вот ты куйню пишешь сам не зная о чем. Если он например военный летчик и вышел на пенсию в 45 да еще и по здоровью то чему ты завидуешь а налогоплательщик? Чего ж ты сам не пошел в военное училище? А … не хотелось себя любимого ни в чем ограничивать. Ну то и сопи в две дыры. А этих 40 летних пенсов, как ты пишешь призывают сейчас аж со свистом, особенно если ВУС нужный. Ты ж понимаешь что если он майор или полковник запаса то его в окоп не посадишь он тобой командовать будет. А если он связист пвошник авиатор моряк так ему тем более не в пехоту
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26.05.2024 16:20 Відповісти
я написал про сбу , ментов, погранцов, мчс - они на спецучете и военкомате нет их дел.... уволились по больничке все силовики, так как были выплаты что получил болячку на службе.. и хамство маме своей оставь... училище я закончил...
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26.05.2024 16:30 Відповісти
Сам виноват, пиши понятнее. Моего родича мента на пенсии (был майором полиции) призвали в нацгвардию, сейчас где то в луганде…
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26.05.2024 18:10 Відповісти
Бред для скажених.
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24.05.2024 22:14 Відповісти
бывшего на пенсии знакомого под 50 в первые дни дёрнули, через год кантузия, сейчас не знаю
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24.05.2024 22:50 Відповісти
 
 