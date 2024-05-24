Працівники силових структур протягом кількох місяців також мають стати на військовий облік, - Генштаб ЗСУ

Протягом кількох місяців працівники Нацполіції, ДБР та інших силових структур також мають стати на військовий облік.

Про це заявив начальник головного управління персоналу Генштабу ЗСУ Роман Горбач, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На військовий облік поставлено більш широкий спектр категорій громадян... Працівники Нацполіції, ДБР і інші силових структур зараз, відповідно до цього закону, протягом кількох місяців ці категорії будуть ставати на військовий облік. Цим законом покладено більше обов'язків на самих громадян.

Так, з 18 травня кожен громадянин має обов'язок знаходитись постійно з військово-обліковим документом, і на випадок вимоги уповноваженої особи громадянин має обов'язок пред'являти цей документ. Такі дії в обов'язковому порядку мають фіксуватися засобами відеофіксації. і у разі порушення або громадянами, або уповноваженими особами законодавства також особи несуть відповідальність", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше у Генштабі повідомили, що планують зменшити штат на 60%. Частину військових відправлять у бойові частини.

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