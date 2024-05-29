Окупанти б’ють по Вовчанську термобаричними боєприпасами, - ОСУВ "Хортиця
Російська армія обстрілює Вовчанськ з важких вогнеметних систем ТОС2 "Солнцепек" термобаричними боєприпасами. А також атакує місто керованими авіабомбами.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком, про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.
"Більшу частину міста контролюють українські Сили оборони. Наземні штурми ворог поєднує з авіаційними ударами, щоб досягти успіху. Також по Вовчанську ворог застосовує важкі вогнеметні системи ТОС2 "Солнцепек". Завдає ударів термобаричними боєприпасами, знищуючи на своєму шляху забудову і цивільну інфраструктуру", – розповів речник.
За словами Волошина, росіяни намагаються підтримувати наступ силами мотострілецьких підрозділів, що належать до 44-го армійського корпусу, проте Сили оборони активно знищують усі подібні угруповання.
Військовий розповів про різну тактику росіян на різних напрямках фронту. За його словами, переважно окупанти намагаються прорватись штурмовими підрозділами за підтримки техніки.
"Спочатку посилають штурмові групи вперед. Ці групи намагаються заходити і заїжджати як на малій легкоброньованій техніці, так і на гольф-карах, баггі, кросових мотоциклах. Якщо групи добралися до своєї цілі, то намагаються закріпитися. Якщо не вдалося, то це для них "квиток в один кінець" і вони там залишаються, бо наші військовослужбовці Сил оборони їх знищують", – зазначив Волошин.
Нагадаємо, днями стало відомо, що з Вовчанська припинена евакуація. Як розповів начальник Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі, у місті залишилося близько 100 жителів, але підїжджати до міста вкрай небезпечно.
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Дальность стрельбы максимальная 3 600 (6 000 для ТОС-1А, 15 000 для ТБС-М3) м (с)
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Про ту збочену Газу знає навіть пінгвін: кожний камінець знімають і накручують ООН на співчуття, а наші zeлені мільярдери?
Согласно докладу ООН, опубликованному 1 марта, израильские войска убили в Газе около 9 тысяч женщин. В докладе отмечается, что цифра, скорее всего, занижена, так как многие жертвы, как предполагается, могут оставаться под завалами.
По данным Детского фонда ООН (UNICEF), с начала войны в Газе погибло более 13 тысяч детей.
Естественно, они первые начали да и вообще это жены террористов и будущие террористы. Поэтому между кацапией и израилем нет ничего общего как и между недавним обстрелом Эпицентра и лагерем беженцев в Газе.
ББС хуже Скабеевой, да и снимки, на которые они ссылаются, фотошоп скорей всего. А Международный уголовный суд рассмотрит вопрос выдачи ордеров на арест лидеров ХАМАС и премьер-министра Израиля потому что там все антисемиты.