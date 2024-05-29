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Окупанти б’ють по Вовчанську термобаричними боєприпасами, - ОСУВ "Хортиця

Вовчанськ

Російська армія обстрілює Вовчанськ з важких вогнеметних систем ТОС2 "Солнцепек" термобаричними боєприпасами. А також атакує місто керованими авіабомбами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком, про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

"Більшу частину міста контролюють українські Сили оборони. Наземні штурми ворог поєднує з авіаційними ударами, щоб досягти успіху. Також по Вовчанську ворог застосовує важкі вогнеметні системи ТОС2 "Солнцепек". Завдає ударів термобаричними боєприпасами, знищуючи на своєму шляху забудову і цивільну інфраструктуру", – розповів речник.

За словами Волошина, росіяни намагаються підтримувати наступ силами мотострілецьких підрозділів, що належать до 44-го армійського корпусу, проте Сили оборони активно знищують усі подібні угруповання.

Військовий розповів про різну тактику росіян на різних напрямках фронту. За його словами, переважно окупанти намагаються прорватись штурмовими підрозділами за підтримки техніки.

"Спочатку посилають штурмові групи вперед. Ці групи намагаються заходити і заїжджати як на малій легкоброньованій техніці, так і на гольф-карах, баггі, кросових мотоциклах. Якщо групи добралися до своєї цілі, то намагаються закріпитися. Якщо не вдалося, то це для них "квиток в один кінець" і вони там залишаються, бо наші військовослужбовці Сил оборони їх знищують", – зазначив Волошин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На підступах до Часового Яру тривають інтенсивні бої, Сили оборони контратакують у районах Вовчанська та Стариці на Харківщині, - Нацгвардія

Нагадаємо, днями стало відомо, що з Вовчанська припинена евакуація. Як розповів начальник Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі, у місті  залишилося близько 100 жителів, але підїжджати до міста вкрай небезпечно.

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Топ коментарі
+8
кляті американці і споруди на всіх напрямкаx недокопали і не замінували і вічно недодають - ну тварі ж...
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"дід - винь нарешті з під матрацу i спали партбілет" - в Дії!
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29.05.2024 06:51
+7
Чому цей жах не транслює телезомбіфет по усіх телеканалах світу?
Про ту збочену Газу знає навіть пінгвін: кожний камінець знімають і накручують ООН на співчуття, а наші zeлені мільярдери?
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29.05.2024 07:29
+5
Шведы разрешили использовать свое оружие по ОРдетак что эти долбанные солцепеки можно смело доставать "Арчерами."
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29.05.2024 06:48
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А цими пьоками ху#оками теж з кацапстана обстрілюють?
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29.05.2024 06:34 Відповісти
Теоретично, можуть
===========
Дальность стрельбы максимальная 3 600 (6 000 для ТОС-1А, 15 000 для ТБС-М3) м (с)
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29.05.2024 06:44 Відповісти
Шведы разрешили использовать свое оружие по ОРдетак что эти долбанные солцепеки можно смело доставать "Арчерами."
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29.05.2024 06:48 Відповісти
кляті американці і споруди на всіх напрямкаx недокопали і не замінували і вічно недодають - ну тварі ж...
нова функція-акція
"дід - винь нарешті з під матрацу i спали партбілет" - в Дії!
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29.05.2024 06:51 Відповісти
Вовчанськ знаходиться меньш ніж 10км від кордону.Достатньо навіть "граду".Будь ласка згадайте 2014-15 роки.Рейд укр.арміі вдовж кордону з ростовськойй обл.І ростріл її з теріторіі рашки.Відповісти ми не могли тому,що ця війна з рашею на той час подавалась,як війна з "сепаратистами" вдало проштовхнута рашапропагандой і типу "украінськими" алігархичними каналами і пресою.Зараз сітуація майже така,таки замість "сепаратизму" навязується світу "3мірова,ядерна війна".
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29.05.2024 07:05 Відповісти
Чому цей жах не транслює телезомбіфет по усіх телеканалах світу?
Про ту збочену Газу знає навіть пінгвін: кожний камінець знімають і накручують ООН на співчуття, а наші zeлені мільярдери?
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29.05.2024 07:29 Відповісти
А яким чином телезомбіфет може заставити це транслювати інші канали світу ? Хакнути їх ? Інші канали могли б самі транслювати ці жахи з телезомбіфету чи інтернету-відео та фото повно. Але чомусь не дуже хочуть. Там місцевим жителям не до тривог та фільмів жахів з України-там по телекам дивляться євробачення, футбол, олімпіади, мелодрами, різні там діскавері.
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29.05.2024 08:03 Відповісти
Уничтожают город мерзавцы московитские.
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29.05.2024 08:43 Відповісти
А где наше термобарическое оружие? И почему ООН и весь мир не визжит как рашисты уничтожают с корнем наши города запрещенными видами вооружения? Зато сколько визга было когда Израиль точечными ударами бомбил террористов ХАМАСа в Газе.
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29.05.2024 10:12 Відповісти
В результате "точечных ударов" Израиля по данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ, OHCA), к 175-му дню войны погибли по меньшей мере 32 623 человека и более 75 092 были ранены.

Согласно докладу ООН, опубликованному 1 марта, израильские войска убили в Газе около 9 тысяч женщин. В докладе отмечается, что цифра, скорее всего, занижена, так как многие жертвы, как предполагается, могут оставаться под завалами.

По данным Детского фонда ООН (UNICEF), с начала войны в Газе погибло более 13 тысяч детей.

Естественно, они первые начали да и вообще это жены террористов и будущие террористы. Поэтому между кацапией и израилем нет ничего общего как и между недавним обстрелом Эпицентра и лагерем беженцев в Газе.
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29.05.2024 15:21 Відповісти
Не распространяйте бред который печатают рашисты. ООН берет сведения не из независимых источников а из сведений которые им дает ХАМАС и рашисты. То же самое ООН расказывает что в Украине погибло всего около 500 детей при том что рашисты сровняли с землей десятки украинских городов сверхтяжелыми авиабомбами в том числе термобарическими. Так что давайте перестанете давать инфу ссылаясь на шарашкину контору типо ООН которая является филиалом кремлевского режима.
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29.05.2024 15:29 Відповісти
"...Судя по спутниковым снимкам, которые были сделаны по заказу Би-би-си, за время войны в секторе Газа, возможно, было повреждено около 98 тыс. зданий....". Скорее всего здания были пустые конечно же.
ББС хуже Скабеевой, да и снимки, на которые они ссылаются, фотошоп скорей всего. А Международный уголовный суд рассмотрит вопрос выдачи ордеров на арест лидеров ХАМАС и премьер-министра Израиля потому что там все антисемиты.
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29.05.2024 15:45 Відповісти
И статья вообще про уничтожение Волчанска, а не про то, как белые и пушистые евреи точечными ударами отбиваются от ХАМАСА. Предлагаю на этом закончить и остаться каждый при своем мнении. Пересобирать свой мирок заново сложная задача, поэтому лучше оставаться в уютном ложе былых представлений.
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29.05.2024 15:53 Відповісти
 
 