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На підступах до Часового Яру тривають інтенсивні бої, Сили оборони контратакують у районах Вовчанська та Стариці на Харківщині, - Нацгвардія

Бої на Харківщині

Росіяни не полишають спроб захопити Часів Яр на Донеччині, там точаться пекельні бої. На Харківському напрямку підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах сіл Липці та Тернова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це LIGA.net повідомив речник Національної гвардії Руслан Музичук.

"Ворог здійснює вогневий вплив на Часів Яр із застосуванням мінометів й артилерійських обстрілів. Для проведення штурмових дій у більшості використовує групи піхоти", – проінформував Музичук.

На Харківському напрямку підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах сіл Липці та Тернова. А також українські військові контрнаступали у районах Вовчанська та Стариці.

Нагадаємо, днями стало відомо, що у Вовчанську призупинили евакуацію цивільного населення, оскільки під’їжджати до міста небезпечно

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог окупував Нетайлове та просунувся біля кількох населених пунктів, зокрема й Часового Яру, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Харківщина (6054) бойові дії (3770) Національна гвардія (1525) Вовчанськ (415)


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Слава ЗСУ!!!
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27.05.2024 12:54 Відповісти
Слава воїнам світла !
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27.05.2024 12:59 Відповісти
Орки окончательно перешли к советской "Науки побеждать" образца 1942 года:

целый год штурмовать какой-нибудь райцентр Ржев или посёлок Сычевка, укладывая пол-миллиона трупов...
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27.05.2024 15:09 Відповісти
Минулого літа ЗСУ у щоденних зведеннях сотнями тисячами вибивали ворожу артилерію. Чому зараз все зупинилося? Сидіти в обороні не означає відходити і чекати ударів противника.
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27.05.2024 16:21 Відповісти
Смерть окупантам на українській землі 🤬
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27.05.2024 19:08 Відповісти
Солдати перебувають у стаціонарних укріпленнях, де планерні бомби російської армії можуть бути більш корисними. Солдатам слід дозволити воювати в русі.
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27.05.2024 22:14 Відповісти
 
 