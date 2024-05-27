На підступах до Часового Яру тривають інтенсивні бої, Сили оборони контратакують у районах Вовчанська та Стариці на Харківщині, - Нацгвардія

Росіяни не полишають спроб захопити Часів Яр на Донеччині, там точаться пекельні бої. На Харківському напрямку підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах сіл Липці та Тернова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це LIGA.net повідомив речник Національної гвардії Руслан Музичук.

"Ворог здійснює вогневий вплив на Часів Яр із застосуванням мінометів й артилерійських обстрілів. Для проведення штурмових дій у більшості використовує групи піхоти", – проінформував Музичук.

На Харківському напрямку підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах сіл Липці та Тернова. А також українські військові контрнаступали у районах Вовчанська та Стариці.

Нагадаємо, днями стало відомо, що у Вовчанську призупинили евакуацію цивільного населення, оскільки під’їжджати до міста небезпечно

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