На підступах до Часового Яру тривають інтенсивні бої, Сили оборони контратакують у районах Вовчанська та Стариці на Харківщині, - Нацгвардія
Росіяни не полишають спроб захопити Часів Яр на Донеччині, там точаться пекельні бої. На Харківському напрямку підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах сіл Липці та Тернова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це LIGA.net повідомив речник Національної гвардії Руслан Музичук.
"Ворог здійснює вогневий вплив на Часів Яр із застосуванням мінометів й артилерійських обстрілів. Для проведення штурмових дій у більшості використовує групи піхоти", – проінформував Музичук.
На Харківському напрямку підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах сіл Липці та Тернова. А також українські військові контрнаступали у районах Вовчанська та Стариці.
Нагадаємо, днями стало відомо, що у Вовчанську призупинили евакуацію цивільного населення, оскільки під’їжджати до міста небезпечно
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