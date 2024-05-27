Ворог окупував Нетайлове та просунувся біля кількох населених пунктів, зокрема й Часового Яру, - DeepState. КАРТА

Російські загарбники просунулися біля 7 населених пунктів та окупували Нетайлове Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявляють аналітики DeepState.

"Ворог просунувся біля Солодкого, Новомихайлівки, Соколу, Очеретиного, Новоолександрівки, Часового Яру, в Берестовому та окупував Нетайлове", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днями в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що ворог трохи зменшив кількість та інтенсивність бойових дій у Донецькій області, проте на Покровському й Курахівському напрямку тривають жорсткі бої.

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