Ворог окупував Нетайлове та просунувся біля кількох населених пунктів, зокрема й Часового Яру, - DeepState. КАРТА
Російські загарбники просунулися біля 7 населених пунктів та окупували Нетайлове Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявляють аналітики DeepState.
"Ворог просунувся біля Солодкого, Новомихайлівки, Соколу, Очеретиного, Новоолександрівки, Часового Яру, в Берестовому та окупував Нетайлове", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, днями в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що ворог трохи зменшив кількість та інтенсивність бойових дій у Донецькій області, проте на Покровському й Курахівському напрямку тривають жорсткі бої.
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+27 Rostyslav Komarnytsky
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+18 Vasya Kirpych #484960
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Але Рішення КСУ від 2014 року, однозначне, як не крути! ФСЬО… давай …Пока… Слідчі в ГПУ ДБР СБУ МВС та ще з десяток структур, їх УЖЕ ЧЕКАЮТЬ! Не тягни Зеля, марно час з оточенням, слідчим, усе належним чином, треба оформити! Скільки фатів з 2019 року задокументовано!! Гончарук із Шмигалем, та призначенці, на нервах усі!
Lida Sha
З 2022 року на вивчення пінгвінів було виділено мільярд гривень, - Prozorro.
У 2022 році було виділено - 1.5 млн доларів;
у 2023 - 11.7 млн доларів;
у 2024 - 11.6 млн доларів.
В переліку є вина, шампанське, червона ікра і навіть набір професійних дротиків для гри в дартс.
Євген Дикий, який часто істерить на різних каналах ТВ про "воювати будуть всі".
порядок такой?
- байден дает команду отправить оружие в Украину на 60 млрд
- остин организует отправку
- конвои доходят до границы Украины
- выходит команда Зе к границе и говорит: нэ нэ нэ, это не нам, да и вообще мы саботируем.
- по итогу на фронт оружие на 60млрд не поступает
вот так в вашей голове всё отложилось?