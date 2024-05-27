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Новини Війна
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Ворог окупував Нетайлове та просунувся біля кількох населених пунктів, зокрема й Часового Яру, - DeepState. КАРТА

Російські загарбники просунулися біля 7 населених пунктів та окупували Нетайлове Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявляють аналітики DeepState.

"Ворог просунувся біля Солодкого, Новомихайлівки, Соколу, Очеретиного, Новоолександрівки, Часового Яру, в Берестовому та окупував Нетайлове", - йдеться в повідомленні.

Карта Донеччина

Нагадаємо, днями  в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що ворог трохи зменшив кількість та інтенсивність бойових дій у Донецькій області, проте на Покровському й Курахівському напрямку тривають жорсткі бої.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від початку доби відбулося 95 бойових зіткнень. На Куп’янському напрямку ворог 22 рази намагався витіснити наші підрозділи, - Генштаб

Автор: 

Донецька область (8423) бойові дії (3770)


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Топ коментарі
+27
Так буває, коли замість кадрових досвідчених генералів з бойовим досвідом призначають галушкіних. І доьре, якщо знаходиться Драпатий, який може виправити ситуацію. Але один Драпатий просто фізично не може бути і у Генштабі, і у бойовій обстановці. Немає багато Драпатих. Вичистили зелені.
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27.05.2024 08:54
+21
Керівництво, після вдалого пограбунку країни бачить себе на Майдівах
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27.05.2024 09:06
+18
Дозвольте трохи підкорегувати: була зрозуміла ще в 2019-му
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27.05.2024 09:17
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А Володя Херпіду зняв відос на згарищі спочатку типографії, а аотім Епіцентру. Цк все на що здібний цей персонаж, так 73%?
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27.05.2024 08:52 Відповісти
это вы свом выбором 2019 году спровоцировали Пуйло на вторжение....вы любители сериала "Скоты" и просто недалекие люди...к сожаление таких безмозглых много.
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27.05.2024 10:38 Відповісти
То есть ты ценитель вечного царствования узурпаторов януковича, зелегскава и йухла. А ничего, что вся власть принадлежит народу, в т.ч. путём майдана. Но рабам это не понять
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27.05.2024 12:38 Відповісти
Второсортний менший брат , кацапів ,кланявся вітє ОВОЩУ , бойко, Шуфрічу , Шарію , Азірову 🤮 підніжка грязь гебнява , ПНХ «СВАТИ « , « говнобородько» -ПРОДУКТ ТВОИХ кумирів 🤢🤡🎪
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27.05.2024 12:59 Відповісти
ну так Вова з 2019-го і взявся виконувати ці угоди. що, допомогло?
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27.05.2024 11:07 Відповісти
Дегенератище🤢🤡🎪🦠, поки Порошенко дурив ***** , параллельно будував вбите , ЯНУКОВОЩЕМ ЗСУ‼️ЗРОБИВ з Турчиновим ………РАКЕТНІ ПРОГРАМИ ‼️МІНУВАВ , акваторії Маріуполя , ВИХІД з Криму , багато ще ………, а от твоє хрипате все Цє ЗНИЩЕЛО ‼️НАДАЙ АРГУМЕНТИ НАКУЯ 🤢, РОЗМІНУВАВ Чонгар , коли ойго на 100% проінформували найкращі розвідки , що Самє з відти буде НАПАД ⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️
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27.05.2024 12:51 Відповісти
Так буває, коли замість кадрових досвідчених генералів з бойовим досвідом призначають галушкіних. І доьре, якщо знаходиться Драпатий, який може виправити ситуацію. Але один Драпатий просто фізично не може бути і у Генштабі, і у бойовій обстановці. Немає багато Драпатих. Вичистили зелені.
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27.05.2024 08:54 Відповісти
Виглядає не інакше ніж спланована акція.
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27.05.2024 09:15 Відповісти
Где же Буданов который расказывал что рашисты еще к середине апреля должны были выдохнуться?
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27.05.2024 08:59 Відповісти
"У травні-червні нас чекає важкий період", https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3855221-budanov-u-travnicervni-nas-cekae-vazkij-period.html сказав Буданов.
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27.05.2024 09:07 Відповісти
В Криму, попиває каву.
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27.05.2024 09:25 Відповісти
Зеленський тому і поїде в Іспанію, щоб там СТАВКУ провести з купою чеЛЯДНИКІВ, для захисту Часового Яру!! Він же, і в Омані для цього зустрічався… СРАТЬєх … чотириразовий!

Але Рішення КСУ від 2014 року, однозначне, як не крути! ФСЬО… давай …Пока… Слідчі в ГПУ ДБР СБУ МВС та ще з десяток структур, їх УЖЕ ЧЕКАЮТЬ! Не тягни Зеля, марно час з оточенням, слідчим, усе належним чином, треба оформити! Скільки фатів з 2019 року задокументовано!! Гончарук із Шмигалем, та призначенці, на нервах усі!
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27.05.2024 09:00 Відповісти
Цікаво, як керівництво країни бачить події, наприклад, протягом наступного року? Поки ми тільки втрачаємо территорії та наших бійців. Яка у нас перспектива?
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27.05.2024 09:03 Відповісти
Керівництво, після вдалого пограбунку країни бачить себе на Майдівах
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27.05.2024 09:06 Відповісти
У нас перспектива повторити події сторічної давнини. Багато виїїде до Чехії, Польщі, США, Канади, до 80% буде знищено в концтаборх, які пуйло будує на Поволжі, решта будуть рабами. Тут вже голомомор не знадобиться, бо є інтернет і Захід буде бачити брехню. А головний, той що гундосить просто втече витрачати ті грошики, які змародерив тут. Це моє бачення і моя думк.
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27.05.2024 09:46 Відповісти
Розумним людям перспектива була зрозуміла ще 24.02.2022
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27.05.2024 09:07 Відповісти
Дозвольте трохи підкорегувати: була зрозуміла ще в 2019-му
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27.05.2024 09:17 Відповісти
Хоча, якщо відверто, мені це стало зрозуміло ще в 2014 році.....
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27.05.2024 09:37 Відповісти
Якщо відверто, то ти мудак
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27.05.2024 09:55 Відповісти
Пора міняти говнокомандуачів
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27.05.2024 09:07 Відповісти
Зате зелене *уйло-2 потужно замінив все досвідчене командування на "чєгоізволітєбарін". Його цікавлять сраколизи, а не Україна.
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27.05.2024 09:14 Відповісти
Пора повертати Залужного, поки сирський нам все не просрав!
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27.05.2024 09:18 Відповісти
Я думаю Залужний повернеться вже або міністром закордонних справ, або спікером Парламенту. Хоча як і міністр оборони також буде гарний. А ще краще новим головнококомандувачем - президеном.
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27.05.2024 09:37 Відповісти
Ясен пень, що й далі будуть просуватись, бо у них перевага в усьому. Завдання ЗСУ на даний момент по-максимуму їх знищувати. І вони це роблять, поки маса ухилянтів ниє про втрачені території, замість того, щоб стати на захист батьківщини.
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27.05.2024 09:23 Відповісти
Схоже що "Потужний" Зелений Верховний Гівнокомандувач навмисно звільнив Залужного і 16 бойових генералів і поставив замість них "лояльних" лизоблюдів-штабовиків щоб ворог ще дужче просувався, ніж було при Залужному
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27.05.2024 09:33 Відповісти
Зміни можливі, потрібно викинути зелене шапіто з банкової, але їхня бездіяльність задовольняє ВСІХ. окрім, активної частини українського народу....
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27.05.2024 09:41 Відповісти
все іде згіднорашистсько- "зеленого" плану окупації України
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27.05.2024 09:43 Відповісти
В ОПі єрмака-зеленського інші пріоритети. Але в усьому винуваті західні партнери!

Lida Sha

З 2022 року на вивчення пінгвінів було виділено мільярд гривень, - Prozorro.

У 2022 році було виділено - 1.5 млн доларів;
у 2023 - 11.7 млн доларів;
у 2024 - 11.6 млн доларів.
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27.05.2024 10:55 Відповісти
Гроші підуть «Національному антарктичному науковому центру», який очолює Євген Дикий, ярого пропагандиста жорсткої мобілізації.

В переліку є вина, шампанське, червона ікра і навіть набір професійних дротиків для гри в дартс.

Євген Дикий, який часто істерить на різних каналах ТВ про "воювати будуть всі".

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27.05.2024 11:12 Відповісти
это как, 60млрд ведь дали месяц назад кто объяснит?
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27.05.2024 12:08 Відповісти
Послухайте Бутусова за вчора, він все пояснив. Все свідомо саботується і здається окупантам зрадницькою владою
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27.05.2024 12:32 Відповісти
давай спустимся на плоскость физических процессов.
порядок такой?
- байден дает команду отправить оружие в Украину на 60 млрд
- остин организует отправку
- конвои доходят до границы Украины
- выходит команда Зе к границе и говорит: нэ нэ нэ, это не нам, да и вообще мы саботируем.
- по итогу на фронт оружие на 60млрд не поступает

вот так в вашей голове всё отложилось?
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27.05.2024 16:24 Відповісти
А чому Генштаб мовчить про Уманське, яке рашисти захопили ще позавчора? Воно не менше, а навіть більше Нетайлового!
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27.05.2024 12:36 Відповісти
Крысеныш, верни Залужного! Ты думаешь что "нацарюэш та втечеш"? Хер тебе в сраку,за все прийдется отвечать. Сказок не бывает.
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27.05.2024 12:55 Відповісти
Просирський знову про с рав село. Де Залужний, вова?
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27.05.2024 13:07 Відповісти
 
 