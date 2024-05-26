Від початку доби відбулося 95 бойових зіткнень. На Куп’янському напрямку ворог 22 рази намагався витіснити наші підрозділи, - Генштаб

Найгарячішою залишається ситуація на Куп’янському і Покровському напрямках. Там відбулося більше половини всіх сьогоднішніх боїв. Загалом від початку доби відбулося 95 бойових зіткнень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 22:30 26 травня.

"Російський агресор намагається використати перевагу в живій силі та техніці та підтримку з повітря. Українські воїни дають бій ворогу, а на окремих напрямках – самі здійснюють результативні штурмові дії для покращення стійкості оборони та відновлення позицій. Цієї доби Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили 16 районів зосередження живої сили окупантів", - розповіли в Генштабі.

Обстріли України

Протягом доби російські окупанти завдали по території України чотири ракетні удари із застосуванням 14 ракет та 46 авіаударів 69-ма КАБами, застосували 311 дронів-камікадзе. Здійснили понад 2600 обстрілів по позиціях українських військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

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Обстановка на Харківщині

На Харківському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень. Відбито 10 атак у районах сіл Липці і Тернова, тривають бої в районах Вовчанська та Стариці. Ситуація контрольована. Втрат позицій не допущено. Загиблими та пораненими 118 осіб - склали втрати загарбників за поточну добу. Українські воїни знищили два танки, сім БпЛА, вісім автомобілів, чотири одиниці спецтехніки. Пошкоджено чотири артсистеми та три автомобіля. Окрім того, наші оборонці продовжують нищити ворожі укриття – за сьогодні вісім з них перестало існувати.

На Куп’янському напрямку противник 22 рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Бойові дії відбувалися, зокрема, в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Новоєгорівки, Дружелюбівки, Греківки та Невське. На даний час продовжуються бої поблизу Петропавлівки, Берестового і Новоєгорівки. Ситуація контрольована. Ворог втратив за сьогодні на Куп’янському напрямку 69 осіб. Знищено російський засіб ППО та дві гармати, ще одну артсистему пошкоджено.

Бойові дії на сході

На Лиманському напрямку було відбито три спроби противника просунутися вперед. Триває бій в районі Тернів.

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На Краматорському напрямку атаку противника відбито біля Іванівки. Ще одне бойове зіткнення триває в районі Андріївки. Ситуація контрольована нашими підрозділами.

На Покровському напрямку протягом доби російські окупанти продовжили спроби вклинитися в нашу оборону з району населеного пункту Очеретине – тривають чотири атаки. Також ідуть бої біля Сокола та Уманського. Загалом на напрямку відбулося 31 бойове зіткнення. На окремих ділянках ворог мав частковий успіх. Наші захисники вживають активних заходів для стабілізації ситуації.

Як додали в Генштабі, на решті напрямків суттєвих змін ситуація не зазнала.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 501 190 осіб (+1110 за добу), 7662 танки, 12953 артсистеми, 14803 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА