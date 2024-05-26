Ворог продовжує спроби покращити тактичне положення у районах Вовчанська і Липців. Активність росіян на Куп’янському напрямку зросла вдвічі протягом дня, - Генштаб
Кількість бойових зіткнень від початку доби на фронтах російсько-української війни зросла до 83. Російські окупанти докладають максимум зусиль щоб прорвати нашу оборону.
Про це йдеться пишуть в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Різко, майже в два рази протягом дня, зросла активність ворога на Куп’янському напрямку. Не спадає вона і на Покровському. Українські війська вживають заходів для утримання позицій та нищать наступальний потенціал ворога", - йдеться в зведенні Генштабу.
Ситуація на Харківщині
На Харківському напрямку без особливих змін. Ворог продовжує спроби покращити тактичне положення у районах Вовчанська і Липців. Біля останнього вдарив ще трьома КАБами. Загалом на півночі Харківщини сьогодні російські окупанти скинули уже 22 керовані авіабомби.
На Куп’янському напрямку продовжуються шість бойових зіткнень із 21 з початку дня. Ворожі штурмові дії тривають в районах Новоєгорівки, Петропавлівки, Берестового та Греківки. Окупанти не припиняють авіаударів – ще два відбулося по територіях поблизу Богуславки і Шийківки.
Бойові дії на Сході
На Лиманському напрямку триває бій в районі Тернів. Ситуація контрольована.
На Покровському напрямку наразі відбулося вже 31 бойове зіткнення. Противник, за підтримки авіації, спрямовує основні зусилля в районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл та Уманське. Також завдав три авіаудари біля Скучного та Новоселівки Першої.
Обстановка на Півдні
Продовжує бити керованими авіабомбами та некерованими авіаракетами на Времівському напрямку, біля Старомайорського, Урожайного і Ольгівського. Кількість боєзіткнень не змінилася.
На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.
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