Враг продолжает попытки улучшить тактическое положение в районах Волчанска и Липцев. Активность россиян на Купянском направлении выросла вдвое за день, - Генштаб

Количество боевых столкновений с начала суток на фронтах российско-украинской войны возросло до 83. Российские оккупанты прилагают максимум усилий чтобы прорвать нашу оборону.

Об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Резко, почти в два раза, в течение дня, выросла активность врага на Купянском направлении. Не спадает она и на Покровском. Украинские войска принимают меры для удержания позиций и уничтожают наступательный потенциал врага", - говорится в сводке Генштаба.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении - без особых изменений. Враг продолжает попытки улучшить свое тактическое положение в районах Волчанска и Липцев. Возле Липцев ударил еще тремя КАБами. Всего на севере Харьковщины сегодня российские оккупанты сбросили уже 22 управляемые авиабомбы.

На Купянском направлении продолжаются шесть боевых столкновений из 21 с начала дня. Вражеские штурмовые действия продолжаются в районах Новоегоровки, Петропавловки, Берестово и Грековки. Оккупанты не прекращают авиаудары: еще два нанесено по территориям около Богуславки и Шийковки.

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Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении продолжается бой в районе Тернов. Ситуация контролируемая.

На Покровском направлении сейчас произошло уже 31 боевое столкновение. Противник, при поддержке авиации, направляет основные усилия в районах населенных пунктов Новоалександровка, Сокол и Уманское. Также нанес три авиаудара возле Скучного и Новоселовки Первой.

Обстановка на Юге

Продолжает бить управляемыми авиабомбами и неуправляемыми авиаракетами на Времевском направлении, возле Старомайорского, Урожайного и Ольговского. Количество боестолкновений не изменилось.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

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