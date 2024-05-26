РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11569 посетителей онлайн
Новости Видео Война
4 752 4

Силы обороны уничтожили БМП-2 оккупантов, поврежденную на противотанковой мине на Соледарском направлении. ВИДЕО

Пограничники бригады "Помста" на Соледарском направлении уничтожили поврежденную на противотанковой мине БМП-2. Также бойцы уничтожили укрытие оккупантов. Один захватчик даже притворился мертвым, но обмануть опытных операторов дронов ему не удалось.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в телеграмм-канале Госпогранслужбы.

Также смотрите: Дроны пограничников поразили авто и позицию оккупантов на Южном направлении. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6431) уничтожение (6923)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гарна справа, як кара оркам, за їх ЗЛОЧИНИ в Україні!
Отримали те, за чим вдерлися, в Мирну Україну!
Дякуємо Західним Партнерам за допомогу!
Дивно, як бухгалтера в ДУС будуть нараховувати виплати отим ухилянтам після 21 травня !! Рішення КСУ від 2014 року треба виконувати!
Пять років і ФСЬО,… бігом до слідчих ГПУ ДБР СБУ НАЗК САП ….
Суддівські, аж напряглися, знаючи статті ККУ!!
Слава Уураїні!
показать весь комментарий
26.05.2024 18:47 Ответить
Знаменна подія. Це за значущістю приблизно як кацапів з Вовчанська вибити, чи ще крутіше?
показать весь комментарий
26.05.2024 19:12 Ответить
В одному з укриттів варили бражку?
показать весь комментарий
26.05.2024 19:31 Ответить
 
 