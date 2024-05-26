Силы обороны уничтожили БМП-2 оккупантов, поврежденную на противотанковой мине на Соледарском направлении. ВИДЕО

Пограничники бригады "Помста" на Соледарском направлении уничтожили поврежденную на противотанковой мине БМП-2. Также бойцы уничтожили укрытие оккупантов. Один захватчик даже притворился мертвым, но обмануть опытных операторов дронов ему не удалось.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в телеграмм-канале Госпогранслужбы.

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