Силы обороны уничтожили БМП-2 оккупантов, поврежденную на противотанковой мине на Соледарском направлении. ВИДЕО
Пограничники бригады "Помста" на Соледарском направлении уничтожили поврежденную на противотанковой мине БМП-2. Также бойцы уничтожили укрытие оккупантов. Один захватчик даже притворился мертвым, но обмануть опытных операторов дронов ему не удалось.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в телеграмм-канале Госпогранслужбы.
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Отримали те, за чим вдерлися, в Мирну Україну!
Дякуємо Західним Партнерам за допомогу!
Дивно, як бухгалтера в ДУС будуть нараховувати виплати отим ухилянтам після 21 травня !! Рішення КСУ від 2014 року треба виконувати!
Пять років і ФСЬО,… бігом до слідчих ГПУ ДБР СБУ НАЗК САП ….
Суддівські, аж напряглися, знаючи статті ККУ!!
Слава Уураїні!